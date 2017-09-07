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نصائح ثمينة لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Maisonettewohnung, eswerderaum eswerderaum غرفة المعيشة
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لم تعد المطابخ المفتوحة على منطقة المعيشة نادرة الوجود بالمرة  في الوقت الحاضر، بل أصبحت تحتل مكانة كبيرة في التصميمات العصرية للمنازل، فطبيعية الحياة العملية جعلت من نموذج المطابخ المفتوحة اتجاهاً سائداً في التصميم لتجعل أفراد الأسرة يتشاركون معاُ معظم الأوقات. لكن ربما يحتار البعض في اختيار التفاصيل المناسبة لفصل المطبخ عن غرفة المعيش ومنطقة الطعام، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم من خلال هذا المقال نصائح ثمينة ستساعدك على فصل المطبخ عن باقي المنزل بطريقة ذكية تسمح لك بالحفاظ على منظقة الفراغ والتواصل بين الغرف وبعضها.

1- جزيرة المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ ليس مجرد منطقة لطهي الطعام ولا مجرد غرفة في منزلك تحتوي فقط على ثلاجة والموقد، بل هو أكثر من ذلك هو حقاً منطقة يتشارك بها الجميع، لذلك أصبحت المطابخ العصرية تتسم بالتصميم المفتوح على غرفة المعيشة لتجعل أفراد الأسرة يتشاركون معاُ معظم الأوقات، ومن الحلول التي يستعين بها الخبراء لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة هي جزيرة المطبخ فبجانب لمستها العملية تعتبر جزيرة المطبخ حلاً مثالياً لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة بصرياً.

2- العمدان والجدران الزخرفية

Ferienhaus in den Marken , v. Bismarck Architekt v. Bismarck Architekt مطبخ
v. Bismarck Architekt

v. Bismarck Architekt
v. Bismarck Architekt
v. Bismarck Architekt

من الحلول العملية أيضاً لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة هي استخدام العمدان والجدران المنخفضة الحجرية بشكل زخرفي، فاستخدام العمدان والجدران المنخفضة يستطيع يفصل الأمتداد البصري بين منطقة المطبخ وغرفة المعيشة فتشعر بالنظام وعدم الفوضى وباستقلالية كل منطقة عن الأخرى. ويمكننا أن نرى هنا نموذج صمم بأبداع شديد لفصل المطبخ عن غرفة المعيش استعان المصمم بالعمدان الحجرية ذات تصميم عتيق ومميز ليخلق جمالاً خاصاً على تلك المنطقة.

3- طاولة الطعام

Raum fürs Miteinander: Konzept „Hausgruppe“ in Mülheim an der Ruhr , Koschany + Zimmer Architekten KZA Koschany + Zimmer Architekten KZA مطبخ
Koschany + Zimmer Architekten KZA

Koschany + Zimmer Architekten KZA
Koschany + Zimmer Architekten KZA
Koschany + Zimmer Architekten KZA

 من الخدع العملية البسيطة ولتي لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، هي استخدام طاولة الطعام كعنصر للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، فطاولة طعام كبيرة ستحقق لك الفصل بصرياً بطريقة بسيطة وعملية فهي ستتيح لك بجانب الفصل منطقة وظيفية لتناول الطعام مع عائلتك. ولكن عند اختيار هذة الطريقة للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة استعن بطاولة مستطيلة كي تمنحك شعوراً مريحاً عند الفصل وتجنب استخدام الطاولات المستديرة والملابعة فهي غير عملية بالمرة في الفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة.

4- خزانة كالجدار

homify Dining roomAccessories & decoration MDF White
homify

homify
homify
homify

من الخدع العملية البسيطة ولتي لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، هي استخدام طاولة الطعام كعنصر للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، فطاولة طعام كبيرة ستحقق لك الفصل بصرياً بطريقة بسيطة وعملية فهي ستتيح لك بجانب الفصل منطقة وظيفية لتناول الطعام مع أفراد عائلتك. يفضل اختيار طاولة مستطيلة فهي أفضل في الفصل بين الغرف عن التصميمات المستديرة والمربعة للطاولات، وكن حريص أيضاً على اختيار مقاس مناسب للطاولة يتناسب مع المساحة لديك.

5- الجدران عنصر فصل فعال

homify مطبخ Grey
homify

homify
homify
homify

أما إذا كنت تريد أن تفصل المطبخ تماماُ عن غرفة المعيشة وتجعله منطقة مستقلة، في هذة الحالة ننصحك باستخدام الجدران التقليدية للفصل بين المطبخ وغرف المنزل. وهناك خياراً أخر أذا كنت تريد أن تفصل المطبخ بالكامل وفي نفس الوقت تحتفظ بالمساحات لديك بطريقة عملية يمكنك الاستعانة بالجدران الزجاجية او استخدام الأبواب الجرارة فتلك الحلول عملية للفصل والحفاظ على المساحات.

6- مطبخ ومنطقة معيشة مفتوحة الخيار الأفضل

Maisonettewohnung, eswerderaum eswerderaum غرفة المعيشة
eswerderaum

eswerderaum
eswerderaum
eswerderaum

لا يستطيع أحد أن ينكر أن المطبخ ومساحات المعيشة المفتوحة  من التصميمات الداخلية الأكثر إشراقاً ،فهي تستطيع أن تخلق شعوراً  بالحرية والفضاء في المنزل. وتتيح االترابط بين مناطق المعيشة المختلفة وتجعل أفراد الأسرة يتشاركون في أنشطته سوياً، فتجد البعض يشاهد التليفزيون بينما يقوم البعض الآخر بإعداد الطعام. لذلك، إذا كان لديك منطقة معيشة مشتركة ومطبخ كبير في منزلك فأنت محظوظ كثيراً، ويمكنك استخدام تفاصيل صغيرة للفصل بين منطقة المعيشة والمطبخ وفي نفس الوقت تحتفظ بمساحات الفراغ لديك والجمع بين الحياة الأسرية والمهام المنزلية.

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