6 أفضل حيل للغرف بدون نوافذ

تعتبر المساحة بدون نوافذ شيئا غير عادي، أو بالأحرى في كثير من الأحيان تكون هذه المساحات مقتصرة على الحمام أوغرفة الملابس أو القبو، ومع ذلك لا تعتبر مشكلة كبيرة إذا وُجد التخطيط الداخلي المناسب. المصممم الخبير سيعوض هذا النقص من خلال الأثاث والأرضيات والجدران. تعتبر أيضا الألوان الزاهية من احدى الخيارات المناسبة لغرفة بلا نوافذ، ستكون النتيجة النهائية جذابة عند جلب الألوان الزاهية إلى مساحة مظلمة، ولكن أيضا تقنيات الإضاءة المختلفة توفر إمكانية تقليد لضوء النهار. تذكر أن الغرف بدون نوافذ يمكن أن تكون ايضا خلاقة وفردية كأي غرفة أخرى. ومع ذلك، قبل البدء في التخطيط، يجب أن تفكر في الحيله المناسبة لهذه الغرفة ولا تركز فقط على الأثاث، ولكن أيضا خذ ذوقك الشخصي وأسلوبك بعين الاعتبار.
تعالوا لنتعرف أكثر على افضل حيل لغرف بلا نوافذ لجعلها أكثر إشراق.
لون الجدار يساهم بشكل كبير في إضاءة الغرفة. خاصة في الحمامات بدون نوافذ، وغالبا ما تستخدم الألوان الخفيفة في البلاط والجدران. بالإضافة لذلك يعتبر الحمام من الغرف سهلة التعويض عن عدم وجود نوافذ، لأنه في معظم الحمامات يتم تثبيت المرايا الكبيرة والتي تعكس الضوء. كما يلعب تصميم السقف دور هام في حمام بلا نوافذ، من خلال خلق ظروف إضاءة مثلى. في هذه الحالة، سيكون من المنطقي اعتبار تركيب سقف زائف (المعروف باسم سقف إسقاط). من خلال اختيار هذا التصميم، يمكن توزيع الضوء بسهولة أكبر في الحمام، في نفس الوقت يمكن تجنب مجموعة من كابلات الإضاءة التي تأخذ مساحة أكبر. ويمكن أيضا تعزيز الإضاءة باستخدام ألوان الإضاءة الناعمة في ظلال مختلفة، الذي يعزز بالتأكيد أجواء هادئة ومثالية للاسترخاء.
في غرف بلا نوافذ، يمكن لتصميم أرضية جذاب أن يساهم في ذوق الغرفة بأكملها. يجب اختيار الألوان من نغمات الباستيل و الظلال المشرقة بحيث لا تفقد الغرفة أي سطوع. إذا فعلت ذلك بشكل صحيح مع أثاث بألوان زاهية، ستكون بمثابة بديل رائع للإضاءة المفقودة. للمعرفة: أن قطع الأثاث المختارة يجب أن تكون أفتح من ظلال الأرضيات. ينسى المشاهد كل شيء عن النافذة المفقودة ويركز أكثر على التناغم بين الأثاث والأرضيات. وفيما يتعلق باختيار مواد للأرضية، اختر ما يناسب ذوقك الشخصي، ولكن فقط ضع في اعتبارك أن غرفه مثل غرف الملابس، من الأفضل أن تكون مزودة بسجاد ناعم، لأنك غاليا ما تكون حافي القدمين.
في غرفة دون نوافذ ينبغي تجنب استخدام الألوان الداكنة، دون استثناء. بعض الغرف مثل غرفة الملابس، لا تتطلب بالضرورة ضوء النهار، ولكن بالقابل ينصح بالإضاءة الكافية والمدروسة، من أجل الحصول على ضوء النهار، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعطاء اهتمام خاص لاختيار الأثاث. إذا كنت تريد أن تشجع تأثير الإضاءة، يجب أن تأخذ بالاعتبار الألوان الزاهية للأثاث، ولكن ضع في اعتبارك عدم المبالغة، أنت لا تريدها أن تبدو كغرفة في مستشفى، وهذا يعني أن تمتد الإضاءة بشكل متساو في جميع أنحاء الغرفة.
الزينة بالنباتات الطبيعية يكون لها دائما تأثير إيجابي على غرفة ومفيدة بشكل خاص لغرفة بلا نوافذ. النباتات تجلب تأثير طبيعي للمساحة، وهو بالضبط ما تفتقد اليه غرفة لا نوافذ. مع حوض واحد أو أكثر من النباتات، يمكنك تزيين الغرفة بأكملها، مما يسهم في إثراء الغرفة ويضمن التنوع. اختيارك ليس مقتصر فقط على النباتات بوعاء، ولكن أيضا باقة جديدة من الزهور في إناء أنيق ستفي بالغرض. بهذه الحيلة يمكنك تصميم مساحة بشكل مثير للاهتمام بحيث لن تلاحظ نافذة مفقودة على الإطلاق. ولزيادة تعزيز التأثير الإيجابي للنباتات يمكنك اختيار الأثاث المصنوع من المواد الطبيعية، مثل الخشب أو الخيزران.
الاكسسوارات يمكن أن تغمر الغرفة مع سطوع وإشراق رائع. ويمكن أن تكون عنصر ملفت وجاذب للنظر خاصة إذا كانت جزء مهم من تكوين وديكور الغرفة. المرايا على سبيل المثال لا ينبغي التقليل من تأثيرها في هذا السياق، لأنها تعكس الضوء، وهو ما نبحث عنه في غرف بلا نوافذ.
كما تعتبر المرايا عنصر رائع ومشرق وعنصر ملفت للنظر، بالإضافة لكونها تعكس الضوء في أماكن مختلفة من الغرفة، مما يعطي غرفة متنوعة.
تعتبر الصور مهمة في غرف بلا نوافذ لأنها لا تقدم فقط التعبير عن المفهوم الثقافي، بل أيضا تعتبر عنصر مثير للاهتمام وتجذب الانتباه. عندما يتم عرض وترتيب الصور بطريقة فنية على الجدران، فأنها بالتأكيد ستوفر فن وتأثير لافت، مما يلتقط انتباه المشاهد. فهي تضمن أن المشاهد سيركز على الصورة، بل وسينظر إليها كجزء من عمل فني، مع الإضاءة المناسبة المضافة، ستكون النتيجة النهائية مذهلة.
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