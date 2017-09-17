تعرف على 7 أخطاء ديكور شائعة لتجنبها عند تصميم منزلك

تصميم منزل جديد من الألف إلى الياء وإضافة كافة تفاصيله بنفسك ربما يكون أمر مرهق بالنسبة للكثيرين، لكن هناك عدد من الأشخاص يعتبرون ذلك أمرًا ممتعًا للغاية؛ حيث يجدون متعتهم وموهبتهم الحقيقية في إضافة الألوان التي يفضلونها واختيار الأثاث والاكسسوارات وتجهيز كافة احتياجاته.

في الكثير من الأحيان تكون لديك الميزانية الكافية التي تجعلك تسعى في تصميم منزل مثالي وتجهيز كافة احتياجاته الأساسية والمكملة، لكنك تقع في بعض الأخطاء التي لا تُظهر منزلك بالمظهر المثالي الذي طالما حلمت به وجاء في مخيلتك. سنقوم اليوم بعرض عدد من أخطاء الديكور الأكثر شيوعًا والتي يقع فيها الكثير من المصممين لتقوم بتجنبها والحصول على منزل أنيق ومميز على الوجه الذي يرضيك.