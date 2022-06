شقة جميلة مفعمة بالألوان والطاقة

اليوم موعدنا لنذهب في جولة لزيارة شقة في كيب تاون من تصميم مكتب LITTLE MS DYNAMITE AND THE URBAN GEM. الشقة تأخذ تصميم معاصر ببعض التفاصيل الجميلة والتي تعطي تصميم نهائي رائع.

الشقة ليست كبيرة ولكنها لها سحر خاص وشخصية فقد تم استغلال المساحة بشكل رائع. فتعالوا معنا لنتجول ونعلم فن وأصول التصميم على الطراز المودرن.