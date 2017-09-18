10 تصميمات مميزة لصالون منزلك

صالون منزلك هو مساحة مشتركة بين عائلتك وضيوفك، قد نحتاج لها كمساحة عائلية نقضي أوقاتا خاصة فيها، أو مكان مميز لاستقبال الضيوف والترحيب بهم، لذا يجب أن تكون مصممة حيث الغرض المتوقع منها، لتلبي احتياجاتنا وتحقق هذه المعادلة الصعبة، اليوم مع هوميفاي نقدم لكم 10 تصميمات رائعة ومميزة لصالون منزلك بأفكار مختلفة قد تلهمك أثناء اختيار غرفة الاستقبال لبيتك او تصميم مساحة المعيشة أيضا ..