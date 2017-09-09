ليد, هالوجين وزينون تعرف على أنواع الأضاءة المختلفة ومميزاتها

ليد, هالوجين وزينون، بالتأكيد قد مر على مسامعك تلك الأسماء من قبل، ربما سمعتهم صدفة أو عند ذهابك لشراء وأختيار أضاءة منزلك وربما أخذت بضع دقائق للتفكير قبل أختيار أي منهم لأضاءة منزلك، فالليد والهالوجين والزينون هم أشهر أنواع لمبات الأضاءة التي تستخدم في أضاءة البيوت ولكل منهم خصائصهم الخاصة والتي تختلف عن الأخرى، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض المعلومات عن لمبات الأضاءة المختلفة ومميزاتها بالأضافة لبعض الأفكار التي ستساعدك على توظيفها في أضاءة منزلك.