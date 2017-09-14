7 تكسيات مختلفة لجدران المطبخ

قديمًا، لم يكن هناك سوا البلاط الذي يغطي الارض إلى السقف ليرسم جدران مطابخنا، أما الآن، فهناك مجموعة واسعة من الخامات تصلح لغرض تكسية جدران المطبخ، لتصميم المساحات الأنيقة، حيث يمكن الاختيار بين بلاط السيراميك أو الحجر أو الخشب والبويات البلاستيكية أو ورق الجدران.
عند اختيار مادة معينة، عليك أن تأخذ في الاعتبار عدة قضايا مختلفة. أولًا، اللون. إذا كان لدينا مساحة صغيرة للطهي، سيكون لدينا توصية لاختيار الألوان الفاتحة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا ضمان أن مطبخنا مضاء جيدًا لزيادة الشعور المكاني. نقطة هامة أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار ، هي الرطوبة، سيكون عليك اختيار مادة مناسبة لهذا الأنواع من الغرف، حيث درجة الحرارة والرطوبة التي عادة ما تكون عالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المواد مقاومة للمواد الكيميائية والأحماض.
الأثاث الثابت كالخزانات و الكونترتوب، وأيضًا الأجهزة، جميعهم يلعبون دورا هاما جدا في اختيار التشطيبات كالتشطيبات المعدنية، والتي توفر نقطة متطورة وحديثة، أو الخشب التقليدي، مع لمسة دافئة وبسيطة.
الآن، بعد هذا الدليل التوجيهي الموجز، نقدم لكم سبعة تصاميم مختلفة، بحيث يمكن لكل واحد منا أن يجد مصدر إلهامه!
هذا الرهانات التصميم الأول على أسلوب الحد الأدنى. ومع ذلك، على الرغم من أن اللون الأبيض الفيضانات الغرفة، الجدران والزينة جعل غمزة إلى اللون: على قماش فارغة، وقسم من الجدار مغطاة بالخردل الطلاء الأصفر الأصفر، ولون دافئ ومقبل للشهية، مثالية للمطبخ.
في مجال الدهانات المطبخ، وهناك أنواع مختلفة، ولكن الأكثر الموصى بها في هذه الحالة هي البلاستيك أو الاكريليك الدهانات. لها مقاومة عالية و تجفيف سريع جعلها أفضل خيار. يجب علينا أن نختار طلاء النهاية للماء، يمكن غسلها بسهولة وتحتوي على وكلاء مكافحة العفن. إذا كان اللون المختار واضح، الطلاء البلاستيك هو الخيار الأفضل لأنه يغطي الأسطح أفضل.
سواء كانت مصنوعة من الحجر الطبيعي أو الاصطناعي، فإن لوحات الحجر هي خيار مختلف وجريء للمطابخ. كما في هذه الحالة، حيث اللون المختار هو الأبيض وتكوين، ألواح ضيقة وعمودية.
هذه اللوحات، على عكس مظهرها، من السهل جدا تجميعها. وبالإضافة إلى ذلك، قاعدة الأسمنت معززة بشبكة الألياف الزجاجية منع أي نوع من مفرزة.
دون تغيير الطلاء، نقدم لكم هذه المرة تصميم مختلف. هذا هو الصدأ حجر لوحة حجر. تتميز هذه الصخور المتحولة بهيكلها الصفحي وتنوعها الواسع من الألوان. مظهرها الأنيق يمزج تماما مع الخشب الداكن أو التشطيبات المعدنية، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المواد الصلبة والمدمجة، للماء ودائم للغاية.
على الرغم من أن ورق الجدران تقليديا لم تستخدم في المطابخ، في الوقت الحاضر فهي بديل ممتاز لتغطية جدران هذه الغرفة. عرض كبير من الألوان والمطبوعات والرسومات تخلق في جدراننا الأعمال الحقيقية للفن. ومع ذلك، إذا اخترنا هذا الخيار نحتاج للتأكد من أنه هو مادة دائمة مثل خلفيات الفينيل: دائمة وسهلة لتنظيف.
إذا كنت تبحث عن خيار سهل واقتصادي لا يحتاج إلى الكثير من العمل في المنزل، فإن الفينيل التمسك جدار المطبخ لدينا يمكن أن تجعل مظهر هذه الغرفة تغيير تماما: بل هو متعة وتصميم بسيط. في هذا المطبخ، كانوا يريدون توضيح من هو المسؤول عن المطبخ: ياسمين.
قديمًا، استخدم الخشب في المطابخ لبناء الأثاث. وفي هذا التصميم، نجد المصمم قد ذهب بعيدًا هذا المفهوم، حيث يتم اختيار الأجهزة والأثاث من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين أن الجدران مبنية من الخشب. هذه المادة الدافئة تصبح الخيار الأفضل لمحبي البساطة، حيث يتم رسم الديكور الوحيد على الجدران من خلال الأوردة والنقائص الخاصة بالخشب.
لقد تركنا للنهاية، أفضل تكسية تصلح بامتياز لتلك المباني التي تعاني من الرطوبة، وهي بلاط السيراميك. يعتبر البلاط الخيار التقليدي الأكثر شيوعا، ولكنه لا يعني أنه يخلو من الحداثة. في هذه الصورة، نجد البلاط الأخضر بنغمة الباستيل يغطي الجدران ليصل إلى نصف ارتفاعها. فيما طُلي باقي الجدار إلى السقف بالأبيض للحصول على شعور بالارتفاع. وتزينت الحدود البيضاء في المنتصف لتصميم محكم بهذا البلاط، وكسر اتساقها. إذا اخترت هذا الخيار، لا يمكنك أن تنسى جمعه مع الخشب.
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