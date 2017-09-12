6 نصائح لإنشاء الشقق الحديثة في المباني القديمة

موضوعنا اليوم هو موضوع العديد من المدن الكبيرة تضطر إلى التعامل معه، فجميع المباني القديمة هي ببساطة جزء من المدينة الأوروبية بأكملها، وتحظى بشعبية كبيرة بسبب العمارة الخاصة بهم. تقاليد التصميم بما تشمله من الكلاسيكية والفن الحديث، هي تلك التي يتم تطبيقها على واجهات هذه المباني وتنعكس في المساحات الداخلية.
قبل كل شيء، في منطقة العاصمة، والمباني القديمة هي شهادات تاريخية من التغيير الديمغرافي، وخاصة من لاندفلوشت، التي استمرت بلا هوادة مع بداية التصنيع. وبالنظر إلى أن المساكن الشعبية القديمة اليوم كانت في الماضي معظمها بسيطة، وهي مساكن مريحة لسكان من الطبقة العاملة، يدرك المرء لماذا هذه المساكن في كثير من الأحيان لديها خطط أرضية غريبة، والجدران رقيقة مع عزل سيئ.
لذلك بعض من قطع التصميم تحتوي على هذه المساحات الجميلة المعيشة، والتي نريد أن نجمعها مع نصائح التأثيث الحديثة التالية. انظربنفسك كيف استخدم خبرائنا المفاهيم الحديثة من أجل تأثيث مبنى قديم راقي!
أقل مستقبلية، ولكنه حديث جدًا، ويمتد نمط الشطرنج عبر الأرضية مع هندسته الموحدة، يصنع نقيضًا لطيفًا مع القوس المستدير على الجدار، غضافة إلى الضوء المسلط على جدار المطبخ. هذا القوس الدائري كان يمكن أن يكون بابًا أو ممرًا في تأثيث مبنى قديم. هذا القسم من الجدار، يوفر مساحة متخصصة واسعة لمرافق التخزين. وهكذا تم دمج خطة الأرضية الأصلية بشكل أنيق في الأجواء المعاصرة للمطبخ.
في البداية، ذكرنا أن الخطط الأرضية الأصلية يمكن أن تجعل من الصعب تحديث الشقق القديمة. إذا كان مفهوم غرفة المعيشة يعتمد على زالة أو نقل جدار واحد أو آخر، أو جعله ممرًا إلى غرفة عبر أحد الجدران، كما هو الحال في مثال خبيرنا هذا، فإنه يجب عليك أن لا تتردد!
يتضح جليًا أن هذه كانت غرفة أنابيب نموذجية من شقة قديمة. هذه الغرفة تكشف عن سنة البناء بسبب القوس المستدير الساحر الذي يظهر فوق النافذة. كما يمكن رؤية الجص الناعم على سقف الغرفة، التي هي بالكاد تتخطى الـ 2.70 متر.
من أجل عدم جعل المساحة الصغيرة حتى أكثر تعقيدًا، كان من الضروري أن يتم استخدام الألوان باعتدال. في هذه الصورة، استطاع خبير التصميم الداخلي أن يجد الطريق، ويبرز أقوى لون في الغرفة.
المباني القديمة أنيقة للغاية وأصيلة خاصة عندما يتم الحفاظ على وفرة من العناصر التاريخية. ويشمل هذا الأرضية الخشبية بالإضافة إلى السقف المغطى بالجص، والأبواب الخشبية المصنوعة بدقة. ومن الناحية التقليدية، هذه هي المداخل التي تغطي فتح الجدار السخي مع بابين. في كثير من الأحيان، عند فتح هذه الأبواب، مساحة المعيشة المجاورة تبدو فسيحة وأيضًا مشهد الممر إلى الغرفة يبدو واضحًا.
أصحاب المنازل الذين يخططون لتجديد غرفهم التاريخية، يجعلون تلك الشقق القديمة ذات ذوق عال جدًا، مع عنصر الباب الجانبي لهذا المنزل. لهذا الغرض، يمكن فتح الجدران الداخلية غير الأساسية، ويمكن تركيب هذه الأبواب في المساحة الكبيرة. كما أن مصانع الأبواب لديها العديد من التصميمات المختلفة، والتي تتوافق تماما مع صورة الأبواب الجناحية الكلاسيكية.
بدلً من ذلك، يمكن الحصول على تأثيث حديث لمبنى قديم، من خلال استخدام أبواب الحظيرة التي تتكون أيضًا من جناحين أو تعمل مثل باب جرار واسع. هذه طريقة تصميم جديدة ليست فقط تتناسب مع النمط القديم للمبنى القديم، ولكنها تتطور بشكل رئيسي في إبراز جاذبيتها مع عادات المشاهدة لدينا.
من النادر في الوقت الحاضر أن يتم استخدام مبنى قديم، الذي يحمل جميع العناصر المميزة للهندسة المعمارية التاريخية. في الماضي، كانت هذه المباني والمكونات الكلاسيكية ليست دائمًا شعبية، حيث الورود الجص، وأصحاب المنازل تغطي سقوف الغرفة، ويغطون الأرضيات الخشبية بالسجاد. حتى الآن أن الانطباع الأصيل للمبنى القديم اختفى تماما.
ومع ذلك، يمكن إعادة بناء هذا الذوق إذا كان أحد يعرف كيف. فالمبنى القديم يصبح حديث، إذا كان تصميم الحمام يتبع الأمثلة التقليدية. ما يبدو وكأنه تناقض، أوضح ببساطة، لأن الحمام التقليدي لا يتوافق مع ما نعرفه. بدلا من البلاط الحجر المعتاد للأرضيات والجدران، تظهر هذه المناطق في الشقق ذات الطراز القديم مفروشة حديثًا مع عدد قليل من الاختلافات قدر الإمكان إلى أماكن المعيشة الأخرى.
وهذا يعني أن الأرض مغطاة بباركيه والجدران مثل أسقف الغرف مزينة بجص فخم. لا ينصح بوضع لوحات خشبية حقيقية في غرفة مبللة. ومع ذلك، يتوفر بلاط الحمام بمظهر خشبي، والذي يسمح للحمامات التاريخية ليتم استنساخها بشكل أصلي. وينطبق الشيء نفسه على زخرفة الجدران والسقوف مع الألواح الخشبية والجص. هذه المكونات يمكن شراؤها في المتاجر المتخصصة أو يمكنك حتى الوصول إلى أدوات لإنتاج القوالب الجص ووريدات وفقا للتصميم الخاص بك. في الخطوة الأخيرة، يتم تطبيق هذه الأسطح غير المبلطة مع ورنيش خاص الذي يحميهم من الرطوبة والعفن.
في الخطط الأرضية من الشقق القديمة، نجد مساحة للتخزين العملي للغسالات، وغسالة الصحون، وما إلى ذلك.. لماذا؟ لأن هذا النوع من المعدات لم تكن موجودة في المباني القديمة حتى الآن، بحيث تم استكمال هذه المنازل فقط مع وصلات المياه الحالية. وهذا يدل على أن الشقق القديمة ليست مؤثثة بشكل عصري فقط، ولكن يتم تكييفها باستمرار على الطراز الحديث بفضل مشاريع التجديد. في عملية إنشاء مساحة التخزين، فمن المفيد تطوير التجهيزات لحلول مساحة التخزين الذكي بالاستعانة بالخبراء.
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