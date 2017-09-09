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16 أمر يجب القيام بها قبل وصول ضيوفك

Heba khlili Heba khlili
Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle KitchenElectronics
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يعتبر الصيف من أحد الأوقات الشائعة لاستقبال الضيوف في المنزل، زيارات عائلية أو زيارات من بلد إلى أخر، أو حتى بالنسبة للأسرة التي لم ترى بعضها لوقت وقضاء بضعة أيام عطلة، بالإضافة للأصدقاء.
في مقال اليوم سنقدم لك عزيزي القارئ يد العون في جعل حياتك أسهل وعدم الارتباك من مجيئ الضيوف بل على العكس ستجعلهم بهذه الأشياء 16 يشعرون نفسهم كأنهم في البيت وأنت ستشعر أيضا بسعادة كبيرة!

1. وضع الزهور الطازجة

homify HouseholdTextiles قطن Multicolored
homify

homify
homify
homify

رحب بضيوفك مع باقة من الزهور الطازجة في مزهرية إما على الطاولة في غرفة المعيشة لشرب القهوة، أو وضعها في الغرفة حيث يذهبون للنوم. هي وسيلة رائعة وبسيطة لإظهار الفرح والترحيب بوصولهم. كما أنت تشعر بسعادة لرؤية تلك الزهور أيضا ضيوفك سيشعرون بذلك وهذا بالضبط ما تتمناه لضيوفك.

2. فرشاة الأسنان

​“THE TOOTHBRUSH BY MISOKA”, the standing toothbrush, PRODUCT DESIGN CENTER PRODUCT DESIGN CENTER BathroomSinks
PRODUCT DESIGN CENTER

​“THE TOOTHBRUSH BY MISOKA”, the standing toothbrush

PRODUCT DESIGN CENTER
PRODUCT DESIGN CENTER
PRODUCT DESIGN CENTER

من التفاصيل التي تظهر اهتمامك بضيوفك وضع اثنين أو ثلاثة من فرش الأسنان الجديدة في الحمام أو في الغرفة، لأنه بعض الأحيان قد ينساها في المنزل، وكونك فكرت في تفصيل مهم وصغير لضيوفك يدل على مدى اهتمامك بهم.

3. املأ ثلاجتك

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey KitchenElectronics
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

ملء الثلاجة بالمواد الغذائية والمشروبات المتنوعة، ويمكنك إما سؤال ضيوفك عن نوع المأكولات التي يتناولونها أو حتى يمكنك أمن يكون عندك فكرة مسبقة عن ذلك. قم بملئها بما يناسب عائلتك وضيوفك حتى لا تضطر باستمرار للذهاب للتسوق وترك ضيوفك لوحدهم في المنزل.

4. حاول معرفة عن أذواق ضيوفك

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle KitchenElectronics
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

في الغذاء من المهم معرفتك بأذواق ضيوفك عن الطهي. إذا كانوا يحبون بعض المواد الغذائية أكثر من غيرها، إذا كانوا نباتيين أو لديهم بعض  الاضطرابات الهضمية أو لديهم حساسية تجاه نوع معين من الأطعمة. سيكون من المهم معرفة هذا التفصيل بشكل خاص ولضمان صحة ضيوفك.

5. اترك بعض المساحة في الحجرات

Walk In Closet, Redesign Studio Redesign Studio غرفة الملابس خشب White
Redesign Studio

Walk In Closet

Redesign Studio
Redesign Studio
Redesign Studio

إفراغ بعض المساحة في الحجرات أمر ضروري بالنسبة لهم ليشعروا في المنزل. بالعادة في حال عدم وجود ضيوف نقوم باستخدام خزن الضيوف لأغراضنا، لذلك انتبه جدا لهذه النقطة وتأكد من إفراغ كل الخزن في غرف الضيوف.

6. تنظيف شعر الحيوانات الأليفة

Morellia Modular Darlings of Chelsea HouseholdAccessories & decoration
Darlings of Chelsea

Morellia Modular

Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea

الحيوانات الأليفة تملء المنزل بالحياة والفرح، ولكن أيضا تترك آثار التي يمكن أن تكون مزعجة للضيوف. لذلك قم بتنظيف الوسائد تماما، والأسرة والأرائك من الشعر أو أي آثار، باستخدام تلك الأداة التي تقوم بالتقاط الشعرالرول لن تأخذ منك وقت طويل وستجعل إقامة ضيوفك مريحة وممتعة.

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7. تنظيف الغبار

Oak Floating Shelf House of Carvings Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves
House of Carvings

Oak Floating Shelf

House of Carvings
House of Carvings
House of Carvings

بالطبع ستقوم بتنظيف منزلك وترتيبه بشكل عام ولكن الغبار بشكل خاص يحتاج إلى تنظيف أكثر، ليس فقط على الأماكن الواضحة بل تحتاج إلى عمق أكثر في التنظيف، أسفل السرير داخل الخزن وفي الزوايا وغيرها من تلك الأماكن..

8. تغيير شراشف السرير

Shetland Natural Bed Company BedroomBeds & headboards
Natural Bed Company

Shetland

Natural Bed Company
Natural Bed Company
Natural Bed Company

تذكر عزيزي المستضيف تغيير ملاءات السرير لضيوفك التي سينام عليها. سيشعر ضيوفك بالراحة للنوم على أسرة نظيفة ومنعشة.

9. المناشف النظيفة

Hotel Premium Quality 600gsm Towels King of Cotton BathroomTextiles & accessories قطن White bathroom,towels,towelling,cotton,quality
King of Cotton

Hotel Premium Quality 600gsm Towels

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

لتجعل ضيوفك يشعرون بالمنزل، ستكون لفتة جميلة منك أن تترك لهم المناشف النظيفة في غرفتهم أو الحمام الخاص بهم وذلك لمنع إحراجهم من السؤال عن المناشف عند كل مرة يريدون استخدماها.

10. غسالة الصحون فارغة!

Old English - Bespoke kitchen project in Cambridgeshire Baker & Baker مطبخ Butler sink. tile floor,tray,kitchen cabinets
Baker &amp; Baker

Old English – Bespoke kitchen project in Cambridgeshire

Baker & Baker
Baker &amp; Baker
Baker & Baker

لا تنتظر حتى يأتي ضيوفك لتفريغ غسالة الصحون، اتركها نظيفة ومتوفرة بحيث يكون هناك مساحة كافية لاستخدامها من اللحظة الأولى.

11. تغيير ستارة الحمام

Bubble Navy Blue Shower Curtain King of Cotton BathroomTextiles & accessories Blue bathroom,cotton,shower curtain
King of Cotton

Bubble Navy Blue Shower Curtain

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

إذا كانت ستارة الحمام لديك لوقت طويل لم تتغير، ربما هذا هو أفضل وقت لتغييرها. لا أحد يحب الاستحمام بستارة عليها عفن أو بقع وأوساخ.

12. ثلاجة وميكروويف نظيف

Lucy Millers Kitchen Diane Berry Kitchens مطبخ White miele,alno,microwave,toaster,hidden,secret,breakfast unit,diane berry
Diane Berry Kitchens

Lucy Millers Kitchen

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

قد يستخدم الضيوف بعض الأجهزة في المطبخ، مثل الميكروويف أو الثلاجة. لذلك تأكد من تنظيفها بشكل جيد حتى لا تحمل أي مفاجآت سيئة عندما يتعلق الأمر باستخدامها.

13. تهوية المنزل

CONSTANCE Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

نصيحة بسيطة جدا ولكنها مهمة جدا. لا أحد يحب أن يدخل منزل مع الروائح الكريهة أو الحرارة، مع جو مغلق، لذلك قم بتهوية المنزل قبل وصولهم ويمكنك أيضا وضع المعطر في الهواء.

14. الصابون والشامبو

Soap Dispenser Lisa Melvin Design حمام
Lisa Melvin Design

Soap Dispenser

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

من التفاصيل الجميلة أيضا لتريح ضيوفك وضع الصابون السائل والسائل مع الشامبو في الحمام أو في مكان إقامتهم سيجعلهم يشعرون بالسعادة.

15. الإضاءة المريحة والمناسبة

Study in Lisbon Lounge, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT مساحات تجارية خشب متين Wood effect محلات تجارية
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

حسب الوقت من اليوم يمكنك التحكم بشدة الإضاءة المناسبة، المهم أن لا تكون الإضاءة منخفضة ل ترى ضيفك ولا قوية ومزعجة. في حال النهار فإن الإضاءة الطبيعية هي الأفضل، لا تتردد في السماح لها بالدخول من خلال النافذة.

16. تحذير

Modern New Home in Hampstead - Bathroom Black and Milk | Interior Design | London BathroomMirrors bathroom,mirror,toilet,shower,cabinet
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Bathroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

إذا كان هناك أي خلل أو عطل في منزلك في أي جزء، ينبغي عليك إعلام ضيوفك بهذا العطل حتى لا يؤثر عليهم، مثلا: صنبور يقطر أو لمبة معطلة وغيرها من الأمور التي لم يكن لديك الوقت الكافي لإصلاحها قبل وصولهم.

 نتمنى لضيوفك إقامة جميلة في منزلهم الثاني

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