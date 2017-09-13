الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة جميلة مفعمة بالألوان والطاقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
Loading admin actions …

اليوم موعدنا لنذهب في جولة لزيارة شقة في كيب تاون من تصميم مكتب  LITTLE MS DYNAMITE AND THE URBAN GEM. الشقة تأخذ تصميم معاصر ببعض التفاصيل الجميلة والتي تعطي تصميم نهائي رائع. 

الشقة ليست كبيرة ولكنها لها سحر خاص وشخصية فقد تم استغلال المساحة بشكل رائع. فتعالوا معنا لنتجول ونعلم فن وأصول التصميم على الطراز المودرن.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم في هذه الشقة ذات تفاصيل بألوان محايدة فنرى انتشار الخشب في أرجاء الغرفة في المفروشات والاكسسوارات. لكن يغلب اللون الأزرق على المساحة حيث يعد نقطة بصرية مهمة في هذه الغرفة بطلاء الحائط الأساسي به، فقد أعطي شخصية وشتت بصرك وانتباهك عن صغر المساحة، كما أن اللون الأزرق يعطي هدوء وسكينة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تم انهاء الغرفة ببعض الاكسسوارات ووحدتي إضاءة تتدليان من السقف على جانبي السرير بتصاميم بسيطة ولكن تعطي للغرفة شكل رائع.

أرفف ذكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذا الركن في غرفة النوم تم الاستفادة من المساحة الرأسية بإضافة الألواح الخشبية البسيطة والتي بدورها أضافت للغرفة أناقة ولمسة عتقة وطبيعية. فقد تم استغلال الحائط لوضع الاكسسوارات والكتب وكوحدات تخزنية للغرفة. يمكنك عمل هذه الأرفف بنفسك فهي لا تحتاج مهارة عالية كما تعطي نتيجة مبهرة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في غرفة السفرة نبدأ من الأرضية الباركية الممتدة في الشقة والتي تعطي دفئ للغرفة. هذا اللون الداكن يتناسب مع اللون الأبيض على الحوائط والألوان التي وقع عليها الاختيار في الاثاث البسيط لتكون جميع الألوان متباينة. 

تم وضع لمسة فنية رائعة لا تخلق ازدحام ونتعطي لمسة فنية وأنيقة للحائط والغرفة.

مطبخ صغير

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وقع الإختار أيضاً هنا على اللون الأزرق ليكون لون خزانات المطبخ والذي أعطى لمسة مشرقة ومبهجة، أما الأرفف وسطح العمل، فقد أخذا خامة خشبية فاتحة. 

تم إختيار حوض أبيض من السيراميك والمتناسب مع بلاطات الحائط الأنيقة والتي أضافت ملمس وأعطت للمطبخ مظهر مميز. عند اختيار الخزانات، فقد تم خلق تنوع بين الأدراج والخزانات والأرفف للحصول على مساحة تخزينية كافية في هذا المطبخ الصغير.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضاً: 10 ألوان رائعة للمطابخ

تفاصيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الانتباه للتفاصيل هي ما تجعلك تحصل على تصميم أنيق في النهاية. هنا يمكنك أن ترى الصنبور ذو التصميم المميز والكلاسيكي بلون ذهبي دافئ والذي يتناسب مع الخامة المستخدمة في الحائط والألوان والتصاميم الخاصة بالمطبخ لتكون نتيجة مبهرة وساحرة.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة يمكننا أن نرى بساطة الأثاث والذي تم إضافة بعض الألوان والنقوشات فيه لتكون الغرفة ذات طراز انتقائي جميل وتكون لها شخصية على الرغم من بساطتها. لكن تم الاهتمام بالمفروشات وتناسق الأقمشة المختلفة الألوان والنقوشات في الوسادات ذات الألوان المختلفة. كما تم إضافة سجادة ذات لون أزرق فاتح لتتباين مع خامة الأرضية. فالتباين هنا أعطى الغرفة جمال ورقي.

من المهم اختيار اكسسوارات نهائية تظهر الغرفة بشكل جميل فوقع الاختيار على طاولات جانبية بسيطة ذات تصميم عربي مع تزينها بفوانيس عربية أنيقة وفي الركن الآخر تم إضافة نبتة عالية أعطت للغرفة حيوية وانتعاش.

8 أفكار لغرفة الاستحمام المثالية
ما رأيك في هذه الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً