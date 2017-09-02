10 حلول رائعة لحماية الحديقة من الشمس

بالإضافة إلى وجود زاوية جلوس مريحة، فأنت بحاجة إلى مكان محمي من أشعة الشمس لكي تجلس في الحديقة بشكل مريح، ففي كل الأحوال لا يريد أيًا منا إلى الحصول على جلسة في سلام نفسي مع تناول كوب من القهوة وقطعة من الكعك دون أن يتعرّض لضربة شمس أو يعاني من حرارتها المفرطة، في هذا الكتاب نقدم لك 10 حلول رائعة للحفاظ على راحتك في الحديقة دون التعرض المباشر لشمس الصيف الحارة.