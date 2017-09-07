نصائح ثمينة لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة

لم تعد المطابخ المفتوحة على منطقة المعيشة نادرة الوجود بالمرة في الوقت الحاضر، بل أصبحت تحتل مكانة كبيرة في التصميمات العصرية للمنازل، فطبيعية الحياة العملية جعلت من نموذج المطابخ المفتوحة اتجاهاً سائداً في التصميم لتجعل أفراد الأسرة يتشاركون معاُ معظم الأوقات. لكن ربما يحتار البعض في اختيار التفاصيل المناسبة لفصل المطبخ عن غرفة المعيش ومنطقة الطعام، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم من خلال هذا المقال نصائح ثمينة ستساعدك على فصل المطبخ عن باقي المنزل بطريقة ذكية تسمح لك بالحفاظ على منظقة الفراغ والتواصل بين الغرف وبعضها.