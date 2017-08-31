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الألوان المثالية لديكورات منعشة في منزل من الأردن

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House Living roomSofas & armchairs Yellow
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في أجواء الصيف الحارة، ومع الرطوبة المرتفعة، نحتاج إلى الكثير من الألوان المنعشة والمُشرقة، التي تعيد شحن طاقتنا لاكمال يومنا الحار والمُرهق، خاصة إذا كانت هناك شُرفة مفتوحة مليئة بالهواء الطلق، وتتمتع بإطلالة جميلة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة منعشة، داخل شقة أنيقة في منزل واحة آيلا، تتمتع بالديكورات الملائمة لأجواء الصيف، والدمج المثالي للبيئات المعيشية، مع خيارات فريدة لوحدات الإضاءة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال الخبراء!

دمج البيئات المعيشية

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House Dining roomLighting Black
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

يطبق هذا المنزل الاتجاهات الحديثة في مجال التصميم الداخلي، حيث دمج البيئات المعيشية في مساحة مفتوحة واحدة مليئة بالدفء والحميمية، مع بالتة رائعة من الألوان الصيفية المنعشة، تليق بالمنطقة التي تقع بها الشقة.

غرفة معيشة مُشرقة وحيوية

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House Living roomSofas & armchairs Yellow
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

اللون الأصفر في الأريكة الكبيرة التي تزين غرفة المعيشة، مُشرق وحيوي للغاية، وقد تم توظيفه بعناية مع الوسائد الزرقاء، والطاولات الخشبية المتعددة الأحجام، بلونها البني الداكن، بينما أضيف اللون الاسود في الكرسي الفاخر لاحداث تناقض بصري جذاب. اللوحة المزينة للجدار تمنح الغرفة عمق بصري يزيدها اتساعًا.

أجواء رومانسية ساحرة

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House Dining roomTables Wood effect
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

صممت غرفة السفرة بأجواء رومانسية ساحرة، استمدتها من وحدة الإضاءة التي تزينها الشموع، وتتدلى على ارتفاع منخفض من الطاولة الخشبية بمزيجها البرتقالي والبيج. تنسيق أدوات المائدة وألوانها، مع ألوان الطاولة والكراسي، يصنع تناغمًا بصريًا جذابًا، بينما تُضفي وحدة الديكور ذات المزروعات الصغيرة، لمسة منعشة على هذا الركن من المنزل.

مزيج فاخر من الرمادي والفوشيا

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House BathroomSinks Grey
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

يتمتع تصميم الحمام بطابع فاخر، بفضل المربعات الرمادية التي تزين الجدار الرئيسي، بينما تُضفي الاكسسوارات بلونها الفوشيا الصارخ، طابع قوي وجذاب، وروح عصرية أنيقة على تصميم الحمام. المنضدة البيضاء تصنع تناقضًا بصريًا جذابًا مع الجدار. الخزانة المربعة أسفل المنضدة عملية وموفرة في المساحة.

دمج البانيو وكابينة الاستحمام

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House BathroomSinks Grey
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

مربعات الفسيفساء الرمادية اللامعة، خيار صائب ورائع لتزيين جدار كابينة الاستحمام، التي هي في الواقع بانيو كبير دمج مع فكرة كابينة الاستحمام من خلال اللوح الزجاجي الشفاف. المرآة الكبيرة أعلى الحوض، مع زجاج الكابينة، يلعبان دورًا بصريًا في الحفاظ على اتساع الحمام.

غرفة شبابية مزدوجة

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House BedroomBeds & headboards Orange
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

تصميم مثالي لغرفة شبابية مزدوجة، مع اثنين من السرائر الفردية المُريحة، التي تزينت بمفروشات بيضاء نظيفة، مع لمسة برتقالية ناعمة، تُضفي بعض الحيوية والإشراقة على أجواء الغرفة. الأرفف الخشبية فوق كل سرير عملية ومميزة، وتُضفي لمسة ديكورية على الجدار.

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ركن مميز للتلفاز

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House Living roomTV stands & cabinets Wood effect
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

في الجدار المواجه للأريكة، خصص ركن أنيق للتلفاز، حيث المنضدة الخشبية المنخفضة، وقد وضعت أمامها قطعة سجتد بلون مماثل، صنع تناسقًا بصريًا جذابًا، وأضفى المزيد من الأناقة على هذا الركن.  السقف المعلق، والإضاءات الخفية، يلعبان دورًا هامًا في تحويل تلك المساحة إلى غرفة ميديا لمتابعة الأفلام المفضلة في أجواء تقترب من أجواء السينما وقت الاجتماع مع الأصدقاء.

شرفة كبيرة وإطلالة رائعة

Ayla Oasis Mock Up Apartment, Paradigm Design House Paradigm Design House Balconies, verandas & terracesFurniture Beige
Paradigm Design House

Ayla Oasis Mock Up Apartment

Paradigm Design House
Paradigm Design House
Paradigm Design House

نصل إلى أهم جزء في هذه الشقة، حيث الشرفة الكبيرة، التي تتمتع بإطلالة ساحرة على مساحة مائية كبيرة، وهو ما يُضاعف من قيمتها كمساحة تتمتع بالهواء الطلق. الأثاث المُريح مع الطاولة، يصنعون ركن رائع للاسترخاء وتناول مشروب منعش أثناء الاستمتاع بتلك الإطلالة الجميلة.

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، تعلم اختيار الألوان المتناسقة من منزل عصري بمساحة 260 متر!

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