الجمع بين لون الجدار والأثاث – 7 حيل مذهلة

اللون الذي تراه العين هو انطباع الشبكية من الضوء المنعكس عليها وكيف يمتصه الجسم، اعتمادًا على الطول الموجي لهذه الأشعة، كما يمكن اعتباره انعكاس لأسلوب مميز في الفضاء الموجود، كل هذه التعريفات للألوان تسلط الضوء على أهمية وجود الألوان في حياتنا، ليس فقط للمشاعر الحسية ولكن أيضًا لنفسية الإنسان، فاللون كما نرى ينقل الأحاسيس ويعبر عن الرموز، ونحن نربط دائمًا بين ألوان معينة وأماكن ومواقف وأفكار مرت في حياتنا.

في المنزل يعبّر اللون عن عدد كبير من عناصر الديكور الداخلي، وفي نفس المساحة يوجد الأثاث والديكورات والأجهزة بألوان مختلفة،بالإضافة إلى ذلك الجدران والأسقف والأرضيات تحمل لونها الخاص، فضلًا عن العناصر الأخرى الموجودة بالمنزل مثل الأبواب والنوافذ، تراكب واندماج الألوان المختلفة الموجودة في كل هذه العناصر سوف تولد انطباعًا محددًا وتوقظ مشاعر وأحاسيس بعينها، وبهذه الطريقة يمكن تغيير لون الجدران لتناسب وتتناغم مع لوحة الألوان الموجودة في الأثاث وباقي العناصر وتحقيق تأثيرات بصرية مذهلة.