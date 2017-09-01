أثاث أنيق بميزانية صغيرة

الروائح الجميلة يمكنها ان تزيد جودة حياتك بشكل ملحوظ، فلكل غرفة يوجد حيلة يمكنك تحسين رائحتها بها..

1.فيجب تجفيف المناشف في الصيف في خارج الحمام والذي سيجنبك زيادة الرطوبة والروائح غير الطيبة والتي تعلق بالأقمشة المبللة.

2.إحرص على استخدام صابون ذو رائحة طيبة حيث أنه ينتشر في أرجاء الحمام بعد كل غسلة.

3.في غرفة المعيشة يمكنك وضع الزهور الطازجة كما يمكنك تعطير الغرفة بالزيوت العطرية مثل اللافندر أو الفانيليا.

4.من أجل تعطير غرفة النوم يجب أن تحرص على تهويتها كل صباح مع الحرص على تهوية الأغطية والوسائد وتعريضهم للشمس.

5.لتجنب الروائح الكريهة من المطبخ فإحرص على غلق باب المطبخ في حالة عدم الحاجة له وفتح النوافذ والشفاط لطرد أية روائح الطبخ.