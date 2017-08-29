ديكورات منزل أنيق على النمط الانتقائي

يتميز النمط الانتقائي، باتاحة الفرصة للجمع بين الأنماط التصميمة والأذواق المختلفة في مساحة تتمتع بالتناغم، دون الشعور بالازدحام البصري أو النفور من الاختلاف.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزل صمم ببراعة على النمط الانتقائي، جامعًا بين اللمسات العصرية، وأناقة النمط التبسيطي، إضافة إلى بعض اللمسات الصناعية والكلاسيكية. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال خبرائنا!