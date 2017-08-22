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37 تصميم لديكورات وتصاميم مداخل مميزة

جحا جحا
Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعد المداخل والممرات هي الجزء الأول الذي يراه الزائرين بعد الدخول من باب المنزل مباشرة، لذا يجب الاهتمام والعناية بتصميم هذا الجزء الهام من المنزل الذي يعتبر الواجهة الأساسية التي تعكس جمال واناقة تصميمه.

الجوانب الهامة التي ينبغي مراعاتها عند تصميم مداخل وممرات المنزل:

كما ذكرنا أن مداخل وممرات المنزل سواء الداخلية أو الخارجية أو الممرات بين الغرف تعكس الحس الفني للشخص، حيث تعكس جمال التصميم الداخلي للمنزل وتعكس مدى العناية بترتيبه وتنظيمه. فيما يلي عدد من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند التفكير في تصميم كافة مداخل وممرات المنزل:

1-- يفضل أن يتم طلاء مداخل وممرات المنزل بألوان فاتحة، حتى تعطي انطباع بأن هذه المساحة كبيرة بعيدة عن الضيق، وعند استخدام ورق الحائط يفضل أن يتم وضعه في نهاية الممر. 

2- الإضاءة في هذه المساحة من الأفضل أن يتم تسليطها على اللوحات الفنية والأجزاء المزخرفة منها. يجب أن تكون قطع الأثاث المستخدمة في هذه المساحة صغيرة في الحجم حتى تضفي المزيد من الأناقة على المكان.

3- أرضيات المداخل والممرات يفضل أن تكون من خامات سهلة التنظيف. 

4- ينبغي أن يتناسب حجم الاثاث مع مساحة الممر أو المدخل حتى يتم توفير مساحة لحرية الحركة في هذا المكان. 

5- المرايا المستديرة الصغيرة تعتبر الخيار الأمثل وضعها في مداخل وممرات المنزل خاصة المنازل ذات الطابع الكلاسيكي.

6- يفضل استخدام قطع السجاد الصغيرة المنفصلة تعطي للشخص انطباع بطول الممر في حين أن قطع السجاد الطويلة تحدث العكس. 

7- إذا كان الممر المؤدي لغرف الأطفال طويل، ويمكن استغلاله من خلال إضافة أرجوحة صغيرة تتناسب في تصميمها مع نمط المنزل الداخلي، أو من خلال إضافة أرفف صغيرة للكتب ووضع قطع أثاث تتمثل في طاولة ومقعد لتوفير جو ملائم للاستمتاع بالقراءة.

8- ينبغي الاهتمام بعنصر جذب واحد في المكان وتسليط الضوء عليه سواء كان مرآة أنيقة، لوحة فنية أو قطعة أثاث فاخرة.

1.

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

2.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3.

Moradia Unifamiliar T3 - Lordelo-Paredes, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda الممر الحديث، المدخل و الدرج
Esboçosigma, Lda

Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda

4.

Casa M, monovolume architecture design monovolume architecture design الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام White
monovolume architecture design

monovolume architecture design
monovolume architecture design
monovolume architecture design

5.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

6.

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

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7.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

8.

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré الممر الحديث، المدخل و الدرج
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

9.

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré الممر الحديث، المدخل و الدرج
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

10.

una casa romantica, archbcstudio archbcstudio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

11.

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

12.

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

13.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

14.

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana الممر الحديث، المدخل و الدرج
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

15.

Ristrutturazione residenza privata, Giacomo Accordi Giacomo Accordi الممر والمدخل
Giacomo Accordi

Giacomo Accordi
Giacomo Accordi
Giacomo Accordi

16.

VILLA DG, De Vivo Home Design De Vivo Home Design الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

17.

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

18.

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

19.

Modern and spacious hall in a villa on Cote d'Azur. NG-STUDIO Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج Interior Monaco,Interior Cote d'Azur,Interior Italy,Interior design Nice,Интерьер Ницца,Интерьер Монако,Интерьер Италия
NG-STUDIO Interior Design

Modern and spacious hall in a villa on Cote d'Azur.

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

20.

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

21.

Ristrutturazione appartamento Bari, Centro Storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

22.

Ristrutturazione completa appartamento a Roma , piano a piano a الممر الحديث، المدخل و الدرج
piano a

piano a
piano a
piano a

23.

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects الممر والمدخل
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

24.

Holztreppe mit Treppenunterbau, Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schreinerei &amp; Innenausbau Fuchslocher

Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher
Schreinerei &amp; Innenausbau Fuchslocher
Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher

25.

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

26.

Umbau 70er Jahre Bungalow, pur.buero architektur für innen pur.buero architektur für innen الممر الحديث، المدخل و الدرج
pur.buero architektur für innen

pur.buero architektur für innen
pur.buero architektur für innen
pur.buero architektur für innen

27.

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

28.

NaturDesign, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

29.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

30.

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

31.

Ristrutturazione appartamento di 82 mq a Milano, San Siro, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

32.

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

33.

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

34.

homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

35.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

36.

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

37.

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
22 تصميم رائع ومميز لخزانة الملابس

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