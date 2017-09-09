11 تصميم مثالي لخزائن المطابخ الصغيرة

المطبخ هو المكان الذي يجمع أفراد الأسرة ويحتوي لحظات جنونهم وفرحهم، هنا يأتي الجميع لطهي الطعام، وتناول الطعام والشراب وقضاء فترة ما بعد الظهيرة في تناول كوب من الشاي، ولكن في بعض الأحيان المطابخ الصغيرة لا تتسع لكل هذه الأنشطة، فبالكاد يمكن جلوس شخين أو ثلاثة!
مع هوميفاي لا يوجد مستحيل، ولأننا نعلم أن التعامل مع المطابخ الصغيرة مشكلة كبيرة لكثير من الناس، نريد أن نقدم لكم اليوم 11 تصميمت نجحت في وضع خزائن وأثاث للمطبخ على الرغم من مساحتها وأبعادها الصغيرة..
مطبخ متميز للغاية: استخدمت فيه الخرسانة الإسمنتية في تغطية الجدران، مع خزائن المطبخ الملونة والتي تظهر بطريقة مثالية، سطح العمل في المطبخ من الحجر الرمادي الساحر ويمتد إلى الزاوية، وبذلك يمكنك الجلوس في منطقة المطبخ لتناول الطعام والشاي، وفي الوقت ذاته هو شريط ومساحة منفصلة بذاتها عن المطبخ، المقاعد بظهر من الخشب لخلق اتصال بين المطبخ العصري والأرضية الباركيه المريحة.
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جزيرة المطبخ هنا بتصميم حديث مع سطح العمل من الصلب المقاوم للصدأ، وبفضل عدد كبير من العناصر الخشبية في المطبخ مثل: طاولة الطعام والأرضيات والبار، فالتصميم النهائي لا يبدو باردًا وجافًا بل على العكس يدعوك للجلوس ويرحب بك، ومرة أخرى مع لمسة عصرية من شريط أسود على البار ينسجم بسلاسة مع الأسلوب الصناعي في تصميم المطبخ.
تخطيط هذا المطبخ على شكل حرف U، مفتوح من الجانبين، مع تصميم مينيمال باللون الأبيض النقي مع درجة لمعان عالية تعطينا هذه النتيجة المذهلة بالنهاية، تم تثبيت شريط أبيض طويل ضيق على جانبي حرف الـ U لإفساح المجال لجلوس أفراد العائلة، مع ستة كراسي مصممة باللون الأحمر المشرق لخلق تباين واضح في هذا التصميم الراقي.
لمسة من الأخضر الساطع في هذا المطبخ الأبيض المصمم بطريقة مينيمال يبدو كنسمة جميلة وتترك انطباعًا خفيفًا على التصميم، تم تصميم المطبخ وسطح العمل على شكل حرف U، ومرة أخرى الكاونتر يمتد بطريقة مثالية مع مقعدين بلون النعناع الأخضر البارد لسكان المنزل يضمن لهم نظرة مباشرة إلى داخل المطبخ، وبذلك يوجد تواصل بين من بالداخل ومن يجلس بالخارج، أيضًا توجد هذه الثلاجة الأنيقة بلون النعناع الأخضر على الطرف الآخر للمطبخ تزيد من أناقته.
في هذا المطبخ الصغير تلتقي العناصر الخشبية في تصميم ريفي مميز، سطح العمل تم تصميمه باللون الأبيض اللامع، مع وجود أربعة مقاعد للبار مصنوعة من مزيج الجلد والخشب وموضوعة على شريط طويل للبار، وبذلك تبدو تقريبًا مثل الكاونتر الصغير على الجانب.
يأتي هذا المطبخ الأزرق والأبيض على شكل حرف U، ومع ذلك فقد دمج الخبراء بار الطعام بطريقة مختلفة هذه المرة، البار مينيمال باللون الأبيض يمتد أيضًا داخل إطار حرف الـ U ولكنه جاء بارتفاع أقل وبشكل متعمّد، لذلك نجد هنا طاولة كلاسيكية مع اثنين من المقاعد لتناول الطعام في هدوء، توجد أيضًا ثلاجة صغيرة للمشروبات بجانب طاولة الطعام مع ثلاثة مصابيح من الاعلى لضمان إضاءة مميزة وجيدة على الطاولة.
في المثال التالي دعونا ننظر إلى هذا المطبخ الكلاسيكي مع تصميم المنزل بالكامل، بسبب عدم وجود مساحة كافية قرر الخبراء ببساطة صنع طاولة طعام كبيرة مدمجة مع المطبخ، وصممت كجزء ممتد من سطح العمل مع الموقد كما نرى، طاولة خشبية مع اللون الأبيض أعطت تأثير دافيء، بالإضافة إلى الكراسي المنجدة بطريقة فاخرة لتعطي شكل فاخر للمطبخ.
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الرومانسية النقية، هذا المطبخ يظهر بطريقة مثالية، بسبب عدم وجود مساحة ثبت الخبراء طاولة الطعام في المطبخ جنبًا إلى جنب مع أربعة من المقاعد الأنيقة، مكان مريح لتناول الإفطار بالقرب من النافذة الكبيرة، خزائن المطبخ مدهونة باللون الأبيض في لمسة رقيقة تقدم تباينًا كبيرًا مع لون الخشب الموجود في سطح العمل للمطبخ.
باعتراف الجميع، هذا المطبخ ليس صغير، ولكننا وجدنا اندماج مثالي مع هذا الشريط المخصص لتناول الطعام والذي يقدم تواصل جيد بين الأفراد داخله وخارجه، هذا المطبخ يقدم لنا مثال رائع لمنازل الشاطيء وهو بالفعل يوجد في شمال ألمانيا على الجزر الفريزية، أثاث المطبخ الأبيض جنبًا إلى جنب مع العناصر الخشبية الدافئة من سطح العمل والأرضيات يصنع وحدة كبيرة فيه، المقاعد من الروطان الهندي مثالية، في النهاية هو مطبخ مثالي يجعلك في حالة رائعة بمجرد الجلوس فيه.
والآن لدينا تصميم غير متماثل تمامًا، في هذا المطبخ كل شيء مختلف عما نعرفه من قبل، قام مخططو المطبخ بتركيب 2 كاونتر على ارتفاعات مختلفة وبأشكال مختلفة أيضًا، في حين أن البار الخلفي جاء بشكل ثلاثي وبذلك يمكن للأشخاص الجلوس على جانب واحد، وأخيرًا البار السفلي جاء بتصميم بيضاوي مع ثلاثة مقاعد، مطبخ مع لمسة غامضة وغير معتادة من التصميم.
دعونا ننهي جولتنا اليوم مع واحد من المطابخ الحديثة، هنا مساحة الطاولة محدودة جدًا، والخبارء قرروا دمج مقعدين فقط مع هذه الطاولة الصغيرة، لكنها تكفي لتناول وجبة صغيرة، وحتى إن لم تحب استخدام هذا البار فإضافة بعض الزهور الملونة مع وجود المصباح الأحمر فوقها سيكون ديكور مثالي لن تمل من رؤيته كل يوم.
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