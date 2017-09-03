6 أفكار عبقرية للديكورات الجدران المرتفعة

تضيف الجدران المرتفعة في المنزل تأثيراً رائعاُ من الجمال وتعطي لمنزلك أطلالة نبيلة، لكن يجهل الكثير كيفية الاستفادة من الجدران العالية في المنزل وتوفير الأمكانيات والتفاصيل التي تضيف على منزلك الأختلاف، فوجود جدران عالية في منزلك لا يعني شعورك فقط بأنك تمتلك منزلاً فخماً بل بأضافة تفاصيل الفخامة والتميز بنفسك واستغلال تلك الجدران بطريقة عملية ومميزة كأضافة خزانة، أرفف، تعليف سقف أو حتى وضع لمسات ديكورية خاصة على الجدران، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المفال سنعرض لك الأفكار المميزة التي يمكنك استغلال الجدران العالية في تنفيذها ليبدو منزلك حقاً منزلاً مميزاً.
الأسقف المعلقة من اللمسات الديكورية الرائعة التي تخلق لمسة مؤثرة جداً وديناميكية في تصميم غرف منزلك، ومن أكثر المميزات التي تقدمها لك الجدران المرتفعة في منزلك هي القدرة على تصميم سقف معلق بمنتهى السهولة وتعليق الأسقف بتدرجات مختلفة بطريقة تمنح الغرفة لمسة من الجمال والأناقة الخاصة، تستطيع الأسقف المعلقة أيضاً أضافة لمسة خاصة من الأضاءة من خلال سبوتات السقف المتناثرة، فنرى هنا في تصميم هذا السقف تلك الغرفة، الغرفة تمتلك جدراناً عالية وأسقف مرتفعة فقام المصمم بتعليق سقفاً حلزوني مزود بسبوتات من الأضاءة لتضئ لك الغرفة بلمسة من الدفئ والجمال المطلق في المساء. الجدير بالذكر أن أضافة سبوتات من الأضاءة على تصميم السقف ليس الخيار الوحيد التي تستطيع الاستعانة في تصميمات الأسقف المعلقة، بل يمكنك أيضا تركيب أنظمة التهوية وتكييف الهواء بها.
إذا كنت تمتلك جدراناً مرتفعة ، وتشعر أنك بحاجة لأماكن تخزينية في منزلك ولا تجد مساحات كافية لفعل ذلك، دعني أخبرك أن من أنسب الحلول لخلق مساحات تخزينية في المنزل هي استغلال الجدران العالية، فالسقف العالي هو مساحة رائعة تستطيع استغلالها كاستغلالك للأرضيات، يمكنك عمل خزانات في السقف تسمح لك بالتخزيين بطريقة مثالية ومميزة جداً. فهنا قام المصمم باستغلال سقف المنزل وجدرانه المرتفعة وقام بعمل تصميم لخزانة ملتصقة في الجدار بطريقة بسيطة وتسمح لك بوجود أماكن تخزينية عملية في منزلك.
وجود الجدران العالية في منزلك سيتيح لك خلق لمسات زخرفية وتفاصيل ديكورية غير تقليدية بالمرة وسيجعلك تتنحى جانياً عن التصميم التقليدي للجدران فمع وجود الجدران العالية ستتمكن من أضافة الخدع البصرية المعمارية على الجدران بطرق مختلفة تثير الأعجاب في تصميم منزلك وتنشئ مناخاً فريداً من نوعه في غرف. ونرى هنا تصميماًَ مميزاً لجدران وأسقف هذا المطبخ المرتفعة التي صممت من الخشب وسبوتات الأضاءة بشكل درامي دافئ.
لا يتوقف استغلال الجدران المرتفعة على تصميم خزانات تسمح لك بالتخزيين فقط، فيمكنك الاستعانة بالأرفف لخلق مساحات تخزينية رائعة تمتد لسقف الغرفة بطريقة بسيطة ومميزة، سواء كانت الأرفف مغلقة أو مفتوحة أي من تلك الخيارات سيضيف لك الكثير من العملية والبساطة في تصميم منزلك، ويمكنك تركيبها بطريقة طبيعهية وبسيطة على جدران منزلك سواء كانت أرفف مفتوحة أو مغلقة كما نرى في تصميم هذة الجدران استخدم المصمم الجدران وقام بوضع الأرفف بطريقة مثالية وبسيطة لتخزين الأغراض بداخلها بسهولة وفي نقس الوقت عنصر مثالي ومميز للفصل بين غرف المنزل كمانرى.
الجدران العالية هي أساس ظهور بعض الأساليب المعمارية التاريخية والتفاصيل الفنية الخاصة في الديكور، فأذا كنت من هؤلاء الذيين يقدرون الفن ويهوون التفاصيل الفنية. دعني أخبرك ان الجدران العالية في منزلك ستسمح لك بممارسة هواياتك، فيمكنك استغلال الجدران العالية لوضع التفاصيل الفنية واللوحات وغيرها من اللمسات الديكورية التي ستجعل من جدران منزلك منطقة فنية خاصة .
في بعض الاحيان ستكون شاكراً لوجود الجدران والأسقف المرتفعة في منزلك، فأنت في هذة الحالة لن تقوم باستخدام الديكورات أو الأسقف المعلقة فقط لاستغلال الجدران المرتفعة بل ستستخد الأسقف والجدران لفصل بعض الغرف عن بعضها من الأسقف المعلقة المتدلية من السقف، وتوزيع الأضاءة كما تريد لتركيز الأنتباة على الأماكن التي تريدها في منزلك بسهولة.
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