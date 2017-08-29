ديكورات منزل أنيق على النمط الانتقائي

يتميز النمط الانتقائي، باتاحة الفرصة للجمع بين الأنماط التصميمة والأذواق المختلفة في مساحة تتمتع بالتناغم، دون الشعور بالازدحام البصري أو النفور من الاختلاف.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزل صمم ببراعة على النمط الانتقائي، جامعًا بين اللمسات العصرية، وأناقة النمط التبسيطي، إضافة إلى بعض اللمسات الصناعية والكلاسيكية. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال خبرائنا!
بالتة أنيقة من النغمات المحايدة في مدخل مُشرق تسيطر عليه روح النمط التبسيطي، حيث ترك الكثير من الفراغ، واستغلال جزء بسيط من العمود لوضع مرآة على الطراز الكلاسيكي الفاخر المذهب، واثنين من الكشافات أعلاها في دمج رائع بين الكلاسيكية والأسلوب التبسيطي.
بعد خطوات من المدخل، نجد مساحة بين عمودين، تم استغلالها بشكل جذاب وذكي، من خلال مزيج مميز حيث مجموعة الأرفف على شكل حرف L مقلوب من الأخشاب الفاتحة ذات الإضاءات الخفية، تحتضن مكتبة صغيرة من الأخشاب البنية بتصميم عتيق، تقترب من تصميم النيش، وتستخدم لعرض قطع ديكورية عتيقة. إلى جانب النيش، نجد جزء من مطبخ، حيث الخزانات البيضاء، وقد دمج فيها أجهزة الطهي.
في الجهة المقابلة، نجد المطبخ بتصميمه العصري الأنيق، مع مزيج رائع من الأبيض والرمادي، والأخشاب الفاتحة، إضافة إلى التصميم الفولاذي اللامع للمدخنة أعلى جزيرة المطبخ. من تلك الصورة يمكننا فهم الاستغلال الذكي للمساحة بين العمودين في الصورة السابقة، حيث استغلت لتصميم جزء من المطبخ في الخارج.
الإضاءات أسفل الخزانات العليا، تمنح المطبخ طابعًا مميزًا وجذابًا، فيما تُضفي الأرضية الخشبية دفئًا راقيًا على التصميم العصري، وتدمجه بسلاسة وسط المساحة المينمالية، للحصول على نمط انتقائي مثالي في النهاية.
بالوصول إلى غرفة المعيشة، نجد أنفسنا في مساحة تتمتع بدرجة عالية من الذوق والتفرد، بداية من ورق الجدران الذي يمنح الجدار إطلالة خرسانية، وحتى وحدة الإضاءة الفريدة التي تجمع بين الأسود والذهبي بأناقة عالية.
اعتمد المصمم في غرفة المعيشة على استخدام أثاث عصري، يتبع الموضة الرائجة في وضع الأثاث على الارضية مباشرة بدون أرجل أو مع أرجل خفية، كما في تلك الأريكة المريحة. الطاولة المستديرة بظلالها الذهبية والأرجوانية تُضفي لمسة لونية رائعة على تصميم الغرفة، تمامًا كما الإطارات الذهبية المزينة للجدران.
مع فاصل أنيق من الخرسانة والزجاج الشفاف، صممت مكتبة فريدة وجذابة للفصل بين غرفتي المعيشة والسفرة. ديكورات المكتبة النحاسية تتناسق لونيا بأناقة مع التصميم الخشبي للأرضية وكراسي السفرة.
المصباح الجانبي القابل للتعديل في الارتفاع، مع المنضدة الزجاجية التي تتناسق مع تصميم المكتبة، واللوحة الفنية على الجدار.. مزيج رائع للاستمتاع بمساحة فريدة لتناول وجبة شهية.
صممت تلك الغرفة بفكر مثالي، لتوفير عدة مساحات متنوعة، حيث الأريكة الكبيرة للاسترخاء وربما النوم قليلًا، ومكتب للعمل والدراسة أسفل النافذة، إضافة إلى خزانة كبيرة مع مساحة في المنتصف لوضع شاشة التلفاز، وتوفير وسيلة للتسلية والاستمتاع.
التفاصيل الخشبية في السقف تُضفي أناقة خاصة على تصميم الغرفة، خاصة مع وحدات الإضاءة الصغيرة. الإطارات ذات الذوق المتنوع تزين الجدار بطابع شخصي فريد، بينما توفر الأرفف المعلقة مساحة رائعة لترتيب الكتب وتخزينها والاحتفاظ بالمكتب نظيف ومرتب.
مرة أخرى أبدع المصمم في استغلال وتوفير المساحات، من خلال تصميم ذكي في الجدار، يخفي الغسالة، مع أرفف لترتيب الملابس وربما أدوات التنظيف والمساحيق. الكابينة الزجاجية الشفافة تساعد على الحفاظ على الاتساع البصري.
مزيج الذهبي والأسود، يمنح هذا الحمام إطلالة فندقية فاخرة، خاصة مع الإضاءات الموظفة ببراعة لإبراز التفاصيل الديكورية، مثل المرآة وكابينة الاستحمام الزجاجية. أيضًا الأدراج المضاءة أسفل الحوض، توفر مساحة تخزينية أنيقة.
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