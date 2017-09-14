مزيج الأصفر والبيج في تصميم أنيق لمنزل عصري

اللون الأصفر يشع حيوية وإشراقة، بينما يتمتع اللون البيج بالدفء والراحة، خاصة عندما تتوفر لمسات خشبية دافئة، مع تدخل مدروس للأبيض، يصبح لديك مزيجًا مثاليًا لمنزل عصري يتمتع بأجواء خاصة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا جولة مُلهمة داخل منزل عصري أنيق، يتمتع بلمسات لونية مثشرقة وحيوية، مع تفاصيل ديكورية تستحق التأمل والتقليد. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!