شقة جميلة مفعمة بالألوان والطاقة

في غرفة المعيشة يمكننا أن نرى بساطة الأثاث والذي تم إضافة بعض الألوان والنقوشات فيه لتكون الغرفة ذات طراز انتقائي جميل وتكون لها شخصية على الرغم من بساطتها. لكن تم الاهتمام بالمفروشات وتناسق الأقمشة المختلفة الألوان والنقوشات في الوسادات ذات الألوان المختلفة. كما تم إضافة سجادة ذات لون أزرق فاتح لتتباين مع خامة الأرضية. فالتباين هنا أعطى الغرفة جمال ورقي.

من المهم اختيار اكسسوارات نهائية تظهر الغرفة بشكل جميل فوقع الاختيار على طاولات جانبية بسيطة ذات تصميم عربي مع تزينها بفوانيس عربية أنيقة وفي الركن الآخر تم إضافة نبتة عالية أعطت للغرفة حيوية وانتعاش.