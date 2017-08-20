20 تصميم لمنازل فريدة من نوعها ذات أسقف مسطحة

المنازل ذات الأسقف المسطحة من التصميمات المعمارية المميزة جداً، فهي ليست مجرد تجربة في التصميم، بل خصائصها العملية جعلتها نموذج يسعى إليه الكثير من الخبراء والمصممون، فهي حقاً اختياراً عملياً في عالم التصميمات المعمارية لأنها توفر لك العديد من المساحات لاستغلالها في منطقة السطح، فتجد منازل تحتوي على شرفة وأخرى تحتوي على حمام سباحة ولا عجب أن تجد تصميماً لغرفة معيشة فوق سطح المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي في جولة خاصة مع 20 تصميم لمنازل فريدة في تصميمها ذات أسقف مسطحة ستبهرك حقاً.