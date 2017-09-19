7 أفكار لكسوة حائط مطبخك

عندما تقرر كسوة مختلف الأسطح لجدار المطبخ، خذ بالاعتبار أولا بضعة أشياء قبل أن تبدأ بالتسوق: اللون، يما يتناسب مع بقية التصميم، الملمس وتأثيره على الغلاف الجوي، الإضاءة والمتانة، هل سيدوم على لوقت طويل. تأكد من اختيارك المواد المناسبة لمطبخك. في مقال اليوم قمنا بتجميع مجموعة مختارة من النصائح والأفكار لمساعدتك في هذه العملية! نتنمى أن تجدها مفيد.
إذا كنت ترغب في جلب القليل من اللون للمطبخ، يمكنك العمل مع الألوان البلاستيكية والاكريليك على الحائط. تجف بسرعة، ودائمة وسهلة التنظيف، وبالتالي هي مناسبة بشكل مثالي للاستخدام في المطبخ. العديد من الدهانات الحديثة والورنيش تحتوي أيضا على مواد مضادة للعفن.
بلاط السيراميك لا تزال تحظى بشعبية كبيرة عندما يتعلق الأمر بكسوة جدران المطبخ. بعد كل شيء، فهي سهلة الرعاية، كما يمكن التعامل مع البقع الدهنية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة لا حدود لها من مختلف التصاميم والألوان والأشكال لبلاط جدار المطبخ.
الخشب في المطبخ يبدو طبيعي ومريح. ومع ذلك، فإنه حساس نسبيا للرطوبة. حتى إذا قررت أن تجعل جدار خشبي للمطبخ، اترك الأمر للمتخصصين ذوي الخبرة، ومن المستحسن أيضا أن يخضع الجدار الخشبي للصيانة الدورية من أجل حماية السطح مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للمادة.
إذا كنت تبحث عن البساطة والفعالية من حيث التكلفة، يمكنك اختيار لوحات الفينيل. فهي سهلة التركيب، وسهلة الحفاظ، وتناسب أي ميزانية.
الجرانيت، الرخام، الحجر الرملي، الحجر الطبيعي لجدران المطبخ تحظى بشعبية كبيرة، لأنها سهلة التنظيف، ديمومة وتبدو جميلة، بغض النظر عما اذا كانت ريفية أو فاخرة.
ورق الجدران هي على الأرجح ليست الجدار الأكثر شيوعا لتغطية للمطابخ، لكنها الآن بديلا مثيرا للمواد التقليدية. بالإضافة لكونها سهلة التنظيف ودائمة ومقاومة للرطوبة. الشيء العظيم حول ورق الجدران أنها توفر لنا مجموعة واسعة من خيارات التصميم المختلفة.
أولئك الذين يختارون الزجاج ككسوة لجدار المطبخ يمكن أن تختار بين الألواح الزجاجية النقية والفولاذ المقاوم للصدأ التي تجمع العديد من المزايا، فهي مقاومة للحرارة. وبالإضافة لسهولة التنظيف.
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