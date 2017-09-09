11 تصميم مثالي لخزائن المطابخ الصغيرة

المطبخ هو المكان الذي يجمع أفراد الأسرة ويحتوي لحظات جنونهم وفرحهم، هنا يأتي الجميع لطهي الطعام، وتناول الطعام والشراب وقضاء فترة ما بعد الظهيرة في تناول كوب من الشاي، ولكن في بعض الأحيان المطابخ الصغيرة لا تتسع لكل هذه الأنشطة، فبالكاد يمكن جلوس شخين أو ثلاثة!

مع هوميفاي لا يوجد مستحيل، ولأننا نعلم أن التعامل مع المطابخ الصغيرة مشكلة كبيرة لكثير من الناس، نريد أن نقدم لكم اليوم 11 تصميمت نجحت في وضع خزائن وأثاث للمطبخ على الرغم من مساحتها وأبعادها الصغيرة..