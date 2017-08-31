الألوان المثالية لديكورات منعشة في منزل من الأردن

في أجواء الصيف الحارة، ومع الرطوبة المرتفعة، نحتاج إلى الكثير من الألوان المنعشة والمُشرقة، التي تعيد شحن طاقتنا لاكمال يومنا الحار والمُرهق، خاصة إذا كانت هناك شُرفة مفتوحة مليئة بالهواء الطلق، وتتمتع بإطلالة جميلة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة منعشة، داخل شقة أنيقة في منزل واحة آيلا، تتمتع بالديكورات الملائمة لأجواء الصيف، والدمج المثالي للبيئات المعيشية، مع خيارات فريدة لوحدات الإضاءة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال الخبراء!
يطبق هذا المنزل الاتجاهات الحديثة في مجال التصميم الداخلي، حيث دمج البيئات المعيشية في مساحة مفتوحة واحدة مليئة بالدفء والحميمية، مع بالتة رائعة من الألوان الصيفية المنعشة، تليق بالمنطقة التي تقع بها الشقة.
اللون الأصفر في الأريكة الكبيرة التي تزين غرفة المعيشة، مُشرق وحيوي للغاية، وقد تم توظيفه بعناية مع الوسائد الزرقاء، والطاولات الخشبية المتعددة الأحجام، بلونها البني الداكن، بينما أضيف اللون الاسود في الكرسي الفاخر لاحداث تناقض بصري جذاب. اللوحة المزينة للجدار تمنح الغرفة عمق بصري يزيدها اتساعًا.
صممت غرفة السفرة بأجواء رومانسية ساحرة، استمدتها من وحدة الإضاءة التي تزينها الشموع، وتتدلى على ارتفاع منخفض من الطاولة الخشبية بمزيجها البرتقالي والبيج. تنسيق أدوات المائدة وألوانها، مع ألوان الطاولة والكراسي، يصنع تناغمًا بصريًا جذابًا، بينما تُضفي وحدة الديكور ذات المزروعات الصغيرة، لمسة منعشة على هذا الركن من المنزل.
يتمتع تصميم الحمام بطابع فاخر، بفضل المربعات الرمادية التي تزين الجدار الرئيسي، بينما تُضفي الاكسسوارات بلونها الفوشيا الصارخ، طابع قوي وجذاب، وروح عصرية أنيقة على تصميم الحمام. المنضدة البيضاء تصنع تناقضًا بصريًا جذابًا مع الجدار. الخزانة المربعة أسفل المنضدة عملية وموفرة في المساحة.
مربعات الفسيفساء الرمادية اللامعة، خيار صائب ورائع لتزيين جدار كابينة الاستحمام، التي هي في الواقع بانيو كبير دمج مع فكرة كابينة الاستحمام من خلال اللوح الزجاجي الشفاف. المرآة الكبيرة أعلى الحوض، مع زجاج الكابينة، يلعبان دورًا بصريًا في الحفاظ على اتساع الحمام.
تصميم مثالي لغرفة شبابية مزدوجة، مع اثنين من السرائر الفردية المُريحة، التي تزينت بمفروشات بيضاء نظيفة، مع لمسة برتقالية ناعمة، تُضفي بعض الحيوية والإشراقة على أجواء الغرفة. الأرفف الخشبية فوق كل سرير عملية ومميزة، وتُضفي لمسة ديكورية على الجدار.
في الجدار المواجه للأريكة، خصص ركن أنيق للتلفاز، حيث المنضدة الخشبية المنخفضة، وقد وضعت أمامها قطعة سجتد بلون مماثل، صنع تناسقًا بصريًا جذابًا، وأضفى المزيد من الأناقة على هذا الركن. السقف المعلق، والإضاءات الخفية، يلعبان دورًا هامًا في تحويل تلك المساحة إلى غرفة ميديا لمتابعة الأفلام المفضلة في أجواء تقترب من أجواء السينما وقت الاجتماع مع الأصدقاء.
نصل إلى أهم جزء في هذه الشقة، حيث الشرفة الكبيرة، التي تتمتع بإطلالة ساحرة على مساحة مائية كبيرة، وهو ما يُضاعف من قيمتها كمساحة تتمتع بالهواء الطلق. الأثاث المُريح مع الطاولة، يصنعون ركن رائع للاسترخاء وتناول مشروب منعش أثناء الاستمتاع بتلك الإطلالة الجميلة.
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