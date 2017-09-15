10 حلول رائعة لحماية حديقتك من الشمس

تتعدد أسباب الاستمتاع بالحديقة، فالجلسة المريحة والهواء المنعش تجعلها رائعة ولكن أيضا الحماية من الشمس هو أكثر أهمية. بالتأكيد لا تريد أن تشعر بالحرارة الشديدة والمباشرة على بشرتك في حين استمتاعك ببعض الهواء النقي، أليس كذلك؟ إلى جانب ذلك، التلذذ بشرب القهوة والكعك هو أفضل بكثير عندما لا تحدق الشمس بك طول الوقت بسبب الوهج القاسي. لهذه الأسباب نقدم لكم هذه الحلول 10 لتحدي شمس الصيف الحارة ولتستمتع أكثر بالجلوس بحديقتك.