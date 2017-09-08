7نصائح للغرف المظلمة لتبدو أكثر أشراقاً

المساحة المظلمة في المنزل تضيف شعوراً موحشاً وكئيباً في تصميمات المنازل، فنشعرك بعدم الراحة في المنزل، فمنزل مظلم هو منزل لا يشعر اصحابه بالسعادة. وإذا كنت تقرا هذا الكلام الأن وتشعر أن منزلك مظلم بالفعل لا داعي أن تستلم لذلك، فهناك بعض الحلول التي يمكنك أن تقوم بها بها للتغلب على مشكلة المساحات المظلمة في المنزل
إذا كان لديك غرفة مظلمة وداكنة بعض الشئ فيجب الأخذ في الأعتبار أن تلك الغرفة يجب أن تكون مضاءة جيداً، كي تستطيع أن تتغلب على الشعور الموحش والكئيب بعض الشئ للإطلالة الداكنة في الغرفة، لذلك عليك بتوزيع الأضاءة بطريقة جيدة في أركان الغرفة ، فأذا كان الضوء المناسب يضيء كل زاوية مظلمة داخل الغرفة، ستبدو الغرفة فجأة مشرقة ودافئة. وإذا كانت الغرفة ليست مظلمة فقط، بل وصغيرة المساحة أيضاً في هذة الحالة سنلجأ للأضاءة أيضاً ولكن ليس في الأركان والزوايا بل عند الأسقف والجدران كأختيار سبوتات السقف ومصابيح البندول والنجف. كن حريصاً أيضاً على توزيع الأضاءة بطريقة ذكية في الأماكن الحيوية في الغرفة كركن القراءة والأماكن المفضلة لمشاهدة التليفزيزن ومنطقة الطعام فهذا سيجعل الغرفة تبدو أكثر راحة وأشراقاً.
الأثاث المشرق يستطيع أن يعكس الضوء بطريقة مثالية داخل الغرفة وبأمكانه جعل الغرف المظلمة تبدو أكثر بهجة وأشراقاً، ومن أمثلة الاثاث المشرق الذي تستطيع أن تضيفه في غرف منزلك الأثاث باللون الأبيض أو العاجي مع أضافة لمسات مشرقة في الديكور كظلال الباستيل بدرجاتها المختلفة ولمسات الأزرق والأخضر المبهجة أو حتى تفاصيل الأصفر المشرقة قطعة واحدة من الأثاث المشرق مع التفاصيل الديكورية المختارة بعناية كفيلة أن تلغي تماماً رتابة وروتينية الغرفة المظلمة وتجعلها أكثر أشراقاَ ومرح.
اللمسات الديكورية المتناقضة على جدران الغرفة كفيلة أن تجعلك تتخلص تماماً من الشعور بالظلام في منزلك، فبجانب اختيار أثاث مشرق وذو ظلال خفيفة يجب أن تستغل جدران الغرفة أيضاً بطريقة جيدة من خلال وضع التفاصيل الديكورية كاللوحات والصور التي تحتوي على تفاصيل لونية مشرقة، وتزيين الجدار بالمرايات التي بدورها تخلق اتساعاً بصرياًَ ولمسة من الأشراق داخل الغرفة بسبب تعامد الضوء وانعكاسه بطريقة مثالية عليها، يمكنك أيضاً أضافة لون مختلف لجدار واحد من جدران منزلك بشرط أن لا يكون الجدار الأكبر في الغرفة وأن لا تختار الوان داكنة في تصميم هذا الجدار، حتى تستطيع أن تجعل الغرفة تبدو أكثر حيوية وأشراق.
غرفة مظلمة ستبدو قاتمة وأكثر كأبة بالتاكيد مع وجود سقف مظلم، لكن غرفة مظلمة مع سقف مشرق ومضئ سيبدو الأمر مختلف، لذلك من الحلول التي ستساعدك على التخلص من سلبيات الغرفة المظلمة هي وع سبوتات من الأضاءة كسبوتات أضاءة الهالوجين على سبيل المثال وهي من أنواع الأضاءة الأكثر انتشاراً وهي رائعة جداً فبجانب لمستها التي تكسر رتابة الغرفة المظلمة تجعلك تشعر وكأن سقف الغرفة سماء مرصعة بالنجوم.
لن تبدو الغرفة المظلمة، كثيبة وقاتمة إذا كانت تحتوي الغرفة على بعض النوافذ ومصادر من الأضاءة الطبيعية، لذلك أحرص على وجود نوافذ داخلية مفتوحة في المنزل لتغمره بالضوء والهواء الطبيعي، وإذا لم يكن تصميم منزلك يتيح لك بوجود العديد من النوافذ يمكنك أن تستعين عوضاً عن ذلك بالأبواب الزجاجية في تصميم المنزل أو جدران فاصلة من الزجاج بين المطبخ وغرفة المعيشة أو غرفة السفرة فبهذة الطريقة ستخلق اندماجاً بين غرف المنزل وتسمح للضوء الطبيعي بالمرور بينهم، وبالتالي لن يبدو منزلك مظلماً بالمرة.
الستائر لا تحميك فقط من أعين المتطفلين، فهي تزيين الغرفة أيضاً وتجعلها تبدو أكثر أشراقاً، لذلك اختيارها في المنازل المظلمة يجب أن يكون بذكاء وعناية شديدة ويفضل أن تكون من الأقمشة الشفافة وبألوان فاتحة وتجنب الأقمشة الثقيلة ذات الألوان الداكنة لأنها ستجعل غرفتك تبدو أكثر ظلمة.
تستطيع المرايا والأسطح اللامعة أن تتغلب على الشعور الكئيب في تصميم الغرف الداكنة وتجعلها تبدو أكثر أشراقاً، فبأمكان المرايات والأثاث الذي يحتوي على أسطح براقة أن يعكس الضوء ويجعلها مضيئة وأكثر أشراقاً، لكن أحرص على اختيار الأسطح اللامعة في الأثاث ذو ألوان فاتحة، فأختيار أثاث باللوان ذاكنة وأسطح لامعة سيجعل الغرفة تبدو أكثر ظلمة.
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