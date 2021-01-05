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10 أفكار لكشف الفئران في المنزل

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة المعيشة
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من أين أتوا؟ أين يختبئون؟ كم عددهم؟ هل يعضون؟ هل ستصيبنا بمرض؟ والسؤال الكبير: كيف يمكنني التخلص منها نهائيًا دون أي سبيل للرجوع؟ نعم نتحدث اليوم عن القوارض وكيفية التخلص منها في حال إن واجهت إحداها في منزلك مؤخرًا، والتي من بين العديد من المشاكل التي تجلبها، أنها يمكن أن تصبح وباء بسهولة.. إليك فيما يلي 10 أفكار لطرد الفئران من المنزل..

1. شراء الفخاخ

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

هناك أماكن معينة عرضة لظهور القوارض، وخاصة في المنازل ريفي، والمساحات تحت الأرض أو المستودعات، حتى لو لم يتم رؤيتها، فمن الأفضل تركيب الفخاخ لتجنب وجودها. كما يوجد طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لتجنب الفئران: وهي القط

2. الطُعم

Apto Centro, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura مطبخ
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

عندما نتحدث عن الفخاخ للفئران، وهناك نوعان، الأول التي تعمل مع الحيوانات التي تحاول أن تأكلها ثم يتم سجنهم. وهناك نوع آخر، وهي الفخاخ اللزجة، التي توضع في أماكن مرور الفئران، بحيث يتم تجميد القوارض. والحقيقة هي أن أكثر تستخدم أولا. وما الذي نستخدمه كطعم؟ هناك بعض الأطعمة التي يمكنك أن تحبهم مثل زبدة الفول السوداني، والشوكولاته، والجبن. توصية. إذا كنت تريد وضع الفخاخ وكنت قد قررت وضع أي من هذه المنتجات كطعم، فمن الأفضل لشرائه حصرا لهذا الاستخدام.

3. تتبع مساراتها الفئران

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一級建築士事務所アトリエｍ

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

الفئران حيوانات ثديية رشيقة بشكل ملحوظ، لذلك، على الرغم من أننا أكبر منها بكثير، نكون غير قادرين على متابعتها والتقاطها. فمن أكثر عملية بكثير لتتبع مساراتها هي أين تسقط فضلاتها.

4. تحت الخزائن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تحب أن تأخذ مخزن في الجزء العلوي من الأثاث، أو الشيء نفسه من الجزء المنخفض. في الواقع، سيحب الفئران ان يتواجدوا في القاع حيث لا يمكن الوصول اليهم بسهولة. وأكثر من ذلك إذا كان هناك السجاد الذي يعطيهم شعور اكبر بالراحة، وخاصة اذا كانت طويلة الشعر. في هذه الأماكن يجب أن تكون افخاخ الفئران.

5. العثور على ثقوب في الجدار الفئران

'Haus 4K' - Einfamilien-Wohnhaus , in_design architektur in_design architektur حمام
in_design architektur

in_design architektur
in_design architektur
in_design architektur

تدخل المنازل لسببين. للأغذية والحرارة. واحدة من الطرق لكشف عن وجود الفئران هي عندما يكون هناك ثقوب في الجدار، شيء يمكن أن يحدث في جدران الجص، والتي هي في بعض الأحيان في الحمامات، كما هو الحال في قنوات التبريد.

6. مناطق التغذية الخاصة بك

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

في الثقوب تجد المأوى والحرارة. ولكن بالنسبة للطعام، مثل، تجدها في المطبخ. العديد من مصار طعام الفئران يتوفر في المطبخ. على سبيل المثال، سلة المهملات، وعاء من أغذية الحيوانات الأليفة، الفتات التي تقع على الأرض أو بعض الرفوف. قبل صيد الماوس، يجب ان نعرف مكان وجودها وثم التأكد من أنه لا يمكنها أن تصل إلى طعامنا. لذلك يتم تخزين كل الطعام، سواء في الخزن التي لا يمكن فتحها من قبل الحيوان. ثم علينا أن نضع الفخاخ. وسيكون من الافضل تغيير مواقع القمامة

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7. منع دخولهم إلى المنزل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في الحقيقة أنه في المنازل مع الحدائق أو في الريف يمكن أن يكون من الصعب منع دخول بعض الفئران إذا كانت في الجوار. إذا قمت بالدخول للمنزل ومعك الطعام ستتدخل معك. في الشتاء  تبحث الفئران عن مأوى دافئ. أو حتى عن مكان آمن. لذا عليك وضع بعض الفخاخ في امام المداخل.

8. الفخاخ دائما بالقرب من ثقب الفئران

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura بلكونة أو شرفة
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

الفئران هم خائفون ويبحثون عن الحماية في جميع الأوقات. هذا هو السبب في أنها تتحرك دائما حول الأماكن التي يعتقدون أنها أقل خطورة. لذا قم بالبحث عنها تحت الأثاث، وراء صناديق أو كراسي.

9. لا حاجة للسم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حتى الآن كنا نتحدث عن الفخاخ والتدابير الوقائية، مثل وجود القط. ومع ذلك، هناك أولئك الذين يختارون استخدام سم الفئران للقضاء على هذه القوارض من المنزل. ولا يمكن إنكار أنه فعال. ولكن لديه موانع. على سبيل المثال، إذا كان لدينا أطفال صغار في المنزل فإنه ممنوع استخدامها. نفس الشيء يحدث إذا كان لدينا الحيوانات الأليفة، ونحن لا نتحدث فقط عن الكلاب. لا ننسى أن هناك الناس يربون بعض الحيوانات مثل الهامستر وقوارض الصغيرة الأخرى. وأخيرا، سبب آخر لعدم استخدام السموم هو نوع غير رحيم للحيوان، حيث تسبب الجفاف الشديد أو تخثر الدم.

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10. لا يمكنك العيش مع الفئران

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli غرفة السفرة
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

 الفئران هي محور العدوى، ولا يجب أن يتعرض اي فرد أو حيوان أليف موجود في المنزل لعضه من الفئران، كما أن برازها على طاولة الطعام أو المطبخ أو غيرها من الأماكن في المنزل هي بالفعل ضارة. طالما يوجد فأر واحد يمكنك أتباع أحد الطرق للتخلص منه واحد فقط، ولكن إذا لم تصلح هذه النصائح، عليك أن تأخذ الخطوة التالية ومنعها قبل أن تصبح طاعون صغير، وتتصل بخبراء للتخلص منها.

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وصفات طبيعية مجربة تنفر الفئران من منزلِك

Apartment Interior in East Town Sodic, Zoning Architects Zoning Architects غرفة المعيشة
Zoning Architects

Apartment Interior in East Town Sodic

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects

إن كنت قد استنفدت كل الطرق للتخلص من الفئران واقصائها تمامًا من منزلك ولم تجد نفعًا، يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية التي لها قدرة سحرية على تنفير الفئران بشهادة الكثيرين، من تلك الوصفات:

  • النعناع: يمكن للنعناع الطبيعي او زيت النعناع أو حتى معجون الأسنان برائحة النعناع أن يكون له دور فعّال في طرد الفئران من منزلك حيث أن النعناع في كل صوره وأشكال مكروه لهذا النوع من القوارض.
  • الشاي: قد لا تصدق ذلك، لكن الشاي يمكن أن يقعلها ويطرد الفئران من منزلك للأبد، يمكنك القيام بذلك من خلال غلي بعض أكياس الشاي في ماء ساخن، ثم وضعها في الزوايا والأركان المختلفة من المنزل، لكن بشرط تركها لمدة يوم كامل حتى تنتشر رائحة الشاي التي بدورها تنفر الفئران.
  • الثوم والبصل: يمكن للبصل والثوم القيام بالأمر نفسه في تنفير الفئران، سواء إن تم تقطيعهم إلى قطع صغيرة وتوزيعهم في الفتحات والثقوب المختلفة بزوايا المنزل أو بالاستعانة بهم في صورة مسحوق ناعم.


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