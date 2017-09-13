شقة جميلة مفعمة بالألوان والطاقة

اليوم موعدنا لنذهب في جولة لزيارة شقة في كيب تاون من تصميم مكتب LITTLE MS DYNAMITE AND THE URBAN GEM. الشقة تأخذ تصميم معاصر ببعض التفاصيل الجميلة والتي تعطي تصميم نهائي رائع.
الشقة ليست كبيرة ولكنها لها سحر خاص وشخصية فقد تم استغلال المساحة بشكل رائع. فتعالوا معنا لنتجول ونعلم فن وأصول التصميم على الطراز المودرن.
غرفة النوم في هذه الشقة ذات تفاصيل بألوان محايدة فنرى انتشار الخشب في أرجاء الغرفة في المفروشات والاكسسوارات. لكن يغلب اللون الأزرق على المساحة حيث يعد نقطة بصرية مهمة في هذه الغرفة بطلاء الحائط الأساسي به، فقد أعطي شخصية وشتت بصرك وانتباهك عن صغر المساحة، كما أن اللون الأزرق يعطي هدوء وسكينة.
تم انهاء الغرفة ببعض الاكسسوارات ووحدتي إضاءة تتدليان من السقف على جانبي السرير بتصاميم بسيطة ولكن تعطي للغرفة شكل رائع.
في هذا الركن في غرفة النوم تم الاستفادة من المساحة الرأسية بإضافة الألواح الخشبية البسيطة والتي بدورها أضافت للغرفة أناقة ولمسة عتقة وطبيعية. فقد تم استغلال الحائط لوضع الاكسسوارات والكتب وكوحدات تخزنية للغرفة. يمكنك عمل هذه الأرفف بنفسك فهي لا تحتاج مهارة عالية كما تعطي نتيجة مبهرة.
في غرفة السفرة نبدأ من الأرضية الباركية الممتدة في الشقة والتي تعطي دفئ للغرفة. هذا اللون الداكن يتناسب مع اللون الأبيض على الحوائط والألوان التي وقع عليها الاختيار في الاثاث البسيط لتكون جميع الألوان متباينة.
تم وضع لمسة فنية رائعة لا تخلق ازدحام ونتعطي لمسة فنية وأنيقة للحائط والغرفة.
وقع الإختار أيضاً هنا على اللون الأزرق ليكون لون خزانات المطبخ والذي أعطى لمسة مشرقة ومبهجة، أما الأرفف وسطح العمل، فقد أخذا خامة خشبية فاتحة.
تم إختيار حوض أبيض من السيراميك والمتناسب مع بلاطات الحائط الأنيقة والتي أضافت ملمس وأعطت للمطبخ مظهر مميز. عند اختيار الخزانات، فقد تم خلق تنوع بين الأدراج والخزانات والأرفف للحصول على مساحة تخزينية كافية في هذا المطبخ الصغير.
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الانتباه للتفاصيل هي ما تجعلك تحصل على تصميم أنيق في النهاية. هنا يمكنك أن ترى الصنبور ذو التصميم المميز والكلاسيكي بلون ذهبي دافئ والذي يتناسب مع الخامة المستخدمة في الحائط والألوان والتصاميم الخاصة بالمطبخ لتكون نتيجة مبهرة وساحرة.
في غرفة المعيشة يمكننا أن نرى بساطة الأثاث والذي تم إضافة بعض الألوان والنقوشات فيه لتكون الغرفة ذات طراز انتقائي جميل وتكون لها شخصية على الرغم من بساطتها. لكن تم الاهتمام بالمفروشات وتناسق الأقمشة المختلفة الألوان والنقوشات في الوسادات ذات الألوان المختلفة. كما تم إضافة سجادة ذات لون أزرق فاتح لتتباين مع خامة الأرضية. فالتباين هنا أعطى الغرفة جمال ورقي.
من المهم اختيار اكسسوارات نهائية تظهر الغرفة بشكل جميل فوقع الاختيار على طاولات جانبية بسيطة ذات تصميم عربي مع تزينها بفوانيس عربية أنيقة وفي الركن الآخر تم إضافة نبتة عالية أعطت للغرفة حيوية وانتعاش.