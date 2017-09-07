نصائح ثمينة لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة

لم تعد المطابخ المفتوحة على منطقة المعيشة نادرة الوجود بالمرة في الوقت الحاضر، بل أصبحت تحتل مكانة كبيرة في التصميمات العصرية للمنازل، فطبيعية الحياة العملية جعلت من نموذج المطابخ المفتوحة اتجاهاً سائداً في التصميم لتجعل أفراد الأسرة يتشاركون معاُ معظم الأوقات. لكن ربما يحتار البعض في اختيار التفاصيل المناسبة لفصل المطبخ عن غرفة المعيش ومنطقة الطعام، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم من خلال هذا المقال نصائح ثمينة ستساعدك على فصل المطبخ عن باقي المنزل بطريقة ذكية تسمح لك بالحفاظ على منظقة الفراغ والتواصل بين الغرف وبعضها.
المطبخ ليس مجرد منطقة لطهي الطعام ولا مجرد غرفة في منزلك تحتوي فقط على ثلاجة والموقد، بل هو أكثر من ذلك هو حقاً منطقة يتشارك بها الجميع، لذلك أصبحت المطابخ العصرية تتسم بالتصميم المفتوح على غرفة المعيشة لتجعل أفراد الأسرة يتشاركون معاُ معظم الأوقات، ومن الحلول التي يستعين بها الخبراء لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة هي جزيرة المطبخ فبجانب لمستها العملية تعتبر جزيرة المطبخ حلاً مثالياً لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة بصرياً.
من الحلول العملية أيضاً لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة هي استخدام العمدان والجدران المنخفضة الحجرية بشكل زخرفي، فاستخدام العمدان والجدران المنخفضة يستطيع يفصل الأمتداد البصري بين منطقة المطبخ وغرفة المعيشة فتشعر بالنظام وعدم الفوضى وباستقلالية كل منطقة عن الأخرى. ويمكننا أن نرى هنا نموذج صمم بأبداع شديد لفصل المطبخ عن غرفة المعيش استعان المصمم بالعمدان الحجرية ذات تصميم عتيق ومميز ليخلق جمالاً خاصاً على تلك المنطقة.
من الخدع العملية البسيطة ولتي لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، هي استخدام طاولة الطعام كعنصر للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، فطاولة طعام كبيرة ستحقق لك الفصل بصرياً بطريقة بسيطة وعملية فهي ستتيح لك بجانب الفصل منطقة وظيفية لتناول الطعام مع عائلتك. ولكن عند اختيار هذة الطريقة للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة استعن بطاولة مستطيلة كي تمنحك شعوراً مريحاً عند الفصل وتجنب استخدام الطاولات المستديرة والملابعة فهي غير عملية بالمرة في الفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة.
من الخدع العملية البسيطة ولتي لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، هي استخدام طاولة الطعام كعنصر للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، فطاولة طعام كبيرة ستحقق لك الفصل بصرياً بطريقة بسيطة وعملية فهي ستتيح لك بجانب الفصل منطقة وظيفية لتناول الطعام مع أفراد عائلتك. يفضل اختيار طاولة مستطيلة فهي أفضل في الفصل بين الغرف عن التصميمات المستديرة والمربعة للطاولات، وكن حريص أيضاً على اختيار مقاس مناسب للطاولة يتناسب مع المساحة لديك.
أما إذا كنت تريد أن تفصل المطبخ تماماُ عن غرفة المعيشة وتجعله منطقة مستقلة، في هذة الحالة ننصحك باستخدام الجدران التقليدية للفصل بين المطبخ وغرف المنزل. وهناك خياراً أخر أذا كنت تريد أن تفصل المطبخ بالكامل وفي نفس الوقت تحتفظ بالمساحات لديك بطريقة عملية يمكنك الاستعانة بالجدران الزجاجية او استخدام الأبواب الجرارة فتلك الحلول عملية للفصل والحفاظ على المساحات.
لا يستطيع أحد أن ينكر أن المطبخ ومساحات المعيشة المفتوحة من التصميمات الداخلية الأكثر إشراقاً ،فهي تستطيع أن تخلق شعوراً بالحرية والفضاء في المنزل. وتتيح االترابط بين مناطق المعيشة المختلفة وتجعل أفراد الأسرة يتشاركون في أنشطته سوياً، فتجد البعض يشاهد التليفزيون بينما يقوم البعض الآخر بإعداد الطعام. لذلك، إذا كان لديك منطقة معيشة مشتركة ومطبخ كبير في منزلك فأنت محظوظ كثيراً، ويمكنك استخدام تفاصيل صغيرة للفصل بين منطقة المعيشة والمطبخ وفي نفس الوقت تحتفظ بمساحات الفراغ لديك والجمع بين الحياة الأسرية والمهام المنزلية.
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