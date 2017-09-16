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9 برجولات مناسبة للتراس وحدائق منازلنا

آية منير آية منير
Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
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هناك زجاج وأقمشة وأخشاب وحديد، كلها مواد مختلفة يمكنك الاستعانة بها لتصنع سقف منزلك، ولكن ماذا عن التراس والفناء والحدائق، إن كنت تبحث عن برجولة خاصة لتستمتع باجواء الطبيعة أثناء الربيع، أو عند سقوط الأمطار في الشتاء أو مع حرارة الصيف عند إقامة حفلة شواء في منتصف يوم عائلي، ولكن لكل حديقة أو فناء تحتاج تصميم مختلف، لذلك يجب أن تدرس كل الأمور الخاصة بمنزلك، ومع هوميفاي سنقدم لك 9 أمثلة رائعة ومختلفة لتواجه تحدي تصميم برجولة في حديقة منزلك .. 

1. لمسة رومانسية ..

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

أسفل هذه البرجولة الخشبية تستطيع أن تشعر أنك بداخل فيلم إيطالي تستمتع فيه بأجمل طعام وشراب، هذا الهيكل والتصميم سهل التنفيذ والتركيب إلى جانب الجدار الخارجي للمنزل، مدعومة بكمرات خشبية، سطح البرجولة مناسب لزراعة نباتات متسلقة رائعة، هذا التأثير ارائع مبدع مع لمسة رومانسية خاصة جدا ولكن للنباتات دور آخر وهي أنها تحمي هذه المساحة من الحرارة سواء في شدتها أو برودتها، ولكن تأكد إن اختارت ذلك بأن نمو النباتات لا يؤثر على خرسانة البرجولة أو هيكلها ..

2. وحدات سهلة التركيب ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا الاختيار أكثر مرونة مما بله، الهيكل المعدني مغطى بأقمشة سهلة الفك والتركيب والتغيير عند الحاجة لذلك أو عند الضرورة، في نهاية فصل الصيف مثلا يمكنك تجميع البرجولة وفكها للحفاظ عليها من سقوط الأمطار الشديدة ..

3. مظلة ..

House for Holidays, 2009, MFA Architects MFA Architects بلكونة أو شرفة
MFA Architects

House for Holidays, 2009

MFA Architects
MFA Architects
MFA Architects

هذه المظلةليست الخيار المثالي للحدائق وخاصة إن كنت في بلدة تتسم بسقوط الأمطار الشديدة، فهي غير مخصصة لذلك ولا تعمل على حماية المستخدمين، ولكنها اختيار رائع في الأماكن الحارة والدافئة، فبهذا التصميم ستحصل على حماية رائعة من الشمس، كمنقي أو واقي يسمح بمرور أشعة خاصة رائعة بالإضافة لإعادة استخدام مواد طبيعية سهلة ورخيصة تترك انطباع ريفي ولمسة مميزة لحديقتك .. 

4. غطاء زجاجي ..

San Carlo, Massimo Vallotto Architetto Massimo Vallotto Architetto بلكونة أو شرفة
Massimo Vallotto Architetto

Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto

بهذا الاختيار نحن لا نختار الحماية من الشمس كشئ أساسي بل الحماية من سقوط الأمطار، الشئ الأفضل لهذا التصميم الزجاجي هو أنه يناسب الحدائق والتراسات في المناطق الباردة، بعيدا عن المناطق الحارة والتي تحتاج لحماية من أشعة الشمس في المقام الأول، ويناسب أيضا الأماكن ذات المناخ المعتدل لتساعدك على الاستمتاع بالأجواء المناخية المميزة وسقوط الأمطار كتجربة رائعة وفريدة من نوعها، الهيكل الإنشائي لهذا التصميم ذو تكلفة عالية لتكويناته المعقدة والمكلفة، ولكن عليك إن امتلكت مثله أن تحافظ على نظافة حتى تستمتع بمنظر طبيعي خلاب ..

5. مظلة على شكل مثلث ..

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بلكونة أو شرفة White
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

برجولة بسيطة وتقليدية وسهلة التنفيذ والتركيب، تحمينا من الشمس وتترك لنا انطباع الأجواء الصيفية والبحر وتضيف لمسة رائعة لحديقة منازلنا، ولكن عليك اختيار أماكن التثبيت بشكل جيد، حتى تغطي المساحة المطلوبة بشكل سليم، تتميز بالمرونة وتعتمد في تصميمها على الأقمشة المتوفرة لذا فتكلفتها تُعد متفاوتة، بالإضافة أنها تعمل على حمايتك من الأمطار أيضا ..

6. مظلة بأذرع متحركة ..

homify GardenAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

التقليدية وما بعدها، البرجولة والمظلة هي الطريقة المثالية لتغطية التراس في منازلنا إن كنت تعاني من الشمس أو الأمطار، فستحتاج للمظلة لتحمي هذه المساحة بشكل رائع ومميز، أما إذا كان المناخ رائع ولا يحتاج يمكنك بسهولة ضم البرجولة وأن تنس وجودها، وهو بتحديدا ما يوفره هذا التصميم التقليدي سهلة التنفيذ متوفر بألوان مختلفة وتصميمات مبدعة لتترك لمستك الخاصة في منزلك .

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7. تصميم سطح على هيئة تراس مفتوح ..

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

التصميم الخاص بالتراس أمامنا يقدم لنا فكره رائعة وتفاجئنا جميعا، الهيكل بسيط يعمل على تظليل المساحة المتاحة ويمكننا الاستعانة بالستائر لزيادة معدل الحمايةمن الشمس والرياح الشديدة والأمطار، بالإضافة لتوفير الأجواء المناسبة لحفلات عائلية وخاصة في أمان وهدوء بدون إنزعاج بسبب الهواء الشديد مثلا مع أشعة الشمس والإضاءة الطبيعية الرائع..

8. الكل في واحد

PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun GardenGreenhouses & pavilions
Saxun

Saxun
Saxun
Saxun

عند وصول التكنولوجيا لأسطح الحدائق فإن شيئ يصبح ممكنا، بجهاز التحكم عن بعد يمكنك ان تحول التراس من مساحة مغلقة لمساحة مفتوحة بون حماية، لمحبي التكنولوجيا والباحثين عنها هو الاختيار الامثل، في أجزاء مختلفة من التراس الخاص بنا يمكننا أن نختار التغطية المناسبة والتي تعتمد على قوة أشعة الشمس او شدة الرياح أو سقوط الأأمطار، يمكنك الاختيار ما بين تغطية التراس ككل أو اجزاء منه، وما بين تغطية كاملة أو فقط شرائح خشبية تقوم بدور إضافي وهكذا ..

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