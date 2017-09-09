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16 تصميم لخزائن غرفة النوم… لغرفة نوم مرتبة ومنظمة

Heba khlili Heba khlili
VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة الملابس
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تعتبر الخزانة في غرفة النوم من المكونات الأساسية، لكونها المساحة الأنسب لحفظ وترتيب الملابس والاكسسوارات ، وبالتالي جعل غرفة نومك أكثر ترتيب وخالية من الفوضى. فضلا عن كونها أحد العوامل التي تساعد في وظائف المنزل بأكمله وتحسين نوعية الحياة.

اليوم نقدم في كتاب  الأفكار هذا 16 مثال رائع لخزائن غرفة النوم مخصصة للملابس والاكسسوارات لجعل منزلك عملي وأنيق.

1. واسعة مطلية بالأبيض

收藏精品宅, 你你空間設計 你你空間設計 مكتب عمل أو دراسة زجاج White
你你空間設計

你你空間設計
你你空間設計
你你空間設計

تصميم مؤلف من الخشب وورق جدران مزهر سيعطي شخصية فريدة وأنيقة لهذه الخزانة الجميلة. لديها مساحة مفتوحة ومقسمة بشكل مناسب لوضع الملابس والاكسسوارات بالإضافة  للأحذية والحقائب.

2. الحد الأدنى من النمط الكلاسيكي

Simple DECO 簡約不簡單, 構築設計 構築設計 غرفة الملابس
構築設計

構築設計
構築設計
構築設計

أبيض على أبيض مع خطوط بسيطة، خلقت منظر نظيف ومنظم لهذه الخزانة المودرن مع بعض التفاصيل الكلاسيكية.

3. العديد من الأدراج والتعاليق

朵朵-透天, 齊家。空間設計 齊家。空間設計 غرفة الملابس
齊家。空間設計

齊家。空間設計
齊家。空間設計
齊家。空間設計

وجود مساحة تخزين كبيرة في خزانة الملابس الخاصة بك، بالطبع يعتبر أمر وظيفي ومريح: لهذا السبب، الأدراج والدرف أعلى التعلوقة جعلت هذه الخزانة البسيطة مكان عظيم لبدء اليوم !

4. خزانة أم غرفة ملابس؟

富宇 泰和 新婚宅, 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 賀澤室內設計 HOZO_interior_design غرفة الملابس
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

كلما كانت المساحة أكبر كلما كنت محظوظ لإنشاء غرفة ملابس وليس فقط خزانة، مع مرآة كبيرة ومساحة كبيرة لوضع الملابس تجعل تصميم هذه الخزانة حلم جميع النساء.

5. الأناقة !

台中米蘭, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة الملابس
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

الثريا السوداء وضعت في وسط الغرفة وخطوط تصميم نظيفة أعطت الأناقة لهذه الخزانة الجميلة، كأنها غرفة حقيقية.

6. انسجام وتناغم بين الألوان والإضاءة

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS غرفة الملابس
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

يمكن استخدام الخزائن والأدراج وغيرها من المقصورات ليس فقط للملابس، ولكن يمكنك أيضا الاستمتاع بالاكسسوارات والأحذية وحقائب السفر لتتمكن من الحفاظ على كل شيء في الترتيب المثالي. في هذا المثال، التناغم بين الخشب بالأبيض الجميل مع الإضاءة الداخلية للخزانة.

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7. الإضاءة الكافية في هذه الخزانة

質感設計打造年輕人最愛現代風格, 拾雅客空間設計 拾雅客空間設計 غرفة الملابس
拾雅客空間設計

拾雅客空間設計
拾雅客空間設計
拾雅客空間設計

نلاحظ غلبة اللون الأبيض على الأسود، بالإضافة للإضاءة المناسبة في بعض الزوايا ومساحات المنظمة تنظيم جيد، النتيجة خزانة صغيرة أنيقة مثالية لشخص واحد.

8. المرحبة والمريحة

竹北 俬見方, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة الملابس
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

نوافذ كبيرة تسمح بكمية وفيرة من الضوء الطبيعي في الخزانة وهي ميزة لا تتواجد في كل الخزن، إضاءة تصل لكل منطقة بشكل فريد، بحيث تدخل الشمس النافذة وتجلب الدفء وإحساس لطيف.

9. التباين

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura غرفة الملابس MDF White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

في هذه الخزانة الجميلة والحديثة، نلاحظ التباين بين قوة وسطوع الأبيض للأثاث مع لهجة مظلمة من خشب الباركيه للأرضية، الذي خلق مساحة مثيرة جدا للاهتمام.

10. المرايا

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

لاحظوا الجمالية التي خلقتها المرايا بعكسها لكامل الغرفة من السقف للأرض. أدت المرايا بهذا التصميم وظيفة مزدوجة: الأولى أنها ساعدت الغرفة لتبدو أكبر بكثير مما هي عليها في الواقع، والثانية فإنها تسمح لك بمشاهدة نفسك بالمرآة بشكل مثالي وكامل.

11. فتحة في السقف!!

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

 بالحديث عن الضوء الطبيعي، إذا لم يكن لديك نافذة مثل هذه المقصورة الصغيرة، يمكنك إنشاء فتحة للحصول على نتيجة ممتازة.

12. خشب داكن أنيق اللون

Пентхаус в Одессе, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

الداكن لهذه الخزانة الخشبية أعطى لمسة من الأناقة وصلابة فضلا عن إعطاء شخصية فريدة وغامضة. مثالية للأشخاص الذين يريدون أن يكون لديهم خزانة خاصة بهم فقط.

13. لمدمني الأحذية!

Гардеробные комнаты., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина غرفة الملابس
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

هذه الخزانة لديها قسم فريد من نوعه وهو القسم الخاص بالأحذية الذي يمكن أن يتسع لأكثر من 50 زوج من الأحذية. إذا كنت من محبي الأحذية، إذا أنت بحاجة إلى خزانة تشبه هذه الخزانة.

14. رومانسية!

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الضوء الطبيعي مع نغمات لطيفة ومحايدة، بالإضافة لاستخدام الخشب، خلق جو كامل من الرومانسية!

15. الأنيقة

VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة الملابس
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

خزانة بتصميم حديث باللون الأسود. مقاعد كروية بالأسود مع خطوط تصميم بسيطة، خلق خزانة مودرن مع ميزات أنيقة.

16. واسعة ودافئة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الكثير من الضوء الطبيعي مع نظام الإضاءة عالي الفعالية الذي جعل هذ الخزانة مريحة و فريدة من نوعها. مثالية لأولئك الذين يرغبون في العيش في منزل كل ركن مريح تماما.

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