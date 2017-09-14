مزيج الأصفر والبيج في تصميم أنيق لمنزل عصري

اللون الأصفر يشع حيوية وإشراقة، بينما يتمتع اللون البيج بالدفء والراحة، خاصة عندما تتوفر لمسات خشبية دافئة، مع تدخل مدروس للأبيض، يصبح لديك مزيجًا مثاليًا لمنزل عصري يتمتع بأجواء خاصة.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا جولة مُلهمة داخل منزل عصري أنيق، يتمتع بلمسات لونية مثشرقة وحيوية، مع تفاصيل ديكورية تستحق التأمل والتقليد. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!
اللمسات الخشبية واللون الأصفر القوي والمُشرق يخطفان الأبصار بمجرد دخول هذا المنزل، حيث يصنعون مزيجًا رائعًا من الدفء والحيوية داخل مساحات صغيرة منعشة. الأريكة الزرقاء تُضفي لمسة لونية راقية، والأبيض يصنع تداخلًا لطيفًا ليحقق التناغم بين النغمات المختلفة.
مدخل المنزل مُشرق ويتمتع بأجواء ترحيبية دافئة، بفضل اللمسات الخشبية بلونها البيج المُشرق. التفاصيل تفصح عن ذوق رفيع، بدءًا من تصميم باب المدخل، وحتى اختيار المنضدة الخشبية البسيطة والأنيقة، والتي تثضفي طابع وظيفي على هذا المدخل.
استغلال مثالي لمساحة المدخل الممتدة طوليًا، بتصميم خزانة خفية في الجدار مع أبواب من المرايا للحفاظ على الاتساع البصري، فيما أضيف اثنين من المقاعد الفريدة، بلون أصفر مُشرق لتحقيق وحدة التصميم في المنزل.
بالانتقال إلى المطبخ، نجد انفسنا نستمتع بتصميم عصري راقي وفاخر، بفضل الأخشاب التي تغطي كل الخزانات، وحتى الأرضية اللامعة. مع إضاءات موزعة باحترافية وتوازن. تم دمج طاولة الطعام مع المطبخ، حيث وضعدت منضدة مستديرة مع 4 ن الكراسي الصفراء الفريدة التصميم، بينما تدلت من السقف 3 مصابيح بيضاء تتمتع بطابع تبسيطي أنيق.
غرفة نوم مُشرقة وعصرية، تليق بزوجين شابين، حيث المزيج اللوني من الأصفر والبيج وتدخل أنيق باللون الأزرق للاستمرار في الوحدة والتناسق بين أجزاء المنزل. الأبيض في مفروشات السرير الزوجي المريح، وقطعة السجاد التي تزين الأرضية الخشبية، وكذلك في أحد الجدران والسقف، يساهم بشكل كبير في إشراقة تلك الغرفة.
التفاصيل الديكورية في الغرفة تتمتع بنعومة أنيقة، حيث اللوحة المستطيلة فوق رأس السرير، والتي تصنع تكاملًا بصريًا رائعًا مع ألوان مفروشات السرير. على الجانبين، وضع اثنين من الكمود تزينا سطحيهما بديكورات صغيرة، واعتلاهما اثنين من المصابيح الجانبية لاكتمال اللوحة التصميمة الأنيقة لهذا الجزء من الغرفة.
الدراسة والعمل يحتاجان إلى أجواء خاصة للتركيز ومواصلة العمل دون ملل، وهو ما تم مراعاته بدقة في تصميم هذه الغرفة، حيث وضع المكتب مباشرة أمام النافذة، مع كرسي مُريح، فيما يوفر مزيج الأصفر والبيج الراحة والإشراقة. الأريكة الكبيرة إضافة وظيفية مثالية للحصول على قسط من الراحة ثم متابعة العمل مرة أخرى.
يستمر الاصفر في غرفة نوم الأطفال، حيث مفروشات السرير الأبيض، والإطار الذي يعلوه، بينما يسيطر الأبيض على أرجاء الغرفة من أثاث وسجاد ووحدات إضاءة، فيما عدا الجدار الذي تلون بنغمة ترابية رائعة.
في الجزء الأخر من الغرفة، صمم ركن للعب والدراسة، حيث الكرسي المستدير بتصميمه الفريد، ومكتب صغير للدراسة، وضع بجانب الخزانة الخشبية. النافذة الكبيرة توفر قدر وفير من الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة الضرورية لغرفة أطفال صحية.
اللون الأصفر بنغمته الداكنة المائلة إلى البرتقالي، يليق بشكل خاص بحمام عصري فريد، خاصة عندما تحسن اختيار الديكورات والتفاصيل كما في هذا العمل الفني. مربعات صغيرة اتحدت لتشكل ركن أصفر رائع احتضن حوض أبيض صغير ومرآة مستديرة بإطار أبيض مع اثنين وحدات الإضاءة يميمنًا ويسارًا.
أسفل المنضدة السيراميكية، نجد رف خشبي وظيفي ومبتكر، لترتيب وتخزين المناشف وأدوات العناية الشخصية، والإبقاء على الحمام مرتب ونظيف.
دمج البانيو وكابينة الاستحمام معًا، خطوة ذكية من قبل الخبراء، لاستمتاع بمزايا كل منهم في مساحة واحدة، حيث اضيفت الألواح الزجاجية أعلى سور البانيو، مع إضافة دش مرتفع للحصول على حمام سريع، أو الاسترخاء في البانيو واستخدام الصنبور السفلي.
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