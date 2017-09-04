منزل القاهرة من طابقين مع اضاءات ساحرة

اختيار النغمات الداكنة، سواء في طلاء الجدران، أو الديكورات، قرار لا يناسب سوى هؤلاء الذين يتمتعون بالجرأة الكافية للاستمتاع بما تميل إليه أذواقهم، دون الاهتمام بآراء الآخرين، فقط لأنهم واثقون بأن النتيجة النهائية ستكون مبهرة، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين لا يميلون إلى الظلام.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم إلى مساحة تحوي من السحر والجمال، ما يكفي لإبهاركم والبقاء في ذاكراتكم لفترة طويلة جدًا، حيث عشق النغمات الداكنة، والاضاءات الخافتة، وسط الديكورات الفاخرة، ودمج الأسود مع النغمات المحايدة ببراعة، وتوظيف الأضواء بدقة بالغة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بتصميم خبراء مكتب Ori الهندسي!
إذا ما تأملنا غرفة المعيشة، سنجد أن كل قطعة قد تم اختيارها بعناية فائقة. يمكنك تأمل وحدات الأغضاءة البيضاء المتدلية من السقف لتصنع تناسقًا بصريًا مع الإطار حول شاشة التلفاز، وأيضًا المنضدة أسفلها. إذا عدنا بالنظر إلى سقف مدخل المنزل، يمكننا رؤية وحدات الإضاءة الفريدة التي تقود الطريق إلى داخل المنزل، إضافة إلى تلك الاضاءات الخفية أسفل منضدة ركن التلفاز.
اللون الأسود في الباب والسقف يصنع الأجواء المعتمة التي تضيئها اضاءات خفية أعلى السقف المعلق، وذلك المصباح الصغير، في توزيع مثالي لإضاءة خافتة ولكن أكثر من كافية. الإطار الحجري حول الباب يُضفي الكثير من الفخامة على تصميم المدخل.
المنضدة الخشبية في مدخل المنزل بسيطة ولكن تستحق درجة الامتياز في الاناقة والوظيفية، خاصة مع المرآة ذات الإطار البارز والتي تعمل كقطعة ديكورية إضافة إلى وظيفتها في عكس الإضاءة. في نهاية الغرفة المقابلة، يأتي ضوء طبيعي خافت، يتسلل من خلف الستائر التي اختيرت بدقة لتسمح بنفاذ قدر محدد من الضوء دون حجبه أو التسبب في إشراقة قوية.
الاضاءات هي سيد التصميم في هذا المنزل، ويتضح ذلك في وحدات الغضاءة الصغيرة الموزعة هنا وهناك، لإبراز كل قيمة جمالية، والتأكيد على المناطق الهامة في المنزل، إضافة إلى القيام بدورها الرئيسي في توفير رؤية واضحة.
تمامًا مثل ذلك الإطار حول باب المنزل، صنع إطار حجري أخر في غرفة المعيشة ليحيط بركن التلفاز، في لمسة رائعة لتحقيق الوحدة والتناسق بين أجزاء المنزل، والإبقاء على اللمسة الفاخرة في كل جزء منه.
أثاث غرفة المعيشة تلون بنغمة بيج محايدة، تكسر البالتة الداكنة المسيطرة على أجواء المنزل، دون الخروج عن الخطة الموضوعة له، بل على العكس نجدها تكمل اللوحة الفنية بأناقة بالغة، خاصة مع التصميم المُريح للأريكة والكرسي، والمزودين بوسائد صغيرة من درجة أكثر قتامة.
تصميم غرفة السفرة على عكس باقي أجزاء المنزل، جاء بسيطًا ولكن دون التخلي عن الطابع الراقي، خاصة في وحدة الإضاءة الفاخرة المتدلية من السقف أعلى طاولة الطعام. اللون البيج مُريح ويجعل من هذا الركن مساحة مثالية لتناول وجبة طعام شهية وسط أجواء دافئة.
بالطبع لم يكن المطبخ ليصبح أقل قوة في التصميم من باقي أجزاء المنزل، بل إنه قد تمتع بكل عناصر الجذب، في التصميم الخشبي، والرخام ذو التجزيعات العريضة، مع اللمسات الفولاذية اللامعة في كل من غسالة الاطباق، والثلاجة، وأيضا المدخنة.
الانسيابية في تصميم المدخنة، اختيار ألوان الموقد مع لمسات بلون أحمر صارخ، الاضاءات الموزعة في السقف، والأخشاب البنية في الخزانات.. كلها تفاصيل تفصح عن الخيارات الجريئة لخبراء مكتب Ori.
الحفاظ على مصدر للضوء في المطبخ، خيار صحي، من أجل توفير تهوية جيدة وبيئة صحية، إضافة إلى توفير قدر من الضوء الطبيعي للاستمتاع بالطهي في اجواء مُشرقة.
في الطابقة العلوي، صممت مساحة عصرية مريحة للجلوس والاسترخاء أثناء متابعة التلفاز، حيث الأريكة على شكل حرف L، بدرجة لونية صارخة من تدرجات اللون الأرجواني، وقد وضعت أمامها طاولة معدنية صغيرة، لوضع أكواب القهوة والتسالي.
تتمتع غرفة النوم الرئيسية بأجواء هادئة وفاخرة، بفضل المزيج الرائع بين الأابيض والأسود، مع الاضاءات الموزعة ببراعة في السقف وأسفل الكمود على جانبي السرير وأيضًا أعلاه. اللوح الأمامي للسرير يخطف الأنظار بقوة، بفضل تصميمه الجلدي الفاخر ولونه الاسود غير المتوقع!
في جانب الغرفة، وضعت طاولة ممتدة أعلى الخزانة الصغيرة، لتستخدم كمكتب للعمل أو الدراسة مع إضافة كرسي مٌريح ومصباح مكتبي لرؤية أكثر وضوحًا. الإطارات المعلقة على الجدار إلى جانب الكرسي تخلق أجواء خاصة تليق بركن للعمل أو الدراسة.
تبدو خزانة الملابس التي صممت في جزء كبير من غرفة النوم، كغرفة فارغة، بفضل التصميم الذكي لوحدات التخزين التي تبدو وكأنها مجرد ديكورات تزين الجدران، فيما وضع اثنين من المقاعد الجلدية المُريحة للاسترخاء أثناء انتقاء الملابس بـتأني. الاضاءات المؤطرة للسقف المعلق تصنع أجواء مميزة في هذا الجزء من الغرفة!
في حمام غرفة النوم الرئيسية، وخلف المرايا المتضمنة وحدات تخزين، وضعت إضاءات خفية، تبرز أناقة هذا الجزء من الحمام، كما توفر رؤية أكثر وضوحًا عند استخدام الحوض، فضلًا عن الأجواء المُريحة التي تصنعها لتجعل منه مساحة مثالية لللاسترخاء.
على الطريقة الفندقية، صممت إضاءات الحمام، واختيرت اكسسواراته بذوق رفيع، مع توظيف مثالي للمرايا وتوزيع رائع للأبيض الذي يكسر اللون البيج المسيطر على كل من الأرضية والجدران والسقف.
لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، الألوان المثالية لديكورات منعشة في منزل من الأردن