تخلص من الضوضاء: حيل لمنزل هادئ

نعلم جميعنا أن بعض أجزاء المنزل قد تسبب أصوات منزعجة سواء كانت الأرضية، الباب أو غيره. هذه الأصوات يمكنها أن تكون بسيطة، لكن بالوقت قد تتطور وتتسبب في إزعاجنا في منازلنا والتي نعتبرها مساحتنا الخاصة والتي نود أن نحظى فيها ببيئة مريحة وهادئة. لكن لا تقلق حيث سنريك اليوم بعض الحيل البسيطة لتقليل هذه الضوضاء.

بداية من إختيار أثاث صحيح لتصميم المنزل بشكل مناسب واختيار الاكسسوارات المساعدة وأخيراً بعمل الإصلاحات اللازمة من أجل الحصول على بيئة مريحة من كل النواحي المختلفة لراحة آذننا واعصابنا.