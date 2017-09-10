الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تفاصيل رائعة من تصميم شقة مميزة في السادس من أكتوبر

آية منير آية منير
6th of October - Residence 2, Mazura Mazura Living roomSofas & armchairs قطن Grey
Loading admin actions …

تختلف التفاصيل ومعها المعاني، وحيثما وُجِد الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة زاد جمال كل شئ، وهنا هو سر نجاح المصمم المتميز عن غيره، فاختياره لكل لمسة يعكس ذوقه وفكره ورؤيته الواضحة للتصميم نفسه، ولأن هوميفاي دائما تحرص أن تقدم فن راقي ومختلف فجاءت اليوم لنا بتصميم رائع من مصر وشقة في السادس من اكتوبر مليئة بالتفاصيل التي بحاجة للتأمل والدراسة وبالتأكيد ستجد من بينها ما ينال إعجابك ..

أريكة بسيطة ووسادات ملونة ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura Living roomSofas & armchairs قطن Grey
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

تلك الأريكة جاءت بتصميم بسيط جدا ولكنه مريح وحرص المصمم على إضافة لمسات ملونة رائعة عن طريق وسادات صغيرة بنقوش رائعة وألوان متباينة، لنجد في النهاية تصميم متكامل جاذب للعين ومحافظ على الجانب العملي ليؤدي وظيفته كاملة للمستخدم ..

قطع ديكورية مختلفة ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura Living roomSofas & armchairs خشب متين Wood effect
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

تختلف القطع الديكورية ما بين نجف وسجاد ولوحات وقطع نادرة تُزين الجدران وطاولات صغيرة جانبيةووسادات مختلفة، ولكنها جميعها لها هدف واحد وهو إضافة جمال من نوع خاص للتصميم، عليك أن تُحافظ على خط ثابت من الموضة التي تربط كل القطع الديكورية وتحافظ على نمط واضح للتصميم، حرص المصمم هنا أن يُضيف لمسة تراثية أنيقة للمنزل عن طريق تفاصيله ..

أثاث الحديقة ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura GardenFurniture خشب متين Wood effect
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

حديقة المنزل هي حلقة الوصل الرئيسية مع الطبيعة المحيطة بالمنزل، عليك أن تجعلها مريحة وسهلة الاستخدام من حيث إضافة لها قطع أثاث عملية وبسيطة وبألوان جذابة تتناسب مع جمال الطبيعة وتتباين مع ألوانها ..

خزانة عملية من التراث ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura Garages & sheds خشب متين Wood effect
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

قديما كانت الخزانة عنصر أساسي في كل غرفة وبتصميمات بسيطة مطعمة باكسسوارات ذات نقوش رائعة من النحاس أو الذهب أو الحديد المطلي، استعان المصمم بهذا النموذج في بيته المتميز، لينقلنا سويا عبر الزمن إلى العصور الوسطى بتصميماتها

مطبخ حديث بتفكير عملي ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura KitchenCabinets & shelves خشب متين White
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

جاء المطبخ لهذه الشقة حديث بتفاصيل رائعة من الأبيض ودرجات خشبية مع لمسة من الإضاءة الصفراء الدافئة، ترتيب وتصميم المطبخ تميز ببساطته واختياره جاء مناسبا لنجاح الجانب العملي المتوقع منه ..

لكل عنصر مكان مخطط له ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura KitchenCabinets & shelves خشب متين White
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

حرص المصمم على توفير لكل عنصر مكان مخصص له مُعد له مسبقا بالمقاسات المطلوبة ليحافظ على نظام المطبخ فيما بعد بالإضافة لاستغلال أمثل للمساحة المتاحة للفراغ ..

النيش ولكن بوجهة نظر آخرى ..

6th of October - Residence 2, Mazura Mazura Dining roomDressers & sideboards خشب متين Black
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

النيش عنصر رئيسي في كل منازلنا ومن الصعب محاولاتنا للتخلص منه على الرغم من عدم أهميته في أحيان كثيرة، إلا أن تمسكنا به يُعد من اكتمال أناقة منازلنا، ولكن هنا المصمم أتى بنموذج تراثي بسيط يجمع بين الأناقة كما هو مطلوب والتفكير خارج الصندوق بعيدا عن قطع الأثاث الضخم والتفاصيل المزعجة ..

إن كنت تبحث عن تصميم لمكتبة تليفزيون فإليك هذا المقال .. 20 فكرة رائعة لمكتبة التليفزيون

11 تصميم مثالي لخزائن المطابخ الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً