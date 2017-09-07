7 أفكار لجدران المطبخ

الأيام التي كان البلاط يغطي فيها جدران وأرضية المطبخ بالكامل قد انتهت، أما الآن فلدينا تنوع كبير من المواد التي تغطي جدران المطبخ مثل السيراميك والخشب والأكريليك والبلاستيك إلخ.

ولكن قبل أن تقرر نوع المادة التي تريدها لتغطية جدران المطبخ عليك طرح مجموعة من الأسئلة على نفسك، ما اللون الذي تريده في مطبخك؟ ما هي التكلفة المطلوبة؟ وما هي قدرة المادة على التحمل؟ وهل تريد الاستعانة بالخبراء أم تريد تثبيتها بنفسك؟ ، وبالإضافة إلى كل ذلك فشكل الجدار في النهاية يؤثر بشكل أساسي على تصميم المطبخ بالكامل، إذا كنت تحب الأجواء الدافئة الحميمية فالخشب المطلي باللون الذهبي سيكون مثاليًا، وإن كنت تريد تصميم وطرق عصرية فالأسطح المعدنية هي ما تناسب اختيارك.

ومن أجل تسهيل الاختيار عليك، ستجد في هذا الكتاب 7 أفكار تصميم بمواد مختلفة لمساعدتك على تصميم جدارك الخاص في المطبخ..