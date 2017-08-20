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20 تصميم لمنازل فريدة من نوعها ذات أسقف مسطحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg منازل
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المنازل ذات الأسقف المسطحة من التصميمات المعمارية المميزة جداً، فهي ليست مجرد تجربة في التصميم، بل خصائصها العملية جعلتها نموذج يسعى إليه الكثير من الخبراء والمصممون، فهي حقاً اختياراً عملياً في عالم التصميمات المعمارية لأنها توفر لك العديد من المساحات لاستغلالها في منطقة السطح، فتجد منازل تحتوي على شرفة وأخرى تحتوي على حمام سباحة  ولا عجب أن تجد تصميماً لغرفة معيشة فوق سطح المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي في جولة خاصة مع 20 تصميم لمنازل فريدة في تصميمها ذات أسقف مسطحة ستبهرك حقاً.

1- منزل فريد من نوعه

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH منازل
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

عندما تنظر لهذا المنزل للمرة الاولى ستشعر حقاً أنك أمام منزلاً فريداً من نوعه، منزل مصمم من سقف مسطح جذاب وتفاصيل من الأضاءة جعلت منه حقاً منزلاً مميزاً وفريد في تفاصيله. 

2- فن العمارة المستقبلة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لطالما كان لأندماج أكثر من خامة في التصميم حضور خاص، وهذا ما جعلنا نقف بأنبهار حقاً أمام تصميم هذا المنزل، منزل بسقف مسطح كما نرى صممت نوافذ الغرف بطريقة واسعة لتسمح للمنزل أن يطل  بالكامل على الجمال الخارجي لتصميم الواجهة وحمام السباحة.

3- منزل الأحلام

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES منازل
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

تصميم خلاب لمنزل من الحلم  مصمم من الخشب والزجاج ليطل بالكامل على الطبيعة الخلابة من الخارج عن طريق تلك النوافذ الزجاجية.

4- منزل خشبي جذاب

Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg منازل
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

يبين هذا النموذج في التصميم أن المنازل الخشبية تستطيع أن تجمع بين الراحة والرفاهية، ليكتمل سحر التصميم مع اندماج المنزل مع الطبيعة الخلابة من حوله.

5- منزل مشرق

Lili Wood, AMBA AMBA منازل
AMBA

AMBA
AMBA
AMBA

ستحب هذا المنزل كثيراً مع شكله المربع المبتكر، المنزل من طابقين مصمم بطريقة رائعة لعبت النوافذ الزجاجية دوراً مميزاً في خلق جو مشرق ولمسة رائعة من الترحيب.

6- التقليدية والحداثة معاً

Maison dans les arbres, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL منازل
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL
ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL

مزج لمسة من الحداثة مع التفاصيل التقليدية القديمة من اللمسات التي يحبها الجميع في التصميم، ويمكننا أن نرى هنا في تصميم هذا المنزل مزيج من التقليدية في استخدام الخشب ولمسة من الحداثة من خلال العناصر المعمارية الحديثة المستخدمة في التصميم.

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7- منزل متكامل

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte منازل
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

منزل من 250  متر من الفخامة والعصرية المتكاملة في تصميمه الرائع، لمسات الأضاءة وتصميم الواجهة الخارجية للمنزل مع الزجاج في تصميم النوافذ، كل هذة التفاصيل أضافت جمال خاص على تصميم المنزل.

8- منزل على منحدر الغابات

Maison cubiste - Mention au Palmarès départemental de l'Architecture et de l'Aménagement du Doubs 2011 , Cléo Chatelet Architecte Cléo Chatelet Architecte منازل
Cléo Chatelet Architecte

Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte

منزل مصمم من الخشب بلونه الرمادي الأنيق وسط منحدرات الغابات والطبيعة الخلابة التي خلقت لمسة من الوئام بينها وبين تصميمه.

9- منزل على نمط الحد الادنى

War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG منازل
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

تصميم أخر لمنزل ذو سقف مسطح على نمط الحد الأدنى ذو نوافذ زجاجية كبيرة مطلة على الطبيعة من الخارج.

10- منزل مطل على حمام السباحة

Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design منازل
LE LAB Design

LE LAB Design
LE LAB Design
LE LAB Design

نموذج أخر لمنزل فريد وبسيط في تصميمه، يطل على حمام السباحة بطريقة أضافت أطلالة مشرقة وجذابة.

11- الطبيعة والأبتكار

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D منازل
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

منزل سا حر لمحبي الطبيعة، الهندسة المعمارية الحديثة تتجلى في تصميم منزل على شكل مكعب جنبا إلى جنب مع لمسة الخشب التقليدي.

12- منزل العائلة العصري

Maison à toit plat contemporaine, CMD Maisons Florène CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

 أربع غرف نوم وغرف معيشة كبيرة، جعلت هذا المنزل حقاً نموذج رائع لمنزل العائلة بتصميمه العصري المميز الذي يقدم لأصحابه درجة عالية من التصميم المثالي والأداء الوظيفي في تصميمه.

13- منزل مستوحى من باوهاوس

Neubau eines Einfamilienhaus, Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs منازل
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

منزل رائع مستوحى من مدرسة باوهاوس للتصميم، وهي مدرسة أنشئت عام 191، أنشأها والتر غروبيوس في فايمار وتشتهر تصاميمها بالوظيفية والبساطة.لذلك يعتبر هذا المنزل خياراً رائعاً لعشاق البساطة المطلقة.

14- التكعيبية الحديثة

SOLUTION 3D EN ARCHITECTURE, DEC-DESIGN DEC-DESIGN منازل
DEC-DESIGN

DEC-DESIGN
DEC-DESIGN
DEC-DESIGN

منزل بسيط ورائع مصمم من التكعيبية الحديثة، وهو اتجاه فني ظهر في اوائل القرن العشرين ويدمج الأشكال الهندسية البسيطة في التصميمات الفنية، وكما نرى هنا هذا المنزل صمم بطريقة رائعة على شكل مكعب بسيط، وبألأضافة إلى بساطة وحداثة تصميمه فهذا المنزل يوفر أيضاً أفضل الخصوصية لسكانه بفضل نوافذه الضيقة.

15- منزل عصري متناقض

Maison | Carry-le-Rouet, Christian Fares Christian Fares منازل
Christian Fares

Christian Fares
Christian Fares
Christian Fares

منزل على نمط الحد الأدنى بتصميم سقف مسطح يخلق تبايناً مثيراً بين الطبيعة المحيطة به والهندسة المعمارية الحديثة في تصميمه. النوافذ الضيقة التي تواجه الشارع تضمن أفضل خصوصية لسكانه، في حين يتمتع سكان بقية المنزل بمنظر الطبيعة الفريد من نوعه من خلال تصميم الشرفة والنوافذ الواسعة.

16-منزل العائلة العصري

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten منازل
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

منزل سقف مسطح تشعر فيه الأسرة بأكملها بالراحة والمرح،العديد من النوافذ التي تسمح للضوء بالمرور في غرفة معيشة  للمسة مشرقة، مع تصميم رائع لحديقة مريحة مع بركة مياة  توفر مساحة واسعة للاسترخاء واللعب للكبار والأطفال.

17- شرفة على السطح مع حمام سباحة

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte منازل
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

تصميم مميز ومبتكر لمنزل من الخشب، يحتوي سطح المنزل على شرفة وحمام سباحة، لتشعر حقاً أنك أمام تصميماً لمنزل غير تقليدي بالمرة.

18- منزل حديث من طابقين

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم أخر لمنزل ذو سقف مسطح في هامبورغ بتصميم هندسي على شكل مكعب بتصميم عصري ومرافق حديثة.

19- تحفة معمارية

Maison contemporaine en bordure de ville, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES منازل
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

في وسط واحة خضراء، وجدنا تصميم هذا البيت ذو السقف المسطح، والذي بمجرد النظر إليه تشعر وكأنك أمام تحفة فنية  من خلال تصميمه على شكل مكعب ولونه الرمادي الأنيق.

20- منزل بتصميم ريترو ساحر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وختام جولاتنا مع المنتازل ذات الأسقف المسطحة مع تصميم هذا المنزل المميز على نمط الريترو القديم ولمسات رجعية غاية في الأناقة، ستجعلك تقع في غرامه بالتأكيد.

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