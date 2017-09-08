7نصائح للغرف المظلمة لتبدو أكثر أشراقاً

إذا كان لديك غرفة مظلمة وداكنة بعض الشئ فيجب الأخذ في الأعتبار أن تلك الغرفة يجب أن تكون مضاءة جيداً، كي تستطيع أن تتغلب على الشعور الموحش والكئيب بعض الشئ للإطلالة الداكنة في الغرفة، لذلك عليك بتوزيع الأضاءة بطريقة جيدة في أركان الغرفة ، فأذا كان الضوء المناسب يضيء كل زاوية مظلمة داخل الغرفة، ستبدو الغرفة فجأة مشرقة ودافئة. وإذا كانت الغرفة ليست مظلمة فقط، بل وصغيرة المساحة أيضاً في هذة الحالة سنلجأ للأضاءة أيضاً ولكن ليس في الأركان والزوايا بل عند الأسقف والجدران كأختيار سبوتات السقف ومصابيح البندول والنجف. كن حريصاً أيضاً على توزيع الأضاءة بطريقة ذكية في الأماكن الحيوية في الغرفة كركن القراءة والأماكن المفضلة لمشاهدة التليفزيزن ومنطقة الطعام فهذا سيجعل الغرفة تبدو أكثر راحة وأشراقاً.