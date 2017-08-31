الألوان المثالية لديكورات منعشة في منزل من الأردن

في أجواء الصيف الحارة، ومع الرطوبة المرتفعة، نحتاج إلى الكثير من الألوان المنعشة والمُشرقة، التي تعيد شحن طاقتنا لاكمال يومنا الحار والمُرهق، خاصة إذا كانت هناك شُرفة مفتوحة مليئة بالهواء الطلق، وتتمتع بإطلالة جميلة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة منعشة، داخل شقة أنيقة في منزل واحة آيلا، تتمتع بالديكورات الملائمة لأجواء الصيف، والدمج المثالي للبيئات المعيشية، مع خيارات فريدة لوحدات الإضاءة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال الخبراء!