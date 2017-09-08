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7نصائح للغرف المظلمة لتبدو أكثر أشراقاً

منة اسماعيل منة اسماعيل
S82 ein modernes Baumhaus, rundzwei Architekten rundzwei Architekten غرفة المعيشة
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المساحة المظلمة في المنزل تضيف شعوراً موحشاً وكئيباً في تصميمات المنازل، فنشعرك بعدم الراحة في المنزل، فمنزل مظلم هو منزل لا يشعر اصحابه بالسعادة. وإذا كنت تقرا هذا الكلام الأن وتشعر أن منزلك مظلم بالفعل لا داعي أن تستلم لذلك، فهناك بعض الحلول التي يمكنك أن تقوم بها بها للتغلب على مشكلة المساحات المظلمة في المنزل

1- الأضاءة والأركان

3-Zimmer-Maisonette-Wohnung in Hamburg-Marienthal, Optimmo Home Staging Optimmo Home Staging غرفة المعيشة
Optimmo Home Staging

Optimmo Home Staging
Optimmo Home Staging
Optimmo Home Staging

إذا كان لديك غرفة مظلمة وداكنة بعض الشئ فيجب الأخذ في الأعتبار أن تلك الغرفة يجب أن تكون مضاءة جيداً، كي تستطيع أن تتغلب على الشعور الموحش والكئيب بعض الشئ للإطلالة الداكنة في الغرفة، لذلك عليك بتوزيع الأضاءة بطريقة جيدة في أركان الغرفة ، فأذا كان الضوء المناسب يضيء كل زاوية مظلمة داخل الغرفة، ستبدو الغرفة فجأة مشرقة ودافئة. وإذا كانت الغرفة ليست مظلمة فقط، بل وصغيرة المساحة أيضاً في هذة الحالة سنلجأ للأضاءة أيضاً ولكن ليس في الأركان والزوايا بل عند الأسقف والجدران كأختيار سبوتات السقف ومصابيح البندول والنجف. كن حريصاً أيضاً على توزيع الأضاءة بطريقة ذكية في الأماكن الحيوية في الغرفة كركن القراءة والأماكن المفضلة لمشاهدة التليفزيزن ومنطقة الطعام فهذا سيجعل الغرفة تبدو أكثر راحة وأشراقاً.

2- أثاث مشرق

Modernes Bett aus Massivholz, Massiv aus Holz Massiv aus Holz BedroomBeds & headboards
Massiv aus Holz

Massiv aus Holz
Massiv aus Holz
Massiv aus Holz

الأثاث المشرق يستطيع أن يعكس الضوء بطريقة مثالية داخل الغرفة وبأمكانه جعل الغرف المظلمة تبدو أكثر بهجة وأشراقاً، ومن أمثلة الاثاث المشرق الذي تستطيع أن تضيفه في غرف منزلك الأثاث باللون الأبيض أو العاجي مع أضافة لمسات مشرقة في الديكور كظلال الباستيل بدرجاتها المختلفة ولمسات الأزرق والأخضر المبهجة أو حتى تفاصيل الأصفر المشرقة قطعة واحدة من الأثاث المشرق مع التفاصيل الديكورية المختارة بعناية كفيلة أن تلغي تماماً رتابة وروتينية الغرفة المظلمة وتجعلها أكثر أشراقاَ ومرح.

3- اللمسات المتناقضة على الجدران

Modernisierung und Umbau einer Gründerzeit-Wohnung in Berlin Charlottenburg, WAF Architekten WAF Architekten غرفة نوم
WAF Architekten

WAF Architekten
WAF Architekten
WAF Architekten

اللمسات الديكورية المتناقضة على جدران الغرفة كفيلة أن تجعلك تتخلص تماماً من الشعور بالظلام في منزلك، فبجانب اختيار أثاث مشرق وذو ظلال خفيفة يجب أن تستغل جدران الغرفة أيضاً بطريقة جيدة من خلال وضع التفاصيل الديكورية كاللوحات والصور التي تحتوي على تفاصيل لونية مشرقة، وتزيين الجدار بالمرايات التي بدورها تخلق اتساعاً بصرياًَ ولمسة من الأشراق داخل الغرفة بسبب تعامد الضوء وانعكاسه بطريقة مثالية عليها، يمكنك أيضاً أضافة لون مختلف لجدار واحد من جدران منزلك بشرط أن لا يكون الجدار الأكبر في الغرفة وأن لا تختار الوان داكنة في تصميم هذا الجدار، حتى تستطيع أن تجعل الغرفة تبدو أكثر حيوية وأشراق.

4- سقف مضئ

Camera Luxury, LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING Walls & flooringWallpaper
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

غرفة مظلمة ستبدو قاتمة وأكثر كأبة بالتاكيد مع وجود سقف مظلم، لكن غرفة مظلمة مع سقف مشرق ومضئ سيبدو الأمر مختلف، لذلك من الحلول التي ستساعدك على التخلص من سلبيات الغرفة المظلمة هي وع سبوتات من الأضاءة كسبوتات أضاءة الهالوجين على سبيل المثال وهي من أنواع الأضاءة الأكثر انتشاراً وهي رائعة جداً فبجانب لمستها التي تكسر رتابة الغرفة المظلمة تجعلك تشعر وكأن سقف الغرفة سماء مرصعة بالنجوم.

5- النوافذ والأضاءة الطبيعية

S82 ein modernes Baumhaus, rundzwei Architekten rundzwei Architekten غرفة المعيشة
rundzwei Architekten

rundzwei Architekten
rundzwei Architekten
rundzwei Architekten

لن تبدو الغرفة المظلمة، كثيبة وقاتمة  إذا كانت تحتوي الغرفة على بعض النوافذ ومصادر من الأضاءة الطبيعية، لذلك أحرص على وجود نوافذ داخلية مفتوحة في المنزل لتغمره بالضوء والهواء الطبيعي، وإذا لم يكن تصميم منزلك يتيح لك بوجود العديد من النوافذ يمكنك أن تستعين عوضاً عن ذلك بالأبواب الزجاجية في تصميم المنزل أو جدران فاصلة من الزجاج بين المطبخ وغرفة المعيشة أو غرفة السفرة فبهذة الطريقة ستخلق اندماجاً بين غرف المنزل وتسمح للضوء الطبيعي بالمرور بينهم، وبالتالي لن يبدو منزلك مظلماً بالمرة.

6- اختيار الستائر بذكاء

homify
homify

homify
homify
homify

الستائر لا تحميك فقط من أعين المتطفلين، فهي تزيين الغرفة أيضاً وتجعلها تبدو أكثر أشراقاً، لذلك اختيارها في المنازل المظلمة يجب أن يكون بذكاء وعناية شديدة ويفضل أن تكون من الأقمشة الشفافة وبألوان فاتحة وتجنب الأقمشة الثقيلة ذات الألوان الداكنة  لأنها ستجعل غرفتك تبدو أكثر ظلمة.

7-المرايات والأسطع اللامعة

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Walls & flooringWall tattoos
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

تستطيع  المرايا والأسطح اللامعة أن تتغلب على الشعور الكئيب في تصميم الغرف الداكنة وتجعلها تبدو أكثر أشراقاً، فبأمكان المرايات والأثاث الذي يحتوي على أسطح براقة أن يعكس الضوء ويجعلها مضيئة وأكثر أشراقاً، لكن أحرص على اختيار الأسطح اللامعة في الأثاث ذو ألوان فاتحة، فأختيار أثاث باللوان ذاكنة وأسطح لامعة سيجعل الغرفة تبدو أكثر ظلمة.

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