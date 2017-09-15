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كيف تصنع ممن الخرسانة أحواض لنباتاتك؟

Heba khlili Heba khlili
Pflanzenkübel aus Beton, Tante Ephraim Tante Ephraim Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
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مادة الإسمنت أو الخرسانة مادة سهلة الاستخدام والتشكيل كما أنه يتوفر في كل المتاجر والاهم أنه مادة غير مكلفة. لهذا السبب، نقدم لك هذا المقال عن كيفية استخدام الخرسانة، مع بضع خطوات، أمر سهل ومناسب للمبتدئين، عليك أن تكون قادرا على تحقيق نتائج عظيمة!
ست خطوات فقط هو كل ما يلزم لتكون قادر على التمتع بالأواني النباتية الخاصة بمختلف الأشكال والأحجام. ويمكنك حتى إضافة بعض الزخارف أو الزجاج المكسور. قبل البدء، ستحتاج إلى: • الخرسانة ’الإسمنت’ • قفازات المطبخ • زيت البارا فين أو مواد التشحيم الأخرى • قوالب أو كرتونة ومقص لصنع القوالب • دلو للخلط • رقائق الزجاج، الخرز الزجاجي، قذائف، الحصى • أكياس بلاستيكية

1. إنشاء القالب

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100% Beton

100% Beton
100% Beton
100% Beton

سوف تحتاج أولا قالب خارجي وداخلي لهما نفس الشكل، ولكن بحجم مختلف. يجب أن يتناسب الشكل الأصغر مع الشكل الأكبر، مع ترك حوالي 5 سم بين القالبين. بحيث يتم ملء هذه المساحة بالخرسانة. يمكنك أيضا إنشاء قوالب عن طريق جعل صندوقين، على سبيل المثال، من الورق المقوى. وبهذه الطريقة، يمكنك أن تقرر أي حجم وشكل تريد. الزجاج، البلاستيك، الكرتون، الفولاذ المقاوم للصدأ أو الستايروفوم مواد مناسبة لاستخدامها كقوالب.

2. تحضير داخل القوالب

Blumenkübel Beton und Sandstein, plantershop plantershop GardenPlant pots & vases
plantershop

plantershop
plantershop
plantershop

يجب رش القالب من الداخل قبل ملئه بالخرسانة بزيت البارا فين وزيت عباد الشمس أو غيرها من مواد التشحيم. هذا سيجعل من الأسهل لك إزالته في وقت لاحق.

3. خلط الخرسانة

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Tante Ephraim

Tante Ephraim
Tante Ephraim
Tante Ephraim

بطبيعة الحال يجب عليك حماية يديك عند خلط الخرسانة في دلو، باستخدام القفازات. صب الخرسانة في دلو واضف الماء تدريجيا، مع التحريك باستمرار. تأكد من الالتزام بنسب خلط، والتي سوف تجدها مكتوبة على عبوة خلط الخرسانة، يمكنك أيضا إضافة شظايا الزجاج، الحجارة، اللؤلؤ أو غيرها من العناصر الزخرفية. هذا سوف يسمح لك بخلق تصاميم رائعة وفريدة.

4. صب الخرسانة في القالب

Icosahedron / Pflanzenübertopf aus Beton, frauklarer frauklarer Living roomAccessories & decoration
frauklarer

frauklarer
frauklarer
frauklarer

دعونا ننتقل إلى صب الخرسانة. صب خليط الخرسانة ببطء وبشكل متساو على الجزء السفلي من القالب الخارجي. إذا تريد صنع بعض الثقوب في أسفل القالب لتصريف الماء الزائد، يمكنك حفر بعض الثقوب في وقت لاحق، ولكن انتظر يومين على الأقل بعد أن تجف الخرسانة. يمكنك جعل ملمس الخرسانة أملس بملعقة أو مجرفة بناء ثم وضع القالب الداخلي على خليط الخرسانة. اضغط عليها حتى تصل للسمك المطلوب. يجب أن يكون الجزء السفلي والجدران بنفس السمك. الآن اسكب الخرسانة المتبقية بين القالبين. باستخدام ملعقة أو مجرفة، اضغط على الخليط لتجنب فقاعات الهواء.

5. اتركها لتجف

homify Interior landscaping
homify

homify
homify
homify

الصبر مطلوب الآن. يجب أن تكون القوالب ملفوفة بعناية من القماش المشمع البلاستيكي أو كيس من البلاستيك وتركها لمدة 36 ساعة. بعد ذلك، اختبر بسكين أو مفتاح لولبي لمعرفة ما إذا كانت الخرسانة جافة بالفعل. إذا كنت تستطيع اختراق الخرسانة، فإنها لا تزال رطبة، ويجب أن تتركها لفترة أطول قليلا.

6. إزالة وعاء النبات من القالب

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BETONIU GmbH

BETONIU GmbH
BETONIU GmbH
BETONIU GmbH

عندما تجف الخرسانة قم بإزالة بالحوض ببطء من القالب. يجب أن تكون قادرا على إزالته بسهولة من مادة الورق المقوى. أنت بحاجة إلى المزيد من الصبر، حيث ينبغي ترك القالب ليجف تماما لمدة أسبوع كامل.

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هل جربت من قبل صنع قوالب لنباتاتك؟ من أي مواد؟

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