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لمسات ديكورية قديمة تعود في التصميمات العصرية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Musewll Hill, London, Jigsaw Interior Architecture Jigsaw Interior Architecture غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Green
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التفاصيل والقواعد الديكورية تتغير دائماً، فمع مرور كل عام واستقبال عام جديد تأتي العديد من الصيحات الديكورية في جعبة هذا العام، صيحات تختفي وتتلاشى وصيحات أخرى تعود من الماضي، ولا عجب في ذلك فأصبحنا في الأونة الأخيرة وخاصةً هذا العام نجد أتجاه النوستالجيا يكتسح التصميمات المعماريةالجديدة، فوجدنا نفسنا أمام صيحات من الثمانينات والتسعينات تعود من جديد لتكتسح عالم التصميمات العصرية. لذلك نحن اليوم في هوميفاي  سنعرض لكم بعض اللمسات الديكورية القديمة التي عادت بقوة في التصميمات العصرية الحديثة.

1- درجات البيج الحيادية

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة المعيشة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

اللون الأبيض والبيج من الألوان الحيادية التي كانت سمة أساسية في تصميمات الجدران في فترة التسعينات، لكن مع الوقت بدأ اللون البيج يتلاشى في التصميمات الجدران وأصبح مصممين الديكور يميلون أكثر لاستخدام اللون الرمادي والأبيض كألوان حيادية متجاهلين اللون البيج كدرجة من درجات الألوان الحيادية، ليعود لينتشر بقوة مرة أخرى في التصميمات العصرية بعد أن بدأ الناس يملون من استخدام اللون الأبيض التقليدي والرمادي الكئيب بعض الشئ، فاللون البيج من الألوان الأنيقة التي تعطي أطلالة مميزة لأي تصميم ويعتبر من الخلفيات المثالية التي تستطيع أن تتلائم مع أي درجات لونية ستستعين بها في الديكورات والأثاث

2- تدرجات الأفوكادو اللونية

Musewll Hill, London Jigsaw Interior Architecture غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Green green sofa,velvet,luxury,picture wall,gallery,textiles,living room,jigsaw interiors,copper,brass
Jigsaw Interior Architecture

Musewll Hill, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

الوان الأفوكادو، وهي  درجة لونية للون الأخضر من بالتة الوان الباستيل, انتشرت هذة الألوان في فترة السبعينات وهي مزيج من اللون الأفوكادو والبرتقالي مع لمسات من اللون البني، انتشرت هذة المجموعة اللونية في تلك الفترة وكان لا يخلو أي تصميم منها حتى بدأت تتلاشى وتختفى لتعود وبقوة في التصميمات العصرية لتحتل مكانة كبيرة في التصميم ولكن مع بعض الشروط لاستخدامها، كخلطها مع تفاصيل لونية حيادية كاللون الأبيض أو البيج العاجي، مع أضافة تفاصيل خشبية واضحة في تصميمات الأثاث لتتناغم مع هذا اللون ولا تنسى أضافة نقوشات جذابة عن طريق المفروشات والديكورات.

3- ورق الجدران بنقوشات الزهور

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Laura Felicity Design

Private Residential Commission, North London

Laura Felicity Design
Laura Felicity Design
Laura Felicity Design

انتشرت وبشدة لمسات ورق الجدران بنقوشات الزهور في فترة التسعينات، فقد كانت كل غرفة داخل المنزل في تلك الفترة تحتوي على نقشة مختلفة للزهور في تصميمات ورق الجدران، ليختفي بعد ذلك ولا يعود يتطرق له مصممين الديكور في تصميماتهم بالمرة. لنتفاجئ بعد ذلك في انتشاره وبقوة في التصميمات العصرية ليضيف لمسة من الرقي والأناقة على التصميم.

4- الجدران الخشبية

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة المعيشة
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

تغطية الجدران بالألواح الخشبية كانت من صيحات الديكور المنتشرة قديماً، ثم بدأت تتلاشى لأعتقاد البعض أنها تجعل الغرف تبدو أصغر في المساحة، لتعود بعد ذلك لتنتشر مرة أخرى في التصميمات لكونها تعطي جواً ريفياً مميزاً في تصميمات الغرف، فإذا كنت من هؤلاء الذين يحبون التفاصيل الريفية في التصميم، استعن بالألواح الخشبية في تصميم جدران غرف المنزل . يفضل استخدام الألواح الخشبية باللون البني الفاتح، أما إذا كنت ستلجأ للون البني الداكن يفضل استخدامه في جدار واحد فقط وتقوم بدهان باقي جدران الغرفة بلون أخر حيادي، والاستعانة بأضاءة جيدة ولمسات أثاث ومفروشات بألوان فاتحة مبهجة.

5- تجديد الأثاث القديم بطريقة عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في التسعينات كان يلجأ الناس لتجديد الأثاث القديم بأستخدام أقمشة حديثة على النمط العصري، ثم بدأ بعد ذلك مهندسون الديكور يرون في ذلك أهانة لقطع الأثاث القديمة والتي تعتبر أثرية بعض الشئ فأصبحوا يجددونها باستخدام أقمشة ذو نقوشات مشابهة لتصميم القديم. لكن مع الوقت ومؤخراً عاد الناس لتجديد الأثاث القديم باستخدام أقمشة عصرية أنيقة تتناسب مع التصميمات العصرية للمنازل.

6- سراير الميرفي

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Loaf

Bed in a Bun

Loaf
Loaf
Loaf

أخترعت سراير الميرفي لأول مرة في عام 1900، وهي أنواع من سراير يمكن طيها بسهولة، تطورت سراير الميرفي بعد ذلك لتضاف لها كماليات ولمسات أضافية لتصبح أكثر من مجرد قطعة سرير للنوم فقط، فقط أضيف لها تفاصيل الأضاءة ومساحات تخزينية لتوفر لك الكثير من المساحات وتصبح أكثر عملية. مع مرور الوقت بدأت تلك السراير تتلاشى واعتبرت من الصيحات الديكورية القديمة التي أصبح لا يتطرق إليها الكثير ، ولكنها عادت مرة أخرى في التصميمات العصرية الحديثة لتأخذ مكانها، فأهم ما يميز اللمسات العصرية الحديثة هي العملية والقدرة على تخزين الأغراض بسهولة لذلك أحتلك سراير الميرفي مكانتها خاصة في التصميمات العصرية خاصةً في الشقق الاستديو لقدرتها على حفظ المساحات داخل المنزل.

7- أدوات المطبخ الملونة

Interior Designers and Decorators in Pune, Oxedea Interiors Oxedea Interiors
Oxedea Interiors

Oxedea Interiors
Oxedea Interiors
Oxedea Interiors

في تصميم المطابخ قديماً في فترة الأربعينات والخمسينات، كان اختيار أجهزة وأدوات مطبخ ملونة بألوان مبهجة من التفاصيل السائدة وبشدة في تلك الفترة ومع مرور الوقت أصبحت أجهزة وأدوات المطبخ الملونة تتلاشى مع الأنماط العملية فبدأ الناس يميلون لأختيار أجهزة بمظهر صناعي من الحديد أو باللون الأبيض، ثم بدأ ذلك يتلاشى أيضاً لتحتل مرة أخرى الأدوات الملونة بلمستها المبهجة التصميمات العصرية للمطابخ.

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