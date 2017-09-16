لمسات ديكورية قديمة تعود في التصميمات العصرية

التفاصيل والقواعد الديكورية تتغير دائماً، فمع مرور كل عام واستقبال عام جديد تأتي العديد من الصيحات الديكورية في جعبة هذا العام، صيحات تختفي وتتلاشى وصيحات أخرى تعود من الماضي، ولا عجب في ذلك فأصبحنا في الأونة الأخيرة وخاصةً هذا العام نجد أتجاه النوستالجيا يكتسح التصميمات المعماريةالجديدة، فوجدنا نفسنا أمام صيحات من الثمانينات والتسعينات تعود من جديد لتكتسح عالم التصميمات العصرية. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم بعض اللمسات الديكورية القديمة التي عادت بقوة في التصميمات العصرية الحديثة.
اللون الأبيض والبيج من الألوان الحيادية التي كانت سمة أساسية في تصميمات الجدران في فترة التسعينات، لكن مع الوقت بدأ اللون البيج يتلاشى في التصميمات الجدران وأصبح مصممين الديكور يميلون أكثر لاستخدام اللون الرمادي والأبيض كألوان حيادية متجاهلين اللون البيج كدرجة من درجات الألوان الحيادية، ليعود لينتشر بقوة مرة أخرى في التصميمات العصرية بعد أن بدأ الناس يملون من استخدام اللون الأبيض التقليدي والرمادي الكئيب بعض الشئ، فاللون البيج من الألوان الأنيقة التي تعطي أطلالة مميزة لأي تصميم ويعتبر من الخلفيات المثالية التي تستطيع أن تتلائم مع أي درجات لونية ستستعين بها في الديكورات والأثاث
الوان الأفوكادو، وهي درجة لونية للون الأخضر من بالتة الوان الباستيل, انتشرت هذة الألوان في فترة السبعينات وهي مزيج من اللون الأفوكادو والبرتقالي مع لمسات من اللون البني، انتشرت هذة المجموعة اللونية في تلك الفترة وكان لا يخلو أي تصميم منها حتى بدأت تتلاشى وتختفى لتعود وبقوة في التصميمات العصرية لتحتل مكانة كبيرة في التصميم ولكن مع بعض الشروط لاستخدامها، كخلطها مع تفاصيل لونية حيادية كاللون الأبيض أو البيج العاجي، مع أضافة تفاصيل خشبية واضحة في تصميمات الأثاث لتتناغم مع هذا اللون ولا تنسى أضافة نقوشات جذابة عن طريق المفروشات والديكورات.
انتشرت وبشدة لمسات ورق الجدران بنقوشات الزهور في فترة التسعينات، فقد كانت كل غرفة داخل المنزل في تلك الفترة تحتوي على نقشة مختلفة للزهور في تصميمات ورق الجدران، ليختفي بعد ذلك ولا يعود يتطرق له مصممين الديكور في تصميماتهم بالمرة. لنتفاجئ بعد ذلك في انتشاره وبقوة في التصميمات العصرية ليضيف لمسة من الرقي والأناقة على التصميم.
تغطية الجدران بالألواح الخشبية كانت من صيحات الديكور المنتشرة قديماً، ثم بدأت تتلاشى لأعتقاد البعض أنها تجعل الغرف تبدو أصغر في المساحة، لتعود بعد ذلك لتنتشر مرة أخرى في التصميمات لكونها تعطي جواً ريفياً مميزاً في تصميمات الغرف، فإذا كنت من هؤلاء الذين يحبون التفاصيل الريفية في التصميم، استعن بالألواح الخشبية في تصميم جدران غرف المنزل . يفضل استخدام الألواح الخشبية باللون البني الفاتح، أما إذا كنت ستلجأ للون البني الداكن يفضل استخدامه في جدار واحد فقط وتقوم بدهان باقي جدران الغرفة بلون أخر حيادي، والاستعانة بأضاءة جيدة ولمسات أثاث ومفروشات بألوان فاتحة مبهجة.
في التسعينات كان يلجأ الناس لتجديد الأثاث القديم بأستخدام أقمشة حديثة على النمط العصري، ثم بدأ بعد ذلك مهندسون الديكور يرون في ذلك أهانة لقطع الأثاث القديمة والتي تعتبر أثرية بعض الشئ فأصبحوا يجددونها باستخدام أقمشة ذو نقوشات مشابهة لتصميم القديم. لكن مع الوقت ومؤخراً عاد الناس لتجديد الأثاث القديم باستخدام أقمشة عصرية أنيقة تتناسب مع التصميمات العصرية للمنازل.
أخترعت سراير الميرفي لأول مرة في عام 1900، وهي أنواع من سراير يمكن طيها بسهولة، تطورت سراير الميرفي بعد ذلك لتضاف لها كماليات ولمسات أضافية لتصبح أكثر من مجرد قطعة سرير للنوم فقط، فقط أضيف لها تفاصيل الأضاءة ومساحات تخزينية لتوفر لك الكثير من المساحات وتصبح أكثر عملية. مع مرور الوقت بدأت تلك السراير تتلاشى واعتبرت من الصيحات الديكورية القديمة التي أصبح لا يتطرق إليها الكثير ، ولكنها عادت مرة أخرى في التصميمات العصرية الحديثة لتأخذ مكانها، فأهم ما يميز اللمسات العصرية الحديثة هي العملية والقدرة على تخزين الأغراض بسهولة لذلك أحتلك سراير الميرفي مكانتها خاصة في التصميمات العصرية خاصةً في الشقق الاستديو لقدرتها على حفظ المساحات داخل المنزل.
في تصميم المطابخ قديماً في فترة الأربعينات والخمسينات، كان اختيار أجهزة وأدوات مطبخ ملونة بألوان مبهجة من التفاصيل السائدة وبشدة في تلك الفترة ومع مرور الوقت أصبحت أجهزة وأدوات المطبخ الملونة تتلاشى مع الأنماط العملية فبدأ الناس يميلون لأختيار أجهزة بمظهر صناعي من الحديد أو باللون الأبيض، ثم بدأ ذلك يتلاشى أيضاً لتحتل مرة أخرى الأدوات الملونة بلمستها المبهجة التصميمات العصرية للمطابخ.
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