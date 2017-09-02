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10 حلول رائعة لحماية الحديقة من الشمس

Eman Rifaat Eman Rifaat
C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration White
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بالإضافة إلى وجود زاوية جلوس مريحة، فأنت بحاجة إلى مكان محمي من أشعة الشمس لكي تجلس في الحديقة بشكل مريح، ففي كل الأحوال لا يريد أيًا منا إلى الحصول على جلسة في سلام نفسي مع تناول كوب من القهوة وقطعة من الكعك دون أن يتعرّض لضربة شمس أو يعاني من حرارتها المفرطة، في هذا الكتاب نقدم لك 10 حلول رائعة للحفاظ على راحتك في الحديقة دون التعرض المباشر لشمس الصيف الحارة.

1- مركبة شراعية شمسية

C4sun Sonnensegel, C4sun C4sun Balconies, verandas & terracesFurniture
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

الأشرعة الشمسية أصبحت أكثر استخدامًا وشعبية بفضل وزنها الخفيف، هذا النموذج من C4sun يتميز بوجود تكنولوجيا مبتكرة وخاصة، وتتميز الأشرعة أنها لا ترفرف ولا تتأثر بالرياح وبذلك فلا تحدث معها ضوضاء مزعجة وأنت جالس تحتها. 

2- شراع مزدوج

​C4sun: Doppelsegel elips4sun, C4sun C4sun Balconies, verandas & terracesFurniture
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

وظيفة الأشرعة الشمسية أكثر بكثير من نظائرها، فهي تقدم بديل للمظلات والأسقف، الشراع المزدوج أمام شرفة المنزل يضرب مثال على ذلك.

3-ألوان جريئة

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

تتوفر الأشرعة بألوان جريئة وقوية كهذا الشراع الأحمر الذي يغطي مكان الجلوس في الحديقة ويكون برجولة جميلة، يمكنك أيضًا عمل الشراع الخاص بذوقك وشكل حديقتك الخاصة. 

4- ليست الشمس فقط!

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

بالإضافة إلى دوره في الحماية من الشمس، الشراع يوفر حماية 100% من المطر، وبذلك يعمل كمظلة في أيام الشتاء الممطرة. 

5- حماية وأناقة

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

هنا نرى شرفة بسقف مصنوعة من مزيج من الصلب والقماش البوليستر لتوفير أعلى حماية منالشمس مع تصميم أنيق. 

6- الكلاسيكي

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

لا يمكن أن يكتمل هذا الكتاب الذي يدور حول الحماية من الشمس دون وضع تصميم كلاسيكي تمامًا، هنا نرى مظلة تمنع الشمس من الأعلى، ليست كبيرة مثل الأشرعة الشمسية ولكنها أكثر مرونة في الحركة.

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7- مظلة مع ستارة

Markise, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration Orange
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

طريقة تقليدية أخرى للحماية من الشمس في الحديقة وهي استخدام المظلة، ولكن هنا نرى نموذجًا جميلًا باللون البرتقالي المميز، وتحمل هذه المظلة ميزة خاصة أنه يمكن سحبها بسهولة لتعمل كستارة في نفس الوقت. 

8- حافة مقطوعة

C4sun: Dreidimensionale Beschattungslösung für Dachterrassen, C4sun C4sun Balconies, verandas & terracesFurniture
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

هذا القماش المذهل على شكل شبه منحرف يغطي شرفة كبيرة فوق أحد الأسطح في برلين، الغطاء مقوس بأناقة وسلاسة من الأعلى بسبب الخطوط المحدبة المائلة وبذلك يوفر حماية أكثر من أشرعة الشمس التقليدية، وفي الوقت نفسه ترى صورة واضحة لما حولك.

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9- يمكن طيها للأعلى

Sonnenschutz mal anders, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik مساحات تجارية مدارس
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

كل من يعتقد أن الأشرعة الشمسية يجب أن تبقى دائمًا في مكانها فهو خاطيء، هذا الشراع الأصفر المبهج قابل للطي وبذلك فهو أكثر مرونة من المظلة العادية، وبذلك يمكنك وضعها متى شئت بالشكل المطلوب وطيها مرة أخرى. 

10- الكوبولا: برجولا مصنوعة من القماش!

die Cubola, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik GardenFencing & walls الألومنيوم / الزنك Beige
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

وأخيرًا، نقدم لكم ابتكارًا لحمايتك من الشمس في الحديقة وهو الكوبولا، يتم التحكم فيها بالكامل عن طريق الكهرباء، يمكن وضع القماش بضغطة زر عند وجود الشمس وطيها مرة أخرى والاستمتاع بالبرجولا في الجو المعتدل. 

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