بيت حديث بتصميمات فريدة من نوعها

مع تصميم فريد من نوعه بتفاصيل خاصة ومميزة سنطوف معا في جولة رائعة أُعدت خصيصا لكم من هوميفاي، أمامنا اليوم شقة حديثة بمساحة 145 متر مربع حظيت بلمسات خاصة وأركان غاية في الأناقة والجمال، هذا المشروع من تصميم RAYDESIGNS أحد الخبارء من مصر والذى أثار فيها دهشتنا من استخدامه الألوان المحايدة والعناصر الخاصة والتي خلقت حالة مميزة في كل فراغ حتى أصغرهم وهو الممر، بل جعل منه شريان حي ينبض بالجمال والأناقة، ما رأيكم أن تشاركونا هذه الجولة ونتمنى لكم قراءة ممتعة ..
غرفة الاستقبال لهذا التصميم جاءت مليئة بالحب والأُلفة والدفء، بألوان حيادية وأقمشة ناعمة وتصميمات بسيطة، الأسقف المعلقة لها مزايا وعيوب، فبغض النظر عن صعوبة تنظيفها إلا أنه لها مظهر أنيق ومميز وتُضيف فخامة وجمال من نوع خاص، الجدران حافظت على الحيادية لتترك البطلوة للون الازرق أما الستائر فجاءت خفيفة عملية ..
لقضاء وقتٍ ممتع مع الأسرة حرص المصمم على تخصيص ركن مميز للتليفزيون، بتصميم أنيق ومريح يجمع كل أفراد الأسرة في جو هادئ وحميمي، اختار المصمم هنا الألوان الحيادية مع ظلال خفيفة من الأزرق واكسسوارات أنيقة ..
نتأمل التصميم بشكل عام نجد أن التناغم يتجسد بدرجة عالية في كل الأركان مع إضاءة خاصة ودافئة للسقف المعلق لتجذب الانتباه وتترك انطباع بالفخامة والجمال، توزيع السبوتات جاء منظم مما يخلق حالة مريحة داخل الفراغ ..
العالم الخارجي رائع ومميز بألوانه السحار وحلقتنا الوحيدة للاتصال به هي الشرفة، جاء المصمم بنموذج رائع ستود تنفيذه بالتأكيد، بألوان حية ومبهجة وزهور فواحة ومقعد وأرجوحة رائعة، اختيار الخشب كعنصر رئيسي يجعلنا نشعر وكأننا داخل جزء لا يتجزأ من العالم الخارجي ..
تأتي غرفة السفرة بتصميم حديث متألق وبراق، بمرايا كبيرة تترك احساس بالاتساع عن طريق زيادة المساحة البصرية كحل لصغر المساحة المخصصة لركن الطعام، ألوان السفرة تميزت بحياديتها، وجاء وشعها بزاوية خاصة كنوع من التغيير وتتماشى مع خطوط السقف المعلق، قام المصمم بتزيين السقف أيضا بنجفة حديثة مميزة ..
جاء الممر هنا كشريان الحياة يربط بين كل فراغات البيت بشكل مبتكر ورائع، فبدلا من أن يتركه المصمم دون أي لمسة خاصة ويقتصر فقط على دوره كمرحلة انتقالية، بل أضاف له فكرة رائعة وقام بتحويله لجدار خاص بذكريات العائلة، تشعر وأنت تمر من خلاله وكأنك داخل متحف ..
غرفة النوم الرئيسية لمنزلنا اليوم جاءت بلون الشيكولاتة وخطوط ناعمة، اهتم المصمم باختيار السرير كعنصر رئيسي داخل الغرفة وحرص على إضاءة جانبية مميزة والمرايا قامت دور رائع في حل أزمة ضيق الغرفة وصغرها ..
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