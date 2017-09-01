الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أثاث أنيق بميزانية صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
Loading admin actions …

لا يمكنك شراء الذوق الرفيع لكن يمكنك الوصول إليه عن طريق التدريب والبحث. فلتستطيع الحصول على تصميم داخلي ناجح يجب أن تدرك أن فرش وتأثيث البيوت يحتاج لميزانية. بداية من إختيار الأقمشة المناسبة للستائر وحتى أثاث غرفة النوم فإن التأثيث ليس برخيص وفي حالة عدم توافر المال تكون الإختيارات محدودة.

بفضل الصيحات الجديدة في عالم الديكورأصبح من السهل الحصول على أثاث أنيق بأسعار أقل. هذه الصيحات مبنية على البساطة ومبدأ المينمال بتأثيث بيتك بالقليل والذي ينتج عنه أثاث أقل وبالتالي ميزانية أقل. وعندما نأتي للاكسسوارات فإن إختيار القليل  منها يجعلك تحصل على تأثير أفضل للغرفة. هذا المقال يعطيك فكرة عن تأثيث بيتك بالقليل من الأموال، فتابعونا…

​روائح جمبلة لكل الغرف

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

الروائح الجميلة يمكنها ان تزيد جودة حياتك بشكل ملحوظ، فلكل غرفة يوجد حيلة يمكنك تحسين رائحتها بها..

1.فيجب تجفيف المناشف في الصيف في خارج الحمام والذي سيجنبك زيادة الرطوبة والروائح غير الطيبة والتي تعلق بالأقمشة المبللة.

2.إحرص على استخدام صابون ذو رائحة طيبة حيث أنه ينتشر في أرجاء الحمام بعد كل غسلة.

3.في غرفة المعيشة يمكنك وضع الزهور الطازجة كما يمكنك تعطير الغرفة بالزيوت العطرية مثل اللافندر أو الفانيليا.

4.من أجل تعطير غرفة النوم يجب أن تحرص على تهويتها كل صباح مع الحرص على تهوية الأغطية والوسائد وتعريضهم للشمس.

5.لتجنب الروائح الكريهة من المطبخ فإحرص على غلق باب المطبخ في حالة عدم الحاجة له وفتح النوافذ والشفاط لطرد أية روائح الطبخ.

​ابدأ ببساطة

Umbau Aareggweg, Bern, Holzhausen Zweifel Architekten Holzhausen Zweifel Architekten حمام
Holzhausen Zweifel Architekten

Holzhausen Zweifel Architekten
Holzhausen Zweifel Architekten
Holzhausen Zweifel Architekten

إذا كنت تود أن تكون شقتك ذات تكلفة قليلة مع الحفاظ على الأناقة، فيجب أن تبدأ ببساطة. فمثلاً إذا انتقلت حديثاً فقم فقط بتأثيث منزلك الجديد بالأساسيات التي تحتاجها فقط وليس كل ما تمتلكه، ويمكنك بمرور الوقت إخراج أغراضك وشغل المساحة بالتدريج. مثل تعليق لوحة أنيقة أو بعض الأرفف وغيره.

أما إذا كنت تعيش في البيت منذ مدة فسيكون الحصول على البساطة المطلوبة أصعب. ابدأ بالتخلص مما لا تريد للحصول على بيت أكثر بساطة.

​استثمر في الأشياء الصحيحة

Leather Acapulco chair Ocho Workshop Living roomStools & chairs
Ocho Workshop

Leather Acapulco chair

Ocho Workshop
Ocho Workshop
Ocho Workshop

إذا نظرنا للجانب الجمالي من البساطة الحديثة  فإننا نجدها لها مزايا عملية حيث أننا نبذل القليل من الأموال على الأثاث. فيمكنك استثمار أموالك في أثاث ذو طبيعية خاصة مثل أريكة مميزة أو كرسي ملون ولافت للنظر. أيضاً اكسسوارات مثل الأرفف، الإضاءات والستائر، يمكنك أيضاً استغلال بعض اللوحات على الجدار واحيائها بلوحات ملونة وذات تصاميم  خاصة والتي بدورها تعطي الغرفة أجواء رائعة. الكثير من هذه العناصر ستجدها بأسعار متفاوتة فقم باختيار العناصر التي تناسب ميزانيتك

​القليل يعني الكثير

Vorhänge, s.wert design s.wert design غرفة المعيشة White
s.wert design

s.wert design
s.wert design
s.wert design

هذه المقولة الشهيرة في عالم التصميم والتي تروج وتدعم الطراز المينمال. يقوم هذا المبدأ على أن الأثاث البسيط في الغرفة يظهر جمالها ويسطر على المشهد. فيخدم هذا المبدأ كلاً من الجانب الجمالي والوظيفي والذي أثبت نجاحه مؤخراً وانتشر على ساحة الأثاث المودرن.

​الكلاسيكيات تخلق أجواء خاصة

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

يتميز الطراز الكلاسيكي أنه لا يعبأ بعامل الزمن فيمكن أن يكون لديك وحدة إضاءة أو كرسي انيق من الطراز الكلاسيكي وستلاحظ كيف يعطي منزلك أجواء فريدة من نوعها. فتاريخ الأثاث حافل بالتفاصيل والعناصر الجميلة، ويمكنك الحفاظ على مبادئ البساطة حتى في وجود عناصر كلاسيكية بسيطة وقليلة.

يجب التخطيط لطراز بيتك أياً كان سواء كان مودرن أو كلاسيك أو حتى الخلط بين الطرز للحصول على منزل ذو شخصية مهما كانت تكلفته. فيجب أولاً أن نفكر في كل المتغيرات قبل عمل القرار النهائي.

​دقق في التفاصيل

PASSEPARTRIO, Herr Mandel Herr Mandel Living roomAccessories & decoration
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

إذا أردت جودة عالية لأثاث بيتك بأقل التكاليف فإن الإهتمام بالتفاصيل دائماً ما يكون له مردود جيد على طراز منزلك. التفاصيل التقليدية تشمل على استخدام صور شخصية وعائلية، مع تذكار من رحلاتك الماضية والذي يضيف للطاولة البسيطة لمسة شخصية. كما يمكنك أيضاً زيادة العناصر الجذابة في منزلك بتعليق اللوحات والمعلقات وتزين أركان المنزل. فهذه التفاصيل ستضمن أن منزلك سيكون مريح وذو شخصية وخاصة على المدى البعيد.

20 فكرة رائعة لمكتبة التليفزيون
هل لديك حيل أخرى لتأثيث منزلك بأقل التكاليف؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً