تفاصيل رائعة من تصميم شقة مميزة في السادس من أكتوبر

تختلف التفاصيل ومعها المعاني، وحيثما وُجِد الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة زاد جمال كل شئ، وهنا هو سر نجاح المصمم المتميز عن غيره، فاختياره لكل لمسة يعكس ذوقه وفكره ورؤيته الواضحة للتصميم نفسه، ولأن هوميفاي دائما تحرص أن تقدم فن راقي ومختلف فجاءت اليوم لنا بتصميم رائع من مصر وشقة في السادس من اكتوبر مليئة بالتفاصيل التي بحاجة للتأمل والدراسة وبالتأكيد ستجد من بينها ما ينال إعجابك ..
تلك الأريكة جاءت بتصميم بسيط جدا ولكنه مريح وحرص المصمم على إضافة لمسات ملونة رائعة عن طريق وسادات صغيرة بنقوش رائعة وألوان متباينة، لنجد في النهاية تصميم متكامل جاذب للعين ومحافظ على الجانب العملي ليؤدي وظيفته كاملة للمستخدم ..
تختلف القطع الديكورية ما بين نجف وسجاد ولوحات وقطع نادرة تُزين الجدران وطاولات صغيرة جانبيةووسادات مختلفة، ولكنها جميعها لها هدف واحد وهو إضافة جمال من نوع خاص للتصميم، عليك أن تُحافظ على خط ثابت من الموضة التي تربط كل القطع الديكورية وتحافظ على نمط واضح للتصميم، حرص المصمم هنا أن يُضيف لمسة تراثية أنيقة للمنزل عن طريق تفاصيله ..
حديقة المنزل هي حلقة الوصل الرئيسية مع الطبيعة المحيطة بالمنزل، عليك أن تجعلها مريحة وسهلة الاستخدام من حيث إضافة لها قطع أثاث عملية وبسيطة وبألوان جذابة تتناسب مع جمال الطبيعة وتتباين مع ألوانها ..
قديما كانت الخزانة عنصر أساسي في كل غرفة وبتصميمات بسيطة مطعمة باكسسوارات ذات نقوش رائعة من النحاس أو الذهب أو الحديد المطلي، استعان المصمم بهذا النموذج في بيته المتميز، لينقلنا سويا عبر الزمن إلى العصور الوسطى بتصميماتها
جاء المطبخ لهذه الشقة حديث بتفاصيل رائعة من الأبيض ودرجات خشبية مع لمسة من الإضاءة الصفراء الدافئة، ترتيب وتصميم المطبخ تميز ببساطته واختياره جاء مناسبا لنجاح الجانب العملي المتوقع منه ..
حرص المصمم على توفير لكل عنصر مكان مخصص له مُعد له مسبقا بالمقاسات المطلوبة ليحافظ على نظام المطبخ فيما بعد بالإضافة لاستغلال أمثل للمساحة المتاحة للفراغ ..
النيش عنصر رئيسي في كل منازلنا ومن الصعب محاولاتنا للتخلص منه على الرغم من عدم أهميته في أحيان كثيرة، إلا أن تمسكنا به يُعد من اكتمال أناقة منازلنا، ولكن هنا المصمم أتى بنموذج تراثي بسيط يجمع بين الأناقة كما هو مطلوب والتفكير خارج الصندوق بعيدا عن قطع الأثاث الضخم والتفاصيل المزعجة ..
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