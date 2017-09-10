10 جلسات مريحة تجعل حديقتك أجمل!

برجولا كلاسيكية لا يمكنك تفويتها بالطبع مع إطار خشبي مميز من حولها، على سبيل المثال: استخدام القماش الخفيف على الأطراف والتي تشعرك في جميع الأوقات أنك جالس في جزر إيبيزا، في هذه الصورة أيضًا نرى مسبح جميل وأثاث متنوع في الحديقة مع مساحات خضراء كبيرة لقضاء وقت ممتع في الصيف.

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