قبل وبعد: تغيير كبير وعصري لشقة بمساحة صغيرة

من الصعب التأقلم على العيش في مساحة صغيرة لا تحتمل وضع كل ما تريد، فماذا سيكون شعورك عندما تكون تعم الفوضى والديكورات الباهتة في هذه المساحة الصغيرة؟! بالطبع هو شعور لا يطاق!
ما فعله الخبراء في هذه الشقة الصغيرة كالعصا السحرية التي يمكنها أن تحوّل القبح إلى جمال، والفارق أنه بالفعل حدث على أرض الواقع، بعد رؤية الفوضى التي تعم هذه المساحة الصغيرة والألوان الباهتة والداكنة والأثاث القديم البالي سترون تغيير مدهش في مساحة المعيشة والمطبخ..
كما نرى الفوضى تعم غرفة المعيشة، غرفة صغيرة والأثاث الكثير جعلها تبدو أصغر كثيرًا مما هي عليه بالإضافة إلى الألوان الباهتة والداكنة والإضاءة المظلمة، كما أن المطبخ بجوار الغرفة ووجود فاصل بالجدار يأخذ كثيرًا من المساحة الإجمالية أمام العين.
لا شك أن المساحة الصغيرة في هذا المطبخ من أكبر العوائق التي نراها، ولكن أيضًا كآبة التصميم وفشله في مراعاة هذه المساحة كان له عامل كبير في ظهور المطبخ بهذه الطريق، فكيف سيتعامل المصممون مع هذا المطبخ الكئيب؟!
في الحقيقة لا أصدق أن ما يوجد في هذه الصورة هي نفس غرفة المعيشة في الصورة الأولى!
تغيير لون الجدران إلى الأبيض واستخدام أثاث مودرن وأرفف مفتوحة مع فتح النافذة واستخدام إضاءات بسيطة ولكنها فعّالة كان له أكبر الأثر في تغيير هذه الغرفة وجعلها مساحة محببة إلى النفس لا تريد الخروج منها.
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نعم، كما ترون في الصورة هذا هو نفس المطبخ ولكنها يد وعين الخبير التي بإمكانها إصلاح كل شيء وتحويله في غمضة عين!
أصبح المطبخ بلا باب ومفتوح على مساحة المعيشة مع فتح نافذة على الجدار الآخر وتثبيت بار صغير للإفطار وتناول المشروبات السريعة، استخدام اللون الأبيض كان اختيارًا رائعًا ومثاليًا مع الخزائن الخشبية.
البلاط الأبيض منح المطبخ مظهرًا وديكورًا فريدًا وحافظ على عصرية التصميم ورونقه، مع وجود أثاث من الخشب الطبيعي صبح التناغم بين الألوان والتصميم يجذب العين ويريح الجالسين في المطبخ وفي غرفة المعيشة معًا.
والآن بعد التغيير الكبير الذي رأيناه جاء وقت اختبار المساحة الضيقة، هل يمكن فعلًا إضافة كل شيء داخل هذا المطبخ الصغير؟!
الغسالة وغسالة الأطباق والفرن والميكروويف والثلاجة جميع الأجهزة يوجد لها مكان مدمج في هذا المطبخ الصغير، مصمم عبقري!
مع وجود إضاءة جيدة تبدو الغرفة أكثر اتساعًا وبراحًا عما سبق، وحدات الإضاءة الصغيرة في السقف، مع المصابيح المدلّاة فوق بار الإفطار، ووجود مساحة تخزين كافية جعلت هذا المطبخ المثالي مطبخ الأحلام لنا جميعًا رغم صغر مساحته!
رغم صغر المساحة لم يثني هذا الخبراء عن وضع طاولة صغيرة وتخصيص ركن للعمل والجلوس أو القراءة، باقة ورد صغيرة ولون أبيض مشرق ومرايا جميلة ولمسة من اللون الأحمر الجريء في الوسادة الصغيرة جعلت منها زاوية رائعة للجلوس والعمل.
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