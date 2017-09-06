ما هي ألوان جدران غرفة النوم؟

غرفة النوم هي أكثر مكان في المنزل تميل إلى الجلوس فيه. ويتم الدفع من أجل الحصول على تصميم جميل مع ألوان جدران جذابة، في حين أن بعض الفروق الدقيقة في اللون تجعله مناسبًا لجميع الجدران الأربعة، إلى جانب الضوء على جدار واحد لافت للأنظار وجاذب للأنظار.
لتصميم فردي وتصميم جذاب، يمكن استخدام الألوان غير العادية التي تخلق أجواء جذابة مع سحرها الخاص. ولكن أيضا بألوان ناعمة ورقيقة مع جمالها الخاص، يمكن أن توفر أجواء معيشية مُريحة، وبديلًا لطيفًا للون الأبيض المنتشر باعتباره لون جدار غرفة النوم.
يمكن الجمع بين الجدران الملونة من غرف النومبشكل مثالي مع خامات وألوان أخرى مختلفة، مما يحقق تغييرًا في التصميم الداخلي. أنيق، طبيعي، أو غير عادي.. أي لون جدار لغرفة النوم ! هذا ما يحدده الذوق الشخصي.
أسود قليلا.. منذ فترة طويلة حصل الاسود على الشهرة العالمية في الموضة، ولكن اللون الأسود الأنيق يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. وهو رمز الأناقة الكلاسيكية، التي تناسب دائمًا الجمع مع الألوان الأخرى.
ومن المثير للاهتمام بشكل خاص التفاعل بين الأبيض والأسود في الغرف، والتي يمكن استخدامها لتسليط الضوء على النغمات والتناقضات. هنا تكمن ميزة اللون الأسود الذي يمكن أن يستخدم جنبا إلى جنب مع جميع الألوان الأخرى، وبالتالي تحصل دائما على إطلالة جديدة كليًا.
التفاعل مع الأحمررائع، في حين أن الأسود والبنفسجي غامض على وجه الخصوص. الاكسسوارات بلون الذهب أو الفضة تخلق أجواء حصرية ونبيلة جنبا إلى جنب مع الأسود في لون جدار غرفة النوم.
الجمال الدائم الحضور والتطبيق العملي من هذا اللون لا يأتي أبدا خارج الموضة. في الثقافات الأخرى يكون اللون الأسود أكثر إيجابية بكثير من اللون الأوروبي، على سبيل المثال، يستخدم الأسود لتأطير عيون الأطفال في الهند لحمايتهم من
العين الشريرة.
في غرفة النوم، يمكن استخدام اللون الأخضر الجير، لأنه يضفي أناقة الطبيعية ومع ذلك لديه إطلالة مريحة تساعد على الاسترخاء. بشكل عام، اللون الأخضر مناسب كثيرًا للاستخدام في غرف المعيشة، لأنه له تأثير مهدئ على العقل، والتداخل مع الألوان الناعمة.
هذا اللون هو خليط من الأزرق والأصفر والأبيض، الفروق الدقيقة المختلفة ممكنة.اللون الأخضر يؤثر في الشعور بالشباب والنضارة، وكذلك هو لون من الربيع، وكان حتى العصور الوسطى أيضا لون رمزي عن الحب.
يرتبط الأخضر بالجنة لأنه يعكس الخضراء الخصبة من الواحات التي تعطي الحياة. ألوان جذابة وحساسة مثل الأخضر الجير تعطي كل غرفة سحر عتيق أنيق ويمكن دمجها مع نغمات الخشب الترابي أو الأبيض لتجديد الشعور. ويمكن أيضا استخدام هذه النغمة الخضراء جنبا إلى جنب مع الملحقات بألوان الباستيل الأخرى مثل الأصفر الفاتح أو الوردي أو الأزرق الفاتح ليمثل لون جدار غرفة نوم مثالي.
اللون الرمادي الداكن متاح في أشكال مختلفة. الألوان الأساسية من الرمادي الغامق هي الرمادي الداكن مختلطة مع البني. ومن الممكن أيضا إضافة الألوان الدافئة مثل الأحمر، بحيث يتم إنتاج التدرجات مثل الأرجواني أو الرمادي المتوسط اللون. حتى الفروق الدقيقة في لهجة البيج أو البنفسجي يمكن الحصول عليها.
ميزة خاصة لهذا اللون هو أنه يجمع بين برودة اللون الرمادي مع إشراق النغمة الترابية من البني للحصول على لون جدار غرفة نوم أنيق. ميزة خاصة من الرمادي الغامق هي تأثيره الممتاز في تركيبة من الألوان المتناقضة مثل الأحمر القوي أو الأبيض المشرق.
من خلال استخدام الألوان الزاهية في تركيبة مع رمادي غامق، بدلًأ من المظهر المظلم، يمكن أن يكون مشرق وسار حتى ولا تزال تحافظ على الأناقة الدافئة والكلاسيكية. ومع ذلك تلهم من خلال اختيار اللون الحصري، لأن الرمادي الغامق ليس لون الجدار المشترك. بل إنه كأحد ألوان جدران غرف النوم يصنع تفرد فاخر ويخلق أجواء مريحة تدعو للاسترخاء.
اللون الأحمر كان يرافق الناس لعدة قرون. كان أول لون يستخدم لرسم الكهف. ويرتبط اللون الأحمر نفسيا مع طاقة الحياة ويعب أيضا عن الحرارة. الأحمر هو أيضا لون محظوظ، كما يستخدم لرسم أبواب المدخل لمنع المرض والأرواح الشريرة من الدخول.
حتى هذا اليوم، الأحمر في دول أوروبا الشرقية والآسيوية هو معنى مهم كرمز للسعادة – يتم تعيين الاكسسوارات الحمراء لخصائص وقائية. لون النحاس الأحمر، الذي يجمع بين لمسة البني الأنيق من النحاس مع توهج الناري من أحمر قوي، على حد سواء نبيل وناري. في غرفة النوم، ويمكن الجمع بين هذا اللون تماما مع الملحقات الخشبية.
جمعه مع قطع المجوهرات في نغمة رمادية واضح، هو تصميم حديث للغاية. مزيج مع الشمعدانات والمصابيح أو ما شابه ذلك في الذهب والفضة أو النحاس هو فاخر جدا، جنبا إلى جنب مع الجدار النحاسي يخلق أجواء ملكية تدعوك إلى البقاء على ما يرام والشعور أنك بحالة جيدة.
يعبر اللون الذهبي عن جمال حصري، وتأتي أهميته من ارتباطه بالذهب، أحد المعادن الثمينة، الذي تألق دائما في فتن الناس. ترتبط الثروة والحياة الأنيقة بالذهب. وترتبط الشمس أيضا مع لون واضح. لون جدار غرفة النوم الذهبي، يخلق شعورًا فريدًا من نوعه، والتي هي مستوحاة من الكاريزما الرائعة ويمكن الجمع بين مجموعة متنوعة من الطرق.
تظهر الجدران ذات اللون الذهبي مع الأبيض أو الكريمي بشكل خاص نبيلة ومتجددة الهواء. التفاعل بين الذهب والألوان الباردة والواضحة مثل الأزرق الداكن، الفيروزي المنعش أو لهجة خضراء حساسة يكون غير عادي وأنيق.
مزيج من البنفسجي الغامض اللون مع الذهب المتألق، أو مزيج من الذهب المشرق والذهبي الفاتح، كلاهما يبدو قويًا. كلا الألوانتعبر عن الحيوية، وتوفر الكثير من الطاقة.
اللون البنفسجي هو الجمال الأنيق مع سحر خاص جدا، لأنه خليط من اللون الأحمر الدافئ و اللون الأزرق البارد. بهذه الطريقة العديد من الفروق الدقيقة وظلال مختلفة يمكن إنشاؤها، والتي هي مناسبة لتصميم تنوعا في غرف النوم.
في علم النفس، اللون البنفسجي لديه تفسير غريب لأنه يجمع بين اثنين من أعمدة مختلفة: هدوء الأزرق، الذي يرتبط مع العقل والتفكير، مع إشراقة الأحمر مشرق الحيوي، الذي يمثل الحسية والعاطفية في العالم. وهذا يعطي تعبيرا فريدا، والذي هو أيضا مناسبًا في ألوان جدران غرفة النوم.
وبما أن هذا اللون لا يستخدم في كثير من الأحيان في التصميم الداخلي، فإنه يعطي كل جدار ذوق فريد من نوعه. الجدران البنفسجية في تركيبة مع الملحقات المعدنية، مثل السلطانيات الذهبية أو الشموع الفضية، هي نبيلة وفاخرة بشكل خاص. مزيج مع الأبيض أو الأسود كما يبدو أنيقة جدا ويتم استخدام بكل سرور.
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