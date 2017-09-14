مميزات وعيوب المطبخ الخشب

على الرغم من تعدد المواد والخامات التي أصبح المطبخ يصنع منها في أيامنا الحالية، إلا أن المطبخ الخشب لازال يتمتع بأناقة خاصة وسحر فاخر. ربما ينطبع في ذهن البعض الطابع التقليدي للمطابخ التقليدية، إلا أنه في الحقيقة المطبخ الخشب قد تطور تصميمه كثيًرا بما يتناسب مع كافة الأنماط التصميمية، بدءًا من الريفي والتقليدي، ومرورًا بالتبسيطي والاسكندينافي وحتى العصري.

يتمتع المطبخ الخشب بمجموعة من المزايا التي تجعل منه الخيار المفضل لمصممي الديكور، إلا أنه يعيبه أيضًا بعض العيوب التي تجعل البعض يخشى اختياره.

في مقال اليوم من هوميفياي، أتينا لكم بدليل شامل لكل ما تريدون معرفته عن المطبخ الخشب، من مميزاته وعيوبه، إضافة إلى طرق تنظيفه والحفاظ عليه لفترات طويلة.