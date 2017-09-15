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قبل وبعد: تغيير كبير وعصري لشقة بمساحة صغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Eden Court Project, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors مطبخ
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من الصعب التأقلم على العيش في مساحة صغيرة لا تحتمل وضع كل ما تريد، فماذا سيكون شعورك عندما تكون تعم الفوضى والديكورات الباهتة في هذه المساحة الصغيرة؟! بالطبع هو شعور لا يطاق! 

ما فعله الخبراء في هذه الشقة الصغيرة كالعصا السحرية التي يمكنها أن تحوّل القبح إلى جمال، والفارق أنه بالفعل حدث على أرض الواقع، بعد رؤية الفوضى التي تعم هذه المساحة الصغيرة والألوان الباهتة والداكنة والأثاث القديم البالي سترون تغيير مدهش في مساحة المعيشة والمطبخ..

قبل: غرفة معيشة فوضوية

Living and kitchen before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Living and kitchen before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

كما نرى الفوضى تعم غرفة المعيشة، غرفة صغيرة والأثاث الكثير جعلها تبدو أصغر كثيرًا مما هي عليه بالإضافة إلى الألوان الباهتة والداكنة والإضاءة المظلمة، كما أن المطبخ بجوار الغرفة ووجود فاصل بالجدار يأخذ كثيرًا من المساحة الإجمالية أمام العين.

قبل: مطبخ كئيب

Kitchen before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Kitchen before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

لا شك أن المساحة الصغيرة في هذا المطبخ من أكبر العوائق التي نراها، ولكن أيضًا كآبة التصميم وفشله في مراعاة هذه المساحة كان له عامل كبير في ظهور المطبخ بهذه الطريق، فكيف سيتعامل المصممون مع هذا المطبخ الكئيب؟! 

بعد: لا أصدق!

Living area Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
Katie Malik Interiors

Living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

في الحقيقة لا أصدق أن ما يوجد في هذه الصورة هي نفس غرفة المعيشة في الصورة الأولى! 

تغيير لون الجدران إلى الأبيض واستخدام أثاث مودرن وأرفف مفتوحة مع فتح النافذة واستخدام إضاءات بسيطة ولكنها فعّالة كان له أكبر الأثر في تغيير هذه الغرفة وجعلها مساحة محببة إلى النفس لا تريد الخروج منها.

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بعد: تغير مذهل

Kitchen- view from the living area Katie Malik Interiors مطبخ
Katie Malik Interiors

Kitchen- view from the living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

نعم، كما ترون في الصورة هذا هو نفس المطبخ ولكنها يد وعين الخبير التي بإمكانها إصلاح كل شيء  وتحويله في غمضة عين! 

أصبح المطبخ بلا باب ومفتوح على مساحة المعيشة مع فتح نافذة على الجدار الآخر وتثبيت بار صغير للإفطار وتناول المشروبات السريعة، استخدام اللون الأبيض كان اختيارًا رائعًا ومثاليًا مع الخزائن الخشبية. 

بعد: ديكورات خلَابة

Breakfast Bar Katie Malik Interiors مطبخ
Katie Malik Interiors

Breakfast Bar

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

البلاط الأبيض منح المطبخ مظهرًا وديكورًا فريدًا وحافظ على عصرية التصميم ورونقه، مع وجود أثاث من الخشب الطبيعي صبح التناغم بين الألوان والتصميم يجذب العين ويريح الجالسين في المطبخ وفي غرفة المعيشة معًا.

بعد: مساحة لكل شيء

Kitchen (internal view) Katie Malik Interiors مطبخ
Katie Malik Interiors

Kitchen (internal view)

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

والآن بعد التغيير الكبير الذي رأيناه جاء وقت اختبار المساحة الضيقة، هل يمكن فعلًا إضافة كل شيء داخل هذا المطبخ الصغير؟! 

الغسالة وغسالة الأطباق والفرن والميكروويف والثلاجة جميع الأجهزة يوجد لها مكان مدمج في هذا المطبخ الصغير، مصمم عبقري! 

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بعد: إضاءة رائعة

Kitchen internal view Katie Malik Interiors مطبخ خشب Wood effect
Katie Malik Interiors

Kitchen internal view

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

مع وجود إضاءة جيدة تبدو الغرفة أكثر اتساعًا وبراحًا عما سبق، وحدات الإضاءة الصغيرة في السقف، مع المصابيح المدلّاة فوق بار الإفطار، ووجود مساحة تخزين كافية جعلت هذا المطبخ المثالي مطبخ الأحلام لنا جميعًا رغم صغر مساحته! 

بعد: مكتب عمل

Dining Zone Katie Malik Interiors غرفة السفرة
Katie Malik Interiors

Dining Zone

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

رغم صغر المساحة لم يثني هذا الخبراء عن وضع طاولة صغيرة وتخصيص ركن للعمل والجلوس أو القراءة، باقة ورد صغيرة ولون أبيض مشرق ومرايا جميلة ولمسة من اللون الأحمر الجريء في الوسادة الصغيرة جعلت منها زاوية رائعة للجلوس والعمل. 

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كيف تصنع ممن الخرسانة أحواض لنباتاتك؟
ما رأيكم في التغير الحادث في هذا المطبخ؟ 

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