4 أنواع من الأرضيات الخارجية : مميزات وعيوب

الإختيار بين نوع وخامة الأرضية الخاصة بمنزلك يعد مهمة سهلة وبسيطة ولكنها غير محببة للكثير. فهذا القرار والذي لا يمكن الوصول اليه فقط من خلال عنصر الشكل ومن حيث الجانب الجمالي ولكن من الجانب الوظيفي أيضاً.
الحصول على خامة للأرضية تناسب ظروف بيتك يمكنها أن تكون وظيفة مملة ومجهدة أكثر من قرار طلاء الحوائط أو طراز الأثاث الذي نريده لغرفة المعيشة.
اليوم سنركز على خامات وأنواع معينة من الأرضيات المستخدمة في الخارج سواء كان ذلك للتراس أو الفناء. مع مراعاة عدة عوامل مثل درجة الحرارة والعوامل الجوية بشكل عام كما يجب مراعاة الشكل الجمالي أيضاً وسهولة التركيب والتكلفة العامة، فتعالوا معنا في جولة لنتحدث عن أشهر أنواع الأرضيات…
الأرضيات الخارجية السيراميكية هي أحد أكثر الأنواع شيوعاً في الاستخدام والسبب في ذلك هو مميزاتها اللانهائية، فهي سهلة التنظيف، مقاومة جيدة للتغيرات الجوية والحرارية، مما يجعلها مثالية للأفنية والتراسات الخارجية.
هناك عدد من أنواع التراسات السيراميكية والتي يمكنك الاختيار منها، بداية من الفخار إلى البورسيلين أو الحجارة كل منها له مميزات وهي…
1.الأرضيات الفخارية: مثالية لإعطاء الأجواء العامة لمسة عتيقة ولكن لها عيوبها الخاصة فهي تحتاج عناية خاصة لحمايتها
2.البورسيلين الحجري: مرجح استخدامه حيث أنه يعطي متانة بما أنه مقاوم للخدش ولدرجة الحرارة العالية والمنخفضة. بالإضافة لذلك فهو يأتي بالكثير من الألوان والملمس فيعطيك مرونة الاختيار بين الحجارة والرخام والخشب. كما يسهل تركيبه لكن من المهم ترك فواصل للتمدد والانكماش بين البلاطات.
3.بلاطات حجرية: تتميز بأنها رخيصة في تكلفتها وسهل تركيبها لكنها تعد أقل في السمك وبالتالي أقل مقاومة للعوامل الخارجية عن البورسيلين.
يعد الخشب خامة غير شائعة للاستخدام في التراسات والمساحات الخارجية على الرغم من مميزاتها وشكلها الجميل وكونها حل مريح. لكن لها عدة عيوب أيضاً فهي تحتاج عناية مستمرة وفائقة وخاصة إذا كان الخامة المستخدمة هي الخشب الطبيعي. فيمكنك استخدام خشب طبيعي أو صناعي. يجب مراعاة أن تركيب الخشب يعد أصعب من الخامات الأخرى لذلك يفضل اللجوء للخبراء عند تركيبه.
مميزات الخشب والتي تجعله خامة رائعة هي… .
الجانب الجمالي: الخشب بلا شك هو أجمل الخامات كما يأتي بعدد لانهائي من الأنواع المختلفة في الشكل واللون. كل منها له خصائصه الخاصة فبعضها ذو خصائص مقاومة للأمطار أة التغيرات الجوية.
خامة مريحة: المشى على الخشب يعطي راحة وخاص عند المشى حافي الرجلين.
العملية: أحد أكثر المميزات للخشب هو عمليته حيث أنه بامكانه أن يجعل الأرض مستوية فيجنبك الحصول على الأرضيات المائلة والتي تعطي الأثاث احساس غير مريح.
تعد الحجارة خامة مريحة وبيئية كما أنها جميلة في شكلها سواء كانت ملساء أو خشنة. فهي خامة سهلة الصيانة ومتينة ولها عمر طويل. كما أن كل جزء منها هو فريد من نوعه وله شخصية وتشبيحات خاصة.
أهم أنواع الحجارة الطبيعية للمساحات الخارجية هي..
الجرانيت: ليس أرخص الاختيارات لكنه أجملها على الاطلاق، يرشح استخدامه في الأماكن الحارة حيث أنه مقاوم للحرارة ويعد خامة باردة. كما أنه يأتي بأكثر من شكل ولون.
شرائح الحجارة: غالباً ما تستخدم في الأسقف أو الحوائط لكنها خامة رائعة ومقاومة للمياة وتعد عازل حراري جيد فيمكن استخدمها أيضاً على الأرضيات. تأتي بدرجات اللون الرمادي المختلفة فتعد اختيار ذو مزايا جمالية متعددة.
لإعطاء تراسك لمسة مودرن يمكنك عمل الأرضيات من الخرسانة. فاختيار الخرسانة يعد من أفضل الإختيارات على الرغم من أنه شائع استخدامه في الداخل وليس في الأرضيات الخارجية. تتميز بلاطات الخراسانة أنها سهل تركيبها وأنها خامة مقاومة لكل العوامل الجوية ويسهل تنظيفها وصيانتها كما أنها رخيصة وغير مكلفة. وأخيراً فإن شكلها ليس جميل لكن يمكنك طلاؤها أو صياغتها بأي لون قد تفضله
الأن بعد إختيار الخامة المناسبة للأرضية الخارجية ما رأيك ما هو أفضل الخامات من وجهة نظرك؟