4 أنواع من الأرضيات الخارجية : مميزات وعيوب

الإختيار بين نوع وخامة الأرضية الخاصة بمنزلك يعد مهمة سهلة وبسيطة ولكنها غير محببة للكثير. فهذا القرار والذي لا يمكن الوصول اليه فقط من خلال عنصر الشكل ومن حيث الجانب الجمالي ولكن من الجانب الوظيفي أيضاً.

الحصول على خامة للأرضية تناسب ظروف بيتك يمكنها أن تكون وظيفة مملة ومجهدة أكثر من قرار طلاء الحوائط أو طراز الأثاث الذي نريده لغرفة المعيشة.

اليوم سنركز على خامات وأنواع معينة من الأرضيات المستخدمة في الخارج سواء كان ذلك للتراس أو الفناء. مع مراعاة عدة عوامل مثل درجة الحرارة والعوامل الجوية بشكل عام كما يجب مراعاة الشكل الجمالي أيضاً وسهولة التركيب والتكلفة العامة، فتعالوا معنا في جولة لنتحدث عن أشهر أنواع الأرضيات…