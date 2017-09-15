قبل وبعد: تغيير كبير وعصري لشقة بمساحة صغيرة

من الصعب التأقلم على العيش في مساحة صغيرة لا تحتمل وضع كل ما تريد، فماذا سيكون شعورك عندما تكون تعم الفوضى والديكورات الباهتة في هذه المساحة الصغيرة؟! بالطبع هو شعور لا يطاق!

ما فعله الخبراء في هذه الشقة الصغيرة كالعصا السحرية التي يمكنها أن تحوّل القبح إلى جمال، والفارق أنه بالفعل حدث على أرض الواقع، بعد رؤية الفوضى التي تعم هذه المساحة الصغيرة والألوان الباهتة والداكنة والأثاث القديم البالي سترون تغيير مدهش في مساحة المعيشة والمطبخ..