اصنع بنفسك منظفات طبيعية لمنزلك

الوصفة السحرية التي تصلح لتنظيف جميع أسطح المنزل هي عبارة عن خليط من ملعقة كبيرة من البيكينج صودا مع كوب من الماء أو الخل، هذه الوصفة تصلح لتنظيف الأسطح المختلفة والأجهزة من الداخل والخارج، بالفعل هي وصفة سحرية!

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