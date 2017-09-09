16 تصميم لخزائن غرفة النوم… لغرفة نوم مرتبة ومنظمة

تعتبر الخزانة في غرفة النوم من المكونات الأساسية، لكونها المساحة الأنسب لحفظ وترتيب الملابس والاكسسوارات ، وبالتالي جعل غرفة نومك أكثر ترتيب وخالية من الفوضى. فضلا عن كونها أحد العوامل التي تساعد في وظائف المنزل بأكمله وتحسين نوعية الحياة.
اليوم نقدم في كتاب الأفكار هذا 16 مثال رائع لخزائن غرفة النوم مخصصة للملابس والاكسسوارات لجعل منزلك عملي وأنيق.
تصميم مؤلف من الخشب وورق جدران مزهر سيعطي شخصية فريدة وأنيقة لهذه الخزانة الجميلة. لديها مساحة مفتوحة ومقسمة بشكل مناسب لوضع الملابس والاكسسوارات بالإضافة للأحذية والحقائب.
أبيض على أبيض مع خطوط بسيطة، خلقت منظر نظيف ومنظم لهذه الخزانة المودرن مع بعض التفاصيل الكلاسيكية.
وجود مساحة تخزين كبيرة في خزانة الملابس الخاصة بك، بالطبع يعتبر أمر وظيفي ومريح: لهذا السبب، الأدراج والدرف أعلى التعلوقة جعلت هذه الخزانة البسيطة مكان عظيم لبدء اليوم !
كلما كانت المساحة أكبر كلما كنت محظوظ لإنشاء غرفة ملابس وليس فقط خزانة، مع مرآة كبيرة ومساحة كبيرة لوضع الملابس تجعل تصميم هذه الخزانة حلم جميع النساء.
الثريا السوداء وضعت في وسط الغرفة وخطوط تصميم نظيفة أعطت الأناقة لهذه الخزانة الجميلة، كأنها غرفة حقيقية.
يمكن استخدام الخزائن والأدراج وغيرها من المقصورات ليس فقط للملابس، ولكن يمكنك أيضا الاستمتاع بالاكسسوارات والأحذية وحقائب السفر لتتمكن من الحفاظ على كل شيء في الترتيب المثالي. في هذا المثال، التناغم بين الخشب بالأبيض الجميل مع الإضاءة الداخلية للخزانة.
نلاحظ غلبة اللون الأبيض على الأسود، بالإضافة للإضاءة المناسبة في بعض الزوايا ومساحات المنظمة تنظيم جيد، النتيجة خزانة صغيرة أنيقة مثالية لشخص واحد.
نوافذ كبيرة تسمح بكمية وفيرة من الضوء الطبيعي في الخزانة وهي ميزة لا تتواجد في كل الخزن، إضاءة تصل لكل منطقة بشكل فريد، بحيث تدخل الشمس النافذة وتجلب الدفء وإحساس لطيف.
في هذه الخزانة الجميلة والحديثة، نلاحظ التباين بين قوة وسطوع الأبيض للأثاث مع لهجة مظلمة من خشب الباركيه للأرضية، الذي خلق مساحة مثيرة جدا للاهتمام.
لاحظوا الجمالية التي خلقتها المرايا بعكسها لكامل الغرفة من السقف للأرض. أدت المرايا بهذا التصميم وظيفة مزدوجة: الأولى أنها ساعدت الغرفة لتبدو أكبر بكثير مما هي عليها في الواقع، والثانية فإنها تسمح لك بمشاهدة نفسك بالمرآة بشكل مثالي وكامل.
بالحديث عن الضوء الطبيعي، إذا لم يكن لديك نافذة مثل هذه المقصورة الصغيرة، يمكنك إنشاء فتحة للحصول على نتيجة ممتازة.
الداكن لهذه الخزانة الخشبية أعطى لمسة من الأناقة وصلابة فضلا عن إعطاء شخصية فريدة وغامضة. مثالية للأشخاص الذين يريدون أن يكون لديهم خزانة خاصة بهم فقط.
هذه الخزانة لديها قسم فريد من نوعه وهو القسم الخاص بالأحذية الذي يمكن أن يتسع لأكثر من 50 زوج من الأحذية. إذا كنت من محبي الأحذية، إذا أنت بحاجة إلى خزانة تشبه هذه الخزانة.
الضوء الطبيعي مع نغمات لطيفة ومحايدة، بالإضافة لاستخدام الخشب، خلق جو كامل من الرومانسية!
خزانة بتصميم حديث باللون الأسود. مقاعد كروية بالأسود مع خطوط تصميم بسيطة، خلق خزانة مودرن مع ميزات أنيقة.
الكثير من الضوء الطبيعي مع نظام الإضاءة عالي الفعالية الذي جعل هذ الخزانة مريحة و فريدة من نوعها. مثالية لأولئك الذين يرغبون في العيش في منزل كل ركن مريح تماما.
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