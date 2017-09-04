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منزل القاهرة من طابقين مع اضاءات ساحرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة المعيشة
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اختيار النغمات الداكنة، سواء في طلاء الجدران، أو الديكورات، قرار لا يناسب سوى هؤلاء الذين يتمتعون بالجرأة الكافية للاستمتاع بما تميل إليه أذواقهم، دون الاهتمام بآراء الآخرين، فقط لأنهم واثقون بأن النتيجة النهائية ستكون مبهرة، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين لا يميلون إلى الظلام.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم إلى مساحة تحوي من السحر والجمال، ما يكفي لإبهاركم والبقاء في ذاكراتكم لفترة طويلة جدًا، حيث عشق النغمات الداكنة، والاضاءات الخافتة، وسط الديكورات الفاخرة، ودمج الأسود مع النغمات المحايدة ببراعة، وتوظيف الأضواء بدقة بالغة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بتصميم خبراء مكتب Ori الهندسي!

كل شيء مختار بعناية!

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة المعيشة
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

إذا ما تأملنا غرفة المعيشة، سنجد أن كل قطعة قد تم اختيارها بعناية فائقة. يمكنك تأمل وحدات الأغضاءة البيضاء المتدلية من السقف لتصنع تناسقًا بصريًا مع الإطار حول شاشة التلفاز، وأيضًا المنضدة أسفلها. إذا عدنا بالنظر إلى سقف مدخل المنزل، يمكننا رؤية وحدات الإضاءة الفريدة التي تقود الطريق إلى داخل المنزل، إضافة إلى تلك الاضاءات الخفية أسفل منضدة ركن التلفاز.

مدخل يتحدث عن أناقة المنزل

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

اللون الأسود في الباب والسقف يصنع الأجواء المعتمة التي تضيئها اضاءات خفية أعلى السقف المعلق، وذلك المصباح الصغير، في توزيع مثالي لإضاءة خافتة ولكن أكثر من كافية. الإطار الحجري حول الباب يُضفي الكثير من الفخامة على تصميم المدخل.

إضاءة طبيعية خافتة

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

المنضدة الخشبية في مدخل المنزل بسيطة ولكن تستحق درجة الامتياز في الاناقة والوظيفية، خاصة مع المرآة ذات الإطار البارز والتي تعمل كقطعة ديكورية إضافة إلى وظيفتها في عكس الإضاءة. في نهاية الغرفة المقابلة، يأتي ضوء طبيعي خافت، يتسلل من خلف الستائر التي اختيرت بدقة لتسمح بنفاذ قدر محدد من الضوء دون حجبه أو التسبب في إشراقة قوية.

وحدات إضاءة صغيرة هنا وهناك

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

الاضاءات هي سيد التصميم في هذا المنزل، ويتضح ذلك في وحدات الغضاءة الصغيرة الموزعة هنا وهناك، لإبراز كل قيمة جمالية، والتأكيد على المناطق الهامة في المنزل، إضافة إلى القيام بدورها الرئيسي في توفير رؤية واضحة.

جدار حجري فاخر

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة المعيشة
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

تمامًا مثل ذلك الإطار حول باب المنزل،  صنع إطار حجري أخر في غرفة المعيشة ليحيط بركن التلفاز، في لمسة رائعة لتحقيق الوحدة والتناسق بين أجزاء المنزل، والإبقاء على اللمسة الفاخرة في كل جزء منه.

أثاث مُريح بنغمات محايدة

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة المعيشة
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

أثاث غرفة المعيشة تلون بنغمة بيج محايدة، تكسر البالتة الداكنة المسيطرة على أجواء المنزل، دون الخروج عن الخطة الموضوعة له، بل على العكس نجدها تكمل اللوحة الفنية بأناقة بالغة، خاصة مع التصميم المُريح للأريكة والكرسي، والمزودين بوسائد صغيرة من درجة أكثر قتامة.

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غرفة سفرة بسيطة ولكن..!

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة السفرة
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

تصميم غرفة السفرة على عكس باقي أجزاء المنزل، جاء بسيطًا ولكن دون التخلي عن الطابع الراقي، خاصة في وحدة الإضاءة الفاخرة المتدلية من السقف أعلى طاولة الطعام. اللون البيج مُريح ويجعل من هذا الركن مساحة مثالية لتناول وجبة طعام شهية وسط أجواء دافئة.

مطبخ يتمتع بكل عناصر الجذب

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

بالطبع لم يكن المطبخ ليصبح أقل قوة في التصميم من باقي أجزاء المنزل، بل إنه قد تمتع بكل عناصر الجذب، في التصميم الخشبي، والرخام ذو التجزيعات العريضة، مع اللمسات الفولاذية اللامعة في كل من غسالة الاطباق، والثلاجة، وأيضا المدخنة.

خيارات جريئة

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

الانسيابية في تصميم المدخنة، اختيار ألوان الموقد مع لمسات بلون أحمر صارخ، الاضاءات الموزعة في السقف، والأخشاب البنية في الخزانات.. كلها تفاصيل تفصح عن الخيارات الجريئة لخبراء مكتب Ori.

مصدر للضوء والتهوية

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

الحفاظ على مصدر للضوء في المطبخ، خيار صحي، من أجل توفير تهوية جيدة وبيئة صحية، إضافة إلى توفير قدر من الضوء الطبيعي للاستمتاع بالطهي في اجواء مُشرقة.

مساحة مريحة للجلوس

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة المعيشة
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

في الطابقة العلوي، صممت مساحة عصرية مريحة للجلوس والاسترخاء أثناء متابعة التلفاز، حيث الأريكة على شكل حرف L، بدرجة لونية صارخة من تدرجات اللون الأرجواني، وقد وضعت أمامها طاولة معدنية صغيرة، لوضع أكواب القهوة والتسالي.

لوح أمامي يخطف الأنظار

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة نوم
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

تتمتع غرفة النوم الرئيسية بأجواء هادئة وفاخرة، بفضل المزيج الرائع بين الأابيض والأسود، مع الاضاءات الموزعة ببراعة في السقف وأسفل الكمود على جانبي السرير وأيضًا أعلاه. اللوح الأمامي للسرير يخطف الأنظار بقوة، بفضل تصميمه الجلدي الفاخر ولونه الاسود غير المتوقع!

ركن للدراسة والعمل

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة نوم
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

في جانب الغرفة، وضعت طاولة ممتدة أعلى الخزانة الصغيرة، لتستخدم كمكتب للعمل أو الدراسة مع إضافة كرسي مٌريح ومصباح مكتبي لرؤية أكثر وضوحًا. الإطارات المعلقة على الجدار إلى جانب الكرسي تخلق أجواء خاصة تليق بركن للعمل أو الدراسة.

خزانة ملابس أم غرفة فارغة!

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة الملابس
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

تبدو خزانة الملابس التي صممت في جزء كبير من غرفة النوم، كغرفة فارغة، بفضل التصميم الذكي لوحدات التخزين التي تبدو وكأنها مجرد ديكورات تزين الجدران، فيما وضع اثنين من المقاعد الجلدية المُريحة للاسترخاء أثناء انتقاء الملابس بـتأني. الاضاءات المؤطرة للسقف المعلق تصنع أجواء مميزة في هذا الجزء من الغرفة!

إضاءات خفية لإبراز اللمسات الديكورية

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects حمام
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

في حمام غرفة النوم الرئيسية، وخلف المرايا المتضمنة وحدات تخزين، وضعت إضاءات خفية، تبرز أناقة هذا الجزء من الحمام، كما توفر رؤية أكثر وضوحًا عند استخدام الحوض، فضلًا عن الأجواء المُريحة التي تصنعها لتجعل منه مساحة مثالية لللاسترخاء.

تصميم مبهر على الطريقة الفندقية

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects حمام
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

على الطريقة الفندقية، صممت إضاءات الحمام، واختيرت اكسسواراته بذوق رفيع، مع توظيف مثالي للمرايا وتوزيع رائع للأبيض الذي يكسر اللون البيج المسيطر على كل من الأرضية والجدران والسقف.

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La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects جدران
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects
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