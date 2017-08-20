20 تصميم لمنازل فريدة من نوعها ذات أسقف مسطحة

المنازل ذات الأسقف المسطحة من التصميمات المعمارية المميزة جداً، فهي ليست مجرد تجربة في التصميم، بل خصائصها العملية جعلتها نموذج يسعى إليه الكثير من الخبراء والمصممون، فهي حقاً اختياراً عملياً في عالم التصميمات المعمارية لأنها توفر لك العديد من المساحات لاستغلالها في منطقة السطح، فتجد منازل تحتوي على شرفة وأخرى تحتوي على حمام سباحة ولا عجب أن تجد تصميماً لغرفة معيشة فوق سطح المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي في جولة خاصة مع 20 تصميم لمنازل فريدة في تصميمها ذات أسقف مسطحة ستبهرك حقاً.
عندما تنظر لهذا المنزل للمرة الاولى ستشعر حقاً أنك أمام منزلاً فريداً من نوعه، منزل مصمم من سقف مسطح جذاب وتفاصيل من الأضاءة جعلت منه حقاً منزلاً مميزاً وفريد في تفاصيله.
لطالما كان لأندماج أكثر من خامة في التصميم حضور خاص، وهذا ما جعلنا نقف بأنبهار حقاً أمام تصميم هذا المنزل، منزل بسقف مسطح كما نرى صممت نوافذ الغرف بطريقة واسعة لتسمح للمنزل أن يطل بالكامل على الجمال الخارجي لتصميم الواجهة وحمام السباحة.
تصميم خلاب لمنزل من الحلم مصمم من الخشب والزجاج ليطل بالكامل على الطبيعة الخلابة من الخارج عن طريق تلك النوافذ الزجاجية.
يبين هذا النموذج في التصميم أن المنازل الخشبية تستطيع أن تجمع بين الراحة والرفاهية، ليكتمل سحر التصميم مع اندماج المنزل مع الطبيعة الخلابة من حوله.
ستحب هذا المنزل كثيراً مع شكله المربع المبتكر، المنزل من طابقين مصمم بطريقة رائعة لعبت النوافذ الزجاجية دوراً مميزاً في خلق جو مشرق ولمسة رائعة من الترحيب.
مزج لمسة من الحداثة مع التفاصيل التقليدية القديمة من اللمسات التي يحبها الجميع في التصميم، ويمكننا أن نرى هنا في تصميم هذا المنزل مزيج من التقليدية في استخدام الخشب ولمسة من الحداثة من خلال العناصر المعمارية الحديثة المستخدمة في التصميم.
منزل من 250 متر من الفخامة والعصرية المتكاملة في تصميمه الرائع، لمسات الأضاءة وتصميم الواجهة الخارجية للمنزل مع الزجاج في تصميم النوافذ، كل هذة التفاصيل أضافت جمال خاص على تصميم المنزل.
منزل مصمم من الخشب بلونه الرمادي الأنيق وسط منحدرات الغابات والطبيعة الخلابة التي خلقت لمسة من الوئام بينها وبين تصميمه.
تصميم أخر لمنزل ذو سقف مسطح على نمط الحد الأدنى ذو نوافذ زجاجية كبيرة مطلة على الطبيعة من الخارج.
نموذج أخر لمنزل فريد وبسيط في تصميمه، يطل على حمام السباحة بطريقة أضافت أطلالة مشرقة وجذابة.
منزل سا حر لمحبي الطبيعة، الهندسة المعمارية الحديثة تتجلى في تصميم منزل على شكل مكعب جنبا إلى جنب مع لمسة الخشب التقليدي.
أربع غرف نوم وغرف معيشة كبيرة، جعلت هذا المنزل حقاً نموذج رائع لمنزل العائلة بتصميمه العصري المميز الذي يقدم لأصحابه درجة عالية من التصميم المثالي والأداء الوظيفي في تصميمه.
منزل رائع مستوحى من مدرسة باوهاوس للتصميم، وهي مدرسة أنشئت عام 191، أنشأها والتر غروبيوس في فايمار وتشتهر تصاميمها بالوظيفية والبساطة.لذلك يعتبر هذا المنزل خياراً رائعاً لعشاق البساطة المطلقة.
منزل بسيط ورائع مصمم من التكعيبية الحديثة، وهو اتجاه فني ظهر في اوائل القرن العشرين ويدمج الأشكال الهندسية البسيطة في التصميمات الفنية، وكما نرى هنا هذا المنزل صمم بطريقة رائعة على شكل مكعب بسيط، وبألأضافة إلى بساطة وحداثة تصميمه فهذا المنزل يوفر أيضاً أفضل الخصوصية لسكانه بفضل نوافذه الضيقة.
منزل على نمط الحد الأدنى بتصميم سقف مسطح يخلق تبايناً مثيراً بين الطبيعة المحيطة به والهندسة المعمارية الحديثة في تصميمه. النوافذ الضيقة التي تواجه الشارع تضمن أفضل خصوصية لسكانه، في حين يتمتع سكان بقية المنزل بمنظر الطبيعة الفريد من نوعه من خلال تصميم الشرفة والنوافذ الواسعة.
منزل سقف مسطح تشعر فيه الأسرة بأكملها بالراحة والمرح،العديد من النوافذ التي تسمح للضوء بالمرور في غرفة معيشة للمسة مشرقة، مع تصميم رائع لحديقة مريحة مع بركة مياة توفر مساحة واسعة للاسترخاء واللعب للكبار والأطفال.
تصميم مميز ومبتكر لمنزل من الخشب، يحتوي سطح المنزل على شرفة وحمام سباحة، لتشعر حقاً أنك أمام تصميماً لمنزل غير تقليدي بالمرة.
تصميم أخر لمنزل ذو سقف مسطح في هامبورغ بتصميم هندسي على شكل مكعب بتصميم عصري ومرافق حديثة.
في وسط واحة خضراء، وجدنا تصميم هذا البيت ذو السقف المسطح، والذي بمجرد النظر إليه تشعر وكأنك أمام تحفة فنية من خلال تصميمه على شكل مكعب ولونه الرمادي الأنيق.
وختام جولاتنا مع المنتازل ذات الأسقف المسطحة مع تصميم هذا المنزل المميز على نمط الريترو القديم ولمسات رجعية غاية في الأناقة، ستجعلك تقع في غرامه بالتأكيد.
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