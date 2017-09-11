قصر حديث من تصميم خبراء مصريين

ومن جانب آخر نرى ركن خاص للتليفزيون والتسريحة مصمم بشكل حديث استعان فيه المصمم بالأخشاب كعنصر رئيسي، قام المصمم بدمج الشرفة مع الفراغ نفسه والاكتفاء بفصله عن طريق ستائر خفيفة للمزيد من الخصوصية ..

وفي النهاية ما رأيك ان تطوف في جولة رائعة مع ديكورات منزل أنيق على النمط الانتقائي