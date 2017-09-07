8 أفكار عبقرية لتجديد منزل مستأجر دون التغيير في تصميمه

عندما يقوم البعض بتأجير منزل جديد، فيبدأ يدور في ذهنه بعض الأسئلة عن أمكانية تجديد المنزل وتغيير ديكوراته، خاصةً أن هناك أعتقاد سائد أنه لا يمكنك خلق أي تغييرات في منزل مستأجر كونه منزل غير دائم بالنسبة لك، لكن دعني أخبرك أن أضافة ديكورات وتجديدات في منزلك لا تستدعي هدم الجدران وعمل تغييرات جذرية في المنزل، بل يمكنك عمل تجديدات بسيطة وغير دائمة فحتى البيوت المستأجرة تستحق منك رعاية لتشعر أنك في منزلك. ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الأفكار البسيطة لأضافة التغييرات في ديكور منزلك المستأجر دون الحاجة للتغيير في تصميمه وهدم جدرانه للشعور بالتغيير.
لتفاصيل الأضاءة دائماً سحر خاص، فواحدة من أحدى قواعد الديكور الشهيرة أن أي مكان في المنزل سيغدو أفضل بالتأكيد مع أضافة تفاصيل جيدة من الأضاءة، ومن حسن الحظ أن تغيير لمسات الأضاءة بشكل عام من التغييرات السهلة والبسيطة التي يمكنك تغييرها بدون أن تتكبد أي عناء ومشقة، ففقط بعض اللمسات من المصابيح سواء كانت مصابيح أرضية أو جانبية أو حتى تلك التي تتعلق في السقف ستضيف لك تغييراً جذرياً ولمسة جمالية خاصة في غرف المنزل. والجميل في مصابيح الأضاءة أنه يمكنك أصطحابها معك في أي مكان إذا قررت الأنتقال من المنزل، لذلك فأستثمار الأموال في الأضاءة لن يكون استثماراً موقتأ
لست بحاجة لتجديد جدران منزلك المستأجر أن تقوم بطلائها حتى تشعر أنك قمت بتجديدها أو حتى أن كان بها عيوب لن تحتاج لطلائها حتى تصلح تلك العيوب وتتكلف مبالغ في منزل ستقوم بتركه في وقتً ما، فبأمكانك بكل بساطة التغاضي عن الطلاء واستخدام ورق الجدران المؤقت، فورق الجدران سيقوم بتغطية الجدران إذا كان بها تلف وفي نفس الوقت هناك أشكال ونقوشات كثيرة منه غير تقليدية بالمرة ستساعدك على بث لمسة من البهجة على المنزل بتكلفة بسيطة. أو إذا كانت الجدران جيدة وليس بها عيوب ولكنك تريد أضافة بعض اللمسات على الجدران للتجديد يمكنك استخدام ملصقات الرسم البسيطة على الجدران، فهذة الرسومات تعطيك منظر رائع وأنيق وغير مكلف بالمرة.
إذا كنت تنوي ترك النوافذ بدون ستائر أو استخدام ستائر خالية من النقوشات أو تفاصيل الزينة لمجرد أن منزلك مستأجر دعني أخبرك أن بتلك الطريقة أنت تعطي شعوراً وانطباعاً أن هذا المنزل مؤقت وهذا الأنطباع سيعطي شعوراً بعدم الراحة ولأفراد المنزل، فلا أحد يشعر بالراحة في منزل يذكره دائماً أنه منزل مؤقت. لذلك كن حريصاً على اختيار ستائر تفاصيلها تعجبك بالفعل ونقوشاتها تلائم الأثاث لديك فهناك العديد من تصميمات الستائر المختلفة تكلفتها مناسبة وستلائم شخصيتك وديكورات منزلك وأثاثه. فالستائر الأنيقة المبهجة ستعطي منزلك شخصية مبهجة وستغييره تماماً للأفضل.
يستطيع السجاد أن يخلق دائماً الشعور بالراحة والدفئ داخل المنزل، وحتى أن كان المنزل مستأجر وغير دائم أنت بحاجة للشعور بالراحة والدفئ داخل المنزل لينعكس عليك بالسعادة، فأي سعادة تلك التي قد تتحقق بدون العودة بعد عناء يوم طويل لنشعر بالراحة والدفئ في المنزل، لذلك لا تتردد في الأستثمار في شراء سجاد جيد لمنزلك المستأجر فسيعود عليك بالنفع لا تقلق حيال ذلك وفي نفس الوقت تستطيع أن تحمله معك أن انتقلت لمنزل أخر فهو ملك لك. لذلك اختر سجادة مناسبة تتناسب مع أثاث منزلك وديكوراته واستعن بالسجاد للفصل بين الغرف وبعضها إذا كان تصميم المنزل لديك تصميماً مفتوحاً.
لا شئ يستطيع أن يضيف لك البهجة ويبث المرح والحياة في أركان منزلك كلمسات النباتات والزهور، حتى وأن كانت تفاصيل صغيرة وبسيطة من النباتات يمكنها أن تخلق بك منزلاً يشع مرح وحياة، لذلك لا تتردد أبداً في أضافة النباتات والزهور على طاولات المنزل وفي أركانه المتفرقة فهي لمسة بسيطة لن تكلفك المثير لكن ستخلق لك الكثير من الحياة والبهجة داخل المنزل بالتأكيد.
قد لا تستطيع أن تطلي جدران منزلك بألوان صريحة ومرحة، لكن بالتأكيد تستطيع أن تضيف المرح لألوان الأثاث والمفروشات في المنزل، كطلاء مكتبة بلون ناري كالأحمر أو البرتقالي، أو طلاء طاولة أو كرسي جانبي باللون الأصفر أو الأزرق المبهج، أختر قطعة من الأثاث وقم بتغيير طلائها وستجد منزلك يضئ بالمرح والبهجة.
المقابض من اللمسات البسيطة لكنها حتماً تشكل فارقاً كبيراً، فبأمكان التفاصيل الصغيرة أن تخلق جمالاً كبيراً في منزلك، ولأضافة بعض التجديدات على منزلك المستأجر قم بتغيير مقابض الأبواب لمقابض جديدة فتلك اللمسة بسيطة ولن تكلفك الكثير.
من المشكلات التي تواجه البعض في المنازل المستأجرة هي ضيق المساحات، وريما تبدو مشكلة كبيرة لكن دعني أخبرك أن خبراء الديكور دائماً يسعون لإيجاد حلولاً لتلك المشاكل، ومن تلك الحلول البسيطة التي ستجعلك تتغلب على ضيق المساحات في المنزل هي الاستعانة بأثاث متعدد الاستخدامات كأختيار أريكة تستطيع فردها لتصبح فراشاً بسيطاً، أو الكراسي والطاولات التي تحتوي على وحدات تخزينية فتوفر لك العديد من المساحات.
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