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ديكورات منزل أنيق على النمط الانتقائي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة خشب Grey
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يتميز النمط الانتقائي، باتاحة الفرصة للجمع بين الأنماط التصميمة والأذواق المختلفة في مساحة تتمتع بالتناغم، دون الشعور بالازدحام البصري أو النفور من الاختلاف.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزل صمم ببراعة على النمط الانتقائي، جامعًا بين اللمسات العصرية، وأناقة النمط التبسيطي، إضافة إلى بعض اللمسات الصناعية والكلاسيكية. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال خبرائنا!

مدخل مُشرق مع بالتة أنيقة من النغمات المحايدة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Grey
homify

homify
homify
homify

بالتة أنيقة من النغمات المحايدة في مدخل مُشرق تسيطر عليه روح النمط التبسيطي، حيث ترك الكثير من الفراغ، واستغلال جزء بسيط من العمود لوضع مرآة على الطراز الكلاسيكي الفاخر المذهب، واثنين من الكشافات أعلاها في دمج رائع بين الكلاسيكية والأسلوب التبسيطي.

استغلال مثالي لـ مساحة بين عمودين

homify مطبخ خشب Grey
homify

homify
homify
homify

بعد خطوات من المدخل، نجد مساحة بين عمودين، تم استغلالها بشكل جذاب وذكي، من خلال مزيج مميز حيث مجموعة الأرفف على شكل حرف L مقلوب من الأخشاب الفاتحة ذات الإضاءات الخفية، تحتضن مكتبة صغيرة من الأخشاب البنية بتصميم عتيق، تقترب من تصميم النيش، وتستخدم لعرض قطع ديكورية عتيقة. إلى جانب النيش، نجد جزء من مطبخ، حيث الخزانات البيضاء، وقد دمج فيها أجهزة الطهي.

مطبخ بتصميم عصري أنيق

homify مطبخ خشب Grey
homify

homify
homify
homify

في الجهة المقابلة، نجد المطبخ بتصميمه العصري الأنيق، مع مزيج رائع من الأبيض والرمادي، والأخشاب الفاتحة، إضافة إلى التصميم الفولاذي اللامع للمدخنة أعلى جزيرة المطبخ. من تلك الصورة يمكننا فهم الاستغلال الذكي للمساحة بين العمودين في الصورة السابقة، حيث استغلت لتصميم جزء من المطبخ في الخارج.

مزيج من العصرية والمينمالية في مساحة انتقائية

homify مطبخ خشب Grey
homify

homify
homify
homify

الإضاءات أسفل الخزانات العليا، تمنح المطبخ طابعًا مميزًا وجذابًا، فيما تُضفي الأرضية الخشبية دفئًا راقيًا على التصميم العصري، وتدمجه بسلاسة وسط المساحة المينمالية، للحصول على نمط انتقائي مثالي في النهاية.

مساحة بدرجة عالية من الذوق والتفرد

homify غرفة المعيشة خشب Grey
homify

homify
homify
homify

بالوصول إلى غرفة المعيشة، نجد أنفسنا في مساحة تتمتع بدرجة عالية من الذوق والتفرد، بداية من ورق الجدران الذي يمنح الجدار إطلالة خرسانية، وحتى وحدة الإضاءة الفريدة التي تجمع بين الأسود والذهبي بأناقة عالية.

أثاث عصري يتبع الموضة الرائجة

homify غرفة المعيشة خشب Grey
homify

homify
homify
homify

اعتمد المصمم في غرفة المعيشة على استخدام أثاث عصري، يتبع الموضة الرائجة في وضع الأثاث على الارضية مباشرة بدون أرجل أو مع أرجل خفية، كما في تلك الأريكة المريحة. الطاولة المستديرة بظلالها الذهبية والأرجوانية تُضفي لمسة لونية رائعة على تصميم الغرفة، تمامًا كما الإطارات الذهبية المزينة للجدران.

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فاصل أنيق لتقسيم المساحات

homify غرفة المعيشة خشب Grey
homify

homify
homify
homify

مع فاصل أنيق من الخرسانة والزجاج الشفاف، صممت مكتبة فريدة وجذابة للفصل بين غرفتي المعيشة والسفرة. ديكورات المكتبة النحاسية تتناسق لونيا بأناقة مع التصميم الخشبي للأرضية وكراسي السفرة.

مزيج رائع لمساحة فريدة

homify غرفة المعيشة خشب Grey
homify

homify
homify
homify

المصباح الجانبي القابل للتعديل في الارتفاع، مع المنضدة الزجاجية التي تتناسق مع تصميم المكتبة، واللوحة الفنية على الجدار.. مزيج رائع للاستمتاع بمساحة فريدة لتناول وجبة شهية.

توفير مساحات متنوعة في غرفة صغيرة

homify غرفة الاطفال خشب Blue
homify

homify
homify
homify

صممت تلك الغرفة بفكر مثالي، لتوفير عدة مساحات متنوعة، حيث الأريكة الكبيرة للاسترخاء وربما النوم قليلًا، ومكتب للعمل والدراسة أسفل النافذة، إضافة إلى خزانة كبيرة مع مساحة في المنتصف لوضع شاشة التلفاز، وتوفير وسيلة للتسلية والاستمتاع.

تفاصيل ديكورية لأناقة خاصة

homify غرفة الاطفال خشب Blue
homify

homify
homify
homify

التفاصيل الخشبية في السقف تُضفي أناقة خاصة على تصميم الغرفة، خاصة مع وحدات الإضاءة الصغيرة. الإطارات ذات الذوق المتنوع تزين الجدار بطابع شخصي فريد، بينما توفر الأرفف المعلقة مساحة رائعة لترتيب الكتب وتخزينها والاحتفاظ بالمكتب نظيف ومرتب.

استغلال وتوفير المساحات

homify حمام صوان Beige
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى أبدع المصمم في استغلال وتوفير المساحات، من خلال تصميم ذكي في الجدار، يخفي الغسالة، مع أرفف لترتيب الملابس وربما أدوات التنظيف والمساحيق. الكابينة الزجاجية الشفافة تساعد على الحفاظ  على الاتساع البصري.

إطلالة فندقية بفخامة الأسود والذهبي

homify حمام صوان Beige
homify

homify
homify
homify

مزيج الذهبي والأسود، يمنح هذا الحمام إطلالة فندقية فاخرة، خاصة مع الإضاءات الموظفة ببراعة لإبراز التفاصيل الديكورية، مثل المرآة وكابينة الاستحمام الزجاجية. أيضًا الأدراج المضاءة أسفل الحوض، توفر مساحة تخزينية أنيقة.

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