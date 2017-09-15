10 نصائح من الفنغ شوي لدرء الطاقة السيئة في المنزل

تعتقد فلسفة الفنغ شوي أنه يجب علينا التخلص من جميع الأشياء التي تم كسرها، لأنها تجلب الطاقة السلبية وتمنع الطاقة الإيجابية. على الرغم من أنك قد تحاول استبدالها وإصلاحها، ومع ذلك ووفقا لهذه الفلسفة فان أفضل ما يمكننا القيام به هو رميها والبدء من جديد.

2 . السماح بتجديد الهواء في المنزل

فتح النوافذ صباح كل يوم له تأثير مدهش في إدخال طاقة إيجابية جميلة إلى المنزل. حتى لو كان الطقس بارد فانه يجب فتحها كل يوم. أيضا السماح للشمس بالدحول للمنزل أمر يدعو إلى جلب النشاط والحيوية وطرد كل الطاقات المزعجة لانه ضوء الشمس يحتوي على مواد تجعل اجسامنا بحالة من النشاط والانتعاش.