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11 منزل مثير مع الكثير من الزجاج

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
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الواجهات الزجاجية الكبيرة تبدو دائما باهظة ولها شعور خاص جدًا من حيث المعيشة. نظرًا للنوافذ الخاصة بالغرف العالية، فإن ضوء النهار يمكن أن يخترق دون عوائق ليملأ الغرفة مع سطوع طبيعي. القلق من أعين المتطفلين الغرباء في منزل مصنوع من الزجاج، شيء يمكن التخلص منه بسرعة وسهولة للخروج، لأنه من ناحية أخرى، هناك كل أنواع الحيل الهندسية والمساعدات الفنية مثل الستائر.

الصور ال 11 التالية, تظهر لك كيف يمكنك إنشاء منزل مع الكثير من الزجاج، بأسلوب فريد ومميز، دون للتخلي عما يكفي من الخصوصية…

1. أناقة بسيطة

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

كيف تبدو الواجهات الزجاجية الكبيرة رائعة في المنازل الحديثة، وهذا المبنى يثبت بطريقة مثيرة للإعجاب. العنصر المزجج يبرز بوضوح في الطابق العلوي ليؤكد على الشفافية في منزل النوافذ الزجاجية. يمكن تلبية الرغبة في الخصوصية مع إغلاق الستائر الخارجية.

2. الخشب مع الزجاج

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin منازل
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

يمكن استخدام المباني الجاهزة كمباني زجاجية فاخرة. في البداية كانت رغبة هؤلاء البنائين العيش في وئام مع الطبيعة. وقد تم تحقيق الحلم مع منزل جاهز بواجهة زجاجية تتخللها الأخشاب. بفضل النوافذ الفسيحة التي يمكن أن تستخدم أيضا كأبواب منزلقة في الطابق الأرضي، يمكن أن تكون الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة في أي وقت.

3. زجاج من الطبقة الإضافية

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG منازل
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

بمجموع 58 عنصر مختلف من الزجاج، تميزت نافذة هذا المنزل السكني، وشملت زجاج مختلف الأحجام في هيكل الخرسانة المسلحة، التي تم تأطيرها مع اللون الأسود لعرض الخرسانة. الأمر الاثر إثارة للاهتمام؛ أن مساحة النافذة أكثر من ضعفي مساحة الطابق.

4. طابق واحد مع نوافذ ضخمة

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign منازل
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

عندما نسمع مصطلح طابق واحد، تتبادر إلى أذهاننا صورة من المباني غير الجذابة من الستينيات، والتي يجب أن تكون قد اختفت منذ فترة طويلة من رؤوسنا. مثال على ذلك الأكواخ المكيفة التي تمثل نموذج حديث للغرفة المزججة. فقط عدد قليل من العناصر الخشبية تتداخل في الواجهة الزجاجية، وحماية المناطق الخاصة من الأنظار.

5. طابقين مع مناظر وإطلالات

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

من أجل التمتع بنظرة بانورامية واسعة عى الوادي، أضاف بناة هذا البيت أراد العديد من الواجهات الزجاجية. وقد برز هذا الهيكل الرائع مع نوافذه والأبواب الانزلاقية، والتي هي منخفضة في عمق الجانب الجنوبي. ومرة أخرى، تضمن أبعاد الواجهة الضخمة عدم تمكن أي من المارة على الطريق أو الجيران من الحصول على رؤية داخلية من الجانب.

6. واجهات الزجاج الأصلي

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH منازل
21-arch GmbH

21-arch GmbH
21-arch GmbH
21-arch GmbH

في منزل النوافذ الزجاجية المتعدد الأجيال هذا، ليس فقط الواجهة الزجاجية التي تواجه جانب حديقة رائعة لافتة للنظر، بل أيضا لوحات الواجهة في أشكالها المختلفة من النغمات الرمادية، تشهد على أسلوب ممتاز من البناء. نظرا للشكل القطري من الطابق العلوي، وشكل المربع خلاف ذلك من النوافذ المثقبة بطريقة مثيرة للإعجاب.

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7. فرض زراعة الزجاج

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH منازل
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

هنا نرى الزراعة المعلقة من مبنى سكني من عام 1921. المبنى الزجاجي الكبير يعمل على توسيع مساحة المعيشة ويكمل المبنى المستطيل الخطة الكاملة لمربع تقريبًا. من خلال الزجاج الكامل للارتفاع، وزراعة متوسطة، يتم إنشاء مساحة خفيفة جدًا ومغمورة، مع إعادة تعريف المعيشة في وئام مع الطبيعة.

8. التباين الحديث

Einfamilienhaus D, Architekturbüro Dongus Architekturbüro Dongus منازل
Architekturbüro Dongus

Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus

نظرة ضخمة من هذا البيت ملموسة هو خففت سارة من الزجاج كبيرة. ويرجع ذلك إلى واجهة الزجاج المعدني تقريبا بدون إطار، مما يجعل المباني تبدو أكثر انفتاحا وأكثر منزلا. الواجهة هي أيضا أكثر إثارة للاهتمام بسبب انعكاس طفيف للجبهات الزجاجية.

9. بيت استثنائي من الزجاج

Haus mit Blick über Ulm, Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA منازل
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA

Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA

إن أكبر قدر ممكن من الشفافية في الحديقة والطبيعة المحيطة بها يميز هذا المبنى كـ منزل مصنوع من الزجاج . الزجاج على عدة طوابق فضلا عن تباين الألوان بين الطابق العلوي والطابق الأرضي يميز مظهر المنزل السكني الحديث.

أما على المستوى العلوي، فقد تم استخدام الجص الأبيض، والحبيبات البيضاء، والجص السلس، إلى جانب الأسود في الواجهات الزجاجية. على النقيض من تلك الحبيبيات الخشنة، نجد المساحات الرمادية الداكنة في الطابق الأرضي.

10. منزل كلاسيكي مع الكثير من الزجاج

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen منازل
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

مبنى من ثلاثينيات القرن الماضي مع هذه الواجهة المزججة بسخاء. الفيلا القديمة الآن حديثة جدًا ومفتوحة إلى جانب الحديقة. من خلال النوافذ الكبيرة على اليمين، يتم أخذ سحر الطراز القديم ووضعها في سياق عصري. الواجهة الزجاجية، التي تدور على طابقين، مثيرة للإعجاب بشكل خاص في الجزء الأوسط من الزراعة، والذي يعرض جميع أنواع الأفكار في الداخل.

11. منزل خشبي مع الزجاج

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus كوخ
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

المعايير المعاصرة والصغيرة والبيئية – هذا البيت الخشبي يحقق الكثير من الأحلام. من خلال الواجهة الزجاجية الضخمة يعيش المرء في أي وقت في مقابل الطبيعة، ويمكن أن يستفيد من المساحة الداخلية المغمورة بالضوء. لا عجب أن تصميم هذا المبنى تم في المقام الأول بمثابة منزل النوافذ الزجاجية المخصص لعطلة صغيرة لساعات الاسترخاء!

وإذا كنت تسأل نفسك مرة أخرى عن النوافذ الزجاجية الكبيرة والواجهات الزجاجية، يمكنك الاطلاع على التقرير التالي، مزايا وعيوب النوافذ الكبيرة

7طرق للأعتناء بحمام الضيوف
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