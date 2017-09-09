ليد, هالوجين وزينون تعرف على أنواع الأضاءة المختلفة ومميزاتها

ليد, هالوجين وزينون، بالتأكيد قد مر على مسامعك تلك الأسماء من قبل، ربما سمعتهم صدفة أو عند ذهابك لشراء وأختيار أضاءة منزلك وربما أخذت بضع دقائق للتفكير قبل أختيار أي منهم لأضاءة منزلك، فالليد والهالوجين والزينون هم أشهر أنواع لمبات الأضاءة التي تستخدم في أضاءة البيوت ولكل منهم خصائصهم الخاصة والتي تختلف عن الأخرى، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض المعلومات عن لمبات الأضاءة المختلفة ومميزاتها بالأضافة لبعض الأفكار التي ستساعدك على توظيفها في أضاءة منزلك.
أضواء ومصابيح الهالوجين تعتبر من أكثر أنواع الأضاءة انتشاراً، فهي الأضاءة الصفراء التقليدية والقديمة جداً في المنازل، مصابيح الهالوجين أطلالة جذابة في منزلك، فضوئها الأصفر يعطي منزلك شعوراً حالماُ ملئ بالدفئ، بالأضافة إلى سعرها الأقتصادي لكن هناك بعض العيوب لمصابيح الهالوجين تجعل البعض يترراجع عن اختيارها في أضاءة المنزل وهي استهلاكها الكبير للكهرباء، فتستهلك لمبات الهالوجين قدراً عالي من الطاقة الكهربائية أكثر من الأنواع الأخري.
تشبة لمبات ومصابيح الزينون أضاءة هالوجين بشكل كبير، فاللمبات الزينون لونها أصفر وهاج ايضاً مثل الهالوجين لكت تعتبر أنوار الزينون أشد توهج عن لمبات الهالوجين فتشعر وكأنها شعاش من ضوء الشمس الساطع يغمر المنزل، لمستها في أضاءة منزلك تضيف الكثير من الشاعرية والدفئ على التصميم، لكنها غير اقتصادية بالمرة فأسعارها مرتفعة بعض الشئ ولا توفر في الكهرباء فتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.
لمبات الليد انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل واضح وأصبحت تجتاح أضاءة المنازل العصرية، ولما لا؟ فضوئها الأبيض الوهاج يعطي منزلك شعوراً مريحاً وأطلالة عصرية مميزة سواء في استحدامها كمصابيح متدلية من السقف أو الاستعانة بها في أضاءة بيت النور أو الجيبسوم بورد. من مميزات الأضاءة الليد والتي تتفرد بها عن أضاءة الهالوجين والزينون هي عمرها الطويل فلا تتلف لمبات الليد سريعاً مثل الهالوجين والزينون بالأضافة إلى سعرها الأقتصادي ولا تستهلك الكثير من الكهرباء وبالتالي ستوفر لك في فاتورة الكهرباء.
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