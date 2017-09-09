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ليد, هالوجين وزينون تعرف على أنواع الأضاءة المختلفة ومميزاتها

منة اسماعيل منة اسماعيل
Lamps and Lighting's , Purewood Purewood HouseholdAccessories & decoration الحديد / الصلب
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ليد, هالوجين وزينون، بالتأكيد قد مر على مسامعك تلك الأسماء من قبل، ربما سمعتهم صدفة أو عند ذهابك لشراء وأختيار أضاءة منزلك وربما أخذت بضع دقائق للتفكير قبل أختيار أي منهم لأضاءة منزلك، فالليد  والهالوجين والزينون هم أشهر أنواع لمبات الأضاءة التي تستخدم في أضاءة البيوت ولكل منهم خصائصهم الخاصة والتي تختلف عن الأخرى، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض المعلومات عن لمبات الأضاءة المختلفة ومميزاتها بالأضافة لبعض الأفكار التي ستساعدك على توظيفها في أضاءة منزلك.

لمبات الهالوجين الدافئة

Hanging Lamps Pixers غرفة المعيشة Multicolored wall mural,wallpaper,lamps,blue,red,light bulbs,light bulbs
Pixers

Hanging Lamps

Pixers
Pixers
Pixers

أضواء ومصابيح الهالوجين تعتبر من أكثر أنواع الأضاءة انتشاراً، فهي الأضاءة الصفراء التقليدية والقديمة جداً في المنازل، مصابيح الهالوجين أطلالة جذابة في منزلك، فضوئها الأصفر يعطي منزلك شعوراً حالماُ ملئ بالدفئ، بالأضافة إلى سعرها الأقتصادي لكن هناك بعض العيوب لمصابيح الهالوجين تجعل البعض يترراجع عن اختيارها في أضاءة المنزل وهي استهلاكها الكبير للكهرباء، فتستهلك لمبات الهالوجين قدراً عالي من الطاقة الكهربائية أكثر من الأنواع الأخري.

لمبات الزينون الوهاجة

Lamps and Lighting's , Purewood Purewood HouseholdAccessories & decoration الحديد / الصلب
Purewood

Purewood
Purewood
Purewood

تشبة لمبات ومصابيح الزينون أضاءة هالوجين بشكل كبير، فاللمبات الزينون لونها أصفر وهاج ايضاً مثل الهالوجين لكت تعتبر أنوار الزينون أشد توهج عن لمبات الهالوجين فتشعر وكأنها شعاش من ضوء الشمس الساطع يغمر المنزل، لمستها في أضاءة منزلك تضيف الكثير من الشاعرية والدفئ على التصميم، لكنها غير اقتصادية بالمرة فأسعارها مرتفعة بعض الشئ ولا توفر في الكهرباء فتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.

لمبات الليد العصرية

SWING, YOY YOY Living roomLighting
YOY

SWING

YOY
YOY
YOY

لمبات الليد انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل واضح وأصبحت تجتاح أضاءة المنازل العصرية، ولما لا؟ فضوئها الأبيض الوهاج يعطي منزلك شعوراً مريحاً وأطلالة عصرية مميزة سواء في استحدامها  كمصابيح متدلية من السقف أو الاستعانة بها في أضاءة بيت النور أو الجيبسوم بورد. من مميزات الأضاءة الليد والتي تتفرد بها عن أضاءة الهالوجين والزينون هي عمرها الطويل فلا تتلف لمبات الليد سريعاً مثل الهالوجين والزينون بالأضافة إلى سعرها الأقتصادي ولا تستهلك الكثير من الكهرباء وبالتالي ستوفر لك في فاتورة الكهرباء.

دعونا نستعرض بعض التصميمات المختلفة لأضاءة الليد, الزينون والهالوجين وطرق توظيفها في الديكور.

Floating tread staircase Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Floating tread staircase

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

1- في غرفة نوم بسيطة وجذابة زينت لمبات الهالوجين المصابيح الزجاجية للمسة خاصة من الجمال.

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

2- تصميم جذاب لبلورة براقة أضائتها أضواء الليد بأناقة خاصة لتضئ الممر بشكل مميز ورائع.

Ellipse pendant light - hallway .. Corridor, hallway & stairsLighting
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Ellipse pendant light – hallway

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3- بعض اللمبات الهالوجين تتدلى من السقف في مصابيح صغيرة لتضئ منطقة الدرج بشكل خاص.

Floating tread staircase with glass balustrade Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Floating tread staircase with glass balustrade

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

4- إذا اردت أضافة لمسة ديناميكبة في منزلك استعن بلمبات هالوجين في مصباح براق وستحصل على أضاءة ديناميكية مميزة.

Raw brass oval pendant light .. HouseholdAccessories & decoration
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Raw brass oval pendant light

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5- مصابيح الزينون تتألق بشكل خاص في تصميم تلك الثرية المميزة.

Hanging lights In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Hanging lights

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

6- ضع لمبات الهالوجين في مصابيح ملونة واستمتع بأناقة لا مثيل لها.

Fold Lights Work House Collection Living roomLighting
Work House Collection

Fold Lights

Work House Collection
Work House Collection
Work House Collection

7- تصميمات عصرية لمصابيح من لمبات الليد.

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME غرفة السفرة
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

8- مصابيح بلورية أنيقة تزينها لمبات الليد الوهاجة لتضئ مدخل المنزل بطريقة مبتكرة.

Дом солнца, RED LIGHTs RED LIGHTs إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
RED LIGHTs

RED LIGHTs
RED LIGHTs
RED LIGHTs

9- بطريقة بسيطة يمكنك أن تجعل مصابيح الزينون تتدلى من السقف بشكل بسيط لكن ملئ بالعصرية والجمال.

Vintage Industrial Filaments Light Bulbs - Console Table William and Watson Corridor, hallway & stairsLighting
William and Watson

Vintage Industrial Filaments Light Bulbs – Console Table

William and Watson
William and Watson
William and Watson

10- استخدام المصابيح البلورية الملونة مع لمبات هالوجين كفيل أن يجعل غرفة في منزلك تنيض بالفن والجمال.

Fold Lights Work House Collection Living roomLighting
Work House Collection

Fold Lights

Work House Collection
Work House Collection
Work House Collection

11- لمبات الهالوجين تزين تلك المصابيح المميزة المستوحاه من الطبيعية الخريفية على شكل أوراق من الشجر.

Lotus Pendant Light, MacMaster Design MacMaster Design Living roomLighting
MacMaster Design

Lotus Pendant Light

MacMaster Design
MacMaster Design
MacMaster Design

12- إذا كنت ترغب في أضاءة بسيطة وشاعرية مصباحين من لمبات الزينون كفيلين أن يجعلوك تشعر أنك تغمر بالشاعرية والبساطة.

NUD Cork, NUD Collection NUD Collection
NUD Collection

NUD Cork

NUD Collection
NUD Collection
NUD Collection

13- تصميم مثالي وعصري لمصابيح من لمبات الليد.

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors جدران
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

14- تصميم ساحر لثلالث مصابيح زجاجية متدلية من السقف تتوهج بأضاءة الهالوجين الدافئة.

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة السفرة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

15- ثرية بتصميم عصري بسيط تمتلئ بلمبات الهالوجين المتوهجة.

The Palfrey - Derby, Upcycled Creative Upcycled Creative مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Upcycled Creative

The Palfrey – Derby

Upcycled Creative
Upcycled Creative
Upcycled Creative

16- لأضافة لمسة خاصة في أضاءة منزلك استعن بمصابيح متنوعة الأشكال، فهنا نرى تصميماً طولياً وأخر دائري لمصابيح من الهالوجين أضافت لمسة مبتكرة وعصرية.

Filament bulbs above the kitchens island add ambience homify مطبخ ذو قطع مدمجة خشب Beige lighting,kitchen lights,quirky,ecclectic
homify

Filament bulbs above the kitchens island add ambience

homify
homify
homify

17- نجفة بتصميم مختلف من الخشب تلمؤها لمبات الهالوجين بلمسة مميزة.

The Palfrey - Derby, Upcycled Creative Upcycled Creative مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Upcycled Creative

The Palfrey – Derby

Upcycled Creative
Upcycled Creative
Upcycled Creative

18- مصباح زجاجي باللون السماوي الهادئ يتلألأ بجمال خاص مع لمبات الليد.

Tate Crackle Glass Easy to Fit Ceiling Light Shade Teal Blue Litecraft Living roomLighting زجاج Blue Litecraft,lighting,easy fit,ceiling pendant,crackle finish,decorative lights,glass ceiling shade,modern light,contemporary fixture,lights for home,lighting for bedroom,lights for interior
Litecraft

Tate Crackle Glass Easy to Fit Ceiling Light Shade Teal Blue

Litecraft
Litecraft
Litecraft

19- تصميم لمصابيح عملية من لميات الزينون تناسب تصميم غرفة المكتب وركن القراء.

Cable Light small, Patrick Hartog design Patrick Hartog design Living roomLighting
Patrick Hartog design

Patrick Hartog design
Patrick Hartog design
Patrick Hartog design

20- لمبات الهالوجين المتدلية من السقف أضافت على غرفة السفرة لمسة من النمط المنيمال الأتيق.

Gilliam Shaw, michael wickham photography michael wickham photography غرفة السفرة
michael wickham photography

Gilliam Shaw

michael wickham photography
michael wickham photography
michael wickham photography

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