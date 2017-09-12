الأناقة واللون الأبيض عنوان هذا المنزل

جولتنا اليوم في منزل يحمل طابعًا خاصًا ومميزًا، هاديء التفاصيل ومحبب إلى النفس، ديكورات راقية وبسيطة وغرف متعددة لن تمل من النظر إليها والجلوس فيها، اللون الأبيض يسيطر على الديكور في جميع الغرف، والروح الدافئة تنتشر ممتزجةً به من خلال الأخشاب والخوص، فهيا لنبدأ الجولة ونعرف التفاصيل..
هذا المنزل غير مقام على مساحة كبيرة، بل هو منزل صغير وعلى الرغم من ذلك لم يتجاهل المصمم وجود مدخل قوي وأنيق يعبر بترحاب عن منزل راقي، استخدام طاولة خشبية بيضاء مفتوحة لإعطاء مساحة أكبر للمدخل مع ديكورات صغيرة ومميزة على الطاولة ولوحتين على الجدار كان بمثابة أفضل استقبال لنا داخل هذا المنزل.
كما نرى عند الدخول من الباب المجاور للمدخل نصل مباشرةً إلى مساحة المعيشة الموجود بها طاولة السفرة ومطبخ صغير، وعلى الجهة المقابلة سنجد غرفة المعيشة في الصور القادمة.
غرفة السفرة تمتاز بتصميم مميز وأنيق استخدم الألوان المحايدة، الأبيض ممزوج مع الخوص في المقاعد حول الطاولة، وكرسي في المقدمة بتنجيد فاخر ومميز، لا ننسى الإضاءات على طول السفرة الخشبية، والنوافذ التي تملأ المساحة بالكامل بالهواء والإضاءة الطبيعية.
وبسبب هذه المساحة المحدودة كان من الأفضل تصميم المطبخ على شكل حرف U كما نرى في هذه الصورة، مطبخ أبيض وأرضية خشبية دافئة، ونوافذ تملأ المكان بالتهوية الجيدة.
لم يخلو المطبخ من الأجهزة الحديثة بالكامل والمدمجة داخل الأثاث حتى لا يشعرك بضيق المساحة، تصميم مميز لمن يريد أن يستلهم أفكار للمساحات الصغيرة للمطابخ.
على الجانب الآخر نرى غرف المعيشة تحمل نفس النغمات من الألوان، الأبيض في الأثاث والخشب الدافيء في الأرضية والطاولة المزدوجة، استخدم المصمم أيضًا نفس نوع وشكل الإضاءة المستخدمة فوق طاولة السفرة لخلق تناغم وتواصل بين الغرف باستخدام عناصر مختلفة في التصميم.
عند النظر في زوايا المنزل المختلفة سنرى تأثير واضح لعين الخبير المميزة التي صممت هذه المساحة، مع صعودك للدور العلوي ترى الإضاءات الدافئة ولون الجدران البيج الدافيء، مع دمج الأبيض والخشب في لون السلم، مزهرية صغيرة من النباتات الصناعية تزين الزاوية مع مرآة ضخمة تعطي شعورًا باتساع المساحة، لمسات بسيطة لكنها فارقة!
وكباقي المنزل نرى تصميم غرفة النوم مليء بالدفء والحميمية التي يجب أن يوجد في تصميم غرف النوم الرئيسية، مكتب في جانب الغرفة بتصميم كلاسيكي بسيط خالي من التعقيدات، مع كومودينو على كل جانب من السرير يحمل نفس تصميم المكتب، اندماج الأبيض مع درجات البني والأبيض ولون الستائر الترابية والإضاءة الخافتة مزيج مثالي لغرفة النوم التي نحلم بها..
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