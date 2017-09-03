6 أفكار عبقرية للديكورات الجدران المرتفعة

الأسقف المعلقة من اللمسات الديكورية الرائعة التي تخلق لمسة مؤثرة جداً وديناميكية في تصميم غرف منزلك، ومن أكثر المميزات التي تقدمها لك الجدران المرتفعة في منزلك هي القدرة على تصميم سقف معلق بمنتهى السهولة وتعليق الأسقف بتدرجات مختلفة بطريقة تمنح الغرفة لمسة من الجمال والأناقة الخاصة، تستطيع الأسقف المعلقة أيضاً أضافة لمسة خاصة من الأضاءة من خلال سبوتات السقف المتناثرة، فنرى هنا في تصميم هذا السقف تلك الغرفة، الغرفة تمتلك جدراناً عالية وأسقف مرتفعة فقام المصمم بتعليق سقفاً حلزوني مزود بسبوتات من الأضاءة لتضئ لك الغرفة بلمسة من الدفئ والجمال المطلق في المساء. الجدير بالذكر أن أضافة سبوتات من الأضاءة على تصميم السقف ليس الخيار الوحيد التي تستطيع الاستعانة في تصميمات الأسقف المعلقة، بل يمكنك أيضا تركيب أنظمة التهوية وتكييف الهواء بها.