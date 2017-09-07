8 أفكار عبقرية لتجديد منزل مستأجر دون التغيير في تصميمه

لتفاصيل الأضاءة دائماً سحر خاص، فواحدة من أحدى قواعد الديكور الشهيرة أن أي مكان في المنزل سيغدو أفضل بالتأكيد مع أضافة تفاصيل جيدة من الأضاءة، ومن حسن الحظ أن تغيير لمسات الأضاءة بشكل عام من التغييرات السهلة والبسيطة التي يمكنك تغييرها بدون أن تتكبد أي عناء ومشقة، ففقط بعض اللمسات من المصابيح سواء كانت مصابيح أرضية أو جانبية أو حتى تلك التي تتعلق في السقف ستضيف لك تغييراً جذرياً ولمسة جمالية خاصة في غرف المنزل. والجميل في مصابيح الأضاءة أنه يمكنك أصطحابها معك في أي مكان إذا قررت الأنتقال من المنزل، لذلك فأستثمار الأموال في الأضاءة لن يكون استثماراً موقتأ