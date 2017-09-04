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8 نصائح ملهمة لتصميم الغرف التي لا تحتوي على نوافذ

Mai Elkholy Mai Elkholy
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
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أي شخص سيُصاب بالارتباك والتوتر لمجرد معرفة أن غرفة من غرف المنزل الذي سيقوم بشرائه لا تتضمن وجود نافذة لدخول الهواء والضوء الطبيعي ولا يدري كيف سيقوم بتصميمها وعمل الديكورات التي تتناسب مع هذه المساحة التي لا تحتوي على أية أضواء، كما أن النوافذ تعتبر من العناصر الأساسية التي تضيف مزيد من الأناقة والجمال لتصميم المنزل الداخلي والخارجي.

قمنا اليوم بتجميع أهم النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم الغرف التي لا تحتوي على نوافذ، يمكنك تطبيق أي منها في منزلك بما يناسب مساحة غرفتك وكذلك الذوق الشخصي الخاص بك

1. وضع أفرع إضاءة بيبي لايت بمحيط السقف

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

غرف بدون نوافذ فكرة صادمة للجميع، لكن يمكنك الاستعانة بحيلة أفرع الإضاءة المحيطة بالسقف لإعطاء نظرة خادعة لمن ينظر للتصميم بأن الغرفة تحتوي على نافذة علوية.

2. الاستعانة بالطلاء الأبيض لمزيد من الإشراق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من أهم وظائف النوافذ أنها تسمح بدخول الضوء الطبيعي داخل الغرفة مما يتسبب في حدوث الإشراق الذي تبحث عنه ويؤثر تأثير إيجابي على الحالة المزاجية لك، يمكنك الاستعاضة عن الإشراق الطبيعي القادم عبر النوافذ من خلال استخدام الطلاء الأبيض والإضاءة الصناعية في كل مكان.

ففي هذا التصميم نلاحظ أن اللون الأبيض له تأثير مميز في إنارة وإشراق الغرفة خاصةً باستخدام عدد كبير من وحدات الإضاءة في كل مكان في أرجاء الغرفة.

3. التصميمات المفتوحة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ربما تكون التصميمات المفتوحة في الشقق الاستوديو هي السبب في عدم الشعور بضيق المساحة وتعزيز الشعور بالإشراق والبهجة داخل المنزل، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لفكرة التصميم المفتوح بفتح غرفة الطعام على المطبخ على مساحة الجلوس لتجاهل أي ملاحظة بشأن عدم وجود نافذة.

4. تأثير الباب الزجاجي والإضاءة الخفية

Project #, Frans Alexander Interiors Frans Alexander Interiors مطبخ
Frans Alexander Interiors

Frans Alexander Interiors
Frans Alexander Interiors
Frans Alexander Interiors

الزجاج من الخامات الشفافة التي تعزز الشعور بالإشراق واتساع مساحة أي مكان، ففي هذا التصميم المميز للمطبخ، تم الاتجاه لتطبيق عدد من الحيل للتغلب على مشكلة عدم وجود نافذة، فقد تم الاستعانة باللون الأبيض في تصميم الخزانات العلوية وبعض الجدران وكذلك تم تصميم باب زجاجي في نهاية المطبخ الذي أضاف شعور أنه سيفتح على حديقة خارجية، وحدات الإضاءة الخفية أسفل الخزانات كانت أيضًا أحد الأسباب الفارقة في تعزيز مستوى الإضاءة وتوفير مزيد من الإشراق داخل المطبخ.

5. استخدام أطر وبراويز فنية بدلًا من النوافذ والتلاعب بالإضاءة

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

يتضح من هذا التصميم أن الأُطر والبراويز الفنية حلت محل النافذة وأظهرت تصميم الغرفة كما لو وجدت النافذة. يمكننا أيضًا الاستعانة بفكرة فتح نوافذ داخلية صغيرة بين الغرف وإدخال بعض وحدات الإضاءة الخفية في السقف لإحداث خداع بصري لتعزيز طابع الإشراق داخل المنزل.

6. الاستغناء عن الجدران بمكتبة مفرغة متعددة الاستخدامات

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الاستغناء عن الجدران الفاصلة بين الغرف ربما يكون الحل الأفضل في المساحات الصغيرة والمنازل التي لا تحتوي على نوافذ كافية، ففي هذا التصميم تم فصل غرفة المعيشة عن الغرفة المجاورة بمكتبة كبيرة متعددة الاستخدامات، مفرغة من الأعلى للسماح بدخول الأضواء القادمة من الغرفة المجاورة، ومن الناحية السفلية تم استخدامها كطاولة تلفاز.

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7. استخدام الجدران العاكسة

Дизайн квартиры в Гранатном переулке, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

بالخروج عن الطابع التقليدي والاستغناء عن الجدران الخرسانية في هذا التصميم، تم استخدام جدار كامل من الزجاج العاكس لعكس الأضواء وتوفير مزيد الإشراق داخل المنزل الكلاسيكي. الجدير بالذكر هنا أن الجدار الزجاجي العاكس هو الخيار الأنسب للطابع الكلاسيكي.

8. تثبيت مرآة الحمام أمام مصباح الإضاءة

Casa em Faro do Alentejo, Beja, Portugal, Grupo Norma Grupo Norma حمام
Grupo Norma

Grupo Norma
Grupo Norma
Grupo Norma

في تصميم بسيط للحمام الذي لا يحتوي على أية نوافذ، يمكنك تعزيز الإشراق والأضواء داخله من خلال تثبيت مرآة صغيرة أمام مصباح الإنارة الصناعي لعكس إضاءته لكافة أرجاء الحمام.

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