10 أفكار لكشف الفئران في المنزل

في الثقوب تجد المأوى والحرارة. ولكن بالنسبة للطعام، مثل، تجدها في المطبخ. العديد من مصار طعام الفئران يتوفر في المطبخ. على سبيل المثال، سلة المهملات، وعاء من أغذية الحيوانات الأليفة، الفتات التي تقع على الأرض أو بعض الرفوف. قبل صيد الماوس، يجب ان نعرف مكان وجودها وثم التأكد من أنه لا يمكنها أن تصل إلى طعامنا. لذلك يتم تخزين كل الطعام، سواء في الخزن التي لا يمكن فتحها من قبل الحيوان. ثم علينا أن نضع الفخاخ. وسيكون من الافضل تغيير مواقع القمامة