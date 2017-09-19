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7 أفكار لكسوة حائط مطبخك

Heba khlili Heba khlili
White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs مطبخ
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عندما تقرر كسوة مختلف الأسطح لجدار المطبخ، خذ بالاعتبار  أولا بضعة أشياء قبل أن تبدأ بالتسوق: اللون، يما يتناسب مع بقية التصميم، الملمس وتأثيره على الغلاف الجوي، الإضاءة والمتانة، هل سيدوم على لوقت طويل. تأكد من اختيارك المواد المناسبة لمطبخك. في مقال اليوم قمنا بتجميع مجموعة مختارة من النصائح والأفكار لمساعدتك في هذه العملية! نتنمى أن تجدها مفيد.

1. الدهانات البلاستيكية والاكريليك

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في جلب القليل من اللون للمطبخ، يمكنك العمل مع الألوان البلاستيكية والاكريليك على الحائط. تجف بسرعة، ودائمة وسهلة التنظيف، وبالتالي هي مناسبة بشكل مثالي للاستخدام في المطبخ. العديد من الدهانات الحديثة والورنيش تحتوي أيضا على مواد مضادة للعفن.

2. بلاط السيراميك

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

بلاط السيراميك لا تزال تحظى بشعبية كبيرة عندما يتعلق الأمر بكسوة جدران المطبخ. بعد كل شيء، فهي سهلة الرعاية، كما يمكن التعامل مع البقع الدهنية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة لا حدود لها من مختلف التصاميم والألوان والأشكال لبلاط جدار المطبخ.

3. الخشب

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design مطبخ
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

الخشب في المطبخ يبدو طبيعي ومريح. ومع ذلك، فإنه حساس نسبيا للرطوبة. حتى إذا قررت أن تجعل جدار خشبي للمطبخ، اترك الأمر للمتخصصين ذوي الخبرة، ومن المستحسن أيضا أن يخضع الجدار الخشبي للصيانة الدورية من أجل حماية السطح مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للمادة.

4. الفينيل

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art KitchenAccessories & textiles
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

إذا كنت تبحث عن البساطة والفعالية من حيث التكلفة، يمكنك اختيار لوحات الفينيل. فهي سهلة التركيب، وسهلة الحفاظ، وتناسب أي ميزانية.

5. الحجر الطبيعي

White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs مطبخ
Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
Creative Designs
Creative Designs

الجرانيت، الرخام، الحجر الرملي، الحجر الطبيعي لجدران المطبخ تحظى بشعبية كبيرة، لأنها سهلة التنظيف، ديمومة وتبدو جميلة، بغض النظر عما اذا كانت ريفية أو فاخرة.

6. خلفيات ورق الجدران

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You مطبخ
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

ورق الجدران هي على الأرجح ليست الجدار الأكثر شيوعا لتغطية للمطابخ، لكنها الآن بديلا مثيرا للمواد التقليدية. بالإضافة لكونها سهلة التنظيف ودائمة ومقاومة للرطوبة. الشيء العظيم حول ورق الجدران أنها توفر لنا مجموعة واسعة من خيارات التصميم المختلفة.

7. الزجاج

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

أولئك الذين يختارون الزجاج ككسوة لجدار المطبخ يمكن أن تختار بين الألواح الزجاجية النقية والفولاذ المقاوم للصدأ التي تجمع العديد من المزايا، فهي مقاومة للحرارة. وبالإضافة لسهولة التنظيف.

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