منزل القاهرة من طابقين مع اضاءات ساحرة

اختيار النغمات الداكنة، سواء في طلاء الجدران، أو الديكورات، قرار لا يناسب سوى هؤلاء الذين يتمتعون بالجرأة الكافية للاستمتاع بما تميل إليه أذواقهم، دون الاهتمام بآراء الآخرين، فقط لأنهم واثقون بأن النتيجة النهائية ستكون مبهرة، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين لا يميلون إلى الظلام.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم إلى مساحة تحوي من السحر والجمال، ما يكفي لإبهاركم والبقاء في ذاكراتكم لفترة طويلة جدًا، حيث عشق النغمات الداكنة، والاضاءات الخافتة، وسط الديكورات الفاخرة، ودمج الأسود مع النغمات المحايدة ببراعة، وتوظيف الأضواء بدقة بالغة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بتصميم خبراء مكتب Ori الهندسي!