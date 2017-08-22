37 تصميم لديكورات وتصاميم مداخل مميزة

تعد المداخل والممرات هي الجزء الأول الذي يراه الزائرين بعد الدخول من باب المنزل مباشرة، لذا يجب الاهتمام والعناية بتصميم هذا الجزء الهام من المنزل الذي يعتبر الواجهة الأساسية التي تعكس جمال واناقة تصميمه.



الجوانب الهامة التي ينبغي مراعاتها عند تصميم مداخل وممرات المنزل:

كما ذكرنا أن مداخل وممرات المنزل سواء الداخلية أو الخارجية أو الممرات بين الغرف تعكس الحس الفني للشخص، حيث تعكس جمال التصميم الداخلي للمنزل وتعكس مدى العناية بترتيبه وتنظيمه. فيما يلي عدد من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند التفكير في تصميم كافة مداخل وممرات المنزل:

1-- يفضل أن يتم طلاء مداخل وممرات المنزل بألوان فاتحة، حتى تعطي انطباع بأن هذه المساحة كبيرة بعيدة عن الضيق، وعند استخدام ورق الحائط يفضل أن يتم وضعه في نهاية الممر.

2- الإضاءة في هذه المساحة من الأفضل أن يتم تسليطها على اللوحات الفنية والأجزاء المزخرفة منها. يجب أن تكون قطع الأثاث المستخدمة في هذه المساحة صغيرة في الحجم حتى تضفي المزيد من الأناقة على المكان.

3- أرضيات المداخل والممرات يفضل أن تكون من خامات سهلة التنظيف.

4- ينبغي أن يتناسب حجم الاثاث مع مساحة الممر أو المدخل حتى يتم توفير مساحة لحرية الحركة في هذا المكان.

5- المرايا المستديرة الصغيرة تعتبر الخيار الأمثل وضعها في مداخل وممرات المنزل خاصة المنازل ذات الطابع الكلاسيكي.

6- يفضل استخدام قطع السجاد الصغيرة المنفصلة تعطي للشخص انطباع بطول الممر في حين أن قطع السجاد الطويلة تحدث العكس.

7- إذا كان الممر المؤدي لغرف الأطفال طويل، ويمكن استغلاله من خلال إضافة أرجوحة صغيرة تتناسب في تصميمها مع نمط المنزل الداخلي، أو من خلال إضافة أرفف صغيرة للكتب ووضع قطع أثاث تتمثل في طاولة ومقعد لتوفير جو ملائم للاستمتاع بالقراءة.

8- ينبغي الاهتمام بعنصر جذب واحد في المكان وتسليط الضوء عليه سواء كان مرآة أنيقة، لوحة فنية أو قطعة أثاث فاخرة.