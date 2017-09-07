7 أفكار لجدران المطبخ

الأيام التي كان البلاط يغطي فيها جدران وأرضية المطبخ بالكامل قد انتهت، أما الآن فلدينا تنوع كبير من المواد التي تغطي جدران المطبخ مثل السيراميك والخشب والأكريليك والبلاستيك إلخ.
ولكن قبل أن تقرر نوع المادة التي تريدها لتغطية جدران المطبخ عليك طرح مجموعة من الأسئلة على نفسك، ما اللون الذي تريده في مطبخك؟ ما هي التكلفة المطلوبة؟ وما هي قدرة المادة على التحمل؟ وهل تريد الاستعانة بالخبراء أم تريد تثبيتها بنفسك؟ ، وبالإضافة إلى كل ذلك فشكل الجدار في النهاية يؤثر بشكل أساسي على تصميم المطبخ بالكامل، إذا كنت تحب الأجواء الدافئة الحميمية فالخشب المطلي باللون الذهبي سيكون مثاليًا، وإن كنت تريد تصميم وطرق عصرية فالأسطح المعدنية هي ما تناسب اختيارك.
ومن أجل تسهيل الاختيار عليك، ستجد في هذا الكتاب 7 أفكار تصميم بمواد مختلفة لمساعدتك على تصميم جدارك الخاص في المطبخ..
إذا كنت راغبًا في إضافة ألوان جديدة ورائعة لمطبخك، يمكنك استخدام الألوان البلاستيكية والاكريليك على أحد الجدران، من مميزاتها أنها مقاومة للمياه وتجف سريعًا بعد دهانها، كما أنها سهلة التنظيف وطويلة العمر، وبذلك فهي مناسبة ومثالية للاستخدام في المطابخ، والمميز في الدهانات الحديثة أنها تحتوي على مواد مضادة للعفن وبذلك فهي مفيدة للغاية على المدى البعيد.
اقرأ أيضًا: أفكار مختلفة لتصميم وتزيين جدران المطبخ
لا يزال السيراميك يحظى بشعبية كبيرة في تغطية جدران المطابخ، فهو سهل التنظيف والاهتمام، وسهل التعامل مع الماء والبقع، بالإضافة إلى ذلك يوجد منه عدد كبير ومتنوع من التصميمات والألوان والأشكال المختلفة والصالحة لجميع المطابخ، وبذلك مهما كان تصميم مطبخك ستجد البلاط المثالي له.
الخشب في المطبخ من المواد الطبيعية والمريحة، ومع ذلك فهو من أكثر الخامات حساسية للرطوبة، لذلك إن قررت استخدام الخشب لتغطية جدران مطبخك يجب الاستعانة بمتخصص ذو خبرة واسعة لاختيار النوع المناسب وتثبيته بالطريقة الصحيحة، ومن الأفضل أيضًا استخدام الزيت في دهان سطح الخشب للحفاظ عليه وفي نفس الوقت ضمان الاحتفاظ بشكله الطبيعي المحبب لدى كثيرين.
إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة وفعّالة واقتصادية لتغطية جدران المطبخ، يمكنك اختيار لوحات الفينيل، يتميز الفينيل بسهولة تركيبه والاهتمام به، كما أنه اقتصادي وغير مكلّف، ويمكن صنع تصميم خاص بك برؤيتك الخاصة كما ترون في هذا المثال.
اقرأ أيضًا: 7 أفكار لتزيين جدران المطابخ الأنيقة
الجرانيت والأردواز والرخام والحجر الرملي والكوارتز، كلها أنواع لجدران حجرية طبيعية في المطبخ لها شعبية كبيرة الآن، فهي سهلة التنظيف وطويلة العمر بالإضافة إلى أناقتها ورقيها فهي تحمل لمحة ريفية وأخرى فاخرة لتناسب جميع الاختيارات والأذواق، ينصح بالاستعانة بالخبراء في اختيار وتثبيت الجدران الحجرية.
ربما لا يكون استخدام ورق الحائط من الطرق الشائعة في المطابخ، ولكنها الآن تقدم بديلًا ممتاز للمواد التقليدية والمتعارف عليها، ولذلك يوجد منها الآن نماذج رائعة ومغلفة بطريقة تجعلها سهلة التنظيف وطويلة العمر ومقاومة بنسبة أكبر للرطوبة، والميزة الأكبر في ورق الحائط أنه يوفر أمامك مجموعة كبيرة من الخيارات المختلفة في التصميم والأسلوب.
الاستانليس ستيل من الخامات النادر استخدامها في كسوة الجدران، ولكنه يجمع بين عدد كبير من المزايا الموجودة في الخامات الأخرى فهو: مقاوم للحرارة وبذلك فهو مناسب للمنطقة الموجودة خلف الموقد والفرن، كما أنه سهل التنظيف مثل البلاط والسيراميك، ويمكن إزالة الأوساخ والمياه عنه بسهولة، بالإضافة إلى شكله اللامع والرائع المناسب لتصميمات متنوعة متعددة من المطابخ والأدوات المصنوعة من المعدن، وبالتالي فأواني وأدوات المطبخ تتناغم بطريقة ممتازة مع الجدار المصنوع من الاستانليس ستيل.
اقرأ أيضًا: أفكار ونصائح لتنظيم المطبخ