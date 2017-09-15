كيف تصنع ممن الخرسانة أحواض لنباتاتك؟

مادة الإسمنت أو الخرسانة مادة سهلة الاستخدام والتشكيل كما أنه يتوفر في كل المتاجر والاهم أنه مادة غير مكلفة. لهذا السبب، نقدم لك هذا المقال عن كيفية استخدام الخرسانة، مع بضع خطوات، أمر سهل ومناسب للمبتدئين، عليك أن تكون قادرا على تحقيق نتائج عظيمة!

ست خطوات فقط هو كل ما يلزم لتكون قادر على التمتع بالأواني النباتية الخاصة بمختلف الأشكال والأحجام. ويمكنك حتى إضافة بعض الزخارف أو الزجاج المكسور. قبل البدء، ستحتاج إلى: • الخرسانة ’الإسمنت’ • قفازات المطبخ • زيت البارا فين أو مواد التشحيم الأخرى • قوالب أو كرتونة ومقص لصنع القوالب • دلو للخلط • رقائق الزجاج، الخرز الزجاجي، قذائف، الحصى • أكياس بلاستيكية