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10 نصائح من الفنغ شوي لدرء الطاقة السيئة في المنزل

Heba khlili Heba khlili
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
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في أسوأ لحظات حياتنا من المهم أن نسعى لجلب الطاقة الإيجابية، وتغيير بعض المواقف، أو ترك بعض الناس وراء، وبطبيعة الحال تجديد الطاقة في منزلنا.
منزلنا هو مرآة لحياتنا، لأنه مصدر الراحة والاسترخاء. إذا كنا لا نشعر بالراحة في منزلنا، أين سنشعر بها إذا؟ لنشعر بالسعادة في منزلنا، فان الفنغ شوي يمكن أن يساعدنا كثيرا. هل تعلم أن الفنغ شوي هو طريقة رائعة للتأثير على حياتنا الفضاء فيما يتعلق بمنزلنا وطريقة التخلص من الطاقة السلبية. دعونا نتعرف أكثر على 10 نصائح الفنغ شوي لسلب الطاقة السيئة من المنزل. لا تضيع المزيد من الوقت وابدء من الآن في تغيير طاقة منزلك إلى الأحسن.

1. التخلص من الأشياء المكسورة

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

تعتقد فلسفة الفنغ شوي أنه يجب علينا التخلص من جميع الأشياء التي تم كسرها، لأنها تجلب الطاقة السلبية وتمنع الطاقة الإيجابية. على الرغم من أنك قد تحاول استبدالها وإصلاحها، ومع ذلك ووفقا لهذه الفلسفة فان أفضل ما يمكننا القيام به هو رميها والبدء من جديد.

                                

                                                              2 . السماح بتجديد الهواء في المنزل

فتح النوافذ صباح كل يوم له تأثير مدهش في إدخال طاقة إيجابية جميلة إلى المنزل. حتى لو كان الطقس بارد  فانه يجب فتحها كل يوم. أيضا السماح للشمس بالدحول للمنزل أمر يدعو إلى جلب النشاط والحيوية وطرد كل الطاقات المزعجة لانه ضوء الشمس يحتوي على مواد تجعل اجسامنا بحالة من النشاط والانتعاش.

3. التخلص من الأغراض غير اللازمة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هل يوجد الكثير من الأغراض غير الضرورية في منزل؟ لما ذا لا تتخلص منها؟ أنها ليست سوى أشياء غير ضرورية والتي  يمكن أن تمنع المشاعر والروحانية من منزلنا. عندما نرى صورة لمنزل جيد التنظيم، مع كل شيء في مكانه، ستشعر بشعور الهدوء والإيجابية. أبدا الآن بالتخلص من الأشياء غير الضرورية.

4. نبات زنبق السلام!!

Summer Calla Lily Plant Appleyard London GardenPlants & flowers
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

الزهور أو النباتات هي بحد ذاتها مصدر للطاقات المتجددة، كما يقول مؤيدو الفنغ شوي. هذا هو السبب في أنه من المهم جدا أن تكون جزءا من منزلنا. وإذا أردت بالتحديد إدخال زنبق السلام إلى منزلك فهو امر ممتاز لأنها تتميز بسهولة رعايتها، لأن هذا النبات لا يحتاج الكثير من الشمس كما أنه بجذب الطاقة الجيدة.

5. الملح

Salt Keeper Oggetto HouseholdHomewares
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

 إذا كنت تنوي الانتقال للعيش في منزل أخر، كان مأهول من قبلك، فان فلسفة الفنغ شوي توصي أن تضع في كل زاوية من غرف المنزل قليل من الملح. هذا العنصر سيمتص الطاقة السيئة من السكان القدامى. 48 ساعة بعد وضعه يمكنك إزالته من الزوايا ورميها بعيدا.

6. لبتزيين مع المرايا

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

ليس لديك مرايا في منزلك؟ حسنا لا تتردد لحظة في جلب واحدة. لماذا ا؟ لسبب بسيط أنها تجذب الطاقات الإيجابية وتساعد على تصفية الدماغ. هي أيضا حليف ممتاز في الديكور، كما أنها عاكسات للضوء وتجعل المساحات تبدو أكبر. هناك الكثير من أنماط المرايا للاختيار من بينها، ولكن لا تنسى أنه يجب تحديد موقع المرايا بشكل جيد، فمن غير المستحسن وضعها أمام باب المنزل أو في غرفة النوم.

7. اتجاه الشمال!!

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

يجب علينا دائما أن ننظر إلى الشمال… من المهم أن يكون رأسنا موجه دائما شمالا عندما يتعلق الأمر بالدراسة والنوم أو العمل. وفقا للفنغ شوي، هناك تدفق أفضل لأننا سنكون على نفس الخط مع طاقة الكوكب. ربما حان الوقت لإعادة توجيه الأثاث في منزلك للشمال، فانك بالنتيجة ستعطي صورة جديدة لمنزلك مع تعزيز للطاقات الإيجابية.

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8. أهمية دخول البيت

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

يجب أن تبدأ الطاقة الجيدة عند مدخل منزلنا. وضع مرآة، خاصة إذا كانت مساحة ضيقة، لن يجعل المدخل يبدو أكبر وأكثر إشراقا، بل أيضا سيجذب الطاقة الجيدة لمنزلك من اللحظة الأولى. فمن المستحسن أيضا وضع كائنات لطيفة وكذلك الزهور عند المدخل، لأنها تعطي مشاعر جيدة وتجعل الاستقبال أكثر متعة.

9. البخور والروائح الجيدة

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

عطًر منزلك مع رائحة لطيفة من البخور، فإنها تسمح برفع الطاقة وتهدئة البيئة. لديك مجموعة كبيرة من الروائح للاختيار من بينها، ولكن أيضا الشموع العطرية ومعطرات الهواء الطبيعية التي من شأنها أن تجعل منزلك أكثر راحة ومتعة.

10. التنظيف

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

التنظيف المنتظم أمر ضروري لسحب الطاقة السلبية وخلق شعور الرفاه لسكان المنزل. تنظيف الحمامات والمطبخ، إزالة الغبار وغسل الأطباق يمكن أن تكون مملة، ولكن الشعور الجميل الذي يأتي بعد التنظيف سيجعلك ستشعر بالراحة والاسترخاء.

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