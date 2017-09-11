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تعرف على أنواع الأرضيات لمنزلك وبعض المميزات والعيوب

آية منير آية منير
homify جدران
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تُعد الأرضيات هي مفتاح نجاح التصميم وتحقيق معدل السلامة والآمان داخل الفراغ، وأحد عناصره الأساسية وبدون اختيار ذكي يفقد التصميم جزء من جماله وأناقته، ولكن الكثير منا يغفل أهمية الأرضيات ولا تحظى منه بالاهتمام الكافي، ويبحث عن أسهل اختيار وعادة ما يكون وحدات السيراميك 60*60 أو البورسلين وحين نلجأ للتغير فالباركيه هو الحل ولكن بدون معايير محددة للاختيار، أو البحث عما هو أنسب لكل فراغ على حدا، عالم الأرضيات كبير وواسع ولا حدود له، لذا اليوم معنا في هوميفاي سنقدم لك مجموعة من الأنواع وباقة من أهم المعلومات التي يجب ان تكون على علم بها عند اختيار أرضية منزلك وفي النهاية اختر ما ينال إعجابك من بينهم ..

البورسلين ..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

البورسلين من المواد غير الطبيعة أي مصنعة وتُشبه السيراميك في مظهرها الخارجي إلا أنه تتكون من طبقة واحدة سميكة وهو ما يميزها عنه، من مميزاتها أنها تقاوم الحرارة والأوزان الثقيلة والخدش ولكنها غير قابلة لامتصاص الألوان والبقع فبالتالي غير صالة للحمامات والمطابخ بالإضافة لصعوبة تنظيفها ..

أرضيات من الخشب الطبيعي ..

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

أما الباركيه فبرغم ظهور كل الأنواع المشابهة له ولكن يظل يحافظ على رونقه وجماله، له طريقة تركيب خاصة وتنظيفه مهمة ضرورية للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة، تختلف أنواع الخشب المستخدمة فيه مثل الصنوبر أو الموسكي أو المجزع والتكوينات تتنوع لتختر ما يناسبك وينال إعجابك، هو اختيار مناسب جدا لغرف النوم والأطفال والمعيشة، وهناك نوع آخر مصنع غير طبيعي مثل HDF ومن مميزات الأرضيات الخشبية بكل أنواعها أنها شديدة الأناقة والجمال خاصة مع الأثاث الكلاسيكي والحديث، وتتناسب مع كل التصميمات والاستخدامات، ولكنها يتسم بصعوبة التنظيف وخاصة مع استخدامه في المطابخ والحمامات ..

الرخام ..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

الرخام اللامع من أكثر الاختيارات جمالا وأناقة في منازلنا، يتميز أنه قوة تحمل ومتانة ومتوافر بأسعار متفاوتة، له عدة ألوان أيضًا  ولمعانه يختلف بين المصقول اللامع والمطفي حسب طريقة تقطيعه وصقله وسهل التنظيف وطول العمر ، ولكن من عيوبه قد يحدث به خدوش واصفرار عند استخدامه في المطابخ نتيجة استخدامه كسطح عمل وسقوط الأحماض كالليمون والخل ..

البلاط التقليدي ..

Restructuration d'une cuisine ouverte, Lise Compain Lise Compain جدران
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

البلاط التقليدي برغم بساطته إلا أن مازالت قيمته وجماله موجودين بقوة في عالم الديكور الداخلي، وخاصة في البيوت التراثية القديمة، ومن مميزاته قوة تحمل ولكن عيوبه أن تصميماته محدوده ووزنه ثقيل جدا ..

سيراميك بتصميمات خاصة ..

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka جدران
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

السيراميك ذو الوحدات المختلفة هو مادة مصنعة من عدة مواد طبيعية هي الرمل والطين والفلسبار وغيرها،ويختلف سيراميك الحوائط عن الأرضيات، وكذلك أرضيات الحمام والمطبخ تحتاج لأنواع خاص ذات ملمس مختلف، يتميز بتنوعه وتوافره بكل التصميمات المتاحة وأسعارة مختلفة ولكن عيوبه أنه قابل للخدش والكسر بسهولة ..

أرضيات بطابع قديم ..

Coem, Spadon Agenturen Spadon Agenturen جدران سيراميك
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

البلاط ذو المظهر القديم هو من أحدث صيحات الموضة ، ويستخدم في طرز مختلفة كالاسكندينافي والريفي والبلدي والحديث ..

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نكهة شرقية ..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

لا يجب أن تكن الوحدة الصغيرة ذات تصميم محدد، إما مربع أو مستطيل، بل تظهر كل يوم صيحات وأنواع مختلفة لابتكار كل ما هو جديد، البلاط الأندلسي من أكثر الانواع جمالا وخفة وتقم لك في النهاية نموذج فريد من نوعه لمنزلك

تبليطات خاصة ..

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

التربيعات والتكوينات الخشبية فن رائع يمكنك الاستعانة به داخل منزلك، واحتفظ بجمال من نوع خاص في كل تفاصيله..

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