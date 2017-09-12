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اصنع بنفسك منظفات طبيعية لمنزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify HouseholdHomewares
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بدلًا من الهرولة والجري وراء منتجات التنظيف الكيميائية التي تملأ الأسواق، ودفع مبالغ طائلة شهريًا على تنظيف المنزل، يمكنك صنع مواد تنظيف طبيعية من خامات بسيطة موجودة في المطبخ وفي نفس الوقت الحفاظ على أفراد أسرتك من خطر المواد الكيميائية الموجودة بالمنظفات، كما سنشرح لكم في هذا الكتاب.

منظف الزجاج

homify
homify

homify
homify
homify

باستخدام 2 كوب من الماء مع ½ كوب من الخل الأبيض أو خل تفاح وإضافة قطرتين من أحد الزيوت العطرية مثل: البرتقال أو اللافندر، مع خلط المكونات معًا ووضعها في زجاجة سبراي يمكنك استخدامها في تلميع زجاج النوافذ والأثاث والمرايا.

منظف الصدأ

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بقع الصدأ التي تملأ الأسطح الموجود حولها الماء بكثرة مثل الصنابير في الحمام والمطبخ من البقع المزعجة، يمكنك استخدام نصف ليمونة مع رشة بيكينج صودا فوقها وفرك البقع ثم غسلها بالماء ولن تجد لها أثرًا بعد ذلك. 

منظف الشحوم

The kitchen homify مطبخ
homify

The kitchen

homify
homify
homify

وفي المطبخ تنتشر بكثرة بقع الشحوم والدهون وخاصةً على الموقد وحول مكان طهي الطعام، وصفة بسيطة عبارة عن مزيج 1/2 كوب من الامونيا السائلة مع 3 لتر من الماء، وباستخدام أسفنجة يمكنك إزالة الدهون من أرجاء المطبخ. 

منظف بقع الملابس

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في وعاء كبير من البلاستيك أو الاستانليس ستيل أضف خليط المكونات الآتية: 4 لتر من الماء الساخن مع كوب من سائل تنظيف الأطباق وكوب من الكلور الأبيض العادي واخلطهم جيدًا، ثم انقع الملابس التي تحتوي على بقع صعبة في هذا الخليط لمدة 20 دقيقة وبعدها يمكنك شطفها بالماء الدافيء أو البارد. 

منظف الرخام

homify
homify

homify
homify
homify

مزيج بسيط من 2 كوب ماء مع قطرتين من منظف الأطباق السائل الخالي من الروائح والنكهات، يمكنك تنظيف رخام الأرضيات وأسطح المطابخ والحمامات. 

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منظف النحاس

Monobloc basin mixer HORUS حمام
HORUS

Monobloc basin mixer

HORUS
HORUS
HORUS

إسفنجة مبللة بالخل أو بعصير الليمون مع رشة ملح طعام فوقها يمكنك إزالة جميع البقع من على الأسطح النحاسية والأنتيكات المختلفة المصنوعة من النحاس. 

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منظف الباركيه

homify
homify

homify
homify
homify

مزيج الماء والخل هو الخليط المثالي للحفاظ على أرضية الباركيه لامعة ونظيفة طوال الوقت، المهم هو عدم تركها مبللة وتنشيفها سريعًا بعد المسح.

الوصفة السحرية

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

الوصفة السحرية التي تصلح لتنظيف جميع أسطح المنزل هي عبارة عن خليط من ملعقة كبيرة من البيكينج صودا مع كوب من الماء أو الخل، هذه الوصفة تصلح لتنظيف الأسطح المختلفة والأجهزة من الداخل والخارج، بالفعل هي وصفة سحرية! 

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