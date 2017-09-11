تعرف على أنواع الأرضيات لمنزلك وبعض المميزات والعيوب

تُعد الأرضيات هي مفتاح نجاح التصميم وتحقيق معدل السلامة والآمان داخل الفراغ، وأحد عناصره الأساسية وبدون اختيار ذكي يفقد التصميم جزء من جماله وأناقته، ولكن الكثير منا يغفل أهمية الأرضيات ولا تحظى منه بالاهتمام الكافي، ويبحث عن أسهل اختيار وعادة ما يكون وحدات السيراميك 60*60 أو البورسلين وحين نلجأ للتغير فالباركيه هو الحل ولكن بدون معايير محددة للاختيار، أو البحث عما هو أنسب لكل فراغ على حدا، عالم الأرضيات كبير وواسع ولا حدود له، لذا اليوم معنا في هوميفاي سنقدم لك مجموعة من الأنواع وباقة من أهم المعلومات التي يجب ان تكون على علم بها عند اختيار أرضية منزلك وفي النهاية اختر ما ينال إعجابك من بينهم ..