مميزات وعيوب المطبخ الخشب

على الرغم من تعدد المواد والخامات التي أصبح المطبخ يصنع منها في أيامنا الحالية، إلا أن المطبخ الخشب لازال يتمتع بأناقة خاصة وسحر فاخر. ربما ينطبع في ذهن البعض الطابع التقليدي للمطابخ التقليدية، إلا أنه في الحقيقة المطبخ الخشب قد تطور تصميمه كثيًرا بما يتناسب مع كافة الأنماط التصميمية، بدءًا من الريفي والتقليدي، ومرورًا بالتبسيطي والاسكندينافي وحتى العصري.
يتمتع المطبخ الخشب بمجموعة من المزايا التي تجعل منه الخيار المفضل لمصممي الديكور، إلا أنه يعيبه أيضًا بعض العيوب التي تجعل البعض يخشى اختياره.
في مقال اليوم من هوميفياي، أتينا لكم بدليل شامل لكل ما تريدون معرفته عن المطبخ الخشب، من مميزاته وعيوبه، إضافة إلى طرق تنظيفه والحفاظ عليه لفترات طويلة.
تتمتع المطابخ الخشب بعدة مزايا تجعلها تحتل الصدارة لدى الكثيرين من خبراء التصميم الداخلي، حيث تتميز بجمال شكلها، وسهولة تطويع الخشب لابتكار أشكال مختلفة وفريدة، بما يمكنك من الحصول علي عدد لا نهائي من الأشكال و التصميمات الرائعة لتنفيذها .
تتميز أيضًا المطابخ الخشب بالطابع الفاخر الذي تُضفيه على المكان، خاصة عندما تختار المظهر الطبيعي للأخشاب، ستحصل على نتيجة رائعة الأناقة. إلى جانب ذلك، هناك انواع كثيرة من الأخشاب تتفاوت في أسعارها وجودتها، بما يجعل من السهل الحصول على ما يناسب ميزانيتك سواء كانت مرتفعة أو متوسطة أو حتى صغيرة.
مثل أي شيء أخر، هناك بعض العيوب التي تعكر صفو اختيار المطابخ الخشبية، حيث أنها أكثر عرضة للتأثر بالرطوبة، وهو ما يجعل من الضروري مراعاة ذلك عند التصميم من خلال رفع الجزء السفلي من المطبخ عن الأرض، حتى لا تصل إليه المياه عند مسح الأرضية، والتأكد أن الجدران أيضًا لا تتشرب الرطوبة بسهولة حتى لا تنقلها إلى الخزائن العلوية.
الأمر الأخر الذي يعيب المطابخ الخشب، هو حاجتها للصيانة والتنظيف بصورة دورية، لحمايتها من الحشرات التي تجتذبها الرطوبة، ولكن يجب مراعاة عدم تنظيفها بالماء أو الدعك بقوة، بل يجب استخدام مواد خاصة للحفاظ على الأخشاب.
عندما تتم مقارنة المزايا بالعيوب، يجد الخبراء أن كفة المزايا هي الرابحة، لذا ستجد أن الكثير من مصممي الديكور يفضلون المطبخ الخشب لأنه يتمتع بالفخامة والأناقة، إلى جانب المتانة والقوة، والقدرة على الإبداع في تصميم العديد من الاشكال المختلفة والفريدة، فضلًا عن تميز المطابخ الخشبية بأنها لا تتضمن أية أطراف مسننة.
إن كنت تنوي اختيار المطبخ الخشب، فعليك التعرف على الطرق الصحيحة لتنظيفه والاعتناء به لتجنب عيوبه.
أولًا ومن أجل التنظيف اليومي، يمكنك استخدام محلول من الخل والماء، وذلك لقدرة المحلول السحري على تنظيف مطبخك وقتل الجراثيم، دون التأثير سلبًا على الخشب أو تغيير لونه، كما أن رائحة الخل تتطاير بسرعة.
يمكنك البدء في عملية التنظيف من خلال مزج مقدارين متساويين من الخل والمل، ثم القيام بمسح أسطح الخزائن بقطعة قماش مبللة بالخليط مباشرة بعد كل عملية طبخ، وذلك لتجنب تراكم رواسب الطهي والدهون على الخزائن. يجب مراعاة استخدام كمية قليلة جدا من الخليط على قطعة القماش، نظرًا لأن الماء يؤذي الأخشاب، وبالتالي يجب استخدام منشفة جافة بعد الانتهاء، لتجفيف أي أثر للماء.
إلى جانب التنظيف اليومي، ستحتاج من وقت إلى أخر القيام بتنظيف عميق للمطبخ الخشب، وذلك باستخدام صودا الطّعام، حيث أنها تتميز بقدرتها الجيدة على تحليل وتفكيك آثار الدّهون والشّحوم المتراكمة.
يمكنك تحضير معجون سميك من الماء وصودا الطعام، ثم قم بوضعها على قطعة قماش نظيفة، وامسح بها الخزائن من الخارج، واتركه لمدة 10 دقائق، ثم قم بمسحها بقماش مبلل قليلًا بالماء لإزالة الاثار التبقية من الصودا، وفي النهاية قم بتجفيف الخزائن بقطعة قماش جافّة لإزالة أثر الماء.
للحفاظ على المطبخ الخشب لامعًا كالجديد، يمكنك شراء السائل المخصص لذلك من المتجر، حيث يمكنك استخدامه لتلميع وتنظيف الخشب دون اتلافه أو تغير لونه، كما أنه يعتبر أقوى من الخل ويفضل استخدامه لإزالة البقع الدهنية.
ضع القليل من السّائل على قطعة قماش قطنية ناعمة، واستخدمها للمسح في حركات دائريةبلطف ورفق. اعد مسح الأسطح مرة أخرى بقطعة قماش قطنية جافة لإزالة أي أثر للرطوبة.
اخيرًا، نقدم لك نصيحة من خبرائنا عند شراء مطبخ خشب، حيث يجب عليك الحذر من غش بعض الصناع الذين يقوموا بإدخال الميلامين في حشو المطبخ بدلا من الفيبر جلاس أو زجاج أو شيت الألومنيوم في التصميم الداخلي للمطبخ، يتسبب في امتصاص المياه، ويمكنك ملاحظة ذلك لان الخشب سيتعرض للتشرخ.
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