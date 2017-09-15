10 حلول رائعة لحماية حديقتك من الشمس

تتعدد أسباب الاستمتاع بالحديقة، فالجلسة المريحة والهواء المنعش تجعلها رائعة ولكن أيضا الحماية من الشمس هو أكثر أهمية. بالتأكيد لا تريد أن تشعر بالحرارة الشديدة والمباشرة على بشرتك في حين استمتاعك ببعض الهواء النقي، أليس كذلك؟ إلى جانب ذلك، التلذذ بشرب القهوة والكعك هو أفضل بكثير عندما لا تحدق الشمس بك طول الوقت بسبب الوهج القاسي. لهذه الأسباب نقدم لكم هذه الحلول 10 لتحدي شمس الصيف الحارة ولتستمتع أكثر بالجلوس بحديقتك.
هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتصاميم النسيج، مثل هذا الشراع من C4Sun. يضمن لك تصميم هذا الشراع الحماية الجيدة بسبب كونه ضيق ومحكم ومثبت من أربعة جهات بأعمدة، والنتيجة هي بقعة مظللة خالية من الأقمشة التي ترفرف.
الأشرعة ليست وظيفية فقط، بل أنها توفر حلول أكثر اتساعا من المظلات، كما ترى في هذا التصميم المناسب لشرفة خلفية لمنزل العائلة.
الأشرعة التي تعطي الظل، متاحة أيضا في العديد من الألوان، كما ترى في هذا المثال الأحمر المشرق. بالطبع يمكنك اختيار اللون المناسب لفناء حديقتك أو تراسك.
اشرعة الظل ليست فقط للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بل أنها مثالية لتوفير بقعة رطبة على البلكون أو الشرفة، وتعمل بشكل جميل كمظلة أثناء هطول الأمطار غير المتوقعة.
هنا نرى تصميم أكثر حداثة، تصميم يوفر بقعة مظللة على الشرفة، مع مزيج من الصلب ونسيج البوليستر، لمنطقة استلقاء خالية من الشمس.
لا يمكن أن يكون لدينا مقال عن الحماية من أشعة الشمس دون تضمين الحل الكلاسيكي: مظلة التي لا يزال لها تأثير قوي في العصر الحديث.
طريقة أخرى شعبية لتوفير بقعة في الهواء الطلق محمية من الشمس، هذا التصميم على غرار المظلة. هذا المثال باللون البرتقالي الساطع، يمكن تحريكة وسحبه بسهولة، اعتمادا على كمية الشمس أو الظل التي تريدها.
هذا التصميم الجميل مثالي لتظليل هذا التراس الكبير. يتقوس قليلا بأناقة، بل هو أيضا مثالي لضمان عدم هطول الأمطار التي تتجمع على القمة.
الروول
كل من يعتقد أن شراع الظل يحتاج إلى البقاء بدون حراك في جميع الأوقات هو خاطئ. هل ترى في هذا المثال كيف يمكن لهاذا الشراع باللون الاصفر الالتفاف بعيدا عندما تحتاج لبعض أشعة الشمس.
وأخيرا نأتي لخيار يجمع بين مظلة الحديقة الجميلة مع شراع الظل، مختلطة بتصميم حديثة. هذا النظام يمكن تركيبه أو تعليقة على واجهة منزلك.
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