16 أمر يجب القيام بها قبل وصول ضيوفك

يعتبر الصيف من أحد الأوقات الشائعة لاستقبال الضيوف في المنزل، زيارات عائلية أو زيارات من بلد إلى أخر، أو حتى بالنسبة للأسرة التي لم ترى بعضها لوقت وقضاء بضعة أيام عطلة، بالإضافة للأصدقاء.
في مقال اليوم سنقدم لك عزيزي القارئ يد العون في جعل حياتك أسهل وعدم الارتباك من مجيئ الضيوف بل على العكس ستجعلهم بهذه الأشياء 16 يشعرون نفسهم كأنهم في البيت وأنت ستشعر أيضا بسعادة كبيرة!
رحب بضيوفك مع باقة من الزهور الطازجة في مزهرية إما على الطاولة في غرفة المعيشة لشرب القهوة، أو وضعها في الغرفة حيث يذهبون للنوم. هي وسيلة رائعة وبسيطة لإظهار الفرح والترحيب بوصولهم. كما أنت تشعر بسعادة لرؤية تلك الزهور أيضا ضيوفك سيشعرون بذلك وهذا بالضبط ما تتمناه لضيوفك.
من التفاصيل التي تظهر اهتمامك بضيوفك وضع اثنين أو ثلاثة من فرش الأسنان الجديدة في الحمام أو في الغرفة، لأنه بعض الأحيان قد ينساها في المنزل، وكونك فكرت في تفصيل مهم وصغير لضيوفك يدل على مدى اهتمامك بهم.
ملء الثلاجة بالمواد الغذائية والمشروبات المتنوعة، ويمكنك إما سؤال ضيوفك عن نوع المأكولات التي يتناولونها أو حتى يمكنك أمن يكون عندك فكرة مسبقة عن ذلك. قم بملئها بما يناسب عائلتك وضيوفك حتى لا تضطر باستمرار للذهاب للتسوق وترك ضيوفك لوحدهم في المنزل.
في الغذاء من المهم معرفتك بأذواق ضيوفك عن الطهي. إذا كانوا يحبون بعض المواد الغذائية أكثر من غيرها، إذا كانوا نباتيين أو لديهم بعض الاضطرابات الهضمية أو لديهم حساسية تجاه نوع معين من الأطعمة. سيكون من المهم معرفة هذا التفصيل بشكل خاص ولضمان صحة ضيوفك.
إفراغ بعض المساحة في الحجرات أمر ضروري بالنسبة لهم ليشعروا في المنزل. بالعادة في حال عدم وجود ضيوف نقوم باستخدام خزن الضيوف لأغراضنا، لذلك انتبه جدا لهذه النقطة وتأكد من إفراغ كل الخزن في غرف الضيوف.
الحيوانات الأليفة تملء المنزل بالحياة والفرح، ولكن أيضا تترك آثار التي يمكن أن تكون مزعجة للضيوف. لذلك قم بتنظيف الوسائد تماما، والأسرة والأرائك من الشعر أو أي آثار، باستخدام تلك الأداة التي تقوم بالتقاط الشعر
الرول لن تأخذ منك وقت طويل وستجعل إقامة ضيوفك مريحة وممتعة.
بالطبع ستقوم بتنظيف منزلك وترتيبه بشكل عام ولكن الغبار بشكل خاص يحتاج إلى تنظيف أكثر، ليس فقط على الأماكن الواضحة بل تحتاج إلى عمق أكثر في التنظيف، أسفل السرير داخل الخزن وفي الزوايا وغيرها من تلك الأماكن..
تذكر عزيزي المستضيف تغيير ملاءات السرير لضيوفك التي سينام عليها. سيشعر ضيوفك بالراحة للنوم على أسرة نظيفة ومنعشة.
لتجعل ضيوفك يشعرون بالمنزل، ستكون لفتة جميلة منك أن تترك لهم المناشف النظيفة في غرفتهم أو الحمام الخاص بهم وذلك لمنع إحراجهم من السؤال عن المناشف عند كل مرة يريدون استخدماها.
لا تنتظر حتى يأتي ضيوفك لتفريغ غسالة الصحون، اتركها نظيفة ومتوفرة بحيث يكون هناك مساحة كافية لاستخدامها من اللحظة الأولى.
إذا كانت ستارة الحمام لديك لوقت طويل لم تتغير، ربما هذا هو أفضل وقت لتغييرها. لا أحد يحب الاستحمام بستارة عليها عفن أو بقع وأوساخ.
قد يستخدم الضيوف بعض الأجهزة في المطبخ، مثل الميكروويف أو الثلاجة. لذلك تأكد من تنظيفها بشكل جيد حتى لا تحمل أي مفاجآت سيئة عندما يتعلق الأمر باستخدامها.
نصيحة بسيطة جدا ولكنها مهمة جدا. لا أحد يحب أن يدخل منزل مع الروائح الكريهة أو الحرارة، مع جو مغلق، لذلك قم بتهوية المنزل قبل وصولهم ويمكنك أيضا وضع المعطر في الهواء.
من التفاصيل الجميلة أيضا لتريح ضيوفك وضع الصابون السائل والسائل مع الشامبو في الحمام أو في مكان إقامتهم سيجعلهم يشعرون بالسعادة.
حسب الوقت من اليوم يمكنك التحكم بشدة الإضاءة المناسبة، المهم أن لا تكون الإضاءة منخفضة ل ترى ضيفك ولا قوية ومزعجة. في حال النهار فإن الإضاءة الطبيعية هي الأفضل، لا تتردد في السماح لها بالدخول من خلال النافذة.
إذا كان هناك أي خلل أو عطل في منزلك في أي جزء، ينبغي عليك إعلام ضيوفك بهذا العطل حتى لا يؤثر عليهم، مثلا: صنبور يقطر أو لمبة معطلة وغيرها من الأمور التي لم يكن لديك الوقت الكافي لإصلاحها قبل وصولهم.
نتمنى لضيوفك إقامة جميلة في منزلهم الثاني
أقرا أيضا