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17 حمام سباحة صغير مناسب للفناء الداخلي والحدائق الصغيرة

آية منير آية منير
B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
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عندما نفكر أننا بحاجة لأن نمتلك حمام سباحة إذن فلا مفر من وجود حديقة واسعة وكبيرة، ولكن علينا أن نعلم أننا لسنا بحاجة لمساحة كبيرة لنستمتع بمسبح رائع ومميز في حديقتنا الخاصة. في هذا المقال سنعرض لك 17 فكرة رائعة لمسابح بمساحات صغيرة في حديقتنا الخاصة والتي ستلهمنا لنجد ما نبحث عنه بينهم، إن كنت مستعد للاستعانة بمواردك وإبداعك وأفكارك فستحصل على ما تريد ونحن هنا نقدم يد المساعدة عن طريقة مجموعة من الأفكار المميزة، هل أنت مستعد ان تخوض رحلة رائعة ؟!

1. لماذا عليك أن تمتلك مسبح خاص بك ؟!

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مسبح حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

حمامات السباحة واحدة من العناصر التي تمتلك عوامل جذب واهتمام كبير من المستخدمين، لأنها من أهم المساحات وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حتى وإن كنت تمتلك مساحة صغيرة ولكنها بالتأكيد ستساعدك على حل مشكلة الحرارة العالية بطريقة فعالة وجيدة، بالإضافة لأن المسبح يضيف جمالا من نوع خاص ويقدم لنا فوائد أخرى كثيرة كممارسة السباحة من دون تكلفة وفي خصوصية تامة ..

2. التصميم..

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

متى نقرر أن نبني حمام السباحة في حديقتنا.. فالأمر الأول يجب أن نفكر في التصميم، فيجب أن يساعدنا على قضاء حالة من الراحة والاسترخاء باستمتاع كامل بهذه المساحة من المنزل، ويمكننا أيضا الاستعانة بالنباتات الجميلة والأثاث العملي المميز لخلق مساحة رائعة، في هذا النموذج امامنا نستطيع أن نرى أشكال دارئرية تُزين الحديقة بشكل عام، بداية من المسبح نفسه إلى الممر والمقاعد ..

3. منطقة مظللة بالخارج ..

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG GardenSwim baths & ponds
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

نحن بحاجة لنمتلك إطلالة مختلفة وجيدة حينما نقرر أن نمتلك مسبح خاص بنا، من الأمور الهامة هو أن نحافظ أو نختار موقع مميز للمسبح بعيدا عن الظلال لنستمتع بالشمس وفي النهاية كل ذلك يعود لاختيارك الشخصي، ولكن من الأفضل أن تختار موقع للمسبح بعيدا عن المباني والاشجار المظللة ..

4. مساحات بسيطة

homify Pool
homify

homify
homify
homify

نحن لسنا بحاجة لمساحات كبيرة، بل بعناصر قليلة سنمتلك مساحة متميزة بل سنستطيع أن نستغلها على النحو الأمثل وبطريقة مميزة جدا وبدون تكلفة أكبر.

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5. البساطة هي الاجمل ..

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura مسبح
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

كما نلاحظ ان هناك الكثير من حمامات السباحة بتصميمات مختلفة، ومواد وأنماط متهددة، ولكن الاكثر انتشارا من بين كل الأفكار هو المستطيل والدائري وهم اكثر الخطوط التي تتناسب مع معظم المساحات ..

6. حمام السباحة بالتراس الخاص

Casa GG, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura مسبح حجر Brown
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

فكرة امتلاك لحمام سباحة خاص بالمنزل هي دائما ما تكون إضافة جيدة ولكن في حالة وجود أطفال يجب علينا أن نكون حذرين، ومن الضروري أن نقوم بتصميم المنطقة المحيطة بالمسبح بأرضية غير قابلة للانزلاق لتحميهم من السقوط المتكرر أثناء حركتهم، والتأكد من العمق المناسب للمسبح ..

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7. بالداخل أم بالخارج ..

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

يجب علينا أن نفكر جيدا في فكرة امتلاكنا لحمام السباحة هل نبحث عنه ذو تصميم داخلي أم خارجي، لكل اختيار منهم مميزات وعيوب، فمثلا في هذا النموذج، مثال متميز لتصميم داخلي لحمام سباحة نستطيع من خلاله الاستمتاع بشكل رائع دون الاهتمام بدرجات الحرارة بالخارج ..

8. السباحة في الأدوار العليا ..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Pool
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حين تمتلك حمام السباحة الخاص بك على سطح منزلك العلوي يجب عليك أن تقوم بتزويد المساحة بعوامل أمان كأسوار مرتفعة كاحتياط آمن وخصوصية أكثر ..

9. مواد التشطيب ..

披露山のゲストハウス, 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS مسبح
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

هناك العديد من المواد التشطيبية لحمامات السباحة، الأكثر شيوعا هو الخرساية والأقلها الأخشاب على الرغم من تأثيرها الدافئ النابع من قلب الطبيعة ..

10. النباتات ..

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

لتزيين المسبح الخاص بك بطريقة جيدة لا تنس النباتات ودورها الفعال ولمساتها المميزة، فهناك العديد من الانواع والأفكار التي تستطيع أن تستعين بها بسهولة، عليك أن تختار ما يناسب الأجواء المناخية والمنطقة المحيطة ..

11. الإضاءة ..

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture بلكونة أو شرفة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

بفضل الإضاءة يمكنك أن تصنع العديد من التأثيرات والتي تخلق لك أجواء مختلفة في اللحظة الواحدة أينما كنت، والتي تحفزك للاستمتاع بالمسبح الخاص بك ليلا وسط أجواء ليلية رائعة ..

12. العمق ..

Coronas de piscina en tosca, Artosca Artosca Pool
Artosca

Artosca
Artosca
Artosca

لتأخذ قرار صائب حول العمق المناسب الذي تحتاجه لمسبحه يجب علين أن نفكر في من هم المستخدمين، وكم المساحة التي نمتلكها والميزانية، إذا كنا نبحث عن طريقة للاستمتاع بمسبحنا الخاص للاسترخاء فالتصميم سيختلف تماما عما كان للتدريب وممارسة الرياضة 

13. التصميمات الحديثة ..

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment Pool
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

بغض النظر عن المساحة المتاحة، فالتصميم المختار سينقلنا للخطوة التالية وهي اختيار الطراز المستخم، من الأفضل استخدام الطراز او النمط المتبع داخل المنزل ككل .

14. مسبح في الفناء الداخلي أو الخلفي..

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حمام السباحة بسهولة يتكيف على الخطوط العامة للمساحة المتاحة للتصميم، وها هو مثال آخر يوضح لنا تصميم مميز بنتيجة رائعة ..

15. تصميم أجمل بتفاصيل رائعة

Residencia Armenia, Superficie Actual Superficie Actual Pool
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

في هذا التصميم اختار المصمم وحدات الحجر الطبيعي لتزيين المسبح، ولتسمح بتشكيل ممر مميز حوله ومستويات مختلفة ..

16. مسبح مختلف ..

homify Pool
homify

homify
homify
homify

هذا المسبح سيفاجئنا بتصميم شفاف وحجمه الصغير، فكرة متميزة ومناسبة جدا للاسترخاء والاستمتاع في الأيام الحارة ..

17. حمام سباحة دافئ ..

Skargards Panel - Der traditionelle Hot Tub aus Schweden, Skargards Hot Tubs Deutschland Skargards Hot Tubs Deutschland Pool
Skargards Hot Tubs Deutschland

Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland

وأخيرا، نستعرض معا هذا المسبح المتميز للاستمتاع في ليلة باردة وأجواء دافئة خاصة وهو مزود بنظام حراري يحافظ على درجة حرارة المياه بشكل يناسب احتياجنا ..

إن كنت مهتم بان تمتلك مسبح خاص بك يمكنك أن تقرأ هذا المقال أيضا .. 21 تصميم لحمام سباحة صغير يزين حديقتك الخاصة













4 أشكال شائعة لحمامات السباحة.. تعرف عليها الآن

هناك 4 أشكال شائعة لحمامات السباحة تميل الغالبية إلى تطبيق إحداها سواء بالحديقة المنزلية أو الفناء الخلفي أو حتى أعلى الرووف، ويختلف اختيار كل شكل في المقام الأول على حسب المساحة. وهذه التصاميم هي:

  • الشكل المستطيلي: يعد هذا التصميم الأكثر انتشارًا لتصاميم المسابح، وهو يتسم بالعملية، ويميز شكله أنه لديه 4 زوايا محددة ويتألق بخطوط مستقيمة.
  • الشكل المنحني: على عكس التصميم السابق، يعتمد هذا التصميم على خطوط منحنية تجعل المسبح فريدا من نوعه، ويتميز هذا النوع بأنه مناسب للمساحات الصغيرة.
  • الشكل البيضاوي: يتطلب هذا النوع مساحة كبيرة لإقامته، لذلك فهو أقل شيوعاً في استخدامه.
  • شكل حرف L: كاسمه تماماً، فهو يتمتع بشكل على حرف L ومناسب أيضاً للزوايا والمساحات المحدودة.


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