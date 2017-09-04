8 نصائح ملهمة لتصميم الغرف التي لا تحتوي على نوافذ

أي شخص سيُصاب بالارتباك والتوتر لمجرد معرفة أن غرفة من غرف المنزل الذي سيقوم بشرائه لا تتضمن وجود نافذة لدخول الهواء والضوء الطبيعي ولا يدري كيف سيقوم بتصميمها وعمل الديكورات التي تتناسب مع هذه المساحة التي لا تحتوي على أية أضواء، كما أن النوافذ تعتبر من العناصر الأساسية التي تضيف مزيد من الأناقة والجمال لتصميم المنزل الداخلي والخارجي.
قمنا اليوم بتجميع أهم النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم الغرف التي لا تحتوي على نوافذ، يمكنك تطبيق أي منها في منزلك بما يناسب مساحة غرفتك وكذلك الذوق الشخصي الخاص بك
بيبي لايتبمحيط السقف
غرف بدون نوافذ فكرة صادمة للجميع، لكن يمكنك الاستعانة بحيلة أفرع الإضاءة المحيطة بالسقف لإعطاء نظرة خادعة لمن ينظر للتصميم بأن الغرفة تحتوي على نافذة علوية.
من أهم وظائف النوافذ أنها تسمح بدخول الضوء الطبيعي داخل الغرفة مما يتسبب في حدوث الإشراق الذي تبحث عنه ويؤثر تأثير إيجابي على الحالة المزاجية لك، يمكنك الاستعاضة عن الإشراق الطبيعي القادم عبر النوافذ من خلال استخدام الطلاء الأبيض والإضاءة الصناعية في كل مكان.
ففي هذا التصميم نلاحظ أن اللون الأبيض له تأثير مميز في إنارة وإشراق الغرفة خاصةً باستخدام عدد كبير من وحدات الإضاءة في كل مكان في أرجاء الغرفة.
ربما تكون التصميمات المفتوحة في الشقق الاستوديو هي السبب في عدم الشعور بضيق المساحة وتعزيز الشعور بالإشراق والبهجة داخل المنزل، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لفكرة التصميم المفتوح بفتح غرفة الطعام على المطبخ على مساحة الجلوس لتجاهل أي ملاحظة بشأن عدم وجود نافذة.
الزجاج من الخامات الشفافة التي تعزز الشعور بالإشراق واتساع مساحة أي مكان، ففي هذا التصميم المميز للمطبخ، تم الاتجاه لتطبيق عدد من الحيل للتغلب على مشكلة عدم وجود نافذة، فقد تم الاستعانة باللون الأبيض في تصميم الخزانات العلوية وبعض الجدران وكذلك تم تصميم باب زجاجي في نهاية المطبخ الذي أضاف شعور أنه سيفتح على حديقة خارجية، وحدات الإضاءة الخفية أسفل الخزانات كانت أيضًا أحد الأسباب الفارقة في تعزيز مستوى الإضاءة وتوفير مزيد من الإشراق داخل المطبخ.
يتضح من هذا التصميم أن الأُطر والبراويز الفنية حلت محل النافذة وأظهرت تصميم الغرفة كما لو وجدت النافذة. يمكننا أيضًا الاستعانة بفكرة فتح نوافذ داخلية صغيرة بين الغرف وإدخال بعض وحدات الإضاءة الخفية في السقف لإحداث خداع بصري لتعزيز طابع الإشراق داخل المنزل.
الاستغناء عن الجدران الفاصلة بين الغرف ربما يكون الحل الأفضل في المساحات الصغيرة والمنازل التي لا تحتوي على نوافذ كافية، ففي هذا التصميم تم فصل غرفة المعيشة عن الغرفة المجاورة بمكتبة كبيرة متعددة الاستخدامات، مفرغة من الأعلى للسماح بدخول الأضواء القادمة من الغرفة المجاورة، ومن الناحية السفلية تم استخدامها كطاولة تلفاز.
بالخروج عن الطابع التقليدي والاستغناء عن الجدران الخرسانية في هذا التصميم، تم استخدام جدار كامل من الزجاج العاكس لعكس الأضواء وتوفير مزيد الإشراق داخل المنزل الكلاسيكي. الجدير بالذكر هنا أن الجدار الزجاجي العاكس هو الخيار الأنسب للطابع الكلاسيكي.
في تصميم بسيط للحمام الذي لا يحتوي على أية نوافذ، يمكنك تعزيز الإشراق والأضواء داخله من خلال تثبيت مرآة صغيرة أمام مصباح الإنارة الصناعي لعكس إضاءته لكافة أرجاء الحمام.
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