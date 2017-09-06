11 منزل مثير مع الكثير من الزجاج

الواجهات الزجاجية الكبيرة تبدو دائما باهظة ولها شعور خاص جدًا من حيث المعيشة. نظرًا للنوافذ الخاصة بالغرف العالية، فإن ضوء النهار يمكن أن يخترق دون عوائق ليملأ الغرفة مع سطوع طبيعي. القلق من أعين المتطفلين الغرباء في منزل مصنوع من الزجاج، شيء يمكن التخلص منه بسرعة وسهولة للخروج، لأنه من ناحية أخرى، هناك كل أنواع الحيل الهندسية والمساعدات الفنية مثل الستائر.

الصور ال 11 التالية, تظهر لك كيف يمكنك إنشاء منزل مع الكثير من الزجاج، بأسلوب فريد ومميز، دون للتخلي عما يكفي من الخصوصية…