6 نصائح لإنشاء الشقق الحديثة في المباني القديمة

موضوعنا اليوم هو موضوع العديد من المدن الكبيرة تضطر إلى التعامل معه، فجميع المباني القديمة هي ببساطة جزء من المدينة الأوروبية بأكملها، وتحظى بشعبية كبيرة بسبب العمارة الخاصة بهم. تقاليد التصميم بما تشمله من الكلاسيكية والفن الحديث، هي تلك التي يتم تطبيقها على واجهات هذه المباني وتنعكس في المساحات الداخلية.

قبل كل شيء، في منطقة العاصمة، والمباني القديمة هي شهادات تاريخية من التغيير الديمغرافي، وخاصة من لاندفلوشت، التي استمرت بلا هوادة مع بداية التصنيع. وبالنظر إلى أن المساكن الشعبية القديمة اليوم كانت في الماضي معظمها بسيطة، وهي مساكن مريحة لسكان من الطبقة العاملة، يدرك المرء لماذا هذه المساكن في كثير من الأحيان لديها خطط أرضية غريبة، والجدران رقيقة مع عزل سيئ.

لذلك بعض من قطع التصميم تحتوي على هذه المساحات الجميلة المعيشة، والتي نريد أن نجمعها مع نصائح التأثيث الحديثة التالية. انظربنفسك كيف استخدم خبرائنا المفاهيم الحديثة من أجل تأثيث مبنى قديم راقي!