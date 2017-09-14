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مزيج الأصفر والبيج في تصميم أنيق لمنزل عصري

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة خشب Yellow
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اللون الأصفر يشع حيوية وإشراقة، بينما يتمتع اللون البيج بالدفء والراحة، خاصة عندما تتوفر لمسات خشبية دافئة، مع تدخل مدروس للأبيض، يصبح لديك مزيجًا مثاليًا لمنزل عصري يتمتع بأجواء خاصة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا جولة مُلهمة داخل منزل عصري أنيق، يتمتع بلمسات لونية مثشرقة وحيوية، مع تفاصيل ديكورية تستحق التأمل والتقليد. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!

غرفة معيشة دافئة ومُشرقة

homify غرفة المعيشة خشب Yellow
homify

homify
homify
homify

اللمسات الخشبية واللون الأصفر القوي والمُشرق يخطفان الأبصار بمجرد دخول هذا المنزل، حيث يصنعون مزيجًا رائعًا من الدفء والحيوية داخل مساحات صغيرة منعشة. الأريكة الزرقاء تُضفي لمسة لونية راقية، والأبيض يصنع تداخلًا لطيفًا ليحقق التناغم بين النغمات المختلفة.

تفاصيل تكشف عن ذوق راقي

homify الممر والمدخل خشب Beige
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل مُشرق ويتمتع بأجواء ترحيبية دافئة، بفضل اللمسات الخشبية بلونها البيج المُشرق. التفاصيل تفصح عن ذوق رفيع، بدءًا من تصميم باب المدخل، وحتى اختيار المنضدة الخشبية البسيطة والأنيقة، والتي تثضفي طابع وظيفي على هذا المدخل. 

استغلال مثالي لمساحة المدخل

homify الممر والمدخل خشب Beige
homify

homify
homify
homify

استغلال مثالي لمساحة المدخل الممتدة طوليًا، بتصميم خزانة خفية في الجدار مع أبواب من المرايا للحفاظ على الاتساع البصري، فيما أضيف اثنين من المقاعد الفريدة، بلون أصفر مُشرق لتحقيق وحدة التصميم في المنزل.

تصميم عصري فاخر

homify وحدات مطبخ خشب Yellow
homify

homify
homify
homify

بالانتقال إلى المطبخ، نجد انفسنا نستمتع بتصميم عصري راقي وفاخر، بفضل الأخشاب التي تغطي كل الخزانات، وحتى الأرضية اللامعة. مع إضاءات موزعة باحترافية وتوازن. تم دمج طاولة الطعام مع المطبخ، حيث وضعدت منضدة مستديرة مع 4 ن الكراسي الصفراء الفريدة التصميم، بينما تدلت من السقف 3 مصابيح بيضاء تتمتع بطابع تبسيطي أنيق.

غرفة نوم مُشرقة وعصرية

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم مُشرقة وعصرية، تليق بزوجين شابين، حيث المزيج اللوني من الأصفر والبيج وتدخل أنيق باللون الأزرق للاستمرار في الوحدة والتناسق بين أجزاء المنزل. الأبيض في مفروشات السرير الزوجي المريح، وقطعة السجاد التي تزين الأرضية الخشبية، وكذلك في أحد الجدران والسقف، يساهم بشكل كبير في إشراقة تلك الغرفة.

تفاصيل ديكورية ناعمة

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

التفاصيل الديكورية في الغرفة تتمتع بنعومة أنيقة، حيث اللوحة المستطيلة فوق رأس السرير، والتي تصنع تكاملًا بصريًا رائعًا مع ألوان مفروشات السرير. على الجانبين، وضع اثنين من الكمود تزينا سطحيهما بديكورات صغيرة، واعتلاهما اثنين من المصابيح الجانبية لاكتمال اللوحة التصميمة الأنيقة لهذا الجزء من الغرفة.

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مكتب للدراسة أو العمل

homify مكتب عمل أو دراسة خشب Yellow
homify

homify
homify
homify

الدراسة والعمل يحتاجان إلى أجواء خاصة للتركيز ومواصلة العمل دون ملل، وهو ما تم مراعاته بدقة في تصميم هذه الغرفة، حيث وضع المكتب مباشرة أمام النافذة، مع كرسي مُريح، فيما يوفر مزيج الأصفر والبيج الراحة والإشراقة. الأريكة الكبيرة إضافة وظيفية مثالية للحصول على قسط من الراحة ثم متابعة العمل مرة أخرى.

homify غرفة نوم مراهقين خشب Yellow
homify

homify
homify
homify

يستمر الاصفر في غرفة نوم الأطفال، حيث مفروشات السرير الأبيض، والإطار الذي يعلوه، بينما يسيطر الأبيض على أرجاء الغرفة من أثاث وسجاد ووحدات إضاءة، فيما عدا الجدار الذي تلون بنغمة ترابية رائعة.

ركن للعب والدراسة معًا

homify غرفة نوم مراهقين خشب Yellow
homify

homify
homify
homify

في الجزء الأخر من الغرفة، صمم ركن للعب والدراسة، حيث الكرسي المستدير بتصميمه الفريد، ومكتب صغير للدراسة، وضع بجانب الخزانة الخشبية. النافذة الكبيرة توفر قدر وفير من الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة الضرورية لغرفة أطفال صحية.

لمسات خاصة في حمام عصري

homify حمام البلاط Yellow
homify

homify
homify
homify

اللون الأصفر بنغمته الداكنة المائلة إلى البرتقالي، يليق بشكل خاص بحمام عصري فريد، خاصة عندما تحسن اختيار الديكورات والتفاصيل كما في هذا العمل الفني. مربعات صغيرة اتحدت لتشكل ركن أصفر رائع احتضن حوض أبيض صغير ومرآة مستديرة بإطار أبيض مع اثنين وحدات الإضاءة يميمنًا ويسارًا. 

أسفل المنضدة السيراميكية، نجد رف خشبي وظيفي ومبتكر، لترتيب وتخزين المناشف وأدوات العناية الشخصية، والإبقاء على الحمام مرتب ونظيف.

دمج البانيو وكابينة الاستحمام

homify حمام البلاط Yellow
homify

homify
homify
homify

دمج البانيو وكابينة الاستحمام معًا، خطوة ذكية من قبل الخبراء، لاستمتاع بمزايا كل منهم في مساحة واحدة، حيث اضيفت الألواح الزجاجية أعلى سور البانيو، مع إضافة دش مرتفع للحصول على حمام سريع، أو الاسترخاء في البانيو واستخدام الصنبور السفلي.

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مميزات وعيوب المطبخ الخشب
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