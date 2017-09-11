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بيت حديث بتصميمات فريدة من نوعها

آية منير آية منير
Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns غرفة المعيشة
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مع تصميم فريد من نوعه بتفاصيل خاصة ومميزة سنطوف معا في جولة رائعة أُعدت خصيصا لكم من هوميفاي، أمامنا اليوم شقة حديثة بمساحة 145 متر مربع حظيت بلمسات خاصة وأركان غاية في الأناقة والجمال، هذا المشروع من تصميم RAYDESIGNS أحد الخبارء من مصر والذى أثار فيها دهشتنا من استخدامه الألوان المحايدة والعناصر الخاصة والتي خلقت حالة مميزة في كل فراغ حتى أصغرهم وهو الممر، بل جعل منه شريان حي ينبض بالجمال والأناقة، ما رأيكم أن تشاركونا هذه الجولة ونتمنى لكم قراءة ممتعة ..

أُلفة وحب ..

reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

غرفة الاستقبال لهذا التصميم جاءت مليئة بالحب والأُلفة والدفء، بألوان حيادية وأقمشة ناعمة وتصميمات بسيطة، الأسقف المعلقة لها مزايا وعيوب، فبغض النظر عن صعوبة تنظيفها إلا أنه لها مظهر أنيق ومميز وتُضيف فخامة وجمال من نوع خاص، الجدران حافظت على الحيادية لتترك البطلوة للون الازرق أما الستائر فجاءت خفيفة عملية ..

ركن خاص للتليفزيون ..

LIVING ROOM by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

LIVING ROOM by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

لقضاء وقتٍ ممتع مع الأسرة حرص المصمم على تخصيص ركن مميز للتليفزيون، بتصميم أنيق ومريح يجمع كل أفراد الأسرة في جو هادئ وحميمي، اختار المصمم هنا الألوان الحيادية مع ظلال خفيفة من الأزرق واكسسوارات أنيقة ..

سقف بتصميم خاصة ورؤية كاملة ..

living room reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

living room reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

نتأمل التصميم بشكل عام نجد أن التناغم يتجسد بدرجة عالية في كل الأركان مع إضاءة خاصة ودافئة للسقف المعلق لتجذب الانتباه وتترك انطباع بالفخامة والجمال، توزيع السبوتات جاء منظم مما يخلق حالة مريحة داخل الفراغ ..

شرف جميلة جدا ..

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns حديقة
RayDesigns

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

العالم الخارجي رائع ومميز بألوانه السحار وحلقتنا الوحيدة للاتصال به هي الشرفة، جاء المصمم بنموذج رائع ستود تنفيذه بالتأكيد، بألوان حية ومبهجة وزهور فواحة ومقعد وأرجوحة رائعة، اختيار الخشب كعنصر رئيسي يجعلنا نشعر وكأننا داخل جزء لا يتجزأ من العالم الخارجي ..

غرفة سفرة أنيقة ..

dinning room by raydesigns RayDesigns غرفة السفرة
RayDesigns

dinning room by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

تأتي غرفة السفرة بتصميم حديث متألق وبراق، بمرايا كبيرة تترك احساس بالاتساع عن طريق زيادة المساحة البصرية كحل لصغر المساحة المخصصة لركن الطعام، ألوان السفرة تميزت بحياديتها، وجاء وشعها بزاوية خاصة كنوع من التغيير وتتماشى مع خطوط السقف المعلق، قام المصمم بتزيين السقف أيضا بنجفة حديثة مميزة ..

شريان حياة ..

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns الممر الحديث، المدخل و الدرج
RayDesigns

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

جاء الممر هنا كشريان الحياة يربط بين كل فراغات البيت بشكل مبتكر ورائع، فبدلا من أن يتركه المصمم دون أي لمسة خاصة ويقتصر فقط على دوره كمرحلة انتقالية، بل أضاف له فكرة رائعة وقام بتحويله لجدار خاص بذكريات العائلة، تشعر وأنت تمر من خلاله وكأنك داخل متحف ..

غرفة نوم حديثة بلون الشيكولاتة ..

bedroom by raydesigns RayDesigns غرفة نوم
RayDesigns

bedroom by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

غرفة النوم الرئيسية لمنزلنا اليوم جاءت بلون الشيكولاتة وخطوط ناعمة، اهتم المصمم باختيار السرير كعنصر رئيسي داخل الغرفة وحرص على إضاءة جانبية مميزة والمرايا قامت دور رائع في حل أزمة ضيق الغرفة وصغرها ..

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قصر حديث من تصميم خبراء مصريين

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