تعرف على 7 أخطاء ديكور شائعة لتجنبها عند تصميم منزلك

تصميم منزل جديد من الألف إلى الياء وإضافة كافة تفاصيله بنفسك ربما يكون أمر مرهق بالنسبة للكثيرين، لكن هناك عدد من الأشخاص يعتبرون ذلك أمرًا ممتعًا للغاية؛ حيث يجدون متعتهم وموهبتهم الحقيقية في إضافة الألوان التي يفضلونها واختيار الأثاث والاكسسوارات وتجهيز كافة احتياجاته.
في الكثير من الأحيان تكون لديك الميزانية الكافية التي تجعلك تسعى في تصميم منزل مثالي وتجهيز كافة احتياجاته الأساسية والمكملة، لكنك تقع في بعض الأخطاء التي لا تُظهر منزلك بالمظهر المثالي الذي طالما حلمت به وجاء في مخيلتك. سنقوم اليوم بعرض عدد من أخطاء الديكور الأكثر شيوعًا والتي يقع فيها الكثير من المصممين لتقوم بتجنبها والحصول على منزل أنيق ومميز على الوجه الذي يرضيك.
تظل تشعر بالمساحة الحقيقية لمنزلك وهو فارغ، لكن بمجرد وضع الأثاث وكافة المقتنيات الأخرى تشعر بأنك لم تقم باختيار المساحة المناسبة للمنزل، ولتجنب هذا الخطأ يمكنك الابتعاد عن الميل لتكديس الغرفة بالأثاث الذي لا حاجة إليه والاحتفاظ بمساحة مناسبة فارغة تسمح لك بحرية الحركة داخل الغرفة.
فكما نرى في هذا النموذج تم الاستعانة بعدد قليل من قطع الأثاث الهامة والمناسبة لغرفة المكتب، وقد تم الابتعاد عن وضع مكتبة خشبية ليتم استبدالها بمكتبة مدمجة في الحائط لتخزين الكتب ومختلف الأغراض والاكسسوارات.
في الغالب يحدث أن تختار قطع أثاث مناسبة لمساحة الغرفة، لكن تفصيلها وأبعادها غير مناسبة بالمرة مع مساحة وأبعاد الغرفة وزواياها وتلجأ لوضعها كما هي مما يؤدي لعدم شعورك بالرضا عن تصميم الغرفة. قد تم تجنب هذا الخطأ في هذا التصميم باختيار قطع أرائك عصرية مناسبة للزوايا دون إهدار مساحة إضافية.
من أخطاء الديكور الشائعة التي يقوم بها الكثير من المصممين والمعنيين بهذا الأمر هو التسرع ومحاولة إنجاز العمل؛ مما يؤدي بالتأكيد للحصول على تصميم غريب وغير متكامل، لكن بالتأكيد التأني في اختيار كافة التفاصيل حتى البسيطة منها سيؤثر على الشكل النهائي للغرفة، فيمكنك هنا رؤية الاهتمام بتناسق الألوان المستخدمة في كافة أنحاء الغرفة وعناصرها المختلفة من السجاد والوسائد وكذلك اللوحات المعلقة.
كما نعرف أن للإضاءة الطبيعية دور كبير وفعال لظهور منزلك مشرق وأنيق، والتغافل عن دورها من خلال وضع ستائر ثقيلة أو إغلاق النوافذ بشكل نهائي خطأ يجعل أجواء منزلك باهتة لا حياة فيها، في التصميم التالي تم جعل الأجواء الطبيعية هي عامل الجذب الأول للزائرين، فبمجرد إلقاء النظرة الأولى ستلاحظ مدى الإشراق القادم من النافذة العلوية والأخرى الموجودة في نهاية الغرفة.
توزيع الأثاث في أرجاء الغرفة فن لا يتقنه الكثير، فلا ينبغي تكدس جانب من جوانب الغرفة بالأثاث وترك الآخر فارغ أو به قطعة أثاث واحدة، فنلاحظ هنا مدى التقسيم المميز والاختيار الأنسب لأماكن توزيع الأثاث وتناسق الألوان في أرجاء الغرفة.
لم يقتصر اختيار السجاد على عامل الألوان ونمط تصميم الغرفة فقط، لكن الاهتمام باختيار حجم السجادة المناسب يعد العامل الأهم، فينبغي أن يكون هناك تناسب واضح بين مساحة الغرفة وتفاصيل تصميمها وحجم السجادة وذلك من أجل إبراز أناقة الأثاث والتفاصيل المستخدمة؛ حيث تؤثر السجادة الغير مناسبة على تقسيمة الغرفة وأناقتها.
الالتزام بالطابع المحايد أسلوب يفضله الكثير من الأشخاص خاصةً محبي التصميمات الرقيقة والهادئة، لكن يمكننا رؤية تصميمات محايدة تتصف بالملل والرتابة ولتجنب ذلك بكل سهولة يمكن إدخال بعض وسائل التنوع مثل التنوع في تصميم الجدران وإدخال أحد الألوان الداكنة في أي مكان.
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