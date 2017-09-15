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10 حلول رائعة لحماية حديقتك من الشمس

Heba khlili Heba khlili
homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
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 تتعدد أسباب الاستمتاع بالحديقة، فالجلسة المريحة والهواء المنعش تجعلها رائعة ولكن أيضا الحماية من الشمس هو أكثر أهمية. بالتأكيد لا تريد أن تشعر بالحرارة الشديدة والمباشرة على بشرتك في حين استمتاعك ببعض الهواء النقي، أليس كذلك؟ إلى جانب ذلك، التلذذ بشرب القهوة والكعك هو أفضل بكثير عندما لا تحدق الشمس بك طول الوقت بسبب الوهج القاسي. لهذه الأسباب نقدم لكم هذه الحلول 10 لتحدي شمس الصيف الحارة ولتستمتع أكثر بالجلوس بحديقتك.

1. شراع الشمس اللطيف

C4sun Sonnensegel, C4sun C4sun Balconies, verandas & terracesFurniture
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتصاميم النسيج، مثل هذا الشراع من C4Sun. يضمن لك تصميم هذا الشراع الحماية الجيدة بسبب كونه ضيق ومحكم ومثبت من أربعة جهات بأعمدة، والنتيجة هي بقعة مظللة خالية من الأقمشة التي ترفرف.

2. الشراع المزدوج

​C4sun: Doppelsegel elips4sun, C4sun C4sun Balconies, verandas & terracesFurniture
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

الأشرعة ليست وظيفية فقط، بل أنها توفر حلول أكثر اتساعا من المظلات، كما ترى في هذا التصميم المناسب لشرفة خلفية لمنزل العائلة.

3. الأشرعة الملونة

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

الأشرعة التي تعطي الظل، متاحة أيضا في العديد من الألوان، كما ترى في هذا المثال الأحمر المشرق. بالطبع يمكنك اختيار اللون المناسب لفناء حديقتك أو تراسك.

4. ليس فقط لأشعة الشمس

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

اشرعة الظل ليست فقط للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بل أنها مثالية لتوفير بقعة رطبة على البلكون أو الشرفة، وتعمل بشكل جميل كمظلة أثناء هطول الأمطار غير المتوقعة.

5. البقعة المحمية

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

هنا نرى تصميم أكثر حداثة، تصميم يوفر بقعة مظللة على الشرفة، مع مزيج من الصلب ونسيج البوليستر، لمنطقة استلقاء خالية من الشمس.

6. الحل الكلاسيكي

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

لا يمكن أن يكون لدينا مقال عن الحماية من أشعة الشمس دون تضمين الحل الكلاسيكي: مظلة التي لا يزال لها تأثير قوي في العصر الحديث.

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7. تصميم على غرار المظلة

Markise, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration Orange
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

طريقة أخرى شعبية لتوفير بقعة في الهواء الطلق محمية من الشمس، هذا التصميم على غرار المظلة. هذا المثال باللون البرتقالي الساطع، يمكن تحريكة وسحبه بسهولة، اعتمادا على كمية الشمس أو الظل التي تريدها.

8. التصاميم المتطورة

C4sun: Dreidimensionale Beschattungslösung für Dachterrassen, C4sun C4sun Balconies, verandas & terracesFurniture
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

هذا التصميم الجميل مثالي لتظليل هذا التراس الكبير. يتقوس قليلا بأناقة، بل هو أيضا مثالي لضمان عدم هطول الأمطار التي تتجمع على القمة.

9. الروول

Sonnenschutz mal anders, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik مساحات تجارية مدارس
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

كل من يعتقد أن شراع الظل يحتاج إلى البقاء بدون حراك في جميع الأوقات هو خاطئ. هل ترى في هذا المثال كيف يمكن لهاذا الشراع باللون الاصفر الالتفاف بعيدا عندما تحتاج لبعض أشعة الشمس.

10. الشراع من القماش

die Cubola, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik GardenFencing & walls الألومنيوم / الزنك Beige
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

وأخيرا نأتي لخيار يجمع بين مظلة الحديقة الجميلة مع شراع الظل، مختلطة بتصميم حديثة. هذا النظام يمكن تركيبه أو تعليقة على واجهة منزلك.

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