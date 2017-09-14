7 تكسيات مختلفة لجدران المطبخ

قديمًا، لم يكن هناك سوا البلاط الذي يغطي الارض إلى السقف ليرسم جدران مطابخنا، أما الآن، فهناك مجموعة واسعة من الخامات تصلح لغرض تكسية جدران المطبخ، لتصميم المساحات الأنيقة، حيث يمكن الاختيار بين بلاط السيراميك أو الحجر أو الخشب والبويات البلاستيكية أو ورق الجدران.

عند اختيار مادة معينة، عليك أن تأخذ في الاعتبار عدة قضايا مختلفة. أولًا، اللون. إذا كان لدينا مساحة صغيرة للطهي، سيكون لدينا توصية لاختيار الألوان الفاتحة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا ضمان أن مطبخنا مضاء جيدًا لزيادة الشعور المكاني. نقطة هامة أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار ، هي الرطوبة، سيكون عليك اختيار مادة مناسبة لهذا الأنواع من الغرف، حيث درجة الحرارة والرطوبة التي عادة ما تكون عالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المواد مقاومة للمواد الكيميائية والأحماض.

الأثاث الثابت كالخزانات و الكونترتوب، وأيضًا الأجهزة، جميعهم يلعبون دورا هاما جدا في اختيار التشطيبات كالتشطيبات المعدنية، والتي توفر نقطة متطورة وحديثة، أو الخشب التقليدي، مع لمسة دافئة وبسيطة.

الآن، بعد هذا الدليل التوجيهي الموجز، نقدم لكم سبعة تصاميم مختلفة، بحيث يمكن لكل واحد منا أن يجد مصدر إلهامه!