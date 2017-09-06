6 أفضل حيل للغرف بدون نوافذ

تعتبر المساحة بدون نوافذ شيئا غير عادي، أو بالأحرى في كثير من الأحيان تكون هذه المساحات مقتصرة على الحمام أوغرفة الملابس أو القبو، ومع ذلك لا تعتبر مشكلة كبيرة إذا وُجد التخطيط الداخلي المناسب. المصممم الخبير سيعوض هذا النقص من خلال الأثاث والأرضيات والجدران. تعتبر أيضا الألوان الزاهية من احدى الخيارات المناسبة لغرفة بلا نوافذ، ستكون النتيجة النهائية جذابة عند جلب الألوان الزاهية إلى مساحة مظلمة، ولكن أيضا تقنيات الإضاءة المختلفة توفر إمكانية تقليد لضوء النهار. تذكر أن الغرف بدون نوافذ يمكن أن تكون ايضا خلاقة وفردية كأي غرفة أخرى. ومع ذلك، قبل البدء في التخطيط، يجب أن تفكر في الحيله المناسبة لهذه الغرفة ولا تركز فقط على الأثاث، ولكن أيضا خذ ذوقك الشخصي وأسلوبك بعين الاعتبار.

تعالوا لنتعرف أكثر على افضل حيل لغرف بلا نوافذ لجعلها أكثر إشراق.