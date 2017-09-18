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10 تصميمات مميزة لصالون منزلك

آية منير آية منير
Decora Lider Campinas - Sala de Encontros, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
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صالون منزلك هو مساحة مشتركة بين عائلتك وضيوفك، قد نحتاج لها كمساحة عائلية نقضي أوقاتا خاصة فيها، أو مكان مميز لاستقبال الضيوف والترحيب بهم، لذا يجب أن تكون مصممة حيث الغرض المتوقع منها، لتلبي احتياجاتنا وتحقق هذه المعادلة الصعبة، اليوم مع هوميفاي نقدم لكم 10 تصميمات رائعة ومميزة لصالون منزلك بأفكار مختلفة قد تلهمك أثناء اختيار غرفة الاستقبال لبيتك او تصميم مساحة المعيشة أيضا ..

1. مساحة للتليفزيون ..

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إن كانت غرفة الاستقبال والمعيشة يشتركان في نفس المساحة فعليك أن تصنع ركنا مناسبا للتلفيزيون، بهذه الخطوة تنجح في تلبية احتياج أساسي لعائلتك بل وتشجعهم على قضاء أوقات رائعة مع ضيوفك ..

2. تصميم مختلف ..

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

عادة تتكون غرفة الاستقبال من مساحة واحدة تقليدية ولكن ماذا عن تصميم مختلف يعمل على تقسم هذه المساحة الرائعة لمنطاق مختلفة ومميزة، تُزينها قطع أثاث بتصميم رائع ..

3. ركنة على شكل حرف L

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستعانة بركنة على شكل حرف L كحل رائع لغرفة الاستقبال ولكن بتصميم غاية في الاناقة والجمال والفخامة بل وتحمل في سماتها كلاسيكية معاصرة مختلفة ..

4. قطع مميزة ..

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

أن تضم غرفة معيشتك او استقبالك عى قطع مميزة ذات تصميم جرئ هذه إضافة جريئة رائعة، بل ويكمن جمال التصميم بالفعل في هذه التفاصيل الجذابة ..

5. لمسات مختلفة على طراز الفنتاج ..

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild غرفة المعيشة
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

طراز الفنتاج وهو الذي يجمع بين الحاضر والماضي بعناصر مختلفة ولمسات جذابة ورائعة، فضل المصمم هنا أن يحافظ على الجدران بلمستها التراثية المميزة إلى جانب أثاث عصري حديث بألوان جميلة ومشرقة ..

6. تصميم متكامل ..

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

التصميمات التقليدية لها محبينها والباحثين عنها، وتقليديتها لا تُعد عيبا فيها ولكن إن كنت من محبينها فاحرص أن تختار تصميم عملي وألوان مميزة تتناب مع منزلك ..

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7. أناقة وفخامة لا مثيل لها ..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

الفخامة والأأناقة في هذا التصميم بكل تفاصيله بداية من باليتة الألوان الخرافية وعناصر الأثاث وديكورات الغرفة ووأسلوب الإضاءة، غرفة تُعد بتصميم مثالي مميز ..

8. على الطراز الانتقائي ..

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

الطراز الانتقائي هو الوسيلة لأن تجمع بين أكثر من أسلوب ديكوري مميز في لوحة واحدة بألوان متناغمة وتفاصيل متجانسة، غرفة مثل هذه حملت الحداثة والكلاسيكية والريترو في كل ركن فيها لتجد وحة تسحرك وتجذبك لتتأملها لأطول وقت ممكن ..

9. ألوان رائعة ..

Decora Líder Belo Horizonte - Estar Social, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

الألوان هي أساس نجاح التصميم، فإن كنت بصدد اختيار باليتة ألوان صالون منزلك يجب أن ترحص على اختيار باليتة ناعمة ومتناغمة ومفضلة لك حتى تحافظ على هذا الفراغ مريح وممتع ..

10 التفاصيل تصنع الكثير ..

Decora Lider Campinas - Sala de Encontros, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

في النهاية علينا أن ندرك قيمة التفاصيل وجمالها وخاصة إن كانت من قلب الطبيعة ومن وحي البيئة المحيطة، كل هذا يصنع في بيتك جمالا غير عاديا ويترك انطباع رائع لدى ضيوفك عن بيتك المميز ..

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