بيت حديث بتصميمات فريدة من نوعها

مع تصميم فريد من نوعه بتفاصيل خاصة ومميزة سنطوف معا في جولة رائعة أُعدت خصيصا لكم من هوميفاي، أمامنا اليوم شقة حديثة بمساحة 145 متر مربع حظيت بلمسات خاصة وأركان غاية في الأناقة والجمال، هذا المشروع من تصميم RAYDESIGNS أحد الخبارء من مصر والذى أثار فيها دهشتنا من استخدامه الألوان المحايدة والعناصر الخاصة والتي خلقت حالة مميزة في كل فراغ حتى أصغرهم وهو الممر، بل جعل منه شريان حي ينبض بالجمال والأناقة، ما رأيكم أن تشاركونا هذه الجولة ونتمنى لكم قراءة ممتعة ..