11 منزل مثير مع الكثير من الزجاج

الواجهات الزجاجية الكبيرة تبدو دائما باهظة ولها شعور خاص جدًا من حيث المعيشة. نظرًا للنوافذ الخاصة بالغرف العالية، فإن ضوء النهار يمكن أن يخترق دون عوائق ليملأ الغرفة مع سطوع طبيعي. القلق من أعين المتطفلين الغرباء في منزل مصنوع من الزجاج، شيء يمكن التخلص منه بسرعة وسهولة للخروج، لأنه من ناحية أخرى، هناك كل أنواع الحيل الهندسية والمساعدات الفنية مثل الستائر.
الصور ال 11 التالية, تظهر لك كيف يمكنك إنشاء منزل مع الكثير من الزجاج، بأسلوب فريد ومميز، دون للتخلي عما يكفي من الخصوصية…
كيف تبدو الواجهات الزجاجية الكبيرة رائعة في المنازل الحديثة، وهذا المبنى يثبت بطريقة مثيرة للإعجاب. العنصر المزجج يبرز بوضوح في الطابق العلوي ليؤكد على الشفافية في منزل النوافذ الزجاجية. يمكن تلبية الرغبة في الخصوصية مع إغلاق الستائر الخارجية.
يمكن استخدام المباني الجاهزة كمباني زجاجية فاخرة. في البداية كانت رغبة هؤلاء البنائين العيش في وئام مع الطبيعة. وقد تم تحقيق الحلم مع منزل جاهز بواجهة زجاجية تتخللها الأخشاب. بفضل النوافذ الفسيحة التي يمكن أن تستخدم أيضا كأبواب منزلقة في الطابق الأرضي، يمكن أن تكون الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة في أي وقت.
بمجموع 58 عنصر مختلف من الزجاج، تميزت نافذة هذا المنزل السكني، وشملت زجاج مختلف الأحجام في هيكل الخرسانة المسلحة، التي تم تأطيرها مع اللون الأسود لعرض الخرسانة. الأمر الاثر إثارة للاهتمام؛ أن مساحة النافذة أكثر من ضعفي مساحة الطابق.
عندما نسمع مصطلح طابق واحد، تتبادر إلى أذهاننا صورة من المباني غير الجذابة من الستينيات، والتي يجب أن تكون قد اختفت منذ فترة طويلة من رؤوسنا. مثال على ذلك الأكواخ المكيفة التي تمثل نموذج حديث للغرفة المزججة. فقط عدد قليل من العناصر الخشبية تتداخل في الواجهة الزجاجية، وحماية المناطق الخاصة من الأنظار.
من أجل التمتع بنظرة بانورامية واسعة عى الوادي، أضاف بناة هذا البيت أراد العديد من الواجهات الزجاجية. وقد برز هذا الهيكل الرائع مع نوافذه والأبواب الانزلاقية، والتي هي منخفضة في عمق الجانب الجنوبي. ومرة أخرى، تضمن أبعاد الواجهة الضخمة عدم تمكن أي من المارة على الطريق أو الجيران من الحصول على رؤية داخلية من الجانب.
في منزل النوافذ الزجاجية المتعدد الأجيال هذا، ليس فقط الواجهة الزجاجية التي تواجه جانب حديقة رائعة لافتة للنظر، بل أيضا لوحات الواجهة في أشكالها المختلفة من النغمات الرمادية، تشهد على أسلوب ممتاز من البناء. نظرا للشكل القطري من الطابق العلوي، وشكل المربع خلاف ذلك من النوافذ المثقبة بطريقة مثيرة للإعجاب.
هنا نرى الزراعة المعلقة من مبنى سكني من عام 1921. المبنى الزجاجي الكبير يعمل على توسيع مساحة المعيشة ويكمل المبنى المستطيل الخطة الكاملة لمربع تقريبًا. من خلال الزجاج الكامل للارتفاع، وزراعة متوسطة، يتم إنشاء مساحة خفيفة جدًا ومغمورة، مع إعادة تعريف المعيشة في وئام مع الطبيعة.
نظرة ضخمة من هذا البيت ملموسة هو خففت سارة من الزجاج كبيرة. ويرجع ذلك إلى واجهة الزجاج المعدني تقريبا بدون إطار، مما يجعل المباني تبدو أكثر انفتاحا وأكثر منزلا. الواجهة هي أيضا أكثر إثارة للاهتمام بسبب انعكاس طفيف للجبهات الزجاجية.
إن أكبر قدر ممكن من الشفافية في الحديقة والطبيعة المحيطة بها يميز هذا المبنى كـ منزل مصنوع من الزجاج . الزجاج على عدة طوابق فضلا عن تباين الألوان بين الطابق العلوي والطابق الأرضي يميز مظهر المنزل السكني الحديث.
أما على المستوى العلوي، فقد تم استخدام الجص الأبيض، والحبيبات البيضاء، والجص السلس، إلى جانب الأسود في الواجهات الزجاجية. على النقيض من تلك الحبيبيات الخشنة، نجد المساحات الرمادية الداكنة في الطابق الأرضي.
مبنى من ثلاثينيات القرن الماضي مع هذه الواجهة المزججة بسخاء. الفيلا القديمة الآن حديثة جدًا ومفتوحة إلى جانب الحديقة. من خلال النوافذ الكبيرة على اليمين، يتم أخذ سحر الطراز القديم ووضعها في سياق عصري. الواجهة الزجاجية، التي تدور على طابقين، مثيرة للإعجاب بشكل خاص في الجزء الأوسط من الزراعة، والذي يعرض جميع أنواع الأفكار في الداخل.
المعايير المعاصرة والصغيرة والبيئية – هذا البيت الخشبي يحقق الكثير من الأحلام. من خلال الواجهة الزجاجية الضخمة يعيش المرء في أي وقت في مقابل الطبيعة، ويمكن أن يستفيد من المساحة الداخلية المغمورة بالضوء. لا عجب أن تصميم هذا المبنى تم في المقام الأول بمثابة منزل النوافذ الزجاجية المخصص لعطلة صغيرة لساعات الاسترخاء!
وإذا كنت تسأل نفسك مرة أخرى عن النوافذ الزجاجية الكبيرة والواجهات الزجاجية، يمكنك الاطلاع على التقرير التالي، مزايا وعيوب النوافذ الكبيرة