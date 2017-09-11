تعرف على أنواع الأرضيات لمنزلك وبعض المميزات والعيوب

تُعد الأرضيات هي مفتاح نجاح التصميم وتحقيق معدل السلامة والآمان داخل الفراغ، وأحد عناصره الأساسية وبدون اختيار ذكي يفقد التصميم جزء من جماله وأناقته، ولكن الكثير منا يغفل أهمية الأرضيات ولا تحظى منه بالاهتمام الكافي، ويبحث عن أسهل اختيار وعادة ما يكون وحدات السيراميك 60*60 أو البورسلين وحين نلجأ للتغير فالباركيه هو الحل ولكن بدون معايير محددة للاختيار، أو البحث عما هو أنسب لكل فراغ على حدا، عالم الأرضيات كبير وواسع ولا حدود له، لذا اليوم معنا في هوميفاي سنقدم لك مجموعة من الأنواع وباقة من أهم المعلومات التي يجب ان تكون على علم بها عند اختيار أرضية منزلك وفي النهاية اختر ما ينال إعجابك من بينهم ..
البورسلين من المواد غير الطبيعة أي مصنعة وتُشبه السيراميك في مظهرها الخارجي إلا أنه تتكون من طبقة واحدة سميكة وهو ما يميزها عنه، من مميزاتها أنها تقاوم الحرارة والأوزان الثقيلة والخدش ولكنها غير قابلة لامتصاص الألوان والبقع فبالتالي غير صالة للحمامات والمطابخ بالإضافة لصعوبة تنظيفها ..
أما الباركيه فبرغم ظهور كل الأنواع المشابهة له ولكن يظل يحافظ على رونقه وجماله، له طريقة تركيب خاصة وتنظيفه مهمة ضرورية للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة، تختلف أنواع الخشب المستخدمة فيه مثل الصنوبر أو الموسكي أو المجزع والتكوينات تتنوع لتختر ما يناسبك وينال إعجابك، هو اختيار مناسب جدا لغرف النوم والأطفال والمعيشة، وهناك نوع آخر مصنع غير طبيعي مثل HDF ومن مميزات الأرضيات الخشبية بكل أنواعها أنها شديدة الأناقة والجمال خاصة مع الأثاث الكلاسيكي والحديث، وتتناسب مع كل التصميمات والاستخدامات، ولكنها يتسم بصعوبة التنظيف وخاصة مع استخدامه في المطابخ والحمامات ..
الرخام اللامع من أكثر الاختيارات جمالا وأناقة في منازلنا، يتميز أنه قوة تحمل ومتانة ومتوافر بأسعار متفاوتة، له عدة ألوان أيضًا ولمعانه يختلف بين المصقول اللامع والمطفي حسب طريقة تقطيعه وصقله وسهل التنظيف وطول العمر ، ولكن من عيوبه قد يحدث به خدوش واصفرار عند استخدامه في المطابخ نتيجة استخدامه كسطح عمل وسقوط الأحماض كالليمون والخل ..
البلاط التقليدي برغم بساطته إلا أن مازالت قيمته وجماله موجودين بقوة في عالم الديكور الداخلي، وخاصة في البيوت التراثية القديمة، ومن مميزاته قوة تحمل ولكن عيوبه أن تصميماته محدوده ووزنه ثقيل جدا ..
السيراميك ذو الوحدات المختلفة هو مادة مصنعة من عدة مواد طبيعية هي الرمل والطين والفلسبار وغيرها،ويختلف سيراميك الحوائط عن الأرضيات، وكذلك أرضيات الحمام والمطبخ تحتاج لأنواع خاص ذات ملمس مختلف، يتميز بتنوعه وتوافره بكل التصميمات المتاحة وأسعارة مختلفة ولكن عيوبه أنه قابل للخدش والكسر بسهولة ..
البلاط ذو المظهر القديم هو من أحدث صيحات الموضة ، ويستخدم في طرز مختلفة كالاسكندينافي والريفي والبلدي والحديث ..
لا يجب أن تكن الوحدة الصغيرة ذات تصميم محدد، إما مربع أو مستطيل، بل تظهر كل يوم صيحات وأنواع مختلفة لابتكار كل ما هو جديد، البلاط الأندلسي من أكثر الانواع جمالا وخفة وتقم لك في النهاية نموذج فريد من نوعه لمنزلك
التربيعات والتكوينات الخشبية فن رائع يمكنك الاستعانة به داخل منزلك، واحتفظ بجمال من نوع خاص في كل تفاصيله..
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