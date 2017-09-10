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10 جلسات مريحة تجعل حديقتك أجمل!

Eman Rifaat Eman Rifaat
RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
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مللنا كثيرًا من الكراسي البلاستيكية الصفراء والأثاث المصنوع من الروطان واكتفينا بها، يجب أن تحظى بتصميم أكثر جمالًا في مكان جلوسنا داخل الحديقة الذي يعد أكثر الأماكن المريحة للاسترخاء، لحسن الحظ هناك عدد كبير من الأفكار لتصميم مساحة دافئة ومريحة نقدم لكم منها 10 تصميمات متنوعة بالتأكيد ستحصلون على ما تريدون منها، سواء كان اختيارك للخشب أو الحجر، مكان صغير أو كبير، كلاسيكي أو حديث، سيجد الجميع ما يبحثون عنه هنا، فهيا لنبدأ!

منزل الحديقة بصورة مختلفة

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl كوخ حديقة
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

عادةً ما تستخدم منزل الحديقة للفصل بين أدوات الحديقة وغيرها من الأشياء الصغيرة، ولكن ماذا لو تمت إزالة جدارين من المنزل واستخدام باقي المساحة لتأسيس مكان مريح للجلوس؟! هذه هي الطريقة التي نفذها المصممون هنا: بناء خشبي مع سقف وجدران جانبية توفر مكان مثالي لجلوس العائلة، يوفر حماية من الرياح وتقلبات الطقس، وفي نفس الوقت لا زالت على تواصل مباشر مع الحديقة.

ريفي ودافيء

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة المعيشة
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

نحن هنا أمام نجاح مذهل لتصميم يقدم الراحة والاسترخاء، الجدران الحجرية القديمة تدفع التصميم إلى النمط التقليدي وبفضل هذه الفتحة الكبيرة يمكنك الاستمتاع بمنظر الأشجار في الحديقة الخارجية، الأريكة على شكل حرف L مع عدد من الوسائد يمكن أن تشعرك بوجودك في حلمٍ رائع، ثم عندما يأتي المساء يستمر الجو المثالي مع إضاءة خافتة للشموع.

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ألوان منعشة

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz حديقة
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

الإضاءة الخفيفة والتهوية الجيدة مع ألوان منعشة ومقعد في الزاوية يقدم شكل مثالي، الفيروزي مع الأصفر هي الألوان الأساسية التي تنشر روح الصيف في المساحة بالكامل، مزيج من المقاعد التي توفر الراحة للجالسين، مع سقف من الأشرعة الشمسية التي تحمي المنطقة من الشمس وتقلبات الطقس المختلفة، المنطقة بالكامل مريحة وهادئة وسط اللون الأخضر المحيط بها من كل جانب. 

لمسة من إيبيزا

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

برجولا كلاسيكية لا يمكنك تفويتها بالطبع مع إطار خشبي مميز من حولها، على سبيل المثال: استخدام القماش الخفيف على الأطراف والتي تشعرك في جميع الأوقات أنك جالس في جزر إيبيزا، في هذه الصورة أيضًا نرى مسبح جميل وأثاث متنوع في الحديقة مع مساحات خضراء كبيرة لقضاء وقت ممتع في الصيف.

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إذا كنت لا تثق في إخراج هذا التصميم بشكل مثالي عليك الاستعانة بأحد خبراء هوميفاي.. 

أسلوب البحر الأبيض المتوسط

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein حديقة
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

بالنظر في أسلوب البحر الأبيض المتوسط نرى بوضوح هذه المقاعد المميزة، بناء مصنوع من الحجر الطبيعي له ذوق مميز ويوفر حماية من الرياح والشمس، يغطيه سقف جميل، مع وجود الأواني والنباتات الطينية والدراجات القديمة لتقدم عناصر مثالية مع مجموعة المقاعد الخشبية والمعدنية المتاحة للجلوس. 

راحة وبساطة

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

البساطة تمنحنا المرح في هذه المساحة الصغيرة أيضًا، مزيج الألوان الأسود والبني والرمادي مع تصميم مباشر يعطي هذه المساحة تميزًا وعمرًا طويلًا، السقف مصمم ومزروع من الأعلى بالنجيلة الخضراء، في نفس الجناح نرى طاولة وبنشين معلقين للجلوس، بالإضافة إلى شيزلونج موجود خارج السقف للاستمتاع بدفء الشمس. 

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مساحة للجميع

Tropical Retreat , Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Tropical Retreat

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

أما بالنسبة لمن يستقبلون عدد كبير من الزوار أو لديهم عائلة كبيرة، نرى هذا المثال الرائع الذي يدخل إلى القلب مباشرةً، الأريكة الضخمة مؤسسة على شكل مربع حول طاولة كبيرة، وفي منتصف الطاولة نرى مدفأة تمنح المكان لمسة رائعة ودافئة، ومن الخلف نرى الطبيعة الخضراء مباشرةً، الرهان الدائم أن تحصل على جلسة مريحة وكبيرة وسط الطبيعة، فما رأيكم؟! 

أنيقة تحت الشمس

homify GardenFurniture
homify

homify
homify
homify

هناك الكثير من المساحة الموجودة في هذا التصميم التي تقدمها هذه المجموعة من الكراسي المغطاة بالسقف مع جلسة جانبية لشرفة مفتوحة، هنا تجد التصميم المثالي الذي يوفر كل ذلك، إذا كانت الشمس لا تحتمل يمكنك الاتجاه إلى الجانب الآخر، وإن كنت تريد الاستمتاع بالهواء والشمس اتجه إلى الجانب المفتوح على اليمين، هنا تجد جميع الاختيارات مع مزيج من الخشب الداكن والأقمشة الخفيفة التي تتناغم في أناقة وراحة تامة. 

بديل لشمال ألمانيا

Reihenhausgarten mit Teich, dirlenbach - garten mit stil dirlenbach - garten mit stil حديقة
dirlenbach – garten mit stil

dirlenbach - garten mit stil
dirlenbach – garten mit stil
dirlenbach - garten mit stil

لا يحتاج الجميع إلى مساحة كبيرة أو حديقة ضخمة، ولذلك لدينا أيضًا أفكار للمساحات الصغيرة والتي تتجه إلى البديل الذي يقدمه الشمال الألماني.

الفكرة ليست جديدة ولكنها لا تزال منعشة ورائعة، يوفر المقعدان مساحة جلوس صغيرة لتلك الأبعاد الصغيرة، ولذلك فهي مناسبة للحدائق صغيرة الحجم، وفي نفس الوقت تشمل حماية من الشمس مع مكان للتخزين، أقمشة منقوشة بألوان جميلة تجذب انتباهك بمجرد النظر إليها. 

الاستمتاع بالشرق

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design GardenGreenhouses & pavilions
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

يوجد فكرة أخرى للمساحات الصغيرة، هذا المقعد الساحر مع مظلة خفيفة تستحضر الذوق الشرقي لتصميم الحدائق، بفضل وزنها الخفيف وتصميمها البسيط فهي مثالية في حالة المقعد المؤقت أو تغيير التصميم بشكل مستمر على فترات صغيرة، أيضًا توجد جنبًا إلى جنب مع الأشجار والأزهار الجميلة التي يمكنك أخذ نفس عميق والاسترخاء عند مشاهدتها والتمتع بمنظرها الخلّاب. 

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ما أكثر جلسة تفضلها في هذه التصميمات؟ شاركنا بتعليقك..

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