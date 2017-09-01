أثاث أنيق بميزانية صغيرة

لا يمكنك شراء الذوق الرفيع لكن يمكنك الوصول إليه عن طريق التدريب والبحث. فلتستطيع الحصول على تصميم داخلي ناجح يجب أن تدرك أن فرش وتأثيث البيوت يحتاج لميزانية. بداية من إختيار الأقمشة المناسبة للستائر وحتى أثاث غرفة النوم فإن التأثيث ليس برخيص وفي حالة عدم توافر المال تكون الإختيارات محدودة.
بفضل الصيحات الجديدة في عالم الديكورأصبح من السهل الحصول على أثاث أنيق بأسعار أقل. هذه الصيحات مبنية على البساطة ومبدأ المينمال بتأثيث بيتك بالقليل والذي ينتج عنه أثاث أقل وبالتالي ميزانية أقل. وعندما نأتي للاكسسوارات فإن إختيار القليل منها يجعلك تحصل على تأثير أفضل للغرفة. هذا المقال يعطيك فكرة عن تأثيث بيتك بالقليل من الأموال، فتابعونا…
الروائح الجميلة يمكنها ان تزيد جودة حياتك بشكل ملحوظ، فلكل غرفة يوجد حيلة يمكنك تحسين رائحتها بها..
1.فيجب تجفيف المناشف في الصيف في خارج الحمام والذي سيجنبك زيادة الرطوبة والروائح غير الطيبة والتي تعلق بالأقمشة المبللة.
2.إحرص على استخدام صابون ذو رائحة طيبة حيث أنه ينتشر في أرجاء الحمام بعد كل غسلة.
3.في غرفة المعيشة يمكنك وضع الزهور الطازجة كما يمكنك تعطير الغرفة بالزيوت العطرية مثل اللافندر أو الفانيليا.
4.من أجل تعطير غرفة النوم يجب أن تحرص على تهويتها كل صباح مع الحرص على تهوية الأغطية والوسائد وتعريضهم للشمس.
5.لتجنب الروائح الكريهة من المطبخ فإحرص على غلق باب المطبخ في حالة عدم الحاجة له وفتح النوافذ والشفاط لطرد أية روائح الطبخ.
إذا كنت تود أن تكون شقتك ذات تكلفة قليلة مع الحفاظ على الأناقة، فيجب أن تبدأ ببساطة. فمثلاً إذا انتقلت حديثاً فقم فقط بتأثيث منزلك الجديد بالأساسيات التي تحتاجها فقط وليس كل ما تمتلكه، ويمكنك بمرور الوقت إخراج أغراضك وشغل المساحة بالتدريج. مثل تعليق لوحة أنيقة أو بعض الأرفف وغيره.
أما إذا كنت تعيش في البيت منذ مدة فسيكون الحصول على البساطة المطلوبة أصعب. ابدأ بالتخلص مما لا تريد للحصول على بيت أكثر بساطة.
إذا نظرنا للجانب الجمالي من البساطة الحديثة فإننا نجدها لها مزايا عملية حيث أننا نبذل القليل من الأموال على الأثاث. فيمكنك استثمار أموالك في أثاث ذو طبيعية خاصة مثل أريكة مميزة أو كرسي ملون ولافت للنظر. أيضاً اكسسوارات مثل الأرفف، الإضاءات والستائر، يمكنك أيضاً استغلال بعض اللوحات على الجدار واحيائها بلوحات ملونة وذات تصاميم خاصة والتي بدورها تعطي الغرفة أجواء رائعة. الكثير من هذه العناصر ستجدها بأسعار متفاوتة فقم باختيار العناصر التي تناسب ميزانيتك
هذه المقولة الشهيرة في عالم التصميم والتي تروج وتدعم الطراز المينمال. يقوم هذا المبدأ على أن الأثاث البسيط في الغرفة يظهر جمالها ويسطر على المشهد. فيخدم هذا المبدأ كلاً من الجانب الجمالي والوظيفي والذي أثبت نجاحه مؤخراً وانتشر على ساحة الأثاث المودرن.
يتميز الطراز الكلاسيكي أنه لا يعبأ بعامل الزمن فيمكن أن يكون لديك وحدة إضاءة أو كرسي انيق من الطراز الكلاسيكي وستلاحظ كيف يعطي منزلك أجواء فريدة من نوعها. فتاريخ الأثاث حافل بالتفاصيل والعناصر الجميلة، ويمكنك الحفاظ على مبادئ البساطة حتى في وجود عناصر كلاسيكية بسيطة وقليلة.
يجب التخطيط لطراز بيتك أياً كان سواء كان مودرن أو كلاسيك أو حتى الخلط بين الطرز للحصول على منزل ذو شخصية مهما كانت تكلفته. فيجب أولاً أن نفكر في كل المتغيرات قبل عمل القرار النهائي.
إذا أردت جودة عالية لأثاث بيتك بأقل التكاليف فإن الإهتمام بالتفاصيل دائماً ما يكون له مردود جيد على طراز منزلك. التفاصيل التقليدية تشمل على استخدام صور شخصية وعائلية، مع تذكار من رحلاتك الماضية والذي يضيف للطاولة البسيطة لمسة شخصية. كما يمكنك أيضاً زيادة العناصر الجذابة في منزلك بتعليق اللوحات والمعلقات وتزين أركان المنزل. فهذه التفاصيل ستضمن أن منزلك سيكون مريح وذو شخصية وخاصة على المدى البعيد.