تفاصيل رائعة من تصميم شقة مميزة في السادس من أكتوبر

النيش عنصر رئيسي في كل منازلنا ومن الصعب محاولاتنا للتخلص منه على الرغم من عدم أهميته في أحيان كثيرة، إلا أن تمسكنا به يُعد من اكتمال أناقة منازلنا، ولكن هنا المصمم أتى بنموذج تراثي بسيط يجمع بين الأناقة كما هو مطلوب والتفكير خارج الصندوق بعيدا عن قطع الأثاث الضخم والتفاصيل المزعجة ..

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