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تعرف على 7 أخطاء ديكور شائعة لتجنبها عند تصميم منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
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تصميم منزل جديد من الألف إلى الياء وإضافة كافة تفاصيله بنفسك ربما يكون أمر مرهق بالنسبة للكثيرين، لكن هناك عدد من الأشخاص يعتبرون ذلك أمرًا ممتعًا للغاية؛ حيث يجدون متعتهم وموهبتهم الحقيقية في إضافة الألوان التي يفضلونها واختيار الأثاث والاكسسوارات وتجهيز كافة احتياجاته.

في الكثير من الأحيان تكون لديك الميزانية الكافية التي تجعلك تسعى في تصميم منزل مثالي وتجهيز كافة احتياجاته الأساسية والمكملة، لكنك تقع في بعض الأخطاء التي لا تُظهر منزلك بالمظهر المثالي الذي طالما حلمت به وجاء في مخيلتك. سنقوم اليوم بعرض عدد من أخطاء الديكور الأكثر شيوعًا والتي يقع فيها الكثير من المصممين لتقوم بتجنبها والحصول على منزل أنيق ومميز على الوجه الذي يرضيك.

1. الابتعاد عن ازدحام الغرفة بالأثاث

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

تظل تشعر بالمساحة الحقيقية لمنزلك وهو فارغ، لكن بمجرد وضع الأثاث وكافة المقتنيات الأخرى تشعر بأنك لم تقم باختيار المساحة المناسبة للمنزل، ولتجنب هذا الخطأ يمكنك الابتعاد عن الميل لتكديس الغرفة بالأثاث الذي لا حاجة إليه والاحتفاظ بمساحة مناسبة فارغة تسمح لك بحرية الحركة داخل الغرفة.

فكما نرى في هذا النموذج تم الاستعانة بعدد قليل من قطع الأثاث الهامة والمناسبة لغرفة المكتب، وقد تم الابتعاد عن وضع مكتبة خشبية ليتم استبدالها بمكتبة مدمجة في الحائط لتخزين الكتب ومختلف الأغراض والاكسسوارات.

2. عدم الاهتمام بحجم الأثاث المناسب لتفاصيل وأبعاد الغرفة

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco Living roomSofas & armchairs living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

في الغالب يحدث أن تختار قطع أثاث مناسبة لمساحة الغرفة، لكن تفصيلها وأبعادها غير مناسبة بالمرة مع مساحة وأبعاد الغرفة وزواياها وتلجأ لوضعها كما هي مما يؤدي لعدم شعورك بالرضا عن تصميم الغرفة. قد تم تجنب هذا الخطأ في هذا التصميم باختيار قطع أرائك عصرية مناسبة للزوايا دون إهدار مساحة إضافية.

3. عدم الدقة في اختيار التفاصيل المتناسقة

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

من أخطاء الديكور الشائعة التي يقوم بها الكثير من المصممين والمعنيين بهذا الأمر هو التسرع ومحاولة إنجاز العمل؛ مما يؤدي بالتأكيد للحصول على تصميم غريب وغير متكامل، لكن بالتأكيد التأني في اختيار كافة التفاصيل حتى البسيطة منها سيؤثر على الشكل النهائي للغرفة، فيمكنك هنا رؤية الاهتمام بتناسق الألوان المستخدمة في كافة أنحاء الغرفة وعناصرها المختلفة من السجاد والوسائد وكذلك اللوحات المعلقة.

4. التغافل عن دور الإضاءة الطبيعية داخل المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما نعرف أن للإضاءة الطبيعية دور كبير وفعال لظهور منزلك مشرق وأنيق، والتغافل عن دورها من خلال وضع ستائر ثقيلة أو إغلاق النوافذ بشكل نهائي خطأ يجعل أجواء منزلك باهتة لا حياة فيها، في التصميم التالي تم جعل الأجواء الطبيعية هي عامل الجذب الأول للزائرين، فبمجرد إلقاء النظرة الأولى ستلاحظ مدى الإشراق القادم من النافذة العلوية والأخرى الموجودة في نهاية الغرفة.

5. التوزيع الخاطئ وعدم استغلال المساحات

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة نوم
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

توزيع الأثاث في أرجاء الغرفة فن لا يتقنه الكثير، فلا ينبغي تكدس جانب من جوانب الغرفة بالأثاث وترك الآخر فارغ أو به قطعة أثاث واحدة، فنلاحظ هنا مدى التقسيم المميز والاختيار الأنسب لأماكن توزيع الأثاث وتناسق الألوان في أرجاء الغرفة.

6. عدم الاهتمام باختيار حجم السجاد المناسب

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

لم يقتصر اختيار السجاد على عامل الألوان ونمط تصميم الغرفة فقط، لكن الاهتمام باختيار حجم السجادة المناسب يعد العامل الأهم، فينبغي أن يكون هناك تناسب واضح بين مساحة الغرفة وتفاصيل تصميمها وحجم السجادة وذلك من أجل إبراز أناقة الأثاث والتفاصيل المستخدمة؛ حيث تؤثر السجادة الغير مناسبة على تقسيمة الغرفة وأناقتها.

7. المحايدة المملة

Black&White waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,paper,boats,waves,,'
Pixers

Black&White waves

Pixers
Pixers
Pixers

الالتزام بالطابع المحايد أسلوب يفضله الكثير من الأشخاص خاصةً محبي التصميمات الرقيقة والهادئة، لكن يمكننا رؤية تصميمات محايدة تتصف بالملل والرتابة ولتجنب ذلك بكل سهولة يمكن إدخال بعض وسائل التنوع مثل التنوع في تصميم الجدران وإدخال أحد الألوان الداكنة في أي مكان.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، قبل وبعد: تغيير كبير وعصري لشقة بمساحة صغيرة .

6 نصائح للتخلص من العفن والجير في الحمامات
تعرف على 7 أخطاء ديكور شائعة لتجنبها عند تصميم منزلك

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