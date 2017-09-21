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جدران سيراميك للمطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
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تكسيات جدران المطبخ تتضمن الكثير والكثير من الخيارات التي تتعدد مميزاتها وأيضَا عيوبها، إلا أنه عندما نتحدث عن السيراميك، نجد أن مميزاته تضعه على رأس قائمة الخيارات المثالية لتكسية جدران المطبخ، خاصة تميزه بسهولة التنظيف، ونحن ندرك جيدًا أهمية تلك الميزة في مكان ممتلئ بالابخرة وترسبات الدهون!

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا كم بجموعة رائعة من تصميمات جدران المطابخ، التي اكتست ببلاطات السيراميك، بطريقة مميزة وانيقة لغلهامكم لتصميم جدران سيراميك للمطبخ الخاص بكم!

1. مزيج من البلاطات المستطيلة المنقوشة والمزخرفة والسادة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

2. ماذا عن دمج السيراميك مع الطلاء الحجري؟!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

3.خطوط متعرجة سوداء تتوسط الجدار الأبيض اللامع

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

4. تعرجات بدرجات من الاسود لمطبخ أكثر جراة وأناقة

Chevron Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك Black
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

5. الكثير من الخطوط في مطبخ مينميالي راقي

Chevron Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

6. مظهر حجري ولكن ببريق السيراميك اللامع

Carrara Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

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7. ماذا عن تصميم لامع مع ملمس واضح وجذاب؟

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

8. السداسيات الصغيرة قادرة على منحك مساحة أنيقة وناعمة

homify غرفة السفرة سيراميك
homify

homify
homify
homify

9. مستطيلات حجرية مع بروز واضح ومميز

Evolution Inmetro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

10. السداسيات المستطيلة تتمتع بمظهر جذاب خاصة في اللون الاسود!

Kite, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

11. بعض الألوان الحيوية مع السيراميك لمطبخ مُشرق وبراق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

12. يمكنك تصميم خط من لون وشكل مختلف في منتصف الجدار لمظهر أكثر تميزًا

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

13. البلاطات المزخرفة والملونة تمنحك المظهر العتيق المواكب للموضة الرائجة

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ البلاط
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

14. اختيار اثنين أو اكثر من البلاطات المنقوشة وتوزيعهما بعشوائية وسط البلاطات السادة

homify مطبخ سيراميك Grey
homify

homify
homify
homify

15. جدار واحد من البلاطات الملونة قادر على تغيير مظهر المطبخ بالكامل

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

16. لامع وجذاب مع خطوط دقيقة وواضحة لمطبخ أنيق وعصري

Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

17. اختيار الاشكال الفريدة من بلاطات السيراميك يمنحك التميز الذي تسعى إليه

Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

18. ظلال من الأسود والرمادي في أشكال هندسية جذابة

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

19. مزيج من النغمات المائية في دوائر صغيرة لمنحك مطبخ مُشرق وناعم

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

20. تمامًا كما الجدار الخرساني!

Urban, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas غرفة السفرة سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

لمزيد من الأفكار الجذابة لمطبخ أكثر أناقة، تفضل بقراءة المقال التالي، 13 عنصر أساسي للمطبخ المعاصر

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هل لديك أفكار أخرى لتكسية جدران المطبخ بالسيراميك!

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