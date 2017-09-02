10 حلول رائعة لحماية الحديقة من الشمس

بالإضافة إلى وجود زاوية جلوس مريحة، فأنت بحاجة إلى مكان محمي من أشعة الشمس لكي تجلس في الحديقة بشكل مريح، ففي كل الأحوال لا يريد أيًا منا إلى الحصول على جلسة في سلام نفسي مع تناول كوب من القهوة وقطعة من الكعك دون أن يتعرّض لضربة شمس أو يعاني من حرارتها المفرطة، في هذا الكتاب نقدم لك 10 حلول رائعة للحفاظ على راحتك في الحديقة دون التعرض المباشر لشمس الصيف الحارة.
الأشرعة الشمسية أصبحت أكثر استخدامًا وشعبية بفضل وزنها الخفيف، هذا النموذج من C4sun يتميز بوجود تكنولوجيا مبتكرة وخاصة، وتتميز الأشرعة أنها لا ترفرف ولا تتأثر بالرياح وبذلك فلا تحدث معها ضوضاء مزعجة وأنت جالس تحتها.
وظيفة الأشرعة الشمسية أكثر بكثير من نظائرها، فهي تقدم بديل للمظلات والأسقف، الشراع المزدوج أمام شرفة المنزل يضرب مثال على ذلك.
تتوفر الأشرعة بألوان جريئة وقوية كهذا الشراع الأحمر الذي يغطي مكان الجلوس في الحديقة ويكون برجولة جميلة، يمكنك أيضًا عمل الشراع الخاص بذوقك وشكل حديقتك الخاصة.
بالإضافة إلى دوره في الحماية من الشمس، الشراع يوفر حماية 100% من المطر، وبذلك يعمل كمظلة في أيام الشتاء الممطرة.
هنا نرى شرفة بسقف مصنوعة من مزيج من الصلب والقماش البوليستر لتوفير أعلى حماية منالشمس مع تصميم أنيق.
لا يمكن أن يكتمل هذا الكتاب الذي يدور حول الحماية من الشمس دون وضع تصميم كلاسيكي تمامًا، هنا نرى مظلة تمنع الشمس من الأعلى، ليست كبيرة مثل الأشرعة الشمسية ولكنها أكثر مرونة في الحركة.
طريقة تقليدية أخرى للحماية من الشمس في الحديقة وهي استخدام المظلة، ولكن هنا نرى نموذجًا جميلًا باللون البرتقالي المميز، وتحمل هذه المظلة ميزة خاصة أنه يمكن سحبها بسهولة لتعمل كستارة في نفس الوقت.
هذا القماش المذهل على شكل شبه منحرف يغطي شرفة كبيرة فوق أحد الأسطح في برلين، الغطاء مقوس بأناقة وسلاسة من الأعلى بسبب الخطوط المحدبة المائلة وبذلك يوفر حماية أكثر من أشرعة الشمس التقليدية، وفي الوقت نفسه ترى صورة واضحة لما حولك.
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كل من يعتقد أن الأشرعة الشمسية يجب أن تبقى دائمًا في مكانها فهو خاطيء، هذا الشراع الأصفر المبهج قابل للطي وبذلك فهو أكثر مرونة من المظلة العادية، وبذلك يمكنك وضعها متى شئت بالشكل المطلوب وطيها مرة أخرى.
وأخيرًا، نقدم لكم ابتكارًا لحمايتك من الشمس في الحديقة وهو الكوبولا، يتم التحكم فيها بالكامل عن طريق الكهرباء، يمكن وضع القماش بضغطة زر عند وجود الشمس وطيها مرة أخرى والاستمتاع بالبرجولا في الجو المعتدل.
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