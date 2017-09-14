منزل عصري وخيارات جريئة مثالية

في الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى الخيارات الآمنة للحصول على منزل أنيق يحظى بإعجاب الجميع، يلجأ البعض الاخر إلى تلك الخيارات الجريئة التي تحتاج إلى الكثير من الشجاعة، وتنطوي على كثير من التفرد، ليس فقط ليحظى باعجاب العجميع، بل أيضًا ليبهرهم ويخطف أنظارهم من اللحظة الأولى لدخول المنزل!
في مقال اليوم، نقدم دعوة فقط للباحثين عن التميز والتفرد، لمشاركتنا في جولة رائعة داخل منزل يجمع بين الكلاسيكية الراقية والعصرية الفاخرة، في ديكورات مُلهمة وفريدة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال خبرائنا!
الأثاث الجلدي خيار لا يجرأ على القيام به إلا قليلون، ولكن لا يمكن انكار أناقته الفاخرة وطابعه الراقي، خاصة عند اختيار نغمة أنيقة مثل هذا اللون الركيمي الفاتح، والذي يُضفي إشراقة لونية على غرفة المعيشة التي تسودها اللمسات الخشبية بنغمات بنية داكنة. وحدة الإضاءة التي تزين السقف بتصميمها الفريد تؤكد على الطابع الشخصي الفريد لهذه الغرفة.
إلى اليسار من غرفة المعيشة، نجد ركن خاص للتفاز وإلى جانبه ركن الذكريات، حيث المنضدة الخشبية التي تزين سطحها بمجموعة من قصاري الزرع الصغيرة، التي تُضفي نباتاتها لمسة نابضة بالحياة على أجواء الغرفة، بينما يعلوها اثنين من الأرفف الخشبية التي تحمل إطارات وتذكارات عائلية، وقد أضيئت طريقة رائعة لإبراز قيمتها الثمينة.
أما على الجانب الأيمن من غرفة المعيشة، فنجد كل من المطبخ والسفرة، وقد دمجت المساحات المعيشية كلها في مكان واحد كبير، اتابعًا للاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، لتحقيق الدفء والحميمية. صمم المطبخ بالكامل من الاخشاب بطابع فاخر، وقد دمجت بداخله أجهزة الطهي الحديثة، بينما اختيرت طاولةزجاجية شفافة مع كراسي خشبية منجدة بالجلد، لغرفة سفرة بسيطة وأنيقة.
الإشراقة القوية التي تتمتع بها غرفة المعيشة، وأيضًا المطبخ والسفرة، مصدرها تلك الشرفة الرائعة، ذات الأبواب الزجاجية، والتي تم اغلاقها من الداخل أيضًا بمجموعة من النوافذ الزجاجية، للاستمتاع بمصدر للضوء والتهوية، دون المعاناة من الأتربة والحاجة المستمرة للتنظيف.
السقف الخشبي لمسة رائعة في تلك الشرفة الأنيقة، ويتناسب جيدًا مع الأرضية التي اختيرت بلاطاتها بنقوش خشبية. الطاولة المرتفعة خيار رائع للحصول على افطار شهي مع إطلالة جذابة، وربما كوب من القهوة الصباحية لبداية مفعمة بالطاقة.
النغمة الوسطية بين البيج والكريمي، قادرة على منحك غرفة نوم بأجواء ناعمة ومُريحة كتلك الغرفة تمامًا. توظيف الإضاءة مع الاستعانة بالضوء الطبيعي المتسلل من نافذة الشرفة، يدعم الأجواء الهادئة، بينما تُضفي النباتات لمسة نابضة بالحياة تنقي الهواء داخل الغرفة.
تمامًا كباقي أجزاء المنزل، ساد الطابع الهادئ المريح في غرفة العمل والدراسة، حيث النغات الفاتحة، مع لمسة لونية حيوية بالأصغر في الكرسي المعدني ذو الكسوة الجلدية، والذي وضع أمام مكتب خشبي، لتحقيق مزيج أنيق من الخامات المختلفة. الأريكة البيضاء توفر بعض الراحة وسط ساعات طويلة من العمل، خاصة مع وسائدها المنقوشة التي تثضفي بعض المرح.
ننهي جولتنا داخل هذا المنزل المميز بإلقاء نظرة سريعة على تصميم الحمام الذي يحتفظ بقدر كبير من التفرد والتميز، حيث الجدران قد اكتست بلوحة فنية من مربعات السيراميك مشكلة عمل رائع من الفسيفاء بنغمات الأببيض والرمادي والأسود، بينما اختير حوض الاغتسال بعناية ليناسب تلك الزاوية الصغيرة.
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