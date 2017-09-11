قصر حديث من تصميم خبراء مصريين

بيد خبراء مصريين صُمم قصر حديث بتفاصيل رائعة وجذابة، تلخصت صورة القصور في أذهاننا على التصميمات الكلاسيكية والزخارف والنقوش الفخمة، ولكن هل عالم الديكور سيقف عند هذا الحد ولن يجد طريق لمواكبة العصر وحداثته وبساطته، هوميفاي جاءت اليوم لتقدم لنا نموذج رائع بتصميم يد مصرية وتفاصيل حديثة مميزة تصنع قصر له نصيب كبير من الفخامة والشياكة ..
يأتي المشهد الخارجي يليق بتصميمات القصور وبإطلالة حديثة مُزينة بالإضاءات الساحة وحديقة خاصة وحمام سباحة كبير، اختلاف المواد التشطيبية خلق تباين وتجانس في المشهد يجعل العين تنجذب لتتأمل التفاصيل عن قرب في استمتاع وإثارة، ألوان الطبيعة مع السماء المفتوحة وحدود المبنى جاءت مكملة بعضها البعض، فاختلاف الكتل وارتفاعاتها يخلق حركة رائعة في الواجهة الخارجية للتصميم..
غرفة الاستقبال جاءت بألوان الربيع وتفاصيل حديثة مميزة، احتفظ المصمم بمساحات حركة رائعة ووقع الاختيار على قطع أثاث بتصميم عصري وأنيق وبألوان متباينة ومتجانسة، تصميم السقف جاء غاية في الجمال والروعة بمستويين مختلفين وبيوت نور خاصة وفتحات للتكييف موزعة بشكل منتظم، الستائر جاءت باللون الأصفر ذو خامات غير شفافة لمزيد من الخصوصية أما الشبابيك فجاءت مفتوحة على العالم الخارجي بتصميم كامل من الزجاج، الاكسسوارات مميزة وأنيقة وملونة أيضا كالسجاد والمزهريات ..
المساحة الخاصة بالطعام يجب أن تحظى باهتمام واسع وأنيق حتى ينعم المستخدمين فيها بالراحة أثناء تناولهم الوجبات في اجواء عائلية دافئة، هنا المصمم حرص على اختيار قطع أثاث مريحة وإضاءة مميزة وألوان حيادية مع تصميمات خشبية لراحة بصرية أقوى، اختيار وحدة الإضاءة جاء مميزا وديكوريا أكثر من دورها وظيفيا ولكنه كان موفقا مع اللوحة الفنية والمزهرية ذات اللون الأصفر..
أما عن تصميم غرفة النوم لهذا المنزل الرائع فجاء حديثا بألوان محايد وأفكار بسيطة، اهتم المصمم بالرير كأهم عنصر في الغرفة وكان اختياره ناعم وأنيق، وجاءت الخزانة بتصميم عصري وبسيط للغاية واكتفي في خلفية السرير بمجموعة لوحات بسيطة، وأضفا للسقف المعلق بيوت خاصة للإضاءة لتأثيرات مميزة ..
ومن جانب آخر نرى ركن خاص للتليفزيون والتسريحة مصمم بشكل حديث استعان فيه المصمم بالأخشاب كعنصر رئيسي، قام المصمم بدمج الشرفة مع الفراغ نفسه والاكتفاء بفصله عن طريق ستائر خفيفة للمزيد من الخصوصية ..
وفي النهاية ما رأيك ان تطوف في جولة رائعة مع ديكورات منزل أنيق على النمط الانتقائي