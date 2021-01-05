10 أفكار لكشف الفئران في المنزل

من أين أتوا؟ أين يختبئون؟ كم عددهم؟ هل يعضون؟ هل ستصيبنا بمرض؟ والسؤال الكبير: كيف يمكنني التخلص منها نهائيًا دون أي سبيل للرجوع؟ نعم نتحدث اليوم عن القوارض وكيفية التخلص منها في حال إن واجهت إحداها في منزلك مؤخرًا، والتي من بين العديد من المشاكل التي تجلبها، أنها يمكن أن تصبح وباء بسهولة.. إليك فيما يلي 10 أفكار لطرد الفئران من المنزل..
هناك أماكن معينة عرضة لظهور القوارض، وخاصة في المنازل ريفي، والمساحات تحت الأرض أو المستودعات، حتى لو لم يتم رؤيتها، فمن الأفضل تركيب الفخاخ لتجنب وجودها. كما يوجد طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لتجنب الفئران: وهي القط
عندما نتحدث عن الفخاخ للفئران، وهناك نوعان، الأول التي تعمل مع الحيوانات التي تحاول أن تأكلها ثم يتم سجنهم. وهناك نوع آخر، وهي الفخاخ اللزجة، التي توضع في أماكن مرور الفئران، بحيث يتم تجميد القوارض. والحقيقة هي أن أكثر تستخدم أولا. وما الذي نستخدمه كطعم؟ هناك بعض الأطعمة التي يمكنك أن تحبهم مثل زبدة الفول السوداني، والشوكولاته، والجبن. توصية. إذا كنت تريد وضع الفخاخ وكنت قد قررت وضع أي من هذه المنتجات كطعم، فمن الأفضل لشرائه حصرا لهذا الاستخدام.
الفئران حيوانات ثديية رشيقة بشكل ملحوظ، لذلك، على الرغم من أننا أكبر منها بكثير، نكون غير قادرين على متابعتها والتقاطها. فمن أكثر عملية بكثير لتتبع مساراتها هي أين تسقط فضلاتها.
إذا كنت تحب أن تأخذ مخزن في الجزء العلوي من الأثاث، أو الشيء نفسه من الجزء المنخفض. في الواقع، سيحب الفئران ان يتواجدوا في القاع حيث لا يمكن الوصول اليهم بسهولة. وأكثر من ذلك إذا كان هناك السجاد الذي يعطيهم شعور اكبر بالراحة، وخاصة اذا كانت طويلة الشعر. في هذه الأماكن يجب أن تكون افخاخ الفئران.
تدخل المنازل لسببين. للأغذية والحرارة. واحدة من الطرق لكشف عن وجود الفئران هي عندما يكون هناك ثقوب في الجدار، شيء يمكن أن يحدث في جدران الجص، والتي هي في بعض الأحيان في الحمامات، كما هو الحال في قنوات التبريد.
في الثقوب تجد المأوى والحرارة. ولكن بالنسبة للطعام، مثل، تجدها في المطبخ. العديد من مصار طعام الفئران يتوفر في المطبخ. على سبيل المثال، سلة المهملات، وعاء من أغذية الحيوانات الأليفة، الفتات التي تقع على الأرض أو بعض الرفوف. قبل صيد الماوس، يجب ان نعرف مكان وجودها وثم التأكد من أنه لا يمكنها أن تصل إلى طعامنا. لذلك يتم تخزين كل الطعام، سواء في الخزن التي لا يمكن فتحها من قبل الحيوان. ثم علينا أن نضع الفخاخ. وسيكون من الافضل تغيير مواقع القمامة
في الحقيقة أنه في المنازل مع الحدائق أو في الريف يمكن أن يكون من الصعب منع دخول بعض الفئران إذا كانت في الجوار. إذا قمت بالدخول للمنزل ومعك الطعام ستتدخل معك. في الشتاء تبحث الفئران عن مأوى دافئ. أو حتى عن مكان آمن. لذا عليك وضع بعض الفخاخ في امام المداخل.
الفئران هم خائفون ويبحثون عن الحماية في جميع الأوقات. هذا هو السبب في أنها تتحرك دائما حول الأماكن التي يعتقدون أنها أقل خطورة. لذا قم بالبحث عنها تحت الأثاث، وراء صناديق أو كراسي.
حتى الآن كنا نتحدث عن الفخاخ والتدابير الوقائية، مثل وجود القط. ومع ذلك، هناك أولئك الذين يختارون استخدام سم الفئران للقضاء على هذه القوارض من المنزل. ولا يمكن إنكار أنه فعال. ولكن لديه موانع. على سبيل المثال، إذا كان لدينا أطفال صغار في المنزل فإنه ممنوع استخدامها. نفس الشيء يحدث إذا كان لدينا الحيوانات الأليفة، ونحن لا نتحدث فقط عن الكلاب. لا ننسى أن هناك الناس يربون بعض الحيوانات مثل الهامستر وقوارض الصغيرة الأخرى. وأخيرا، سبب آخر لعدم استخدام السموم هو نوع غير رحيم للحيوان، حيث تسبب الجفاف الشديد أو تخثر الدم.
اقرأ أيضًا: 20 تصميم مبتكر لسلالم داخلية تصلح للمساحات الصغيرة
الفئران هي محور العدوى، ولا يجب أن يتعرض اي فرد أو حيوان أليف موجود في المنزل لعضه من الفئران، كما أن برازها على طاولة الطعام أو المطبخ أو غيرها من الأماكن في المنزل هي بالفعل ضارة. طالما يوجد فأر واحد يمكنك أتباع أحد الطرق للتخلص منه واحد فقط، ولكن إذا لم تصلح هذه النصائح، عليك أن تأخذ الخطوة التالية ومنعها قبل أن تصبح طاعون صغير، وتتصل بخبراء للتخلص منها.
اقرا أيضا16 تصميم لخزائن غرفة النوم… لغرفة نوم مرتبة ومنظمة
إن كنت قد استنفدت كل الطرق للتخلص من الفئران واقصائها تمامًا من منزلك ولم تجد نفعًا، يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية التي لها قدرة سحرية على تنفير الفئران بشهادة الكثيرين، من تلك الوصفات: