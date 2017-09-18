10 تصميمات مميزة لصالون منزلك

صالون منزلك هو مساحة مشتركة بين عائلتك وضيوفك، قد نحتاج لها كمساحة عائلية نقضي أوقاتا خاصة فيها، أو مكان مميز لاستقبال الضيوف والترحيب بهم، لذا يجب أن تكون مصممة حيث الغرض المتوقع منها، لتلبي احتياجاتنا وتحقق هذه المعادلة الصعبة، اليوم مع هوميفاي نقدم لكم 10 تصميمات رائعة ومميزة لصالون منزلك بأفكار مختلفة قد تلهمك أثناء اختيار غرفة الاستقبال لبيتك او تصميم مساحة المعيشة أيضا ..
إن كانت غرفة الاستقبال والمعيشة يشتركان في نفس المساحة فعليك أن تصنع ركنا مناسبا للتلفيزيون، بهذه الخطوة تنجح في تلبية احتياج أساسي لعائلتك بل وتشجعهم على قضاء أوقات رائعة مع ضيوفك ..
عادة تتكون غرفة الاستقبال من مساحة واحدة تقليدية ولكن ماذا عن تصميم مختلف يعمل على تقسم هذه المساحة الرائعة لمنطاق مختلفة ومميزة، تُزينها قطع أثاث بتصميم رائع ..
يمكنك الاستعانة بركنة على شكل حرف L كحل رائع لغرفة الاستقبال ولكن بتصميم غاية في الاناقة والجمال والفخامة بل وتحمل في سماتها كلاسيكية معاصرة مختلفة ..
أن تضم غرفة معيشتك او استقبالك عى قطع مميزة ذات تصميم جرئ هذه إضافة جريئة رائعة، بل ويكمن جمال التصميم بالفعل في هذه التفاصيل الجذابة ..
طراز الفنتاج وهو الذي يجمع بين الحاضر والماضي بعناصر مختلفة ولمسات جذابة ورائعة، فضل المصمم هنا أن يحافظ على الجدران بلمستها التراثية المميزة إلى جانب أثاث عصري حديث بألوان جميلة ومشرقة ..
التصميمات التقليدية لها محبينها والباحثين عنها، وتقليديتها لا تُعد عيبا فيها ولكن إن كنت من محبينها فاحرص أن تختار تصميم عملي وألوان مميزة تتناب مع منزلك ..
الفخامة والأأناقة في هذا التصميم بكل تفاصيله بداية من باليتة الألوان الخرافية وعناصر الأثاث وديكورات الغرفة ووأسلوب الإضاءة، غرفة تُعد بتصميم مثالي مميز ..
الطراز الانتقائي هو الوسيلة لأن تجمع بين أكثر من أسلوب ديكوري مميز في لوحة واحدة بألوان متناغمة وتفاصيل متجانسة، غرفة مثل هذه حملت الحداثة والكلاسيكية والريترو في كل ركن فيها لتجد وحة تسحرك وتجذبك لتتأملها لأطول وقت ممكن ..
الألوان هي أساس نجاح التصميم، فإن كنت بصدد اختيار باليتة ألوان صالون منزلك يجب أن ترحص على اختيار باليتة ناعمة ومتناغمة ومفضلة لك حتى تحافظ على هذا الفراغ مريح وممتع ..
في النهاية علينا أن ندرك قيمة التفاصيل وجمالها وخاصة إن كانت من قلب الطبيعة ومن وحي البيئة المحيطة، كل هذا يصنع في بيتك جمالا غير عاديا ويترك انطباع رائع لدى ضيوفك عن بيتك المميز ..
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