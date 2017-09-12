الجمع بين لون الجدار والأثاث – 7 حيل مذهلة

اللون الذي تراه العين هو انطباع الشبكية من الضوء المنعكس عليها وكيف يمتصه الجسم، اعتمادًا على الطول الموجي لهذه الأشعة، كما يمكن اعتباره انعكاس لأسلوب مميز في الفضاء الموجود، كل هذه التعريفات للألوان تسلط الضوء على أهمية وجود الألوان في حياتنا، ليس فقط للمشاعر الحسية ولكن أيضًا لنفسية الإنسان، فاللون كما نرى ينقل الأحاسيس ويعبر عن الرموز، ونحن نربط دائمًا بين ألوان معينة وأماكن ومواقف وأفكار مرت في حياتنا.
في المنزل يعبّر اللون عن عدد كبير من عناصر الديكور الداخلي، وفي نفس المساحة يوجد الأثاث والديكورات والأجهزة بألوان مختلفة،بالإضافة إلى ذلك الجدران والأسقف والأرضيات تحمل لونها الخاص، فضلًا عن العناصر الأخرى الموجودة بالمنزل مثل الأبواب والنوافذ، تراكب واندماج الألوان المختلفة الموجودة في كل هذه العناصر سوف تولد انطباعًا محددًا وتوقظ مشاعر وأحاسيس بعينها، وبهذه الطريقة يمكن تغيير لون الجدران لتناسب وتتناغم مع لوحة الألوان الموجودة في الأثاث وباقي العناصر وتحقيق تأثيرات بصرية مذهلة.
الأثاث المعدني والآخر المصنوع من الاستانليس ستيل يستحق الحديث عنه، هذا النوع من الأثاث طويل العمر ولا تنتهي موضته بمرور السنين، وعادةً ما تستخدم قطع صغيرة منه في أنحاء المنزل مثل: طاولات القهوة داخل غرف الاستقبال والمعيشة الحديثة، وخزانة الأطباق في غرفة السفرة في النمط الانتقائي، وقبل كل ذلك في خزائن المطابخ المصممة بنمط صناعي.
والأكثر شيوعًا في تصميم هذا النوع من الأثاث هو دمجه مع الجدران البيضاء أو الرمادية، مما يعطي شعورًا بالانتعاش والهواء البارد الذي يضيفه وجود الاستانليس ستيل أيضًا، ومع ذلك يمكن دمج الاستانليس ستيل مع أي لون تريده، حتى الألوان الدافئة والتي نراها موجودة في أرضية هذا المطبخ، يتألق الاستانليس ستيل دائمًا فهو قادر على وضع لمسة منعشة ومضيئة إلى أي مساحة، المهم هو اختيار الألوان المناسبة معه في نفس المساحة.
النغمات أو الألوان المسيطرة على هذه الغرفة تعطينا أحاسيس مختلفة، اعتمادًا على استخدام المساحة الموجودة سيكون اختيار الألوان، الألوان الدافئة مثل الأصفر والبني ولون الأكسدة يحفّز الحواس ويخلق مساحات مريحة، وعلى العكس من ذلك الألوان الباردة مثل: الرمادي والأخضر والبنفسجي والأزرق، هذه الألوان تخلق جو من الاسترخاء ولكنها أيضًا تؤدي إلى شعور بعدم الترحيب في بعض غرف المنزل الأخرى!
الأثاث المكون من قطع باللون الأبيض يسمح لنا بالجمع بينه وبين جدران بأي لون آخر سواء من النغمات الدافئة او الباردة، الأثاث الأبيض يوفر كذلك الضوء بشكل دائم للغرفة، ويخلق حلقة وصل بين نطاقات الألوان المختلفة كما نرى في هذه الصورة، لدينا مساحة يسودها التناغم التام، باختصار الأثاث الأبيض يسمح لنا بدمج أي لون على الجدران دون الخوف من ارتكاب أخطاء في الديكور الداخلي.
لعب الألوان الذي يمزج بين النغمات الدافئة والباردة، لكنه يستخدم دائمًا الدرجات الخفيفة، ويستخدم بكثرة في أسلوب تصميم الشابي شيك (العتيق والقديم والأنيق).
الأثاث المستخدم في هذا النوع من الديكور الذي يعود أصله إلى المنازل الإنجليزية الراقية، يخلط بين القطع القديمة والجو الريفي مع غيره من الأثاث والديكور الحديث.
يستخدم أسلوب الشابي شيك في الديكور الداخلي عادةً من قبل كبار السن باللون الأبيض أو البيج مع الخشب، بالنسبة للجدران يستخدم اللون الأبيض فهو أكثر الألوان أمانًا، بالإضافة إلى ألوان الباستيل مثل: الوردي والأزرق الفاتح والبنفسجي، ومن المعتاد أيضًا استخدم الجدران الرمادية مثل الموجودة في الصورة، حيث استخدم المصمم ورق الحائط الذي يعطي ملمس راقي وطابع أصيل مع طباعة هادئة تجعل هذه الغرفة لها شخصية مميزة.
الألوان الدافئة مثالية لغرفة النوم وغرفة المعيشة، وهي مساحات الاسترخاء في المنزل والتي يجب أن تشعر فيها بالراحة، في هذه الغرف الأثاث الخشبي مع التشطيبات المختلفة تكون مثالية.
الأثاث الخشبي يندمج بشكل ممتاز مع الجدران بألوان هادئة والتي يمكن أن تستخدم فيها نفس مجموعة الألوان الدافئة والترابية أو الأبيض والبيج لكسر حدة الخشب، هذه المجموعات من الألوان رهان آمن وعصري ومميز للديكورات الداخلية في المنازل، ولاستكمال اللوحة يجب استخدام الأضواء الدافئة والمباشرة بطريقة مميزة كما نرى في هذا المثال، وبذلك تحصل على مساحة مرحبة ومريحة للغاية.
الأثاث المعدني يستخدم في الديكورات الداخلية للمنازل المصممة على النمط الصناعي، لا ينصح باستخدامها في المساحات الصغيرة، ولكن في المساحات التي تتميز بوجود أسقف مرتفعة وعالية للحصول على الهواء داخل هذه المساحة.
عندما يكون لدينا هذا النوع من الأثاث في الغرفة، فمن الأفضل استخدام ألوان هادئة على الجدران، وإلا ستتحول المساحة والجو المحيط بشكل سلبي، باستخدام اللون الرمادي بنفس لون الأثاث المعدني يمكن أن يكون ناجحًا بشرط استخدامه في بعض الجدران البسيطة لإعطاء شخصية للغرفة، أما الأبيض والرمادي الفاتح يجب أن يسيطر على الجزء الأكبر من الجدران لخلق مساحة مرحبة ومرغوب فيها.
تصميم الأثاث وأسلوب الديكور المستخدم قادر على إعطائنا انطباع عن الألوان الممكن استخدامها، عندما يكون لدينا أثاث مكون من خطوط بسيطة وواضحة، يمكن هنا استخدام ألوان مختلفة دون أن يسود واحد منهما على الآخر، لذلك مع هذا البوفيه المصمم بأسلوب شمالي استخدم الخبراء ألوان المياه الخضراء مع الحرير في تناغم تام.
أما خلفية هذه القطعة البسيطة من الأثاث يمكن استخدام ألوان تصنع توازن وتغيّر شكل الغرفة جذريًا، وتبرز هذه القطعة الرائعة، ألوان مثل الأزرق الداكن أو هذا اللون للتوت الأحمر الداكن، أو أي لون داكن آخر تفضلونه سيضيف شخصية مميزة لهذه المساحة وهذه القطعة المميزة من الأثاث.
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