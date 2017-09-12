اصنع بنفسك منظفات طبيعية لمنزلك

بدلًا من الهرولة والجري وراء منتجات التنظيف الكيميائية التي تملأ الأسواق، ودفع مبالغ طائلة شهريًا على تنظيف المنزل، يمكنك صنع مواد تنظيف طبيعية من خامات بسيطة موجودة في المطبخ وفي نفس الوقت الحفاظ على أفراد أسرتك من خطر المواد الكيميائية الموجودة بالمنظفات، كما سنشرح لكم في هذا الكتاب.
باستخدام 2 كوب من الماء مع ½ كوب من الخل الأبيض أو خل تفاح وإضافة قطرتين من أحد الزيوت العطرية مثل: البرتقال أو اللافندر، مع خلط المكونات معًا ووضعها في زجاجة سبراي يمكنك استخدامها في تلميع زجاج النوافذ والأثاث والمرايا.
بقع الصدأ التي تملأ الأسطح الموجود حولها الماء بكثرة مثل الصنابير في الحمام والمطبخ من البقع المزعجة، يمكنك استخدام نصف ليمونة مع رشة بيكينج صودا فوقها وفرك البقع ثم غسلها بالماء ولن تجد لها أثرًا بعد ذلك.
وفي المطبخ تنتشر بكثرة بقع الشحوم والدهون وخاصةً على الموقد وحول مكان طهي الطعام، وصفة بسيطة عبارة عن مزيج 1/2 كوب من الامونيا السائلة مع 3 لتر من الماء، وباستخدام أسفنجة يمكنك إزالة الدهون من أرجاء المطبخ.
في وعاء كبير من البلاستيك أو الاستانليس ستيل أضف خليط المكونات الآتية: 4 لتر من الماء الساخن مع كوب من سائل تنظيف الأطباق وكوب من الكلور الأبيض العادي واخلطهم جيدًا، ثم انقع الملابس التي تحتوي على بقع صعبة في هذا الخليط لمدة 20 دقيقة وبعدها يمكنك شطفها بالماء الدافيء أو البارد.
مزيج بسيط من 2 كوب ماء مع قطرتين من منظف الأطباق السائل الخالي من الروائح والنكهات، يمكنك تنظيف رخام الأرضيات وأسطح المطابخ والحمامات.
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إسفنجة مبللة بالخل أو بعصير الليمون مع رشة ملح طعام فوقها يمكنك إزالة جميع البقع من على الأسطح النحاسية والأنتيكات المختلفة المصنوعة من النحاس.
مزيج الماء والخل هو الخليط المثالي للحفاظ على أرضية الباركيه لامعة ونظيفة طوال الوقت، المهم هو عدم تركها مبللة وتنشيفها سريعًا بعد المسح.
الوصفة السحرية التي تصلح لتنظيف جميع أسطح المنزل هي عبارة عن خليط من ملعقة كبيرة من البيكينج صودا مع كوب من الماء أو الخل، هذه الوصفة تصلح لتنظيف الأسطح المختلفة والأجهزة من الداخل والخارج، بالفعل هي وصفة سحرية!
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