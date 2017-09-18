حمامات صغيرة ولكن مريحة

تعتقد أن حمامك الصغير أزمة لا حل لها، وأنك افتقدت المساحة التي بمكن أن تضيف لها لمسات أنيقة وتصميمات على طراز الفنادق وتلبي احتياجاتك من خلالها، هوميفاي اليوم تؤكد لك أن هذا التفكير خاطئ، وتقدم لك 10 نماذج رائعة لحمامت صغيرة ولكن مريحة وبتصميمات مميزة ورائعة .. نتمنى أن تجد فيها ما بحثت عنه لتصميم حمامك الصغير ..
التخطيط والتقسيم الذكي يجعل مهم تصميم حمامك الصغير أسهل بكثير مما هي عليه في البداية، فقط أن تُحدد لكل عنص المكان المناسب مع الأخذ في الاعتبار مساحات الحركة والتهوية والإضاءة واستمتع بتصميم مناسب واستغلال أمثل للمساحة ولا تنس لمسات الديكور المميزة ..
اختيار الألوان خطوة هامة في تصميم الحمامات الصغيرة، الكل يعتقد أن الأبيض هو اللون المناسب وفقط ولكن ما رأيك أن تستخدم درجات الباستيل والنقوش البسطة الزاهية، كل هذه الأفكار تناسب المساحات الصغيرة وتصنع منها ركن مبهج ومميز ..
استغل أركان حمامك الصغير واصنع منها أرفف عملية لتنظيم أدواتك الخاصة، ولكن حاول أن تحافظ على المقاسات المطلوبة حتى لا يتضرر المستخدمين بسبب وجود هذه الأرفف، ولا تنس أن تزيين حمامك هو احد خطوات التصميم الناجح ..
الخزانة عنصر رئيسي في الحمامات وخاصة إن كان لها دورا ديكوريا إلى جانب دورها التنظيمي، اختر خزانة صغيرة بلون رائع ومناسب وبتصميم عملي ..
لا تتردد في ان تجعل حمامك الصغير تصميم من قلب الطبيعة بل واحرص على ذلك، فهذه الخطوة قادرة على تحويل المظهر العام للتصميم وأن تتخطى فكرة ضيق مساحة إلى جمال تصميمه ..
تصميمات الجدران المميزة قادرة على تغيير شكل الحمام ككل، فقط استعن بجدار بتصميم مختلف ومميز واختر مكانه بعناية في حمامك واستمتع بتصميم مميز كلوحة فنية في منزلك ..
استعن بأفكار خاصة وعناصر أثاث صحي مميزة ونادرة، دهانات ناعمة وستائر بأقمشة خاصة، اجعل من حمامك ديكور رائع وجذاب ينطق بالجمال ..
استغن عن حوض الاستحمام الكبير والذي يحتاجة لمساحة أكبر من المتاح حاليا، واستعن بغرفةزجاجية بتصميم معاصر وحديث للاستحمام ..
إن كنت تعتقد أن البساطة تفتقر معايير الجمال، فأنت لا تعلم شئ عن البساطة، التصميمات ذات التفاصيل الرقيقة واللمسات الخاصة والأألوان الهادئة لها سحرها المميز والفريد من نوعه ..
لا تنس إن كنت تبحث عن تصميم يلبي كل احتياجاتك يجب تخطيطه بشكل مسبق خاصة وإن كنت تريد أن تضيف مساحة للغسالة مثلا في الحمام الصغير، فستحتاج لذكاء خاص في تصميم حمامك ..
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