10 جلسات مريحة تجعل حديقتك أجمل!

مللنا كثيرًا من الكراسي البلاستيكية الصفراء والأثاث المصنوع من الروطان واكتفينا بها، يجب أن تحظى بتصميم أكثر جمالًا في مكان جلوسنا داخل الحديقة الذي يعد أكثر الأماكن المريحة للاسترخاء، لحسن الحظ هناك عدد كبير من الأفكار لتصميم مساحة دافئة ومريحة نقدم لكم منها 10 تصميمات متنوعة بالتأكيد ستحصلون على ما تريدون منها، سواء كان اختيارك للخشب أو الحجر، مكان صغير أو كبير، كلاسيكي أو حديث، سيجد الجميع ما يبحثون عنه هنا، فهيا لنبدأ!
عادةً ما تستخدم منزل الحديقة للفصل بين أدوات الحديقة وغيرها من الأشياء الصغيرة، ولكن ماذا لو تمت إزالة جدارين من المنزل واستخدام باقي المساحة لتأسيس مكان مريح للجلوس؟! هذه هي الطريقة التي نفذها المصممون هنا: بناء خشبي مع سقف وجدران جانبية توفر مكان مثالي لجلوس العائلة، يوفر حماية من الرياح وتقلبات الطقس، وفي نفس الوقت لا زالت على تواصل مباشر مع الحديقة.
نحن هنا أمام نجاح مذهل لتصميم يقدم الراحة والاسترخاء، الجدران الحجرية القديمة تدفع التصميم إلى النمط التقليدي وبفضل هذه الفتحة الكبيرة يمكنك الاستمتاع بمنظر الأشجار في الحديقة الخارجية، الأريكة على شكل حرف L مع عدد من الوسائد يمكن أن تشعرك بوجودك في حلمٍ رائع، ثم عندما يأتي المساء يستمر الجو المثالي مع إضاءة خافتة للشموع.
اقرأ أيضًا: 20 فكرة لتزيين حديقة منزلك
الإضاءة الخفيفة والتهوية الجيدة مع ألوان منعشة ومقعد في الزاوية يقدم شكل مثالي، الفيروزي مع الأصفر هي الألوان الأساسية التي تنشر روح الصيف في المساحة بالكامل، مزيج من المقاعد التي توفر الراحة للجالسين، مع سقف من الأشرعة الشمسية التي تحمي المنطقة من الشمس وتقلبات الطقس المختلفة، المنطقة بالكامل مريحة وهادئة وسط اللون الأخضر المحيط بها من كل جانب.
برجولا كلاسيكية لا يمكنك تفويتها بالطبع مع إطار خشبي مميز من حولها، على سبيل المثال: استخدام القماش الخفيف على الأطراف والتي تشعرك في جميع الأوقات أنك جالس في جزر إيبيزا، في هذه الصورة أيضًا نرى مسبح جميل وأثاث متنوع في الحديقة مع مساحات خضراء كبيرة لقضاء وقت ممتع في الصيف.
اقرأ أيضًا: 17 برجولة أنيقة لحديقة منزلك
إذا كنت لا تثق في إخراج هذا التصميم بشكل مثالي عليك الاستعانة بأحد خبراء هوميفاي..
بالنظر في أسلوب البحر الأبيض المتوسط نرى بوضوح هذه المقاعد المميزة، بناء مصنوع من الحجر الطبيعي له ذوق مميز ويوفر حماية من الرياح والشمس، يغطيه سقف جميل، مع وجود الأواني والنباتات الطينية والدراجات القديمة لتقدم عناصر مثالية مع مجموعة المقاعد الخشبية والمعدنية المتاحة للجلوس.
البساطة تمنحنا المرح في هذه المساحة الصغيرة أيضًا، مزيج الألوان الأسود والبني والرمادي مع تصميم مباشر يعطي هذه المساحة تميزًا وعمرًا طويلًا، السقف مصمم ومزروع من الأعلى بالنجيلة الخضراء، في نفس الجناح نرى طاولة وبنشين معلقين للجلوس، بالإضافة إلى شيزلونج موجود خارج السقف للاستمتاع بدفء الشمس.
اقرأ أيضًا: كيف تجدد حديقة منزلك عندما لا تملك ميزانية؟!
أما بالنسبة لمن يستقبلون عدد كبير من الزوار أو لديهم عائلة كبيرة، نرى هذا المثال الرائع الذي يدخل إلى القلب مباشرةً، الأريكة الضخمة مؤسسة على شكل مربع حول طاولة كبيرة، وفي منتصف الطاولة نرى مدفأة تمنح المكان لمسة رائعة ودافئة، ومن الخلف نرى الطبيعة الخضراء مباشرةً، الرهان الدائم أن تحصل على جلسة مريحة وكبيرة وسط الطبيعة، فما رأيكم؟!
هناك الكثير من المساحة الموجودة في هذا التصميم التي تقدمها هذه المجموعة من الكراسي المغطاة بالسقف مع جلسة جانبية لشرفة مفتوحة، هنا تجد التصميم المثالي الذي يوفر كل ذلك، إذا كانت الشمس لا تحتمل يمكنك الاتجاه إلى الجانب الآخر، وإن كنت تريد الاستمتاع بالهواء والشمس اتجه إلى الجانب المفتوح على اليمين، هنا تجد جميع الاختيارات مع مزيج من الخشب الداكن والأقمشة الخفيفة التي تتناغم في أناقة وراحة تامة.
لا يحتاج الجميع إلى مساحة كبيرة أو حديقة ضخمة، ولذلك لدينا أيضًا أفكار للمساحات الصغيرة والتي تتجه إلى البديل الذي يقدمه الشمال الألماني.
الفكرة ليست جديدة ولكنها لا تزال منعشة ورائعة، يوفر المقعدان مساحة جلوس صغيرة لتلك الأبعاد الصغيرة، ولذلك فهي مناسبة للحدائق صغيرة الحجم، وفي نفس الوقت تشمل حماية من الشمس مع مكان للتخزين، أقمشة منقوشة بألوان جميلة تجذب انتباهك بمجرد النظر إليها.
يوجد فكرة أخرى للمساحات الصغيرة، هذا المقعد الساحر مع مظلة خفيفة تستحضر الذوق الشرقي لتصميم الحدائق، بفضل وزنها الخفيف وتصميمها البسيط فهي مثالية في حالة المقعد المؤقت أو تغيير التصميم بشكل مستمر على فترات صغيرة، أيضًا توجد جنبًا إلى جنب مع الأشجار والأزهار الجميلة التي يمكنك أخذ نفس عميق والاسترخاء عند مشاهدتها والتمتع بمنظرها الخلّاب.
اقرأ أيضًا: 14 فكرة للحدائق الصغيرة في منزلك