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لمحبي الألوان الهادئة .. إليكم 8 نصائح مهمة في تصميم منزلك

آية منير آية منير
3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
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إن كنت تحب الهوء وتبحس عن تصميم لمنزلك يوفر لك اجواء هادئة من خلال تفاصيله، قد نقع في مجموعة أخطاء تزعجنا على المدى الطويل خاصة وإن كنت لا تحب التفاصيل وقطع الأثاث الضخمة، فأنت بحاجة لأن تقرأ هذا المقال لتجد مجموعة نصائح تساعدك على توفير جو هادئ في منزلك عن طريق تصميمه واختياراتك .. إليكم 8 نصائح غاية في السهولة والأهمية والتي ستجد منها بالتأكيد كنت تبحث عنها ..

1. أخشاب بألوان هادئة ونباتات خضراء وإضاءة طبيعية ..

K-HOUSE, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

التكامل والتجانس بين كل العناصر يخلق الهدوء المطلوب، التفاصيل الهادئة واستخدام الأخشاب ذات التأثيرات البسيطة والألوان الفاتحة ولمسات من النباتات الجميلة والحفاظ على الإضاءة الطبيعية يجعل من بيتك فراغ مريح للمعيشة ..

2. تصميمات بخطوط واضحة ..

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

إن كنت تدرس تصميم منزلك فعليك أن تبحث عن خطوط واضحة وصريحة وبزاوية واسعة وإضاءة مريحة للعين حتى تحصل على فراغ مريح للاستخدام ..

3. أقمشة ناعمة ..

Mint Green Living Room Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green blinds,roller blinds,green,living room,window
English Blinds

Mint Green Living Room Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

الأقمشة الناعمة ذات الملمس المخملي والقطنية تحافظ على هدوء التصميم والأجواء المريحة والتي تساعدك على استرخاء، احرص ان تختار الأقمشة المناسبة للأجواء المناخية الخاصة ببلدك، حتى لا تتضرر بسبب ارتفاع درجة القماش أو عدم توفير التدفئة اللازمة ..

4. ستائر خفيفة بتصميمات بسيطة ..

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

الستائر الخفيفة بألوان زاهية والتصميمات البسيطة هي الاختيار الأنسب عند تصميم بيت هادئ مريح نفسيا، عادة اختيار قطع الأثاث لمنزلك يجب أن تحرص على خفة وزنها وسهولة تنظيمها وتركيبها وتحريكها ..

5. أرضيات غير مزعجة ..

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

الأرضيات غير المزعجة والتي لا تصدر أصواتا بسبب الحركة او تكن عرضة للخدش أو الجروح هي الاختيارات الأمثل لمنزلك الهادئ المريح ..

6. الحد الأدنى من التفاصيل ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اختر الطراز التبسيطي لمنزلك والذي يتسم بالاستعانة بالحد الأدنى من التفاصيل، هذه الوسيلة ستساعدك كثيرا على تصميم منزلك بشكل مريح وخاصة غرف النوم والأماكن التي تحتاج للاسترخاء والاستجمام ..

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7. جدار بلون هادئ ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت تبحث عن لون مختلف للجدران احرص ان يكون زاهي وفاتح أن تختار له مكان مناسب إلى جانب ألوان حيادية حتى تحافظ على التوازن المطلوب لبيت مريح وهادئ ..

8. مساحات للمعيشة هادئة ..

Text, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects غرفة المعيشة
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

المساحات الخاصة بالمعيشة والتي نقضي فيها أغلبية الوقت، قد تحتاج لدقة في التصميم وراحة في التفاصيل والاستغناء عن كل شئ غير لازم او ضروري، والاحتفاظ بالعناصر الضروري فقط حتى تستمتع بأجواء هادئة ..

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