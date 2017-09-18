الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حمامات صغيرة ولكن مريحة

آية منير آية منير
Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer حمام
Loading admin actions …

تعتقد أن حمامك الصغير أزمة لا حل لها، وأنك افتقدت المساحة التي بمكن أن تضيف لها لمسات أنيقة وتصميمات على طراز الفنادق وتلبي احتياجاتك من خلالها، هوميفاي اليوم تؤكد لك أن هذا التفكير خاطئ، وتقدم لك 10 نماذج رائعة لحمامت صغيرة ولكن مريحة وبتصميمات مميزة ورائعة .. نتمنى أن تجد فيها ما بحثت عنه لتصميم حمامك الصغير ..

1. تقسيم ذكي ..

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

التخطيط والتقسيم الذكي يجعل مهم تصميم حمامك الصغير أسهل بكثير مما هي عليه في البداية، فقط أن تُحدد لكل عنص المكان المناسب مع الأخذ في الاعتبار مساحات الحركة والتهوية والإضاءة واستمتع بتصميم مناسب واستغلال أمثل للمساحة ولا تنس لمسات الديكور المميزة ..

2. ألوان رائعة ..

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

اختيار الألوان خطوة هامة في تصميم الحمامات الصغيرة، الكل يعتقد أن الأبيض هو اللون المناسب وفقط ولكن ما رأيك أن تستخدم درجات الباستيل والنقوش البسطة الزاهية، كل هذه الأفكار تناسب المساحات الصغيرة وتصنع منها ركن مبهج ومميز ..

3. أرفف عملية ..

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

استغل أركان حمامك الصغير واصنع منها أرفف عملية لتنظيم أدواتك الخاصة، ولكن حاول أن تحافظ على المقاسات المطلوبة حتى لا يتضرر المستخدمين بسبب وجود هذه الأرفف، ولا تنس أن تزيين حمامك هو احد خطوات التصميم الناجح ..

4. خزانة صغيرة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الخزانة عنصر رئيسي في الحمامات وخاصة إن كان لها دورا ديكوريا إلى جانب دورها التنظيمي، اختر خزانة صغيرة بلون رائع ومناسب وبتصميم عملي ..

5. لمسة من قلب الطبيعة ..

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

لا تتردد في ان تجعل حمامك الصغير تصميم من قلب الطبيعة بل واحرص على ذلك، فهذه الخطوة قادرة على تحويل المظهر العام للتصميم وأن تتخطى فكرة ضيق مساحة إلى جمال تصميمه ..

6. جدار مميز ..

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO حمام
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

تصميمات الجدران المميزة قادرة على تغيير شكل الحمام ككل، فقط استعن بجدار بتصميم مختلف ومميز واختر مكانه بعناية في حمامك واستمتع بتصميم مميز كلوحة فنية في منزلك ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. ديكور رائع وجذاب ..

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer حمام
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

استعن بأفكار خاصة وعناصر أثاث صحي مميزة ونادرة، دهانات ناعمة وستائر بأقمشة خاصة، اجعل من حمامك ديكور رائع وجذاب ينطق بالجمال ..

8. غرفة زجاجية للاستحمام ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استغن عن حوض الاستحمام الكبير والذي يحتاجة لمساحة أكبر من المتاح حاليا، واستعن بغرفةزجاجية بتصميم معاصر وحديث للاستحمام ..

9. البساطة هي الحل ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كنت تعتقد أن البساطة تفتقر معايير الجمال، فأنت لا تعلم شئ عن البساطة، التصميمات ذات التفاصيل الرقيقة واللمسات الخاصة والأألوان الهادئة لها سحرها المميز والفريد من نوعه ..

10. كل شئ في مكانه ..

Дизайн однокомнатной квартиры., Александра Петропавловская Александра Петропавловская حمام
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

لا تنس إن كنت تبحث عن تصميم يلبي كل احتياجاتك يجب تخطيطه بشكل مسبق خاصة وإن كنت تريد أن تضيف مساحة للغسالة مثلا في الحمام الصغير، فستحتاج لذكاء خاص في تصميم حمامك  ..

يمكنك قراءة .. 11 تصميم مثالي لخزائن المطابخ الصغيرة

لمحبي الألوان الهادئة .. إليكم 8 نصائح مهمة في تصميم منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً