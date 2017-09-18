لمحبي الألوان الهادئة .. إليكم 8 نصائح مهمة في تصميم منزلك

إن كنت تحب الهوء وتبحس عن تصميم لمنزلك يوفر لك اجواء هادئة من خلال تفاصيله، قد نقع في مجموعة أخطاء تزعجنا على المدى الطويل خاصة وإن كنت لا تحب التفاصيل وقطع الأثاث الضخمة، فأنت بحاجة لأن تقرأ هذا المقال لتجد مجموعة نصائح تساعدك على توفير جو هادئ في منزلك عن طريق تصميمه واختياراتك .. إليكم 8 نصائح غاية في السهولة والأهمية والتي ستجد منها بالتأكيد كنت تبحث عنها ..
التكامل والتجانس بين كل العناصر يخلق الهدوء المطلوب، التفاصيل الهادئة واستخدام الأخشاب ذات التأثيرات البسيطة والألوان الفاتحة ولمسات من النباتات الجميلة والحفاظ على الإضاءة الطبيعية يجعل من بيتك فراغ مريح للمعيشة ..
إن كنت تدرس تصميم منزلك فعليك أن تبحث عن خطوط واضحة وصريحة وبزاوية واسعة وإضاءة مريحة للعين حتى تحصل على فراغ مريح للاستخدام ..
الأقمشة الناعمة ذات الملمس المخملي والقطنية تحافظ على هدوء التصميم والأجواء المريحة والتي تساعدك على استرخاء، احرص ان تختار الأقمشة المناسبة للأجواء المناخية الخاصة ببلدك، حتى لا تتضرر بسبب ارتفاع درجة القماش أو عدم توفير التدفئة اللازمة ..
الستائر الخفيفة بألوان زاهية والتصميمات البسيطة هي الاختيار الأنسب عند تصميم بيت هادئ مريح نفسيا، عادة اختيار قطع الأثاث لمنزلك يجب أن تحرص على خفة وزنها وسهولة تنظيمها وتركيبها وتحريكها ..
الأرضيات غير المزعجة والتي لا تصدر أصواتا بسبب الحركة او تكن عرضة للخدش أو الجروح هي الاختيارات الأمثل لمنزلك الهادئ المريح ..
اختر الطراز التبسيطي لمنزلك والذي يتسم بالاستعانة بالحد الأدنى من التفاصيل، هذه الوسيلة ستساعدك كثيرا على تصميم منزلك بشكل مريح وخاصة غرف النوم والأماكن التي تحتاج للاسترخاء والاستجمام ..
إن كنت تبحث عن لون مختلف للجدران احرص ان يكون زاهي وفاتح أن تختار له مكان مناسب إلى جانب ألوان حيادية حتى تحافظ على التوازن المطلوب لبيت مريح وهادئ ..
المساحات الخاصة بالمعيشة والتي نقضي فيها أغلبية الوقت، قد تحتاج لدقة في التصميم وراحة في التفاصيل والاستغناء عن كل شئ غير لازم او ضروري، والاحتفاظ بالعناصر الضروري فقط حتى تستمتع بأجواء هادئة ..
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