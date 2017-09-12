الأناقة واللون الأبيض عنوان هذا المنزل

كما نرى عند الدخول من الباب المجاور للمدخل نصل مباشرةً إلى مساحة المعيشة الموجود بها طاولة السفرة ومطبخ صغير، وعلى الجهة المقابلة سنجد غرفة المعيشة في الصور القادمة.

غرفة السفرة تمتاز بتصميم مميز وأنيق استخدم الألوان المحايدة، الأبيض ممزوج مع الخوص في المقاعد حول الطاولة، وكرسي في المقدمة بتنجيد فاخر ومميز، لا ننسى الإضاءات على طول السفرة الخشبية، والنوافذ التي تملأ المساحة بالكامل بالهواء والإضاءة الطبيعية.