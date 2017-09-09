الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 تصميم مثالي لخزائن المطابخ الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
Loading admin actions …

المطبخ هو المكان الذي يجمع أفراد الأسرة ويحتوي لحظات جنونهم وفرحهم، هنا يأتي الجميع لطهي الطعام، وتناول الطعام والشراب وقضاء فترة ما بعد الظهيرة في تناول كوب من الشاي، ولكن في بعض الأحيان المطابخ الصغيرة لا تتسع لكل هذه الأنشطة، فبالكاد يمكن جلوس شخين أو ثلاثة! 

مع هوميفاي لا يوجد مستحيل، ولأننا نعلم أن التعامل مع المطابخ الصغيرة مشكلة كبيرة لكثير من الناس، نريد أن نقدم لكم اليوم 11 تصميمت نجحت في وضع خزائن وأثاث للمطبخ على الرغم من مساحتها وأبعادها الصغيرة..

1- أثاث بتصميم صناعي

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

مطبخ متميز للغاية: استخدمت فيه الخرسانة الإسمنتية في تغطية الجدران، مع خزائن المطبخ الملونة والتي تظهر بطريقة مثالية، سطح العمل في المطبخ من الحجر الرمادي الساحر ويمتد إلى الزاوية، وبذلك يمكنك الجلوس في منطقة المطبخ لتناول الطعام والشاي، وفي الوقت ذاته هو شريط ومساحة منفصلة بذاتها عن المطبخ، المقاعد بظهر من الخشب لخلق اتصال بين المطبخ العصري والأرضية الباركيه المريحة.

اقرأ أيضًا: 10 تصميمات ملهمة لأسطح العمل في المطبخ

2- جزيرة المطبخ وطاولة العمل معًا

One Roof House, mlnp architects mlnp architects غرفة السفرة
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

جزيرة المطبخ هنا بتصميم حديث مع سطح العمل من الصلب المقاوم للصدأ، وبفضل عدد كبير من العناصر الخشبية في المطبخ مثل: طاولة الطعام والأرضيات والبار، فالتصميم النهائي لا يبدو باردًا وجافًا بل على العكس يدعوك للجلوس ويرحب بك، ومرة أخرى مع لمسة عصرية من شريط أسود على البار ينسجم بسلاسة مع الأسلوب الصناعي في تصميم المطبخ

3- باللون الأحمر

Casa - Praia de Tabatinga, Hurban Liv Arquitetura & Interiores Hurban Liv Arquitetura & Interiores مطبخ
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores

Hurban Liv Arquitetura & Interiores
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores
Hurban Liv Arquitetura & Interiores

تخطيط هذا المطبخ على شكل حرف U، مفتوح من الجانبين، مع تصميم مينيمال باللون الأبيض النقي مع درجة لمعان عالية تعطينا هذه النتيجة المذهلة بالنهاية، تم تثبيت شريط أبيض طويل ضيق على جانبي حرف الـ U لإفساح المجال لجلوس أفراد العائلة، مع ستة كراسي مصممة باللون الأحمر المشرق لخلق تباين واضح في هذا التصميم الراقي. 

4- مشرق كنسيم الصيف

Kitchen homify مطبخ MDF White
homify

Kitchen

homify
homify
homify

لمسة من الأخضر الساطع في هذا المطبخ الأبيض المصمم بطريقة مينيمال يبدو كنسمة جميلة وتترك انطباعًا خفيفًا على التصميم، تم تصميم المطبخ وسطح العمل على شكل حرف U، ومرة أخرى الكاونتر يمتد بطريقة مثالية مع مقعدين بلون النعناع الأخضر البارد لسكان المنزل يضمن لهم نظرة مباشرة إلى داخل المطبخ، وبذلك يوجد تواصل بين من بالداخل ومن يجلس بالخارج، أيضًا توجد هذه الثلاجة الأنيقة بلون النعناع الأخضر على الطرف الآخر للمطبخ تزيد من أناقته.

5- ريفي مريح

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

في هذا المطبخ الصغير تلتقي العناصر الخشبية في تصميم ريفي مميز، سطح العمل تم تصميمه باللون الأبيض اللامع، مع وجود أربعة مقاعد للبار مصنوعة من مزيج الجلد والخشب وموضوعة على شريط طويل للبار، وبذلك تبدو تقريبًا مثل الكاونتر الصغير على الجانب. 

6- تناقضات الألوان

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

يأتي هذا المطبخ الأزرق والأبيض على شكل حرف U، ومع ذلك فقد دمج الخبراء بار الطعام بطريقة مختلفة هذه المرة، البار مينيمال باللون الأبيض يمتد أيضًا داخل إطار حرف الـ U ولكنه جاء بارتفاع أقل وبشكل متعمّد، لذلك نجد هنا طاولة كلاسيكية مع اثنين من المقاعد لتناول الطعام في هدوء، توجد أيضًا ثلاجة صغيرة للمشروبات بجانب طاولة الطعام مع ثلاثة مصابيح من الاعلى لضمان إضاءة مميزة وجيدة على الطاولة. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- كلاسيكي وعصري

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

في المثال التالي دعونا ننظر إلى هذا المطبخ الكلاسيكي مع تصميم المنزل بالكامل، بسبب عدم وجود مساحة كافية قرر الخبراء ببساطة صنع طاولة طعام كبيرة مدمجة مع المطبخ، وصممت كجزء ممتد من سطح العمل مع الموقد كما نرى، طاولة خشبية مع اللون الأبيض أعطت تأثير دافيء، بالإضافة إلى الكراسي المنجدة بطريقة فاخرة لتعطي شكل فاخر للمطبخ. 

اقرأ أيضًا: جولة في مطبخ إماراتي كلاسيكي ومتكامل

8- رمانسي

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F مطبخ
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

الرومانسية النقية، هذا المطبخ يظهر بطريقة مثالية، بسبب عدم وجود مساحة ثبت الخبراء طاولة الطعام في المطبخ جنبًا إلى جنب مع أربعة  من المقاعد الأنيقة، مكان مريح لتناول الإفطار بالقرب من النافذة الكبيرة، خزائن المطبخ مدهونة باللون الأبيض في لمسة رقيقة تقدم تباينًا كبيرًا مع لون الخشب الموجود في سطح العمل للمطبخ.

9- سطح عمل ممتد

Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

باعتراف الجميع، هذا المطبخ ليس صغير، ولكننا وجدنا اندماج مثالي مع هذا الشريط المخصص لتناول الطعام والذي يقدم تواصل جيد بين الأفراد داخله وخارجه، هذا المطبخ يقدم لنا مثال رائع لمنازل الشاطيء وهو بالفعل يوجد في شمال ألمانيا على الجزر الفريزية، أثاث المطبخ الأبيض جنبًا إلى جنب مع العناصر الخشبية الدافئة من سطح العمل والأرضيات يصنع وحدة كبيرة فيه، المقاعد من الروطان الهندي مثالية، في النهاية هو مطبخ مثالي يجعلك في حالة رائعة بمجرد الجلوس فيه. 

10- نظرة مستقبلية

Une cuisine remise au goût du jour, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

والآن لدينا تصميم غير متماثل تمامًا، في هذا المطبخ كل شيء مختلف عما نعرفه من قبل، قام مخططو المطبخ بتركيب 2 كاونتر على ارتفاعات مختلفة وبأشكال مختلفة أيضًا، في حين أن البار الخلفي جاء بشكل ثلاثي وبذلك يمكن للأشخاص الجلوس على جانب واحد، وأخيرًا البار السفلي جاء بتصميم بيضاوي مع ثلاثة مقاعد، مطبخ مع لمسة غامضة وغير معتادة من التصميم. 

11- شكل U

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley, Twenty 5 Design Twenty 5 Design مطبخ
Twenty 5 Design

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley

Twenty 5 Design
Twenty 5 Design
Twenty 5 Design

دعونا ننهي جولتنا اليوم مع واحد من المطابخ الحديثة، هنا مساحة الطاولة محدودة جدًا، والخبارء قرروا دمج مقعدين فقط مع هذه الطاولة الصغيرة، لكنها تكفي لتناول وجبة صغيرة، وحتى إن لم تحب استخدام هذا البار فإضافة بعض الزهور الملونة مع وجود المصباح الأحمر فوقها سيكون ديكور مثالي لن تمل من رؤيته كل يوم. 

اقرأ أيضًا: 5 أشياء عليك التفكير فيها قبل تصميم مطبخ أبيض

16 تصميم لخزائن غرفة النوم...لغرفة نوم مرتبة ومنظمة
إذن، ما أكثر التصميمات التي حازت على إعجابكم؟! شاركونا بالتعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً