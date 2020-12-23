17 حمام سباحة صغير مناسب للفناء الداخلي والحدائق الصغيرة

عندما نفكر أننا بحاجة لأن نمتلك حمام سباحة إذن فلا مفر من وجود حديقة واسعة وكبيرة، ولكن علينا أن نعلم أننا لسنا بحاجة لمساحة كبيرة لنستمتع بمسبح رائع ومميز في حديقتنا الخاصة. في هذا المقال سنعرض لك 17 فكرة رائعة لمسابح بمساحات صغيرة في حديقتنا الخاصة والتي ستلهمنا لنجد ما نبحث عنه بينهم، إن كنت مستعد للاستعانة بمواردك وإبداعك وأفكارك فستحصل على ما تريد ونحن هنا نقدم يد المساعدة عن طريقة مجموعة من الأفكار المميزة، هل أنت مستعد ان تخوض رحلة رائعة ؟!
حمامات السباحة واحدة من العناصر التي تمتلك عوامل جذب واهتمام كبير من المستخدمين، لأنها من أهم المساحات وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حتى وإن كنت تمتلك مساحة صغيرة ولكنها بالتأكيد ستساعدك على حل مشكلة الحرارة العالية بطريقة فعالة وجيدة، بالإضافة لأن المسبح يضيف جمالا من نوع خاص ويقدم لنا فوائد أخرى كثيرة كممارسة السباحة من دون تكلفة وفي خصوصية تامة ..
متى نقرر أن نبني حمام السباحة في حديقتنا.. فالأمر الأول يجب أن نفكر في التصميم، فيجب أن يساعدنا على قضاء حالة من الراحة والاسترخاء باستمتاع كامل بهذه المساحة من المنزل، ويمكننا أيضا الاستعانة بالنباتات الجميلة والأثاث العملي المميز لخلق مساحة رائعة، في هذا النموذج امامنا نستطيع أن نرى أشكال دارئرية تُزين الحديقة بشكل عام، بداية من المسبح نفسه إلى الممر والمقاعد ..
نحن بحاجة لنمتلك إطلالة مختلفة وجيدة حينما نقرر أن نمتلك مسبح خاص بنا، من الأمور الهامة هو أن نحافظ أو نختار موقع مميز للمسبح بعيدا عن الظلال لنستمتع بالشمس وفي النهاية كل ذلك يعود لاختيارك الشخصي، ولكن من الأفضل أن تختار موقع للمسبح بعيدا عن المباني والاشجار المظللة ..
نحن لسنا بحاجة لمساحات كبيرة، بل بعناصر قليلة سنمتلك مساحة متميزة بل سنستطيع أن نستغلها على النحو الأمثل وبطريقة مميزة جدا وبدون تكلفة أكبر.
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كما نلاحظ ان هناك الكثير من حمامات السباحة بتصميمات مختلفة، ومواد وأنماط متهددة، ولكن الاكثر انتشارا من بين كل الأفكار هو المستطيل والدائري وهم اكثر الخطوط التي تتناسب مع معظم المساحات ..
فكرة امتلاك لحمام سباحة خاص بالمنزل هي دائما ما تكون إضافة جيدة ولكن في حالة وجود أطفال يجب علينا أن نكون حذرين، ومن الضروري أن نقوم بتصميم المنطقة المحيطة بالمسبح بأرضية غير قابلة للانزلاق لتحميهم من السقوط المتكرر أثناء حركتهم، والتأكد من العمق المناسب للمسبح ..
يجب علينا أن نفكر جيدا في فكرة امتلاكنا لحمام السباحة هل نبحث عنه ذو تصميم داخلي أم خارجي، لكل اختيار منهم مميزات وعيوب، فمثلا في هذا النموذج، مثال متميز لتصميم داخلي لحمام سباحة نستطيع من خلاله الاستمتاع بشكل رائع دون الاهتمام بدرجات الحرارة بالخارج ..
حين تمتلك حمام السباحة الخاص بك على سطح منزلك العلوي يجب عليك أن تقوم بتزويد المساحة بعوامل أمان كأسوار مرتفعة كاحتياط آمن وخصوصية أكثر ..
هناك العديد من المواد التشطيبية لحمامات السباحة، الأكثر شيوعا هو الخرساية والأقلها الأخشاب على الرغم من تأثيرها الدافئ النابع من قلب الطبيعة ..
لتزيين المسبح الخاص بك بطريقة جيدة لا تنس النباتات ودورها الفعال ولمساتها المميزة، فهناك العديد من الانواع والأفكار التي تستطيع أن تستعين بها بسهولة، عليك أن تختار ما يناسب الأجواء المناخية والمنطقة المحيطة ..
بفضل الإضاءة يمكنك أن تصنع العديد من التأثيرات والتي تخلق لك أجواء مختلفة في اللحظة الواحدة أينما كنت، والتي تحفزك للاستمتاع بالمسبح الخاص بك ليلا وسط أجواء ليلية رائعة ..
لتأخذ قرار صائب حول العمق المناسب الذي تحتاجه لمسبحه يجب علين أن نفكر في من هم المستخدمين، وكم المساحة التي نمتلكها والميزانية، إذا كنا نبحث عن طريقة للاستمتاع بمسبحنا الخاص للاسترخاء فالتصميم سيختلف تماما عما كان للتدريب وممارسة الرياضة
بغض النظر عن المساحة المتاحة، فالتصميم المختار سينقلنا للخطوة التالية وهي اختيار الطراز المستخم، من الأفضل استخدام الطراز او النمط المتبع داخل المنزل ككل .
حمام السباحة بسهولة يتكيف على الخطوط العامة للمساحة المتاحة للتصميم، وها هو مثال آخر يوضح لنا تصميم مميز بنتيجة رائعة ..
في هذا التصميم اختار المصمم وحدات الحجر الطبيعي لتزيين المسبح، ولتسمح بتشكيل ممر مميز حوله ومستويات مختلفة ..
هذا المسبح سيفاجئنا بتصميم شفاف وحجمه الصغير، فكرة متميزة ومناسبة جدا للاسترخاء والاستمتاع في الأيام الحارة ..
وأخيرا، نستعرض معا هذا المسبح المتميز للاستمتاع في ليلة باردة وأجواء دافئة خاصة وهو مزود بنظام حراري يحافظ على درجة حرارة المياه بشكل يناسب احتياجنا ..
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هناك 4 أشكال شائعة لحمامات السباحة تميل الغالبية إلى تطبيق إحداها سواء بالحديقة المنزلية أو الفناء الخلفي أو حتى أعلى الرووف، ويختلف اختيار كل شكل في المقام الأول على حسب المساحة. وهذه التصاميم هي: