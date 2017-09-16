لمسات ديكورية قديمة تعود في التصميمات العصرية

في تصميم المطابخ قديماً في فترة الأربعينات والخمسينات، كان اختيار أجهزة وأدوات مطبخ ملونة بألوان مبهجة من التفاصيل السائدة وبشدة في تلك الفترة ومع مرور الوقت أصبحت أجهزة وأدوات المطبخ الملونة تتلاشى مع الأنماط العملية فبدأ الناس يميلون لأختيار أجهزة بمظهر صناعي من الحديد أو باللون الأبيض، ثم بدأ ذلك يتلاشى أيضاً لتحتل مرة أخرى الأدوات الملونة بلمستها المبهجة التصميمات العصرية للمطابخ.

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