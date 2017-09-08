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تخلص من الضوضاء: حيل لمنزل هادئ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH KitchenElectronics
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نعلم جميعنا أن بعض أجزاء المنزل قد تسبب أصوات منزعجة سواء كانت الأرضية، الباب أو غيره. هذه الأصوات يمكنها أن تكون بسيطة، لكن بالوقت قد تتطور وتتسبب في إزعاجنا في منازلنا والتي نعتبرها مساحتنا الخاصة والتي نود أن نحظى فيها ببيئة مريحة وهادئة. لكن لا تقلق حيث سنريك اليوم بعض الحيل البسيطة لتقليل هذه الضوضاء.

بداية من إختيار أثاث صحيح لتصميم المنزل بشكل مناسب واختيار الاكسسوارات المساعدة وأخيراً بعمل الإصلاحات اللازمة من أجل الحصول على بيئة مريحة من كل النواحي المختلفة لراحة آذننا واعصابنا.

الفواصل

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الحقيقة أن المساحات المفتوحة يمكنها أن تعكس الأصوات بشكل أكبر. فإذا كنت تريد تقليل الأصوات والضوضاء فيمكنك عمل حواجز داخلية من الزجاج والتي تعزز فكرة الاتساع والإنفتاح لكنها تحد من الأصوات العالية.

يمكنك أيضاً استخدام القواطيع، مقسمات الفراغات أو توزيع الأثاث حول المنزل، فكلها عناصر تمتص الضوضاء حول الغرف والمساحات.

الأقمشة

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
Domicil Möbel GmbH

DOMICIL Journal Wohngenuss

Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH

تعد الأقمشة وسيلة جيدة للتقليل من صدى الصوت في الغرف وتقليل الضوضاء. فإذا كنت تخطط لاستخدام حوائط ملساء في كل مكان فسيكون من الصعب السيطرة على الضوضاء. حتى أقل الأصوات إزعاجاً سيتم مضاعفتها وانتشارها في كل مكان لكل منا ولجيراننا أيضاً لكن عند وضع السجاد والستائر والأثاث المنجد بأقمشة جميلة ستتمكن من تقليل الضوضاء في الغرف، بالإضافة لأن اختيار عناصر من القماش تضيف عناصر دفئ على المنزل.

أحياناً يلجأ البعض لتعليق معلقات من السجاد أو الأقمشة على الحوائط والتي تعطي للغرف مظهر مميز كما أنها تعمل أيضاً بشكل رائع في تقليل الضوضاء.

لاسبما في غرف الأطفال والتي يزيد فيها مستوى الإزعاج والضوضاء فيجب استخدام سجاد سميك في هذه الغرف والذي سيكون ذو ميزة إضافية وهي لحماية الأطفال من الإصابة عند السقوط على الأرض.

​أجهزة المطبخ الصحيحة

Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH KitchenElectronics
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

يعد المطبخ أكثر الغرف المسببة للضوضاء حيث لا يمكننا تجنب أصوات الأطباق والأجهزة، لكن في المطبخ أيضاً يمكنك تقليل الضوضاء والحصول على منزل أكثر هدوئاً ببعض الأفكار الرائعة. فيجب إختيار الأجهزة الصحيحة أولاً مثل غسالة الأطباق، الشفاط، الخلاط وغيرها، فكلها أجهزة مزعجة. وفي السنوات الأخيرة عمل المنتجين على تقليل هذه الضوضاء عند انتاج الأجهزة الجديدة، فغسالة الأطباق الجديدة كمثال تنتج أصوات أقل بمقدار 50 ديسبل عن الأنواع الأقدم. فقم بالسؤال دائماً عن أجهزة ذات أصوات أكثر هدوءاً سواء كانت أجهزة في المطبخ أو خارجه.

​أدوات مساعدة

Tammy - Stuhlsocken dunkelgrau, ChairSoxx ChairSoxx HouseholdAccessories & decoration
ChairSoxx

ChairSoxx
ChairSoxx
ChairSoxx

ماذا لو كانت أجهزتك القديمة تعمل بكفائة، لا يوجد مشكلة. حيث يمكنك عزلها باستخدام قواعد مطاطية والذي سيقلل من ضوضاء الاهتزاز والحركة العشوائية.

لكن ليس فقط الأجهزة الكهربية ما يحدث الكثير من الضوضاء، فيمكن للأرضيات الملساء سواء كانت من خامة الخشب، الخرسانة أو الصخور أن تحدث الكثير من الضوضاء فيجب تغطيتها بالسجاد والذي يعمل على امتصاص الاصوات وجعل الحركة اليومية في بيتك أسهل وأقل ضوضاء.

يمكنك أيضاً الاستعانة بقطع الفلين الجاهزة لوضعها تحت أرجل الكراسي والطاولات لمنعها من عمل أصوات مزعجة بالإضافة لمنعها من تجريح الأرضية.

​تصليحات

Eiche Arte Coronal , V.I.P.Floors V.I.P.Floors Walls & flooringWall & floor coverings
V.I.P.Floors

V.I.P.Floors
V.I.P.Floors
V.I.P.Floors

في المنازل الكبيرة متعددة الشقق يمكنك أحياناً سماع جيرانك اثناء استخدامهم للحمام أو المطبخ وهذا السبب لأن المياة الجارية تتسبب في إحداث ضوضاء أثناء المرور في المواسير والتي تنعكس على عناصر أخرى وتصل إلينا بشكل مزعج. لتجنب انتقال الصوت بهذا الشكل يجب الحرص أن تكون المواسير مفصولة كل منها بأربطة المواسير كما يجب أن تكون معزولة بشكل جيد للحصول على التأثير المطلوب.

أحياناً يكون العيب في عدم ثبات الألواح في الأرضيات مثلاً والذي يسب صوت مزعج بدوره لذلك إحرص على التحري من مصدر الصوت واصلاحة فوراً.

​حماية من الضوضاء الخارجية

EFH Korneuburgerstraße, Angst Architektur ZT GmbH Angst Architektur ZT GmbH شبابيك
Angst Architektur ZT GmbH

Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH

مصدر الضوضاء لا يكون من داخل المنزل فقط بل تأتي الضوضاء المزعجة غالباً من خارج البيت بشكل مؤذي. لا يمكنك السيطرة على الضوضاء لكن يمكن الحد من الوصول إلى الداخل بحيل بسيطة.

حيث أن الضوضاء من الخارج تدخل إلينا من خلال النوافذ فيجب أن نحرص على عزل فتحات النوافذ وخاصة في المسافات التي بين النوافذ والحوائط، أيضاً إحرص على غلق الأبواب وعزل الوصلات الخاصة بها تماماً. في حالات أخرى يكون من الأفضل عزل الحوائط من الداخل بعمل ألواح عازلة والتي تحجب الضوضاء بنسبة كبيرة.

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